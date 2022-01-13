З воїном 17-ї ОТБр Віктором Кучеренком, який загинув внаслідок російського обстрілу в зоні ООС, попрощаються завтра на Миколаївщині. ФОТО

Завтра, 14 січня, у селі Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади Миколаївської області о 12.00 в храмі Святого Благовірного Князя Володимира розпочнеться церемонія відспівування та прощання з Віктором Геннадійовичем Кучеренком, 28.08.1993 року народження, уродженцем села Антонівка Новоодеського району Миколаївської області, старшим солдатом, військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 11 січня в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Панахиду за загиблим відправить благочинний Казанківського округу митрофорний протоієрей Сергій Михалко.

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У воїна залишилися батьки.