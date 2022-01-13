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Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв "кураторів" та техніку з РФ, посадили на 8 років. ФОТО

Мешканець Одеси у 2014 році поїхав до Донецьку й добровільно приєднався до окупантів. Його затримали у 2017-ми при спробі в’їхати в Україну з РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили "керівником розвідки", а згодом – командиром ворожого угруповання", – йдеться у повідомленні.

Він забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів", а також супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Дивіться: У Маріуполі затримали найманця "ДНР" з угруповання "Восток", - МВС. ВIДЕО

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та виніс вирок – 8 років позбавлення волі.

Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв кураторів та техніку з РФ, посадили на 8 років 01
Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв кураторів та техніку з РФ, посадили на 8 років 02

Автор: 

бойовик (3414) вирок (1077) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+7
Тобто як за крадіжку із проникненням 😀
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13.01.2022 16:53
+7
наївся "щей" і приїхав "второе" їсти, - українське сало і скумбрію по 8 грн.

зараз вони на скумбрію, як метелики, злетяться
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13.01.2022 16:55
+6
Шото не похож он на коммандира. Мелковатый дрыщ какой-та
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13.01.2022 16:51
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Шото не похож он на коммандира. Мелковатый дрыщ какой-та
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13.01.2022 16:51 Відповісти
комплекс Наполеона никто не отменял
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13.01.2022 16:54 Відповісти
наївся "щей" і приїхав "второе" їсти, - українське сало і скумбрію по 8 грн.

зараз вони на скумбрію, як метелики, злетяться
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13.01.2022 16:55 Відповісти
Тобто як за крадіжку із проникненням 😀
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13.01.2022 16:53 Відповісти
А Моторила похож на героя?Там свої критерії!
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13.01.2022 16:54 Відповісти
а де його модра....чого сховали ублюдка ?
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13.01.2022 17:36 Відповісти
Теперь восемь лет будет нюхать парашу, а не дышать воздухом Одессы. А если еще в его отряде будут торнадовцы или другие атошники , то это бинго . Чепушило долго шел к успеху.
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13.01.2022 17:59 Відповісти
На гілляку гниду!
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13.01.2022 19:29 Відповісти
Взагалі -то цю гниду треба було відправити в пекло при вчиненні опору при затриманні, не було б клопоту його годувати і тримати в тюрмі.
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14.01.2022 13:08 Відповісти
Деякі торнадівці отримали набагато більші строки бо нібито п...издили таких, як оце лайно...
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14.01.2022 20:23 Відповісти
 
 