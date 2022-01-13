Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв "кураторів" та техніку з РФ, посадили на 8 років. ФОТО
Мешканець Одеси у 2014 році поїхав до Донецьку й добровільно приєднався до окупантів. Його затримали у 2017-ми при спробі в’їхати в Україну з РФ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили "керівником розвідки", а згодом – командиром ворожого угруповання", – йдеться у повідомленні.
Він забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів", а також супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та виніс вирок – 8 років позбавлення волі.
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