Командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв "кураторів" та техніку з РФ, посадили на 8 років. ФОТО

Мешканець Одеси у 2014 році поїхав до Донецьку й добровільно приєднався до окупантів. Його затримали у 2017-ми при спробі в’їхати в Україну з РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили "керівником розвідки", а згодом – командиром ворожого угруповання", – йдеться у повідомленні.

Він забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів", а також супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Дивіться: У Маріуполі затримали найманця "ДНР" з угруповання "Восток", - МВС. ВIДЕО

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації та виніс вирок – 8 років позбавлення волі.



