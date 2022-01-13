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Новини Фото Хабарники
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Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, колишній народний обранець, який наразі є позаштатним радником т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис доларів США він обіцяв начебто сприяти у вирішенні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

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"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що затриманий - Андрій Немировський.

Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 01
Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 02
Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 03

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зазначимо, що пресслужба Офісу генпрокурора призвища затриманого екснардепа не повідомляє. 

В свою чергу пресслужба ДБР повідомляє, що йдеться про народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка".

"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за 17 тис. доларів "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого 2 тис. доларів США. А 13 січня 2022 року радника затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини коштів – 15 тис. доларів США", - зазначають в ДБР.

Крім  того, повідомляється, що попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 04
Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 05
Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 06
Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський 07
Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб’єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.

Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

Автор: 

хабар (4709) Держекоінспекція (248) затримання (4342) шахрайство (1090) екологія (1354) Немировський Андрій (15) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+19
Почему наши СМИ без всяких сомнений публикуют фотографии и АДРЕСА проживания патриотов, волонтеров, военных, разведчиков!
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
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13.01.2022 17:30
+16
бреше, падла.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
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13.01.2022 17:54
+11
цей хоч колишній,а що там з Юрченком,братом Єрмака-які з любої Вам зеленої гнилі?
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13.01.2022 18:48
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13.01.2022 17:30 Відповісти
Про ворье из партии твоего любимого Баріги.
Каков поп - таков и приход...
Правда Зебил - еще хуже.
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13.01.2022 17:46 Відповісти
бреше, падла.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
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13.01.2022 17:54 Відповісти
цей хоч колишній,а що там з Юрченком,братом Єрмака-які з любої Вам зеленої гнилі?
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13.01.2022 18:48 Відповісти
https://www.chesno.org/politician/25946/

уринотерапия гугуль блокирует?))
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13.01.2022 18:53 Відповісти
Андрій Валентинович Немировський (нар. 23 вересня 1983, Херсон) - народний депутат України VIII скликання. З 12 квітня 2016 року був у фракції Блок Порошенка.
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13.01.2022 19:16 Відповісти
коли він вйишов з самодрочі, і там з таким погодились - то він мав підставу написати заяву про вступ до будь-якої фракції.
Але ББП відповідальності за його обрання нардепом не несло. Тим більше - Порошенко. Тим більше, в фракції БПП він Немировський, приєднався до партії , яка входила до блоку Удар Кличка.
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13.01.2022 19:38 Відповісти
Упоротый не поймет
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13.01.2022 21:38 Відповісти
та не бойся ты так)))

" Був обраний за списком https://www.chesno.org/party/47/ "Об'єднання "Самопоміч" (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції https://www.chesno.org/party/47/ "Самопоміч" . З вересня 2015 до квітня 2016 року був членом групи "Воля Народу", з квітня 2016 - член фракції https://chesno.org/party/37 "Блок Петра Порошенка" ."

а ещё ранее - йуля
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13.01.2022 19:49 Відповісти
Він "мав підстави", а БПП з радістю підібрало це гівно))) Для чого? Може людину зробити з нього хотіли? ОЙ, не вийшло)))
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13.01.2022 20:34 Відповісти
У бпп он был как уже избранный нардеп - член фракции, а не партии.
А прошедшего сброда по спискам бпп было много конечно, серуня Лещенко и т.п., но вас, хворых, колышет даже не бпп 8го созыва, не текущее моностадо, а фамилия Порошенко.
Владимир Александрович, у вас кокс закончился?
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13.01.2022 21:37 Відповісти
щось тебе понос зовсім замучив)))
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13.01.2022 22:16 Відповісти
та да, с вами-зебилами иначе никак
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13.01.2022 22:21 Відповісти
Та не-брешешь ТЫ.С апреля 16-го года во фракции БПП.Умеет Питроликсеич подбирать кадры)
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14.01.2022 07:35 Відповісти
Почему наши СМИ без всяких сомнений публикуют фотографии и АДРЕСА проживания патриотов, волонтеров, военных, разведчиков!
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
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13.01.2022 17:30 Відповісти
Це питання апдресуйте до самого чесного інтернет видання Цензор нет.
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13.01.2022 17:58 Відповісти
Щось не подобається- вали на ;срусь-вєсну;.
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13.01.2022 18:39 Відповісти
Потому что последние, в отличии от патриотов, при деньгах и нанимают адвокатов, которые и решают такие вопросы. Думаю богатым патриотам, типа Порошенко, стоило бы создать фонд для финансирования юридической защиты АТОшников.
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13.01.2022 20:14 Відповісти
якісь суми дрібненькі пішли
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13.01.2022 17:30 Відповісти
Да измельчало все с клоуном!!!
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13.01.2022 17:38 Відповісти
Я думаю, що з цим "клоуном" суми взагалі припиняться!
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13.01.2022 17:59 Відповісти
Навіть Велике Крадівництво?
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13.01.2022 18:40 Відповісти
хочешь сказать,шо все централизованно кловану идет? не поверю...беня не допустит,шоб мимо него
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13.01.2022 19:31 Відповісти
Новость из серии - "если кто-то, кое-где, у нас порой, честно жить не хочет..."
Хоть намекните с какой партии
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13.01.2022 17:37 Відповісти
за словами Саакашвілі, в Україні чорного налу 37 мільярдів баксів.
сша заявляють про 40 ярдів. приблизно однаково.
слуги найвелічнішого ловлять якусь шолупонь, показуючи роботу.
а де 39999999999500
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13.01.2022 17:37 Відповісти
Ну, до 17 січня ще вам буде таких новин
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13.01.2022 17:38 Відповісти
главный посыл - БПП..
типа зелепезолы красавы и борцуны..
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13.01.2022 17:40 Відповісти
каждый сам для себя определяет "главный посыл". Вот ты так определил...
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13.01.2022 19:22 Відповісти
ой вей..
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13.01.2022 19:48 Відповісти
Мало украла гнида, сидячи у Верховній Раді?
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13.01.2022 17:46 Відповісти
А не називають того хабарника для того щоб не завадити йому знов потрапити до верховної ради?
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13.01.2022 17:48 Відповісти
Пєтя втік і де їм тепер харчуватись?!😄
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13.01.2022 17:48 Відповісти
АНДРЕЙ НЕМИРОВСКИЙ
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13.01.2022 17:50 Відповісти
Цікаво, скільки буде коштувати відмазка, і чи покриє її прибуток в 17 штук?
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13.01.2022 17:52 Відповісти
Интересный тип. Был и в самопомочи, и у юльки, и в воле народа, и БПП. Наш козЕл везде поспел.
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13.01.2022 18:00 Відповісти
а ГОВОРИЛИ говно НЕ ТОНЕТ.
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13.01.2022 19:18 Відповісти
Чих вихованець? Хто хрещений батько цього покидька?
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13.01.2022 18:00 Відповісти
здається, з команди колишнього мера Херсону Миколаєнка, одна команда з покійною Гандзюк
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13.01.2022 18:09 Відповісти
Не спішіть вірити ДБР як було насправді стане відомо після суду якщо до нього дійде.
Щось подібне робили орли авакяна згадайте про банду з кулеметом коло будинку зеДебіла, чим закінчилось? Або прослуховування СБУ штабу зеДебіла.
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13.01.2022 18:06 Відповісти
любий слуга народу 3а ці гроші не підніме сраку там суми вищі бо ім платять 3а тупість більше в ра3и але це не караеться бо привати3оване все коломойським
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13.01.2022 18:06 Відповісти
То це його на "тропу воровства" Самопоміч штовхнула?
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13.01.2022 18:17 Відповісти
Блин...сказали, что в США на следующее президентство Украины только две кандидатуры,зекрысу не рассматривают вообще...но эти люди -Порошенко и....бабах!Кличко))))
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13.01.2022 18:38 Відповісти
Я вам честно скажу: после клоуна, президентом может быть Кто Угодно! Тест лохторат прошел на отлично. Теперь- фсё! Именно- кто угодно!
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13.01.2022 18:41 Відповісти
Согласна...ловлю себя на мысли,что Виталя вместо зебобы было бы счастье какое то )
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13.01.2022 18:43 Відповісти
Чисто арифметика интересна. Значит, аванс за решение вопроса на 17 тыс долларов- 2 тысячи.
А шо, по божески. Могли бы и процентов 30 сдирать.
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13.01.2022 18:39 Відповісти
Тяжело в деревне без конверта..
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13.01.2022 18:44 Відповісти
своїм все а ворогам -- закон ! ось так парашенко, а ти сюсюкався з тими падлами, корупцію в судах заохочував...
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13.01.2022 18:49 Відповісти
да тут порошенко лоханулся не трогая этих гандонов - типа мертветчука который мочил его на своих каналах и тем более с каломойшей и носатым ЗЕ-торчком
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14.01.2022 16:05 Відповісти
17 ТЫС.$...
Для бывшего депутата от БПП это тюремный срок, а для нынешнего зепутата от агента }{уйла и наркоши- пару раз в Велюре скумбрию по 8 и сало по 50 поесть. Не считая, конечно, на десерт вареник с брынзой с ароматом селёдки в соседней сауне схомячить.
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13.01.2022 18:59 Відповісти
он депутат от Самонемочи! он только во фракцию входил с БПП
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13.01.2022 22:10 Відповісти
Да я ведь не о них. Я о зебилах написал.
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13.01.2022 22:45 Відповісти
не треба хайповать що він колишній з БПП... там у Пороха екземпляри покруче були... Сольвар, Вінник...а місця у партійних списках не тільки в партіїї Петра продавались наліво і направо...
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13.01.2022 19:27 Відповісти
і Сольвар, і Вінник - це кличкові кадри.
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13.01.2022 19:42 Відповісти
так, кличкові в БПП)))
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13.01.2022 20:35 Відповісти
https://newsua.one/news-event/59905-sap-posadovcya-ofisu-genprokurora-spiimali-na-habarnict.html САП: Посадовця Офісу генпрокурора спіймали на хабарництві
"13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.
Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти. Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.
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13.01.2022 19:41 Відповісти
ну и че?
бриллиантовых прокуроров вспомни
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13.01.2022 19:58 Відповісти
 
 