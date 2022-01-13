Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, колишній народний обранець, який наразі є позаштатним радником т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис доларів США він обіцяв начебто сприяти у вирішенні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Зазначається, що правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис доларів США.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що затриманий - Андрій Немировський.
Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Зазначимо, що пресслужба Офісу генпрокурора призвища затриманого екснардепа не повідомляє.
В свою чергу пресслужба ДБР повідомляє, що йдеться про народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка".
"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за 17 тис. доларів "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого 2 тис. доларів США. А 13 січня 2022 року радника затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини коштів – 15 тис. доларів США", - зазначають в ДБР.
Крім того, повідомляється, що попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).
Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб’єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.
Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.
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Каков поп - таков и приход...
Правда Зебил - еще хуже.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
уринотерапия гугуль блокирует?))
Але ББП відповідальності за його обрання нардепом не несло. Тим більше - Порошенко. Тим більше, в фракції БПП він Немировський, приєднався до партії , яка входила до блоку Удар Кличка.
" Був обраний за списком https://www.chesno.org/party/47/ "Об'єднання "Самопоміч" (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції https://www.chesno.org/party/47/ "Самопоміч" . З вересня 2015 до квітня 2016 року був членом групи "Воля Народу", з квітня 2016 - член фракції https://chesno.org/party/37 "Блок Петра Порошенка" ."
а ещё ранее - йуля
А прошедшего сброда по спискам бпп было много конечно, серуня Лещенко и т.п., но вас, хворых, колышет даже не бпп 8го созыва, не текущее моностадо, а фамилия Порошенко.
Владимир Александрович, у вас кокс закончился?
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
Хоть намекните с какой партии
сша заявляють про 40 ярдів. приблизно однаково.
слуги найвелічнішого ловлять якусь шолупонь, показуючи роботу.
а де 39999999999500
типа зелепезолы красавы и борцуны..
Щось подібне робили орли авакяна згадайте про банду з кулеметом коло будинку зеДебіла, чим закінчилось? Або прослуховування СБУ штабу зеДебіла.
А шо, по божески. Могли бы и процентов 30 сдирать.
Для бывшего депутата от БПП это тюремный срок, а для нынешнего зепутата от агента }{уйла и наркоши- пару раз в Велюре скумбрию по 8 и сало по 50 поесть. Не считая, конечно, на десерт вареник с брынзой с ароматом селёдки в соседней сауне схомячить.
"13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.
Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти. Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.
бриллиантовых прокуроров вспомни