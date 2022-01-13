Екснардепа затримали за підозрою у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Немировський. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тис доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній народний обранець, який наразі є позаштатним радником т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства. За 17 тис доларів США він обіцяв начебто сприяти у вирішенні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що правоохоронці затримали його під час передачі другої частини грошових коштів в сумі 15 тис доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

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"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що затриманий - Андрій Немировський.







Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зазначимо, що пресслужба Офісу генпрокурора призвища затриманого екснардепа не повідомляє.

В свою чергу пресслужба ДБР повідомляє, що йдеться про народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка".

"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за 17 тис. доларів "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого 2 тис. доларів США. А 13 січня 2022 року радника затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини коштів – 15 тис. доларів США", - зазначають в ДБР.

Крім того, повідомляється, що попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).









Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб’єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.

Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.