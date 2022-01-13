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Поліція за 20 хвилин затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Чернівцях. ФОТО

13 січня,у Чернівцях посеред білого дня сталася стрілянина внаслідок якої постраждав чоловік. Правоохоронці вже затримали злочинця, який намагався втекти з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Повідомлення про госпіталізацію чоловіка з травмою ока поліцейські отримали від медиків. Щоб встановити обставини отримання тілесних ушкоджень на місце події виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Чернівецького райуправління поліції, а також співробітники кримінального блоку поліції", - пише пресслужба.

Під час опитування свідків й очевидців - поліція встановила маршрут втечі стрілка. Вже через 20 хвилин його було затримано на виїзді з Чернівців. Співробітники карного розшуку ГУНП разом з патрульними зупинили автомобіль, в якому злочинець їхав разом із знайомим.

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Поліція за 20 хвилин затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Чернівцях 01
Поліція за 20 хвилин затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Чернівцях 02
Поліція за 20 хвилин затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Чернівцях 03

Автор: 

стрілянина (1783) Чернівці (562)


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Та да, оперативно Это же не депутат от слуг Трухин. Там уже полгода не могут разобраться "был ли суслик" вообще. А ведь пострадало шесть человек и гораздо сильнее.
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13.01.2022 20:16 Відповісти
Ти суслика видиш?
- нет
- а он есть.
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14.01.2022 00:01 Відповісти
 
 