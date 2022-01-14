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Футбольна ліга Іспанії виправила карту, на якій Україна була зображена без окупованого Криму. КАРТА

Іспанська Ла Ліга привела у відповідність до міжнародного права карту, розміщену на своєму офіційному сайті, на якій окупований Крим з невідомих причин був вказаний як територія Російської Федерації.

Тепер Крим, як і належить, вказаний на карті в рамках кордонів України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dynamo.kiev.ua .

"Очевидно, що виправлення помилки стало реакцією на звернення посольства України в Іспанії до керівника Ла Ліги Хав'єра Табареса", - зазаначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО

Футбольна ліга Іспанії виправила карту, на якій Україна була зображена без окупованого Криму 01
Футбольна ліга Іспанії виправила карту, на якій Україна була зображена без окупованого Криму 02

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Іспанія (911) Крим (14174) футбол (1582) карта (358)


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надо напечатать карту Испании без Каталонии ,пусть прочувствуют
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14.01.2022 08:39 Відповісти
ті ж кацапи і розхитують сепаратизм Каталонії. Але гроші не пахнуть
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14.01.2022 08:56 Відповісти
Реал порвал Барселону от злости....
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14.01.2022 08:54 Відповісти
КАЦАПИ,
АХТУНГ!
КРИМ - УКРАЇНСЬКИЙ !
ЙДІТЬ НАХ ,
ТА НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ !!!
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14.01.2022 08:55 Відповісти
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14.01.2022 08:59 Відповісти
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14.01.2022 09:00 Відповісти
Немецкий профессор Дитрих Шефер в 1918 году составил карту Украины и сколько жителей было...
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14.01.2022 09:04 Відповісти
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14.01.2022 09:05 Відповісти
Крым и Кубань это Украина...
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14.01.2022 09:06 Відповісти
 
 