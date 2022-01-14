Футбольна ліга Іспанії виправила карту, на якій Україна була зображена без окупованого Криму. КАРТА
Іспанська Ла Ліга привела у відповідність до міжнародного права карту, розміщену на своєму офіційному сайті, на якій окупований Крим з невідомих причин був вказаний як територія Російської Федерації.
Тепер Крим, як і належить, вказаний на карті в рамках кордонів України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dynamo.kiev.ua .
"Очевидно, що виправлення помилки стало реакцією на звернення посольства України в Іспанії до керівника Ла Ліги Хав'єра Табареса", - зазаначає видання.
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