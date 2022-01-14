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Новини Фото Хабарники
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Керівник міжрайонної медико-соціальної експертизи у Києві вимагав хабарі з ветеранів. Вилучено $21 тис, - прокуратура. ФОТО

Керівника міжрайонної МСЕК викрито у створенні організованої групи задля вимагання та отримання хабарів з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Києва. 

"До складу групи, крім голови МСЕК, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, зорганізувавшись у стійке об’єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС", - відзначається у повідомленні.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

У повідомлені відзначається: "Слідством задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди від громадян на загальну суму 21 тис. доларів США.

За результатами розслідування здобуто докази вчинення учасниками схеми протиправних дій у складі організованої групи. У зв’язку з цим, фігурантам кримінального провадження, у тому числі організатору схеми, повідомлено про нову підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України".

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Керівник міжрайонної медико-соціальної експертизи у Києві вимагав хабарі з ветеранів. Вилучено $21 тис, - прокуратура 01
Керівник міжрайонної медико-соціальної експертизи у Києві вимагав хабарі з ветеранів. Вилучено $21 тис, - прокуратура 02
Керівник міжрайонної медико-соціальної експертизи у Києві вимагав хабарі з ветеранів. Вилучено $21 тис, - прокуратура 03

ветерани (1071) медицина (2127) інвалідність (269)


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Топ коментарі
+14
Мародери
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14.01.2022 11:08
+9
Вангую. Керівник експертизи отримає умовний термін, а суддя новий Лексус.
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14.01.2022 11:17
+5
Я бы не морочился и всех расстрелял в годы войны.
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14.01.2022 11:44
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Мародери
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14.01.2022 11:08 Відповісти
Все преходяще, а вимогателі в Україні вічні.
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14.01.2022 11:29 Відповісти
Вангую. Керівник експертизи отримає умовний термін, а суддя новий Лексус.
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14.01.2022 11:17 Відповісти
А український наріднадцяту судову реформу.
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14.01.2022 11:30 Відповісти
Я бы не морочился и всех расстрелял в годы войны.
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14.01.2022 11:44 Відповісти
Вообще то мародеров расстреливают. По закону.
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14.01.2022 11:34 Відповісти
Ну и убейте эту тварь, из рогатки желательно, пули жалко... Никогда это не закончится... как при Пете I началось, (как не боролись) так и до си их пор длится...
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14.01.2022 11:40 Відповісти
так на фото ещё лето!
почему сейчас? больше нечем похвастаться, потому, что нет результатов?!
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14.01.2022 11:40 Відповісти
Суд затягивает дела ,потому что не всем достались Лексусы
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14.01.2022 11:45 Відповісти
А вот таких пузанов со взятками заработанными на ветеранах я бы сажал очень на долго…. Как таким людям не стыдно ветеранам в глаза смотреть? Суки на фронт штрафниками, проходы в минных полях проделывать на живца… а если руки или ноги оторвёт, специально не признавать калекой, мол не стони - новые отрастут.
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14.01.2022 11:47 Відповісти
Їм домашній нічний арешт організують, дружини будуть у захваті.... Але коли більш серйозно, то міра запобіжного заходу арешт без права застави з повною конфіскацією майна, а коли вже наша прогнила система така лояльна до хабарників, то краще б їх у повному складі ОЗГ на передову в замерзлі окопи, а там ... стріляють, виживуть рік - амністувати без права працювати у медичних закладах чи інших державних установах.
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14.01.2022 12:29 Відповісти
А сколько таких в МВД обогатилось, жаль, что врачи не подают декларации? Законодательство по определению инвалидности полицейскому дает большие возможности для злоупотреблений, например, получить от государства помощь в результате смерти в случае если полицейский, например, в выходной день шел ночью пьяным от любовницы и его сбила машина, оказывается смерть настала во время прохождения службы. А есть случаи когда человек действительно был ранен, или умер в результате онкологии, но видимо не было денег дать взятку и остались люди без государственной помощи.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
Ну он же не конченный просил 25 $ , подвинулся на 21 $ . А по сути просто очередная Тварь

,которую вырастили в одном и том же питомнике Тварей......

Ну и «P. S.». Накуя штриховать рыло ? Тварь должны знать все в лицо....
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15.01.2022 15:57 Відповісти
 
 