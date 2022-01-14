Керівник міжрайонної медико-соціальної експертизи у Києві вимагав хабарі з ветеранів. Вилучено $21 тис, - прокуратура. ФОТО

Керівника міжрайонної МСЕК викрито у створенні організованої групи задля вимагання та отримання хабарів з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

"До складу групи, крім голови МСЕК, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, зорганізувавшись у стійке об’єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС", - відзначається у повідомленні.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

У повідомлені відзначається: "Слідством задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди від громадян на загальну суму 21 тис. доларів США.

За результатами розслідування здобуто докази вчинення учасниками схеми протиправних дій у складі організованої групи. У зв’язку з цим, фігурантам кримінального провадження, у тому числі організатору схеми, повідомлено про нову підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України".

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