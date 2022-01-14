З 23-річним десантником Іллею Супруном, який загинув на Донбасі, попрощаються завтра у Дніпрі. ФОТО

Завтра, 15 січня, у місті Дніпро о 10.30 за адресою: проспект Яворницького, 125 (4-й під'їзд) розпочнеться прощання з Іллею Супруном, 1999 року народження, лейтенантом, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, що дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ілля Супрун був випускником Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2020 році.

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У нього залишилася мати.