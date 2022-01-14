Автомобіль та автобус з пасажирами зіткнулись на Дніпропетровщині, загинула одна особа, - поліція. ФОТО

Внаслідок зіткнення автомобіля "ВАЗ 2101" з автобусом "БАЗ" на Дніпропетровщині одна людина загинула.

Про це у Facebook повідомляє поліція Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня близько 8:30 на автодорозі Меліоративне-Піщанка.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом "БАЗ", який рухався за маршрутом № 721. Після зіткнення сталося загорання автомобіля та автобусу. На час аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій – вони не постраждали. В результаті аварії на місці події загинув водій автомобіля "ВАЗ", особа якого наразі встановлюється.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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