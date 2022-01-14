У межах ініціативи "Допомога Схід" COVID-відділення Краматорської міської лікарні отримало нове обладнання, - Наєв. ФОТОрепортаж
У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід", із Франції до України доставили гуманітарний вантаж медичного призначення.
Про це повідоляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
Цього разу вантаж направлено до ковідного відділення Краматорської міської лікарні.
– Незважаючи на високий ризик зараження, лікарі кожного дня ставлять під удар своє здоров’я заради інших й продовжують працювати в складних умовах. Тому зараз дуже важливо підтримати й допомогти їм у їхньому протистоянні з невидимим ворогом, – наголосив засновник ініціативи "Допомога Схід", командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, завдяки міжнародним партнерам і волонтерам медичний заклад забезпечують усім необхідним для боротьби з коронавірусною інфекцією Covid-19.
Варто зазначити, що гуманітарна допомога складається з багатофункціональних ліжок з ортопедичними матрацами, сучасного медобладнання, медичних меблів і одягу тощо.
– Таким чином ми полегшуємо роботу медиків, що у результаті пришвидшує лікування й реабілітацію хворих пацієнтів, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Нагадаємо, що гуманітарний вантаж доправлено в Україну із Франції за сприянням Асоціації "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" – віцепрезидент якої пані Діана Дольс, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з президентом Леонідом Костюченко та українського підприємства "Санагро Україна" – директор Олександр Скрипка. Координатором ініціативи "Допомога Схід" є офіцер Командування об’єднаних сил ЗС України майор Борис Кутовий.
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