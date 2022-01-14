На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Біля міста Сновськ Чернігівської області цього року відремонтують міст, який проходить через річку Снов. Це один з найбільших мостів Чернігівщини, його довжина – 270,5 м.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Залізобетонну переправу збудували 45 років і за цей час вона стала аварійною. Капітальний ремонт стартував минулого року у межах програми "Велике будівництво".

"На будмайданчик на мосту через Снов біля Сновська регулярно приїжджають балковози. Скоро усі 84 балки прогонової будови буде встановлено", - анонсували в автодорі.

Міст біля Сновська є частиною траси Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/. Раніше його визнали аварійним: там зруйнувалися бетонні частини переправи та утворилися тріщини на несучих конструкціях.

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"Дорога Р-83 забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів Чернігівської області. Тут рухається транспорт аграрних та лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські та шкільні автобуси. Міст відіграє важливу роль в туристичній сфері Чернігівщини. Річка Снов - улітку одне з найбільш популярних місць для відпочинку у Чернігівській області", - розповіли у Службі автодоріг.

Капітальний ремонт мосту включає: ремонт проміжних та крайніх опор, монтаж прогонової будови, улаштування мостового полотна, шару гідроізоляції, деформаційних швів, асфальтобетонного покриття, влаштування тротуарів, системи водовідведення, освітлення, ремонт підходів до мосту.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" за наступні 2 роки відновлять і збудують 810 мостів і мостових переходів, в тому числі новий міст у Кременчуці через Дніпро та в Ямполі на кордоні з Молдовою.

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