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На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Біля міста Сновськ Чернігівської області цього року відремонтують міст, який проходить через річку Снов. Це один з найбільших мостів Чернігівщини, його довжина – 270,5 м.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Залізобетонну переправу збудували 45 років і за цей час вона стала аварійною. Капітальний ремонт стартував минулого року у межах програми "Велике будівництво".

"На будмайданчик на мосту через Снов біля Сновська регулярно приїжджають балковози. Скоро усі 84 балки прогонової будови буде встановлено", - анонсували в автодорі.

Міст біля Сновська є частиною траси Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/. Раніше його визнали аварійним: там зруйнувалися бетонні частини переправи та утворилися тріщини на несучих конструкціях.

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"Дорога Р-83 забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів Чернігівської області. Тут рухається транспорт аграрних та лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські та шкільні автобуси. Міст відіграє важливу роль в туристичній сфері Чернігівщини. Річка Снов - улітку одне з найбільш популярних місць для відпочинку у Чернігівській області", - розповіли у Службі автодоріг.

Капітальний ремонт мосту включає: ремонт проміжних та крайніх опор, монтаж прогонової будови, улаштування мостового полотна, шару гідроізоляції, деформаційних швів, асфальтобетонного покриття, влаштування тротуарів, системи водовідведення, освітлення, ремонт підходів до мосту.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" за наступні 2 роки відновлять і збудують 810 мостів і мостових переходів, в тому числі новий міст у Кременчуці через Дніпро та в Ямполі на кордоні з Молдовою.

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На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг 01
На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг 02
На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг 03
На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг 04

Автор: 

міст (1234) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
Может это и параноя, но почему не ремонтируются дороги и мосты на западе Украины так как на северовостоке и юго востоке?
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14.01.2022 15:20
+4
Це щоб рашці краще було до Києва на танках їхати... потрібні нові мости, щоб танк тримали.
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14.01.2022 15:48
+1
там їх і його електорат...
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14.01.2022 18:05
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О це діло
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14.01.2022 15:15 Відповісти
міст у чайкине потребував ремонту ще з часів леоніда даниловича...але той так отерігався підозр у корупції...
а ці нічого не бояться
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14.01.2022 18:04 Відповісти
Может это и параноя, но почему не ремонтируются дороги и мосты на западе Украины так как на северовостоке и юго востоке?
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14.01.2022 15:20 Відповісти
Це щоб рашці краще було до Києва на танках їхати... потрібні нові мости, щоб танк тримали.
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14.01.2022 15:48 Відповісти
там їх і його електорат...
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14.01.2022 18:05 Відповісти
По той же причине, по которой за весь год не заказали топлива для армии. Совсем. Его осталось 17% от норм мирного времени
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14.01.2022 19:40 Відповісти
От коли відремонтують, тоді і " рапортувати" будете.. А поки це лише "призывы, обещания, болтовня"....
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14.01.2022 15:21 Відповісти
1 км майбутньої траси "Великого крадівництва" коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
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14.01.2022 19:39 Відповісти
Дайте повні характеристики доріг у нас і в зазначених країнах.
Бурдюрний камінь, пішохідна частина, рядовість...не кажучи уже про шари та покриття - це все різні гроші
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14.01.2022 20:32 Відповісти
 
 