Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі. ФОТО

В Одесі 14 січня на Київській трасі сталася масштабна ДТП, в якій загинула 27-річна дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Telegraf, посилаючись на закритий Telegram-канал "Одесса INFO".

За інформацією каналу, Данченко була в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався у легковик KIA, потім в евакуатор, а після цього влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. За попередньою інформацією, вона була за кермом.



Смерть Данченко підтвердили в грецькому клубі АЕК, за який грав чоловік загиблої. У клубі висловили співчуття футболісту.





Про цю аварію написала і Держслужба з надзвичайних ситуацій. У відомстві повідомили, що тіло загиблої затиснуло у салоні автомобіля – рятувальникам довелося розрізати машину.







