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Новини Фото ДТП
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Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі. ФОТО

В Одесі 14 січня на Київській трасі сталася масштабна ДТП, в якій загинула 27-річна дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Telegraf, посилаючись на закритий Telegram-канал "Одесса INFO".

За інформацією каналу, Данченко була в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався у легковик KIA, потім в евакуатор, а після цього влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. За попередньою інформацією, вона була за кермом.

Смерть Данченко підтвердили в грецькому клубі АЕК, за який грав чоловік загиблої. У клубі висловили співчуття футболісту.

Про цю аварію написала і Держслужба з надзвичайних ситуацій. У відомстві повідомили, що тіло загиблої затиснуло у салоні автомобіля – рятувальникам довелося розрізати машину.

Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі 01
Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі 02
Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі 03
Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі 04

Автор: 

ДТП (4472) Одеса (5473) футболіст (144)


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Топ коментарі
+85
Как красиво описали. Из преступницы сделали жертву. Еще и соболезнования выразили, А ниче что она судя по машине очень низко летела что чуть угробила еще две машины и только случайно не убила других людей
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15.01.2022 02:09
+46
Також Киев INFO зазначили, що вона регулярно хвалилась у своїх соціальних мережах порушеннями ПДР.

Її сторіс в інсті: по місту 90-100, де максимальна швидкість 50-60. А за містом 150 + і в додаток зйомка паралельно.
Якщо вона в цьому ДТП нікого не вбила і те добре.
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15.01.2022 04:29
+44
Скажи мені будь ласка - яка різниця між загибеллю людини від рук співгромадянина що порушив ПДР і смертю від рук кацапа що стріляє з гармати по українському селу? А те що вона загинула - її власна вина Мені жаль було чоловіка що втопився рік тому - рятуючи сина виштовхнув його на лід а сам вибраться не зміг Мені жаль пожежника який гасив пожежу і провалився всередину будинку сильно обгорів і помер від опіків А що хорошого робила вона їздячи з перевищенням швидкості? Чоловіковими заробітками вихвалялася і "бикувала" показуючи що вона "плювала" на суспільство і закони ним вироблені щоб зберігать життя людей ?
"Людяність" тут ні при чому!
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15.01.2022 09:31
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Отлеталась дура. Теперь точно никого уже не собьёт на дороге на смерть.
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15.01.2022 11:20 Відповісти
Я снимаю с машины пожилую резину ещё в ноябре и ставлю зимнюю, но и зимняя резина даже с шипами не даёт никаких прав гонять зимой!
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15.01.2022 11:27 Відповісти
А зимняя резина тока тормозит, шобы так гонять, ще й завивае, если так пытаться гонять. Кста , я раз в три года меняю резину на новую, невзирая на состояние старой. Перестали стрелять колеса(один раз переднее левое, второй - правое заднее), бо за три года езды какой нить корд а уже не тот, как и гвоздей сидит внутри, минимум один. На малейшей кочке может быть - БУМ, мало не покажется.
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15.01.2022 11:37 Відповісти
шипи лише на льду та у сніговій каші дають маленьку перевагу - десь +10..20 км/год керованості авто, а на асфальті вони гальмують як корова на льду
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15.01.2022 14:54 Відповісти
одно меня всегда гнетет - даже соблюдая все правила и нормы... а какая-то п*дла , летя под наркотой или алкоголем, на своем болиде перечеркнет чью-то жизнь одной секундой... одной секундой!!! не зависящей от порядочного и дисциплинированного человека - это так не справедливо!!!
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15.01.2022 11:38 Відповісти
сейчас в европе и кацапии модно не иметь авто.Дескать, удел плебса.
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15.01.2022 11:52 Відповісти
Дык, и я же об этом говорю. Пустили кацапы эмансипационно , Терешкову в космос слетать, на свою голову.Теперь гендерно не тока мужики тупо могут детородный орган сломать. Мое мнение: прежде чем сделать допуск к обучению езде на авто , нужно заставить скласты испыт на IQ. тУПЫМ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАВАТЬ ПРАВА, бо ты сам же от таких и постраждаеш..
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15.01.2022 12:02 Відповісти
надо просто перестать продавать легковые автомобили, мир к этому придёт. Развивать сети общественного транспорта. Основная проблема гужевого транспорта была это огромные количества навоза на улицах городов. Лошади канули в лету, канут и легковые автомобили.
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15.01.2022 12:10 Відповісти
Хочу сказать , шо на каазлабаде, в этом плане, не все так сумеречно: в сравнении с 1913-ым годом, доля общественного транспорта возросла на порядки и дело здесь не в заносчивости... Видел картинку такого общественного транспорта - на каком-то европейском роис аэродроме пошарпаные каравансараи с авиапассажирами тягают тракторы Т-150.
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15.01.2022 12:24 Відповісти
ЗЫ... Всем известно, шо Т-150 в советское время выпускал тока харьковский тракторный завод.
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15.01.2022 12:26 Відповісти
дело в том что если нет потока лишних и ненужных легковушек, троллейбус развивает приличную скорость, у нас были приколисты на маршруте, когда ещё в совке не было потока машин, гоняли как шумахеры, на транваях то же было тётки прикалывались, пугали народ, пыль столбом..Сейчас улицы забиты хламом, ездить на городском транспорте невозможно..
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15.01.2022 12:48 Відповісти
во-во! точно! пора переходить на вертолеты, а то уже ни проехать без пробок, ни припарковавться ближе 0,5 км от нужного места!
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16.01.2022 00:15 Відповісти
Там не тест на "Ай-кью" робить треба - придурки з трьома вищими освітами можуть і не ТАКЕ витворять! Там звичайного "детектора брехні" досить: знайомий психолог казав - так уже на Заході перевіряють людей що йдуть кандидатами для роботи в "умовах підвищеної небезпеки" - тілоохоронців, льотчиків , пожежників Підбирається програма і відеосюжети з відповідними зйомками характерних робочих ситуацій І "прокручують" кандидату , перевіряючи його реакції Називається "тест на психостійкість" І якщо детектор показує надлишкову "емоційність", захопленість аварійною ситуацією" - людину відбраковують!
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15.01.2022 13:01 Відповісти
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15.01.2022 11:35 Відповісти
Смерть завжди погано
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15.01.2022 11:37 Відповісти
это другое..это очищение....
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15.01.2022 13:06 Відповісти


Типичная безмозглая мукла
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15.01.2022 11:39 Відповісти
-1 тп защиканка
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15.01.2022 12:06 Відповісти
Вангую, она втыккала в инстаграм перед ДТП.
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15.01.2022 11:42 Відповісти
А хто такий цей куйболіст - хтось чув про ньго до того як його кобила розпістячилась ?
З.І. пропіарила чоловіка тепер точно в Барселону заберуть...
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15.01.2022 11:47 Відповісти
чому я навідь не дивуюся?
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15.01.2022 11:59 Відповісти
абще пох а кто такой футболист поясните или гуглить в гуголе??
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15.01.2022 12:05 Відповісти
очередной лошок кривоногий -пока он играет в Греции -жена в Украине по клубам плятует...
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15.01.2022 12:42 Відповісти
кривоногий..яж уписявся и лужу надул под стол от улыбки треснула щека))
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15.01.2022 14:41 Відповісти
Ватное дерьмо, как выяснилось. Это всё, что надо знать.
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15.01.2022 16:00 Відповісти
Самое печальное, что это ***банная власть ничего не делает для того, чтобы эти "убийцы за рулем" не появлялись на наших улицах и дорогах. И в большинстве случаев охраняют их от тюрьмы и пожизненного лишения прав.
Это их государство и их власть. Вот только они ошибаются, что они еще и хозяева Жизни - Жизнь их мочит по собственному списку, когда государство и мы их боимся пальцем тронуть...
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15.01.2022 12:26 Відповісти
В сети свидетели пишут что она летела больше 120 если не больше.
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15.01.2022 12:37 Відповісти
ну и хрен с ней..главное что никого не убила больше..
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15.01.2022 13:05 Відповісти
дя. от такім гімном наша земля дійсно бОгата
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15.01.2022 17:48 Відповісти
На якомусь фото бачив розбиту торпедо з спідометром і стрілкою чи то 180 чи то 150 вже точно не згадаю. На відео з камер чуваки які його дивляться реагують нецензурно коли бачать як два авто на шаленій швидкості мчать містом нагадуючи гонки. Все крім розбитого спідометра є в мережі
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15.01.2022 16:58 Відповісти
Как атеист и цинник могу сказать что в этой новости ест и положительные моменты. Очередная цоцка на дорогой тачке не забрала ничей жизни.
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15.01.2022 12:48 Відповісти
летала быстро ..но недолго..слава богу что никого не потянула за собой...
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15.01.2022 13:04 Відповісти
Она шо в багажнике ехала, что пришлось разрезать? Там же передок полностью целый, сиденье водителя целое, водительская дверь открывается если бы была пристегнута, то осталась жива. Автомобиль выполнил задумки инженеров, просто курица была за рулем
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15.01.2022 13:46 Відповісти
Ці граки у футбола не приносять жодної к о р и с т і ні країні, ні народу.
Ці граки у футбола не несуть жодної в і д п о в і д а л ь н о с т і за свою країну, народ.
Воїн на передовій (ровесник цього грака...), хірург міста і району вдень вночі за операційним столом, вчитель школи з дітками в холодному класі, водій автобуса, механік локомотива, капітан корабля, фермер, що дає нам хліб ... - ось наші з і р к и незгасні. Ось про кого треба повідомляти на всю країну і плакати, коли такі люди покидають нас.
А не про всяку пиз.оту, котра копає м"яча за кордоном за мільйони і їх розбещених самиць, котрі не признають і не бачать нічого, крім бабла і не мають гальмів ні в голові, ні в машині...
Знайшли "новину",бл....
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15.01.2022 14:29 Відповісти
хороша была...корабельна сасна)
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15.01.2022 15:39 Відповісти
природній відбір ін екшен
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15.01.2022 17:47 Відповісти
а кто такой футболист Данченко, чтобы я оплакивал смерть его самки?
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16.01.2022 17:18 Відповісти
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