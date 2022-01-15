Дружина українського футболіста Данченка загинула в аварії в Одесі. ФОТО
В Одесі 14 січня на Київській трасі сталася масштабна ДТП, в якій загинула 27-річна дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Telegraf, посилаючись на закритий Telegram-канал "Одесса INFO".
За інформацією каналу, Данченко була в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався у легковик KIA, потім в евакуатор, а після цього влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. За попередньою інформацією, вона була за кермом.
Смерть Данченко підтвердили в грецькому клубі АЕК, за який грав чоловік загиблої. У клубі висловили співчуття футболісту.
Про цю аварію написала і Держслужба з надзвичайних ситуацій. У відомстві повідомили, що тіло загиблої затиснуло у салоні автомобіля – рятувальникам довелося розрізати машину.
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Ці граки у футбола не несуть жодної в і д п о в і д а л ь н о с т і за свою країну, народ.
Воїн на передовій (ровесник цього грака...), хірург міста і району вдень вночі за операційним столом, вчитель школи з дітками в холодному класі, водій автобуса, механік локомотива, капітан корабля, фермер, що дає нам хліб ... - ось наші з і р к и незгасні. Ось про кого треба повідомляти на всю країну і плакати, коли такі люди покидають нас.
А не про всяку пиз.оту, котра копає м"яча за кордоном за мільйони і їх розбещених самиць, котрі не признають і не бачать нічого, крім бабла і не мають гальмів ні в голові, ні в машині...
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