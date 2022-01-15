Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи. ФОТОрепортаж

Очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна вручила волонтерам та ветеранам відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мінветеранів повідомляє у Фейсбуці.

Лапутіна відзначила українських волонтерів та ветеранів з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня минулого року підписав Указ №619/2021 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера".

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Відповідно до указу, за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено:

Петра Гаращука – волонтера, заступника голови Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів (Київ). Гаращук – генерал-майор запасу. За роки російсько-української війни за його сприяння госпіталям та лікарням поставлено медичне обладнання на суму понад 100 млн грн. У 2021 році завдяки організаційним зусиллям поставлено понад 30 реанімаційних автомобілів лікувальним закладам Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Національній гвардії, поліції, обласній дитячій лікарні в Лисичанську, районним лікарням Житомирської та Рівненської областей;

Оксану Пономарьову – волонтера, керівника благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Рес.Публіка" (Київ). Пономарьова – учасник Революції Гідності, у 2014-2017 роках займалася активною волонтерською та благодійною допомогою у зоні проведення ATO/OOC;

В’ячеслава Стасюка – волонтера, голову благодійного фонду "Рідне Полісся" (Житомирська область). Стасюк – генерал-лейтенант запасу. За роки російсько-української війни за його сприянням госпіталям та лікарням поставлено медичного обладнання, медичних препаратів та матеріалів на понад 100 млн грн.











Після нагородження Лапутіна обговорила питання забезпечення житлом, створення нової системи медичної та психологічної реабілітації, розробку та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя.

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