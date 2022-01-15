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Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи. ФОТОрепортаж

Очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна вручила волонтерам та ветеранам відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мінветеранів повідомляє у Фейсбуці.

Лапутіна відзначила українських волонтерів та ветеранів з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня минулого року підписав Указ №619/2021 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера".

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Відповідно до указу, за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено:

  • Петра Гаращука – волонтера, заступника голови Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів (Київ). Гаращук – генерал-майор запасу. За роки російсько-української війни за його сприяння госпіталям та лікарням поставлено медичне обладнання на суму понад 100 млн грн. У 2021 році завдяки організаційним зусиллям поставлено понад 30 реанімаційних автомобілів лікувальним закладам Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Національній гвардії, поліції, обласній дитячій лікарні в Лисичанську, районним лікарням Житомирської та Рівненської областей;
  • Оксану Пономарьову – волонтера, керівника благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Рес.Публіка" (Київ). Пономарьова – учасник Революції Гідності, у 2014-2017 роках займалася активною волонтерською та благодійною допомогою у зоні проведення ATO/OOC;
  • В’ячеслава Стасюка – волонтера, голову благодійного фонду "Рідне Полісся" (Житомирська область). Стасюк – генерал-лейтенант запасу. За роки російсько-української війни за його сприянням госпіталям та лікарням поставлено медичного обладнання, медичних препаратів та матеріалів на понад 100 млн грн.

Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи 01

Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи 02
Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи 03
Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи 04

Після нагородження Лапутіна обговорила питання забезпечення житлом, створення нової системи медичної та психологічної реабілітації, розробку та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя.

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Автор: 

нагорода (1262) волонтери (1335) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+18
В качестве ответного жеста, ветераны вручили зеленскому повестку №5.
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15.01.2022 09:51
+12
За 5 років каденції Петра Порошенка звільнено наших співвітчизників - 3233
За 2,5 роки Зеленського - 96
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15.01.2022 10:12
+10
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15.01.2022 10:24
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А он презедент хоть знает кто такой Иван Мазепа???
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15.01.2022 09:50 Відповісти
Той президент хоч копійку коли дав волонтерам від себе? Він же мільонер. хрест він подарував!
Як би оце- президент,працювало і забеспечувало армію,,волонтерам немає чого було би робити,скільки грошей державних закатало у велике крадівницьтв ,в нього взагалі війни не існує.
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15.01.2022 11:11 Відповісти
а чому не Єрмак??
чи воно гидує з захистниками спілкуватися??
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15.01.2022 09:50 Відповісти
В качестве ответного жеста, ветераны вручили зеленскому повестку №5.
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15.01.2022 09:51 Відповісти
Лучше бы конечно , повестку от прокурора .
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15.01.2022 10:14 Відповісти
Терпение
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15.01.2022 10:16 Відповісти
как по мне, то веревка и мыло будут в самый раз
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15.01.2022 11:55 Відповісти
Мыло будет по талонам , по тому или веревка на сухую или надо раков с сомами в Днепре покормить , за подход к Днепру слуги еще денег не берут.
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15.01.2022 14:27 Відповісти
Ну от - і готовий анекдот! Файл "Блазеніада" має вже 85 сторінок Коли "Цирк" закінчиться видам брошюру анекдотів!
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15.01.2022 11:01 Відповісти
На этом можно недурно заработать
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15.01.2022 11:23 Відповісти
Я здогадуюся!
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15.01.2022 11:27 Відповісти
Хм..генерал-лейтенанту и генерал- майору..видные волонтеры..это генеральские погоны они получили в армии, которую развалили? И волонтерили именно потому, что армию развалили?.. какая то извращенная логика
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15.01.2022 09:55 Відповісти
Хрестики повидавали, а тепер біжить волонтери, збирайте гроші в громадян та купуйте каски та броніки, які зеленська **** й не намагалась закупити, та везіть військовим, а бубочка продовжить пиляти бюджет на величному крадівництві…
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15.01.2022 09:56 Відповісти
Ты хоть почитай, что это за волонтеры- генералы..уверен, освоили бюджет с помощью своих друганов, таких же генералов, и выдали это за волонтерскую помощь
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15.01.2022 10:02 Відповісти
А яка різниця, хто це???
Ти хоч зрозумів, за що янаписав???
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15.01.2022 11:22 Відповісти
А ты хоч розумієшь, що це за генерали? Я впевнений, що ніяких грошей на шоломи вони не збирали та і не збіратимуть..
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15.01.2022 14:51 Відповісти
Особисто я,таку відзнаку,від ЗЕшмарклі,навіть з рук міністерки,не взяв- погидував. Але це я....а то вони.
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15.01.2022 10:03 Відповісти
А, перепрошую, "жилетка вручательничы" - то офіційний дрескод ? Чи ці шльондри зовсім "поїхали ?
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15.01.2022 10:04 Відповісти
Лапутіна
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15.01.2022 10:05 Відповісти
дааа уж.... так "торжественно" вручила...в этой фиолетовой кацафейке....
лучше бы добилась разрешения вовинутыщу перечислять волонтерам, раненным в госпиталь или в онкоцентры... а не только шапито-кино-каруселька
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15.01.2022 10:07 Відповісти
За 5 років каденції Петра Порошенка звільнено наших співвітчизників - 3233
За 2,5 роки Зеленського - 96
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15.01.2022 10:12 Відповісти
это то что чистили от российских агентов армию
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15.01.2022 10:16 Відповісти
Саме так і додам від себе запитання - якою ціною звільнили? Кого ЗЕшмаркля обміняв на наших бранців? Думаю одного цемаха вистачить(
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15.01.2022 10:18 Відповісти
Интересный ракурс у фото - в центре и (или) лицом к камере везде лаптина!) Награждаемые где-то в сторонке и лиц не видно. Наверное, из соображений безопасности.))
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15.01.2022 10:18 Відповісти
Вот интересно , при Педро были ветераны которые отказывались от него награды получать , а вот при Осле , даже вякнуть на эту тему бояться , хоть я точно згаю , что ВСУ Осла люто ненавидит. Скорее всего , пацанов которые на камеру хотят Нарколыге плюнуть в морду , отсеивают еще на уровне ротного командования.
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15.01.2022 10:18 Відповісти
73% і 73%.
2019 і 2022.
Причина і наслідок.
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15.01.2022 10:20 Відповісти
Зеледент в 2023 кааааак повысит, аккурат накануне выборов. Гривен на 73...
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15.01.2022 11:28 Відповісти
Точно, как и Петя..в 19..году)))
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15.01.2022 14:53 Відповісти
А расскажи-ка поподробней как Порох в 19 году обещал повысить аж в 23?
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15.01.2022 15:03 Відповісти
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15.01.2022 10:24 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський 3 грудня минулого року підписав https://www.president.gov.ua/documents/6192021-40805 Указ..." Джерело:

На мою думку, волонтери більше зраділи, якщо б найвеличніший їм не медальки дав, а кілька лямів долярів зі своїх офшорів перевів на рахунки волонтерських організацій, як то робив "барига, що збагатився на крові у 800 разів"...
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15.01.2022 10:26 Відповісти
Свифт перевода от барыги покажешь?)) и еще, барыга из оффшоровникогда на армию деньги не давал, запомни!
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15.01.2022 10:37 Відповісти
А звіткіля ж тоді він брав гроші на армію, купував обладнання та зброю?
Шо, прямо зі свого рахунку в банку? Та такого не може бути!
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15.01.2022 10:47 Відповісти
я предположу, что все затраты были из его фонда! а вот поступления в фонд, вероятнее всего, из компании Рошен. Но никак не из оффшоров) смысла нет гонять бабки 2 раза по кругу))
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15.01.2022 11:06 Відповісти
Шо ти можеш предполагать, шмаркля ти зелена.
Є факт що Порошенко купував за свої.
Осел, маючи офшори в Лондоні - купив хоч патрон для ВСУ?
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15.01.2022 11:10 Відповісти
Ой, дійсно! Вибачаюсь... З "барижних офшорів" навіть квадрокоптер не купиш... Куди вже найвеличнішому до таких статків!
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15.01.2022 11:57 Відповісти
Чому Андрію Полтаві не вручили Хрест президента?
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15.01.2022 10:45 Відповісти
Ла - Путіна?
😝😭
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15.01.2022 10:48 Відповісти
Неужели эта мадам в фиолетовом не могла перед награждением одетая поторжественней? Зеля где ты их берёшь? Это ж стыд какой то… у
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15.01.2022 11:23 Відповісти
А ещё лучше - оделась бы, как та дамочка на встрече с мэром Львова. Всё-таки целым генералам вручала!)))
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15.01.2022 12:25 Відповісти
"...не могла перед награждением одетая поторжественней? ". Не могла по определению. Ще під час служби в СА я помітив, що жінки військові не дуже переймалися своєю зовнішністю. Ще дєвочкі прапорщиці, зразу кілька місяців два ходили напрасовані, причесані, а потім як будь. В принципі правильно - не в ******** ходили а на службу.
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15.01.2022 12:28 Відповісти
Та все я понимаю, помню как гадя одевалась когда на депутатскую работу в раду ходила. Помню как в армии наша санинструктора за собой следила. А эта мадам ведь уже не в армии, и тем более в ранге министра, могла бы уже и за собой поухаживать, не в окопах же сейчас сидит. Посмотри на фотки - к ней же на награждение люди при костюмах и галстуках пришли, а не в джинсах и футболках…..
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15.01.2022 13:03 Відповісти
У меня вопрос: а кто-то знает вообще где в

ерховноглавнокомандующий Украины, короче зечмо?
Почему везде на важных встречах клерк оп?
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15.01.2022 16:32 Відповісти
 
 