"На таких тримаються будні війни": подробиці про десантника Віталія Петренка, який загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

Віталій Петренко та Ілля Супрун загинули під час виконання завдання щодо відновлення мінно-вибухових загороджень.

Нагадаємо, що днями стало відомо ім'я ще одного бійця, який загинув на Донбасі 10 січня. Це 51-річний Віталій Петренко, який служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої разом із 23-річним Іллею Супруном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", трагедія сталася в районі села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області, коли Віталій та Ілля виконували завдання щодо відновлення мінно-вибухових загороджень. Обидва бійці були з Дніпра.

Товариш загиблого Петренка розповів нам, що чоловік воював на Донеччині вже кілька років. "Він потрапив на фронт за мобілізацією. Це була 5-та або 6-та хвиля. Служив у 25-й бригаді в інженерно-саперній роті, а після закінчення служби вже уклав контракт", – каже він.

Трагедія сталася в районі села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області, коли Віталій та Ілля виконували завдання щодо відновлення мінно-вибухових загороджень. Обидва бійці були з Дніпра.

Товариш загиблого Петренка розповів нам, що чоловік воював на Донеччині вже кілька років. "Він потрапив на фронт за мобілізацією. Це була 5-та або 6-та хвиля. Служив у 25-й бригаді в інженерно-саперній роті, а після закінчення служби вже уклав контракт", – каже він.

Чоловік згадує, що до війни Віталій жодного разу не стрибав із парашутом, проте потрапив саме до повітряно-десантного підрозділу. "У 2016 році ми з ним разом виконували програму стрибків із парашутом. Усе пройшло нормально, він був на висоті", – каже товариш по службі.



До війни Віталій (на фото крайній праворуч) жодного разу не стрибав з парашутом.

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Віталій запам'ятався як дуже тиха і добра людина, був трохи романтиком. "Спокійний, врівноважений, він ніколи не обговорював накази, а просто їх виконував. Про таких кажуть, що на них тримаються будні війни. Тому що війна – не лише військові дії. На жаль, війна забирає найкращих", – розповідає його колишній командир підрозділу.

Побратими загиблого згадують, що Віталій ніколи і ні з ким не конфліктував, а якщо потрібно, то допомагав без жодних прохань. Дбав про молодих військових, підказував їм, як поводитись у тій чи іншій ситуації.

Віталій Петренко був родом із села Цевеличі Володимир-Волинського району Волинської області, але жив у Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей. За словами одного з його друзів, усі свята та вихідні він намагався проводити з ними.

Іллю Супруна поховають у суботу, 15 січня, у Дніпрі, а Віталія Петренка - 17 січня.

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