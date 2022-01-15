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Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота.

Про Це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі областної поліції. 

"На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт" - відзначається у повідомленні.

В подальшому чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.

Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. На сьогодні стан потерпілого стабільний.

У поліції заявили: "Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі".

"Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо", - підкреслюють поліцейські.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий чоловік влаштував стрілянину по вікнах гуртожитку у Києві: йому загрожує до семи років ув’язнення. ФОТОрепортаж

Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція 01
Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція 02
Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція 03

Біла Церква (153) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+32
Таких быков отстреляли б в первую очередь.Всякие ******** типа депутаты,мажоры и прочая сволочь имеют право на оружие,а простой человек должен в стойле стоять
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15.01.2022 15:35
+27
Да, нормальный человек не может купить огнестрел, за то у террориста он уже есть. Так на много безопаснее
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15.01.2022 15:33
+27
Когда тебя будет ночью убивать отморозок - вспомни свой комент неадекватная ..... .
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15.01.2022 15:34
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Да, нормальный человек не может купить огнестрел, за то у террориста он уже есть. Так на много безопаснее
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15.01.2022 15:33 Відповісти
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15.01.2022 17:16 Відповісти
Нормальный человек может купить огнестрел, ограничение только по общей длине оружия и, чтобы стреляло не очередями. Кстати, у стрелявшего, скорее всего "Вулкан" - вполне легальный охотничий карабин на базе АКСУ.
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16.01.2022 08:39 Відповісти
Когда тебя будет ночью убивать отморозок - вспомни свой комент неадекватная ..... .
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15.01.2022 15:34 Відповісти
Таких быков отстреляли б в первую очередь.Всякие ******** типа депутаты,мажоры и прочая сволочь имеют право на оружие,а простой человек должен в стойле стоять
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15.01.2022 15:35 Відповісти
Проблема в тому, що зброє зараз якраз в руках таких неадикватів, а звичайні людини не мають права захищати своє життя і здоров'я. Влада просто боїться, бо те владне бидло яке потрапляє на підпитку в ДТП, просто стане не виживати до приїзду поліції.
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15.01.2022 15:35 Відповісти
Владне бидло не буде зброю застосовувати?
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15.01.2022 16:42 Відповісти
Хай, спробує його кількість відразу зменшиться
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15.01.2022 16:48 Відповісти
Вже спробували. Наприклад випадок лозинського. Люди вбивцю ще депутатом обрали.
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15.01.2022 17:12 Відповісти
І через це поставити храст на наших правах? Таких як Лозинський завжди буде деяка кількість. І раніше були. І доречі - зброя у нього була офіційна...
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17.01.2022 10:17 Відповісти
Зброя в нього була як офіційна так і не офіційна.

Про права. В тебе зброя вдома є?
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18.01.2022 23:33 Відповісти
неадекватна, для тебе й цеглини або труби в газеті достатньо буде
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15.01.2022 15:40 Відповісти
Штат Вермонт, владение и ношение оружием без ограничений, кроме зданий школ и суда. Самый низкий показатель преступности, всех преступников уже отстреляли и новые рождаются в малых количествах. Надо либо запретить владение полностью, в т.ч. для охотников (и охоту надо запретить, пусть охотники охотятся на друг друга с копьями, если у них свербит), либо разрешить всем. А так получается, что оружием владеют менты, криминалитет и некоторые граждане с средним достатком. Я понимаю, что будут жертвы, но хороших больше, чем плохих и со временем хорошие плохих отстреляют и некому будет давать "плохое" потомство.
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15.01.2022 15:51 Відповісти
В Бразили свободное обращение огнестрельного оружия, уровень убийств один из самых высоких на планете. Наверное из-за того что плохих бразильцев больше? Не успели еще плохие друг друга перестрелять?
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15.01.2022 16:32 Відповісти
А ты не думал что он достал огнестрел зная что в него не будут стрелять в ответ, а если бы он знал что в него возможно выстрелят в ответ как думаешь, подумал бы он трижды прежде чем доставать огнестрел?
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15.01.2022 16:03 Відповісти
Нет, не думал бы. Есть страны с зашкаливающей преступностью, где свободное обращение оружия.
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15.01.2022 16:34 Відповісти
Например?
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15.01.2022 16:53 Відповісти
Мексика и Бразилия.
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15.01.2022 17:14 Відповісти
Бразилия - Как правило, ношение огнестрельного оружия вне дома является незаконным. Исполнительный указ № 5.123 от 1 июля 2004 года разрешает Федеральной полиции конфисковывать огнестрельное оружие, которым она не обладает по уважительной причине; самооборона не считается веским аргументом. Это не свободное ношение оружие
В Мексики чтобы ты мог носить оружие ты должен отслужить иметь официальную работу. То есть не каждый может носить.
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15.01.2022 17:27 Відповісти
В Бразилии можно носить если ты официально зарегистриррован как спортсмен или охотник или коллекционер или отслужил 10 лет в армии. В Мексике похожие законы.

Ну а про будет ли преступник стрелять, если знает что у другого будет оружие? Бандитские перестрелки происходят между теми кто точно уверен что у противника есть оружие.
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15.01.2022 17:47 Відповісти
Ну во первых мы говорим про свободное ношение а не про то что ты спортсмен и то я думаю есть какие то правила транспортировки оружия, ну например у нас вроде охотник может транспортировать оружие в чехле обязательно разряжено, т.е. для самообороны не катит. В Мексики для ношения оружия нужна специальная лицензия которую нельзя получить простым смертным.

Про перестрелки это странный довод. Перестрелки это не самооборона, а это больше про деньги.
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15.01.2022 18:07 Відповісти
https://gotomexico.today/topic/lifehack/3272.html

Вот статья, та полностью написано конкретные действия по покупки оружия. Так там есть раздел "Οбοcнοвaть нeοбxοдимοcть нοcить οpyжиe"
Там написано такое
Cтaндapтнaя лицeнзия пpeдпοлaгaeт влaдeниe и иcпοльзοвaниe οгнecтpeльнοгο οpyжия в цeляx caмοοбοpοны иcключитeльнο в пpeдeлax вaшeгο жилищa. Этa лицeнзия нe пpeдпοлaгaeт cвοбοднοe нοшeниe οpyжия. Ecли вы xοтитe имeть пpaвο нa нοшeниe οpyжия, нeοбxοдимο пοлyчить дpyгyю лицeнзию, οбοcнοвaв тaкyю нeοбxοдимοcть. Пpοcтым гpaждaнaм тaкиe лицeнзии нeдοcтyпны.

Так что получается что простым смертным нельзя носить оружие для самообороны.
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15.01.2022 17:35 Відповісти
...в общем пивной кеша как всегда скиздел
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15.01.2022 21:39 Відповісти
Тупа курва, коли до тебе в будинок зарвуться твої братішки з рашкостана, не забудь їм розказати про те що у тебе немає зброї, і нехай вони почекають, поки ти викличеш поліцію, а потім разом почекайте поліцію. Яка ж ти тупо кончена вівця.
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15.01.2022 16:07 Відповісти
Ти з пєстіком зібрався з російськими зольдаттен воювати?
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15.01.2022 17:17 Відповісти
Ну так ты же немного раньше доказывал, что можешь голойпяткой казацкую саблю по лезвию перерубить...
что, приоритеты поменялись...)))?
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15.01.2022 17:38 Відповісти
а шо, російський зольдатен от пистолетного выстрела не дохнет?
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15.01.2022 21:40 Відповісти
Дохне. Але автомат б'є дещо далі.
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15.01.2022 21:57 Відповісти
братішки з рашкостана не будуть чекать поки ця курва покличе поліцію - братішки будуть її натягувать в усі її "зветниє" дірочки, а потім заберуть усе цінне і унітази. Бо унітаз для них, це нєчто - унітаз для них це тайна і запрелєльноє наслаждєніє, УНІТАЗ це колдофской кайф тьоплого опорожненія!!!!!!
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15.01.2022 17:36 Відповісти
А в чем проблема то иметь оружие дома? Согласно законодательства Украины, практически любой украинец с определенного возраста может зарегистрироваться и хранить дома охотничье оружие (в том числе, например 8-ми зарядный моссберг 12-го калибра, или АК, стреляющий одиночными). Для этого, кстати, даже охотником не надо быть, а именно в целях самообороны и защиты жилища.
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16.01.2022 08:22 Відповісти
Ви взагалі на мільйон кілометрів від розуміння цього питання.
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15.01.2022 16:12 Відповісти
у нас нет свободной продажи оружия, а бухой неадекват с автоматом. твоя женская логика нормально работает, как думаешь?
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15.01.2022 19:39 Відповісти
Насколько мне известно, в мире, практически нигде нет легальной свободной продажи оружия. Везде есть ограничения по возрасту, уверен, что еще, как минимум, требуют справки от нарколога, психиатра и о несудимости. И бухой неадекват, скорее всего, именно с легальным охотничьим карабином. Просто нет смысла брать на себя статью УК о незаконном обороте оружия, если вполне легально можно купить АК разных модификаций, которые просто стреляют одиночными, а не очередями.
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16.01.2022 08:46 Відповісти
бухой неадекват и справки от нарколога и психиатра. пиши еще.
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16.01.2022 09:05 Відповісти
500 уе и ты уже небухой адекват.
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18.01.2022 23:35 Відповісти
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15.01.2022 15:32 Відповісти
Пишите полностью "Террорист ДНР, под Киевом устроил разборки с приминением табельного оружия"
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15.01.2022 15:32 Відповісти
скоро такое будет во всех городах Украины...после того как сопля согласиться на возврат лугандона к нам на условиях парашки - со своей армией, "милицией" и "органах власти". Будут ездить убивать и обратно в лугандон на отлежку....
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15.01.2022 16:06 Відповісти
огрызок 90
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15.01.2022 15:44 Відповісти
И никто не удивляется, что у "мужчины" есть автомат, может, даже не один. Как будто у автомата нет номера и невозможно определить, откуда и как он попал к "мужчине".
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15.01.2022 15:50 Відповісти
Скорей всего это охотничий карабин Вулкан, который не сложно купить легально...
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15.01.2022 16:03 Відповісти
А вы знаете сколько он стоит вместе с бумагами ?
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15.01.2022 16:12 Відповісти
Примерно 130 000грн.
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15.01.2022 16:36 Відповісти
А вы знаете какая в среднем з.п у среднестатистического украинца ? Не та что рисуют по ТВ а реальная ? Где то около 6-8 тыс . По селам поменьше , в крупных городах побольше .И сколько нужно собирать простому работяге чтобы купить себе такую игрушку ? Например для охраны частного дома в селе или бойцу тер.обороны для выполнения им боевой задачи в случае невозможности получения снаряжения в централизованном месте хранения ?
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15.01.2022 16:49 Відповісти
Твой крик души немного не по адресу, не находишь?

Отдельно по тер. обороне - оружие государственное, хранить в опечатанном сейфе дома и извлекать только по приказу командования/тревоге.
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15.01.2022 17:08 Відповісти
"Вулкан" можно за 3-4 тыс. у.е купить в Украине., как по мне, необоснованно дорого. Цену лупят, как я понял, из-за того, что в магазах их уже не продают, а для хранения и перевозки он довольно удобен за счет компактности. Не намного более длинный "Форт" на базе АК с металлическим складным прикладом - долларов 500-600. Но для частного дома вполне подойдет обычная двустволка 12-го калибра, думаю долларов от 100 и выше. Довольно неплохой аналог "Моссберга" - "Маверик" 8-ми зарядную помпу 12-го калибра я, например, за 200 у.е. купил
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16.01.2022 08:33 Відповісти
дурню написав. мкм/форт під 7.62х39 коштує ~20000
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15.01.2022 23:00 Відповісти
Хлопу неодмінно дорогий "Вулкан" подавай. Форт дійсно дешевший.
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15.01.2022 23:29 Відповісти
та я розумію, що він не розбирається. просто ви таким чином підіграли йому із цією ідеєю, що в Україні надзвичайно складно купити карабін, бо це занадто дорого. коли насправді купити форт може кожен. особливо за 8 років війни
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16.01.2022 13:01 Відповісти
Це просто про ціну на "Вулкан", констатація факту. А такому як він завжди щось заважати буде. То зарплатня мала, то ціни зависокі. Коли загроза того що щось неодмінно відбудеться стала відчутною, пішов та купив СКС. Стало мені це рівно в 1000 $. А скиглити про "хачу чтобьі стрелять можно бьіло в плохих" - то для мамкиних ганфайтерів.
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16.01.2022 13:27 Відповісти
Такий був у Ківи.
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15.01.2022 17:27 Відповісти
ну ківі жирує і має бандитські замашки, то йому обов'язково потрібен аналог "ксюхи". а те, що він коштує 4к баксів, йому то пох абсолютно.
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16.01.2022 13:02 Відповісти
Скорей всего это мент или судья и ему вообще все по жизни НЕ сложно .То есть ему все пофиг
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15.01.2022 16:11 Відповісти
А как насчет незаконного приобретения и хранения оружия? Или, этому быдлу можно - тоже «наградной»?
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15.01.2022 16:14 Відповісти
Много вопросов к ментам, к судьям... Если бы отморозки не откуплялись то мажоры, быдло и сепары не имели бы шансов избежать заслуженного наказания.. Пока этого нет... Позор власти
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15.01.2022 16:20 Відповісти
Автомат в багажнике это уже почти норма..
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15.01.2022 16:49 Відповісти
а зачем нам такая бесполезная полиция????

что толку от них???

Они ни найти не могут ни задержать!

Только взятки на карман брать и крышевать????

Разгонять надо полностью это бесполезное стадо коррумпированных тварей
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15.01.2022 17:01 Відповісти
вам легше стане, якщо вас вб'ють, але вбивцю потім затримають?
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15.01.2022 23:01 Відповісти
"Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку у нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція..."

Спалити на... того що стріляв, підстріленого і нічний клуб повністю!
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15.01.2022 17:11 Відповісти
...а тих хто виживе після цього - рассадіть на бутилкі
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15.01.2022 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hEUdSCN6ZYg
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16.01.2022 11:13 Відповісти
 
 