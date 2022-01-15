Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота.

Про Це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі областної поліції.

"На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт" - відзначається у повідомленні.

В подальшому чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.

Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. На сьогодні стан потерпілого стабільний.

У поліції заявили: "Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі".

"Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо", - підкреслюють поліцейські.

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