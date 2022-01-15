Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота.
Про Це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі областної поліції.
"На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.
Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт" - відзначається у повідомленні.
В подальшому чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.
Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. На сьогодні стан потерпілого стабільний.
У поліції заявили: "Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі".
"Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо", - підкреслюють поліцейські.
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Про права. В тебе зброя вдома є?
В Мексики чтобы ты мог носить оружие ты должен отслужить иметь официальную работу. То есть не каждый может носить.
Ну а про будет ли преступник стрелять, если знает что у другого будет оружие? Бандитские перестрелки происходят между теми кто точно уверен что у противника есть оружие.
Про перестрелки это странный довод. Перестрелки это не самооборона, а это больше про деньги.
Вот статья, та полностью написано конкретные действия по покупки оружия. Так там есть раздел "Οбοcнοвaть нeοбxοдимοcть нοcить οpyжиe"
Там написано такое
Cтaндapтнaя лицeнзия пpeдпοлaгaeт влaдeниe и иcпοльзοвaниe οгнecтpeльнοгο οpyжия в цeляx caмοοбοpοны иcключитeльнο в пpeдeлax вaшeгο жилищa. Этa лицeнзия нe пpeдпοлaгaeт cвοбοднοe нοшeниe οpyжия. Ecли вы xοтитe имeть пpaвο нa нοшeниe οpyжия, нeοбxοдимο пοлyчить дpyгyю лицeнзию, οбοcнοвaв тaкyю нeοбxοдимοcть. Пpοcтым гpaждaнaм тaкиe лицeнзии нeдοcтyпны.
Так что получается что простым смертным нельзя носить оружие для самообороны.
что, приоритеты поменялись...)))?
Отдельно по тер. обороне - оружие государственное, хранить в опечатанном сейфе дома и извлекать только по приказу командования/тревоге.
что толку от них???
Они ни найти не могут ни задержать!
Только взятки на карман брать и крышевать????
Разгонять надо полностью это бесполезное стадо коррумпированных тварей
Спалити на... того що стріляв, підстріленого і нічний клуб повністю!