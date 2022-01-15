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Новини Фото ДТП
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Масштабна ДТП на Закарпатті - постраждало 7 осіб, серед яких 3 дітей. ФОТО

У Закарпатській області на автодорозі Н13 Львів – Самбір – Ужгород у м. Перечин у суботу, 15 січня, близько 11:00 сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ДТП травмовані 7 осіб, із них троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.

Рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту вирізали з пошкодженого кузова авто одну з постраждалих і передали фахівцям екстреної медичної допомоги.

Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль та автобус з пасажирами зіткнулись на Дніпропетровщині, загинула одна особа, - поліція. ФОТО

Масштабна ДТП на Закарпатті - постраждало 7 осіб, серед яких 3 дітей 01

ДТП (4473) ДСНС (5127) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+3
Приехала! Куча народу реально ездить не умеет, да еще и правила не знают! Одному утырку объяснял, что поворачивать так нельзя, а он при полицейских рассказывает мне и им, что так половина города ездит)) тьфу дебилы! Еще и угрожало мне чмо при полицейских! А они ему объясняли ПДД, вместо того чтобы дрюкнуть на штраф хотя бы
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15.01.2022 17:03
+2


Так это Йовбак
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15.01.2022 20:35
+1
Ну действительно.. МАСШТАБНОЕ дтп... Надо было еще добавить ЖУТКОЕ УЖАСНОЕ...
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
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15.01.2022 16:47
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На рейндже «девушка» ездит. Иногда в одно время в тренажерке занимаемся
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15.01.2022 16:36 Відповісти
Приехала! Куча народу реально ездить не умеет, да еще и правила не знают! Одному утырку объяснял, что поворачивать так нельзя, а он при полицейских рассказывает мне и им, что так половина города ездит)) тьфу дебилы! Еще и угрожало мне чмо при полицейских! А они ему объясняли ПДД, вместо того чтобы дрюкнуть на штраф хотя бы
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15.01.2022 17:03 Відповісти
Водитель bmv выскочил на встречку. В рэйндже ехалидевушка с двумя детьми, и её подруга с ребёнком
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15.01.2022 20:55 Відповісти
я не знаю, кто там виноват! и я не писал, что водитель рейнджа виновен. Мое мнение, эти двухполосные дороги не пригодны для нынешней транспортной нагрузки! полос должно быть 4 минимум, иначе так и будут разбиваться при обгонах(
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15.01.2022 21:12 Відповісти
Я не к тому. Просто последние данные.
А дороги хоть в сколько рядов, они должны быть дорогами, а не танкодромами
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15.01.2022 21:24 Відповісти
не совсем ты прав! посмотри новости, львиная доля всех ДТП на трассах - нарушение правил обгона, лобовой удар на встречке!!! и это - ключевая проблема! Если ты знаешь трассу Запорожье - Днепр, так вот на ней таких аварий нет вообще, от слова совсем!!! так как она вся из четырех полос!!!
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15.01.2022 21:51 Відповісти
Ездил по ней когда она была старой бетонкой. Её сделали?
В Закарпатье такие дороги тяжело строить, а между «сёлами» их никогда и не будет
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15.01.2022 21:56 Відповісти
да, турки сделали, очень приличная дорога сейчас
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15.01.2022 23:00 Відповісти
Дорога винувата що за кермом є@аната.... "точно "....
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16.01.2022 12:33 Відповісти
Ну действительно.. МАСШТАБНОЕ дтп... Надо было еще добавить ЖУТКОЕ УЖАСНОЕ...
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
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15.01.2022 16:47 Відповісти
циклон, оттепель и сильные ветры приводят к обледенению трасс, да и от прокладки между рулем и сидением тоже зависит - торопится на свтречу с богом или еще пожить есть желаниен...
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15.01.2022 16:56 Відповісти
Мене в загалі розчулюють такі от бики, котрі в капюшоні-рукивкишені і АШОТИПРОЛТИМАЄШ. Ну як на фото з права. Прямо так і пре освіта зовні.
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15.01.2022 17:01 Відповісти


Так это Йовбак
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15.01.2022 20:35 Відповісти
Помощникучастковогожурналистохотинспектор )))
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15.01.2022 21:25 Відповісти
 
 