Масштабна ДТП на Закарпатті - постраждало 7 осіб, серед яких 3 дітей. ФОТО
У Закарпатській області на автодорозі Н13 Львів – Самбір – Ужгород у м. Перечин у суботу, 15 січня, близько 11:00 сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок ДТП травмовані 7 осіб, із них троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.
Рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту вирізали з пошкодженого кузова авто одну з постраждалих і передали фахівцям екстреної медичної допомоги.
Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.
Топ коментарі
+3 Андрей Мудрый
показати весь коментар15.01.2022 17:03
+2 Mosquito
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+1 Абырвалг Шариков
показати весь коментар15.01.2022 16:47
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А дороги хоть в сколько рядов, они должны быть дорогами, а не танкодромами
В Закарпатье такие дороги тяжело строить, а между «сёлами» их никогда и не будет
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
Так это Йовбак