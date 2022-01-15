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Новини Фото Війна
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З командиром взводу 25-ї ОПДБр Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині, попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 січня, у місті Дніпро відбулася церемонія прощання з командиром взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на похорон прийшли побратими воїна, рідні, друзі та жителі Дніпра.

Анатолій, який служив разом з Іллею Супруном, розповів, що він був для нього не тільки побратимом, а й справжнім другом.

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"Я ще не зустрічав таких щирих та відданих своїй справі людей. Ілля був справжнім патріотом, справжнім воїном за духом. Він дуже сильно вірив у те, що робив. До того, як я із ним познайомився, я не знав, що можна так сильно вірити і так щиро", - розповів Анатолій.

Сусідка Іллі Супруна, Лілія Рогозіна, розповіла, що знала його з дитинства.

"Він був дуже добрий та чуйний хлопець, усіх любив. Завжди заходив у гості, коли приїжджав з армії, питав, чи треба якась допомога. Для мене він був, як рідний, тому мені дуже боляче зараз. Він дуже добре навчався у ліцеї, але завжди мріяв про армію і вступив у військову академію. Він хотів служити Україні, це була його мрія. Ілля був справжній патріот", - розповіла жінка.

З командиром взводу 25-ї ОПДБр Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині, попрощалися в Дніпрі 01

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З командиром взводу 25-ї ОПДБр Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині, попрощалися в Дніпрі 02
З командиром взводу 25-ї ОПДБр Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині, попрощалися в Дніпрі 03
З командиром взводу 25-ї ОПДБр Іллею Супруном, який загинув 10 січня на Донеччині, попрощалися в Дніпрі 04

Ілля Костянтинович Супрун народився 1998 року. Жив із матір’ю у Дніпрі. Закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Одразу після закінчення навчання у 2020 році чоловік уклав контракт та відправився на фронт. Спочатку служив у Гвардійському, а потім - на Донбасі. У зоні бойових дій він був 5 місяців.

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Лейтенант Ілля Супрун служив командиром взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Загинув воїн 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області.

Під час відновлення мінно-вибухових огорож він отримав смертельне поранення - підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Автор: 

Дніпро (3278) похорон (1289) втрати (4403) Ян Осока (1495) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+35
боже!.. молодой совсем.. ему бы жить да радоваться и детей растить!..
будь проклят Путин!.. будь проклята Россия!
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15.01.2022 18:42
+32
Спочивай з миром, Воїне! Героям Слава!
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15.01.2022 18:44
+22
Герої не вмирають
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15.01.2022 18:54
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боже!.. молодой совсем.. ему бы жить да радоваться и детей растить!..
будь проклят Путин!.. будь проклята Россия!
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15.01.2022 18:42 Відповісти
С.У.М.
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15.01.2022 18:43 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне! Героям Слава!
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15.01.2022 18:44 Відповісти
Герої не вмирають
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15.01.2022 18:54 Відповісти
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15.01.2022 18:57 Відповісти
Чому гинуть молоді патріоти ,а всяка колоборанська наволоч живе і комфортно себе почуває ? горіть в пеклі рашиська расея і всякі маріонетки лднр ,а ще п'ята колона.
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15.01.2022 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0 https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0


Они не погибли... Они по-прежнему защищают нас.
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15.01.2022 19:31 Відповісти
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15.01.2022 19:19 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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15.01.2022 19:41 Відповісти
співчуття родині і всій Україні...(бо гинуть найкращі...)
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15.01.2022 19:58 Відповісти
Десантники не помирають. Десантники йдуть в небо!
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15.01.2022 21:13 Відповісти
Дякую тобі,Українець !Світла Пам"ять !
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15.01.2022 21:53 Відповісти
Я была на похоронах. Единственный сын у мамы. Лежал в гробу, как-будто заснул, такой молодой, красивый. Сердце разрывалось, когда несли гроб к машине его мамочка кричала, что последний раз ты уходишь со своего родного двора.
Очень обидно, что мэр Днепра Филатов не приехал на похороны, не выразил соболезнование родным офицера-героя - жителя Днепра, отдавшего свою жизнь за Украину. В других городах мэры и из администрации приезжали, в Днепре никто не приехал, они заняты, не нашлось хотя-бы 30 минут.
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15.01.2022 21:59 Відповісти
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16.01.2022 08:26 Відповісти
Спочивай з миром, Герой....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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16.01.2022 11:16 Відповісти
 
 