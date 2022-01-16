Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж

Росія почала переміщати ракетні комплекси "Іскандер" з Далекого Сходу в бік України.

Про це йдеться у публікації розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку. На кадрах аналітики змогли впізнати оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М". Ймовірно, вони належать 103-й та 107-й ракетним бригадам російської армії.

"Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій у західному напрямку", - йдеться в матеріалі CIT.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шукають по піснях "Любе", - як блогери розслідують перекидання російської військової техніки до кордонів України. ВIДЕО







Також читайте: На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка