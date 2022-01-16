УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5203 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
54 112 287

Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж

Росія почала переміщати ракетні комплекси "Іскандер" з Далекого Сходу в бік України.

Про це йдеться у публікації розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку. На кадрах аналітики змогли впізнати оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М". Ймовірно, вони належать 103-й та 107-й ракетним бригадам російської армії.

"Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій у західному напрямку", - йдеться в матеріалі CIT.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шукають по піснях "Любе", - як блогери розслідують перекидання російської військової техніки до кордонів України. ВIДЕО

Росія перекидає Іскандери з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі 01
Росія перекидає Іскандери з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі 02
Росія перекидає Іскандери з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі 03

Також читайте: На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

Автор: 

армія рф (17468) розслідування (2272) росія (65301)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
Мокшы жаждут крови Ублюдочные кацапы совсем с катушек съехали
показати весь коментар
16.01.2022 01:07
+44
Порошенко посилив ППО у рази, а от зеленський відомий тим, що позабирав клістрони з бойового дежурства, чим зробив деякі частини ППО не здатними стріляти. Висновки робіть самі
показати весь коментар
16.01.2022 01:45
+38
Порошенко обеспечил ПРО в столице за свой счёт !
показати весь коментар
16.01.2022 01:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Да, ведь до этого китайцы боялись десятка ржавых пусковых установок.
показати весь коментар
16.01.2022 10:35 Відповісти
ржавые, не ржавые, а рабочие..
китайцам сейчас шанс - все сделать тихо, без шума и пыли.. но, они ждут, когда рф, нарушит мировой порядок, вторгнувшись в Украину..
даже в этом случае, нам на руку второй фронт.. лишь бы китайцы высадили в скрепно-китайской земле сибири - своих жёлтых человечков побыстрее..
показати весь коментар
16.01.2022 10:45 Відповісти
Так и будет, сомнений лично у меня нет.
показати весь коментар
16.01.2022 10:47 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 10:36 Відповісти
Південній Кореї слід укласти договір із Росією на довгострокову оренду частини її далекосхідних територій. Про це в інтерв'ю ТАРС заявив кандидат у президенти республіки Хо Ен Ген, який очолює національну Партію революційних дивідендів, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, у разі приходу до влади він має намір запропонувати орендувати Сахалін, Амурську область, Хабаровськ, Магадан, Камчатку та Чукотку, де, за словами політика, мешкає «багато корейців».
показати весь коментар
16.01.2022 10:43 Відповісти
правильное решение, хунта схвалює..
показати весь коментар
16.01.2022 10:48 Відповісти
козлячая техника очень хорошо уничтожается Байрактарами,
но для этого Байрактары нужно уже выпрашивать и перебрасывать.
показати весь коментар
16.01.2022 10:46 Відповісти
А есть сложности? Тихоходная малозаметная цель…
показати весь коментар
16.01.2022 11:19 Відповісти
Сильнозаметная.

Их при совке потому и катали за Уралом, чтобы их достать трудно было.
показати весь коментар
16.01.2022 12:09 Відповісти
Если рашисты свои ракеты с Дальнего Востока все вывезли на запад то Японии можно уже брать себе назад свои Курильские острова. Путлер на все фронты всеравно воевать не сможет, сил не хватит. Кстати китайцы теперь тоже смогут себе кое что урвать. Это и есть дебильная внешняя политика плешивого Вовы который ссорится со всем миром.
показати весь коментар
16.01.2022 10:48 Відповісти
Найцікавіше питання- чи будемо ми у відповідь кидати ракети і бомби по території кацапії? По їхніх мостах, електростанціях, залізницях, нафтобазах і т.д.
Чи як у 2014 будемо соплі жувати і не провокувати...
показати весь коментар
16.01.2022 10:50 Відповісти
Сатана есть, снарядить её отходами из Чернобыля ничто не мешает.
показати весь коментар
16.01.2022 11:17 Відповісти
Умничка Вы уважаемый! Обнял бы, если бы были рядом
показати весь коментар
16.01.2022 17:18 Відповісти
Замість ракет, дуже ефективно можно використовувати наши діверсійно-розвідувальні групи. Кацапськи пачпорта зробити не важко, обліччя меньш відрізняються від мордви, ніж армянське, язикової проблеми майже немає - пройдуть скрізь кордони ФСБ, поліціїв та Росгвардії, як гарячий нож, скрізь масло.

Нехай Путлер враховує цій фактор - після ракетного обстрілу їм не відсідиться у теплах кав'ярнях, метро, тролейбусах.
показати весь коментар
16.01.2022 14:54 Відповісти
Воин диверсант цензора)
показати весь коментар
16.01.2022 18:29 Відповісти
Набутылочница, ты заблудилась? Дуй рожать пушечное мясо для бункерфюрера
показати весь коментар
18.01.2022 02:26 Відповісти
Ніхто їх не боїться. Булоб чим в'їбати.... 20-30 петріотів по моцкві вгамує швидко
показати весь коментар
16.01.2022 17:22 Відповісти
Петріот взагалі-то зенітна ракета. А от Томагавки по Кремлю - саме то
показати весь коментар
16.01.2022 17:41 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 10:59 Відповісти
Брат Назиф@hay_girls1



Такс, в мене є трошки часу, тому зараз накидаю обіцяний тред на тему: "Чому РФ не зможе провести наступ в Україні".
показати весь коментар
16.01.2022 15:48 Відповісти
Применение такого оружия очень дорого обойдётся. От вежливых Томагавков никто не застрахован
показати весь коментар
16.01.2022 11:15 Відповісти
Китайці потирають руки. Вони заберуть Приморський край та Забайкалля практично голими руками...
показати весь коментар
16.01.2022 11:22 Відповісти
Зачем это им нужно.
Газопровод " Сила Сибири" и газовый город " Ямал" 20 кв. км. и так
работает не Китайскую Народную Республику.
http://www.nemiga.info/eto-interesno/sila-sibiri.jpg
показати весь коментар
16.01.2022 14:08 Відповісти
А тим часом нєлох перекинув свою убогу тушу з одного курорту на інший
показати весь коментар
16.01.2022 11:25 Відповісти
С вчерашнего дня эта новость активно озвучивается на украинских медиаресурсах с помощью ольгинской и доморощенной ботни. Не скажу что это неправда - просто наверное хотят чтоб Запад и Украина пришли в ужас и строем выполняли хотелки мацквы...Волокут технику через всю страну чтоб побольше глаз ее увидело - при большом желании это можно было сделать достаточно скрытно и тихо - желание устрашения и запугивания это объясняет.Верим в нашу армию ибо это наилучшая гарантия безопасности от внешней военной интервенции - больше надежды ни на кого нет!!!
показати весь коментар
16.01.2022 11:42 Відповісти
Що,характерно в рад.часи,ми,63 комплекс по Ночах тягали
показати весь коментар
16.01.2022 22:02 Відповісти
Интересно, а кацапы в курсе, почему при СССР ЯО по Сибири гоняли, и к Европейской части и близко не подвозили?
Ведь ракете пофигу откуда стартовать, а вот где быть обнаруженной и уничтоженной не пофигу.
показати весь коментар
16.01.2022 12:08 Відповісти
Тому Україна та Беларусь мали величезну кількість ракет, яким через Північний полюс була дальше літити до США, ніж з Підмосковних болот.
показати весь коментар
16.01.2022 14:57 Відповісти
Таблці цілей були На Європу йТурцію
показати весь коментар
16.01.2022 22:09 Відповісти
Це ви про ракети середньої дальності. А ще були ракетні дівізії шахтного базування у Хмельницікий, Вінніцкій та Миколаївський областях, та мобільні "Тополь-2М" у Житомирський. Додайте стратегичні авіабази у Прилуках та Узіне яки були націлени на США.
показати весь коментар
16.01.2022 22:40 Відповісти
Й літерні ракетні потяги по Україні Неганяли!
показати весь коментар
16.01.2022 22:06 Відповісти
Ганяли. Таких було 5 потягів і дуже часто деяки з них були біля Київу, хоча і по Сібиру гоняли.
показати весь коментар
16.01.2022 22:41 Відповісти
Ліквідували прогалину, бо небачив
показати весь коментар
16.01.2022 23:30 Відповісти
А їх мало хто бачів, я про них тільки чув розповіді.

До речи, в США нічого подібного не було, а Леонід Кучма приймав особисту участь в його розробці, причому як один з ведучів конструкторів!!! Ці потяги Южмаш і робив, а кацапи вже 10 років балаболят, але повторити не можуть, а при Єльціні вони їх самі розобрали...
показати весь коментар
16.01.2022 23:48 Відповісти
Оце,даремно.Кучми позбулисяз КБ як безнадійного довбня на партроботу
Вибачайте. З нікчеми інженера незробити
показати весь коментар
17.01.2022 00:11 Відповісти
Даремно як раз ви. Кучма, як інженер-конструктор, майже постійно був на всіх пусках з космодрому Байконур, та на багатьох на полігоні Капустін Яр.

Як конструктор, він приймав особисту участь у розробці Лунного модуля для космонавтів і на від міну від ракети-носія, котру розроблялі у Москві, Луний модуль Южмаша був повністю готов і пройшов всі випробування ще ДО того, як амеріканци здійснили висадку своїх астронавтів на Луну.

Зрозумійте, що і справа Гонгадзе, і "плівки Мельниченко" і скандал з "продажем "Кольчуг" до Іраку, все це було операцією ФСБ про діскредитацію Президента України. Діскредитацією не тільки в Україні, але і за її кордонами.
А справа була у тому, що ще Президент Франції Міттеран дав йому пораду, що вступати у НАТО Україна може тільки тихенько, як на пуантах. І Кучма почав підготовку до вступу до НАТО, але біля нього були агенти Москви Табачнік, Літвін та Медведчук і ФСБ почало працювати на діскредитацію дійсно проукраїнського, на цей час останього ПРОУКРАЇНСЬКОГО Президента України. А всі ми, під той час, були жертавами і повелися на акціїї "Кучма геть". Визнавати свої помилки важко, але потрібно, хочаб для того, щоб спробувати не робити інших помилок.
показати весь коментар
17.01.2022 12:26 Відповісти
Блажен хто вірує. В мене,інша інформаці,й інші джерела стосовно,цього виробу кгб
показати весь коментар
17.01.2022 13:10 Відповісти
Бачив,лише знімки тих потягів, з 63 компексом
показати весь коментар
17.01.2022 00:13 Відповісти
Вряд ли Россия пойдёт на полномасштабные боевые действия. Она гораздо больше потеряет от санкций , потерь живой силы. Россия не предсказуема , может это станет последней каплей и тюркская страна станет тюркской - ,, чурки и черножопые,, ( как тюрков и буддистов называют так называемые великороссы , сами являясь татарами , тюрками и угрофинноэрзями ) заберут территории которые им принадлежат , а не полезут в драку без всякой мотивации.. Может лопнуть пузырь нации- России, как и бред национальность- русский, выяснится, что русских нет вообще. Если полезут - у нас будут очень большие потери в начале интервенции - нужно будет выдержать. Военным нужно думать как наносить удары по объектам на территории России- диверсионные группы, уничтожения прифронтовой инфраструктуры ,складов, заводов, средств ПВО. Ну и ,, око за око ,,- диверсии в метро , ж д , применение всех запрещённых средств. От ,,Искандеров,, и других ракет - действительно, будет много потерь( сильное оружие) , хоть ему и более 20 лет. Помним - кто ,, бздит,, того кусают собаки.
показати весь коментар
16.01.2022 12:38 Відповісти
Уже где то озвучивали план на начальный этап недолюдей на войну с Украиной . Образно говоря , работает арта с ракетами пару дней , а потом танки с пехотой на добивание .
показати весь коментар
16.01.2022 14:26 Відповісти
Може бути.
Але що тоді отримує Путлер? Знищену інфраструктуру, масовий супротив та люту ненавість більшисті населення, і санкції.
Не забуваємо, що Україна здала ядерну зброю. Якщо нас окупують, то жодна з 30-ти країн міру, яки мають технолгічно та фінансово у термін від 2-х місяців до 1,5 років створити не меньш 100 ядерних ********** та ракетні носії до них.

Наслідки зрозумілі? США та НАТО просто не можуть допустити такий розвіток подій. До ядерної війни ясна річ не дійде, але будуть робити шкоду РФ по максимуму.
показати весь коментар
16.01.2022 22:47 Відповісти
Я мав на увазі, що у США не зможуть сказати нічого проти того, що ці 30 країн швидко зроблять свою ядерну зброю, і у Штатів не буде жодного аргументу щоб їх умовити не робити цього, так можно і самим опинитися у ізоляції.
показати весь коментар
16.01.2022 22:57 Відповісти
вибачаюсь, а ви до цього дня що бачили сенс чи здоровий глузд у цьої самозакоханої психічнохворої істоти ?
показати весь коментар
16.01.2022 23:51 Відповісти
Я не лікар, тому медічні діагнози ставити не можу.

Алеж клепки достало скупити західних політиків оптом та у розніцу...

Він тільки створює образ шизіка, а сам дуже любіт гроши та владу.
І ще. Путлер завжди робить операцію прикриття для своїх справжніх цілій. Це як у його любимому дзюдо - завжди є лише декілька досконально відпрацьованих прийомів.

Звісна річ, що він мріє створити СССР-2, алеж той же Наполеон, після своїх перемог, у підсумку втратив десь третину Французської території. Напад РФ на Україну ракетами, літаками та танками, може привести к розпаду самой РФ, а ось цього він точно не хоче. Йому зараз думаю достатньо Беларусі та Казахстану.
показати весь коментар
17.01.2022 00:00 Відповісти
я тільки маю надію що його свої ж і притовчать . Не для війни вони ті гроші мішками в інвалюті скирдували і палаци будували не під казарми . Але то тільки надія ...
показати весь коментар
17.01.2022 00:07 Відповісти
Треба розуміти, що це не один путін, це колективний Путін. В країні діє колективний путін, тому заколот проти нього, особисто... На це мало надії. Хоча таке і можливо, но тільки у разі, якщо путлер даст наказ на применення ядерної зброї.
показати весь коментар
17.01.2022 12:09 Відповісти
Наскільки,я розумію,є Людський фактор.
Й питання мотивації,злагодження,психічної стабільності,чужої землі,боягуства,нецільового використання,відчуття прриреченності,дезертирство
показати весь коментар
16.01.2022 23:39 Відповісти
Пара картинок из интернета и готово. Почему украинцы хавают все подряд. В Украину из Дальнего Востока. Они бы перевозили на самолете если бы даже надумали.
показати весь коментар
16.01.2022 12:57 Відповісти
Сиди на бутылке молча, за умного сойдешь
показати весь коментар
16.01.2022 15:23 Відповісти
кацапи, як німецькі нацисти знову підіймають голову.
Історія їх не навчила,розказують нам,що Крим взяли без жодного вистрела.
нацисти також Францію взяли без жодного вистрела,і де гітлер і вся його свора?
Ублюдки,ніщеброди,кокошніки та косоворотка з лаптями - будете знищені,прокляті на тисячоліття!
показати весь коментар
16.01.2022 12:59 Відповісти
Це аншлюс з Австрією, та захоплення Чехословаччини було без жодного пострілу. За Францію німцям таки довелося воювати, хоча й не довго. З рештою згоден, Росія має бути повернута поневолених народам.
показати весь коментар
16.01.2022 13:40 Відповісти
Жаль только одного, что используя подобную ситуации Китай и Япония не решатся вернуть свои исконные исторические земли. Китай- Туву, Уссурийский край, Еврейскую АО, Амурскую обл, половину Хабаровского края. Япония - все Курильские острова и южную часть Сахалина. Но как говорится " еще не вечер", всему свое время. Они просто ждут когда по реке проплывет труп их врага, чисто восточная ментальность.
показати весь коментар
16.01.2022 13:08 Відповісти
Это они так кокетливо перед китаем трусы приспустили?
показати весь коментар
16.01.2022 13:25 Відповісти
Трусы обычно приспускают ваши украинские девки перед иностранцами.
показати весь коментар
16.01.2022 15:21 Відповісти
в Украине нет "девок", чмо лишнехромосомное. ты попутал со своими соотечественницами, набутылочник
показати весь коментар
16.01.2022 15:25 Відповісти
Дівчата, тобі промежину вичістять до пілотки підарасику
показати весь коментар
16.01.2022 23:45 Відповісти
Смотрим и готовимся к защите нашей земли от врага (мокселей/кацапов).
https://www.youtube.com/watch?v=94Ya5lR4pBU
показати весь коментар
16.01.2022 13:25 Відповісти
Тут и белорусы подсуетились с итайскими " Полонезами ".
"""используются 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как «Первая Академия»), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
показати весь коментар
16.01.2022 14:00 Відповісти
Они были выпущенны российско-арабохайской армией в сторону Шуши и Баку НИОДНА ИЗ ЭТИХ РАКЕТ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ. Причина-Еще в 12в.гений Низами писал ,что ОТЦОМ ОДЭРБЭЙДЖАНЦЕВ ЯВ_СЯ ИСКЭНДЭР МАГЕДОНЛУ.ОН НЕ МОГ УБИВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ.Священный Огонь из ЯнЭрДага(Горящего Мужа Гора) под Баха(Баку) всем поможет,как помог от 7бал.искусственного землятресения в 2000г.
показати весь коментар
16.01.2022 14:15 Відповісти
Извини конечно, но ты несёшь чушь, ибо никаких ракет искандер не было выпущено по вам. Твоё образование видимо где-то 3 класса аульной школы медресе, поэтому ты веришь всему.
показати весь коментар
16.01.2022 15:19 Відповісти
пожри гавна, чмо лишнехромосомное:

https://www.bbc.com/russian/news-56612924
показати весь коментар
16.01.2022 15:26 Відповісти
По зависливому охаиванию видно что ты арабохай -варжапетян,как всегда выдаешь себя за русского(то за лезгина,аварца,чечена).Баку дал больше всех в мире великих людей.А башня Младшего господина(а не девичья)в БАКУ второе по значимости в истории сооружение.Правительство ИндоПэриджана представило остатки нескольких Искендеров; один упал в Хырдалане(брат г. Курдула в Дагестане,отнятого у нас)пригороде Баку, когда хотели брать Ханкенди.Другой говорят близко к Шуше (СУЗЫ) и т.д.По самым лучшим людям искусства(даже если брать по 2)за всю историю ГрекоАнар(Рим)=Одэр(ТарТар,АзАта-уеЗДы отсюда,Азэр)БэйДжан на первом месте в мире.Да и религия России(Кремль строили цари наши-мидиоланцы) из Ганаудча(Гянджи)Бизантийской.Варжапетян твоя родина-арабистан заждалась тебя.
показати весь коментар
16.01.2022 18:22 Відповісти
а президент Украины катается на лыжах и бухает, союзники уже месяц обещают дать или продать зенитные ракеты, пиз.ец какой-то
показати весь коментар
16.01.2022 14:17 Відповісти
байрактарам привет
показати весь коментар
16.01.2022 14:53 Відповісти
Они вам не помогут. Россия не карабахские армяне.
показати весь коментар
16.01.2022 15:20 Відповісти
мы в курсе, с 2014 года уничтожаем гавнорасеян на Донбасе
показати весь коментар
16.01.2022 15:27 Відповісти
Россия не Чечня. Забыли сколько путька уложил москалей в Чечне? Убежали как побитые собаки, поджав хвост. И дань до сих пор платите, а они на вас плюют.
показати весь коментар
16.01.2022 17:03 Відповісти
По поводу украинок - лучшие ( хозяйки,любовницы, матери, подруги), красавульки. Звероподобные сифилисные алкоголички - беззубые в 16 лет, в 25 полудохлые шизофренички.. ,, Искандеры ,, хорошая штука, слов нет, но войны выигрывают солдаты. Самые трусливые в мире и понтовитые( как и так называемый народ) российские вояки будут воевать с киборгами- от гавна трусости зверосолдат Раши задохнётся Европа. Конкретный пример полуобезьяны- у@бка -это ты имбецил. Мы вас ждём руССкие свиньи, гробы тоже.
показати весь коментар
16.01.2022 17:12 Відповісти
Їм, ад здасться раєм
показати весь коментар
16.01.2022 23:59 Відповісти
Ми,вас,ствроили. Ми,й, Знищимо
Гімнохромосомні
показати весь коментар
16.01.2022 23:56 Відповісти
Твой Al-Masdar News такое же говноСМИ как Россия-1 или раша-тудей
показати весь коментар
16.01.2022 17:52 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 15:29 Відповісти
Головна причина:
Якщо Мокшанія не окупує Україну, то вона перетвориться на джамахірію.
показати весь коментар
16.01.2022 17:06 Відповісти
Той,невдалий проект тріщить пошвах
показати весь коментар
17.01.2022 00:01 Відповісти
Посланный украинцами ***** Путин добился, что его официально послали уже и США и Европа...)))
показати весь коментар
16.01.2022 18:56 Відповісти
наразі нам протиракетну оборону ніхто не дасть, тому виходить що головна наша зброя проти іскандерів це маневр, маскування і роззосередження.
І ще бажано не підсцикати і в разі необхідності влупити самим ці іскандери в точках зосередження в самому Мордорі , як тільки но почнеться
показати весь коментар
16.01.2022 20:43 Відповісти
Піднебесній це дасть змогу без зайвих перешкод дійти до Урала........тупість рашки до цього доведе точно
показати весь коментар
16.01.2022 21:11 Відповісти
Вона просто розселиться А кацапки обслуговуватимуть китайських кобелів
показати весь коментар
17.01.2022 00:05 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 22:38 Відповісти
які сЦикондери? ви про що? голов КОКО мандувач відпочиває в буковелі - нічого не буде!
показати весь коментар
16.01.2022 23:06 Відповісти
НАТО ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ !!!
показати весь коментар
17.01.2022 12:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 