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Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кременчуці (Полтавська обл.) внаслідок ДТП мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС "Мотто" з послідуючим горінням ємності та мікроавтобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляє пресслужба ДСНС.

"16 січня о 22:10 до рятувальників Полтавщини надійшло повідомлення, що у м. Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю (орієнтовно 5 м.куб.) на території АЗС "Мотто" з послідуючим горінням ємності та мікроавтобуса", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.

Працювали водяні стволи на гасіння та захист. Протипожежне водопостачання розташоване на відстані 350 м від місця пожежі. На гасіння та захист було подано лафетні стволи.

Станом на 06:00 пожежу ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа після вибуху на автозаправці на Харківщині триває третю добу, - ДСНС

До гасіння залучено 25 осіб та 4 од. техніки ДСНС.

Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом 01
Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом 02
Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом 03
Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом 04
Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом 05
Фото: сайт ДСНС

АЗС (1884) пожежа (4337) ДСНС (5118) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+4
Нада просто дивитися в лобове скло , щоб бачити куди їдеш .
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17.01.2022 07:37
+3
Перед этим водила пролетел на красный под удивленные взгляды патрульных, которые оформляли лексус на том же перекрестке. дальше погоня. водитель на затяжном левом повороте провтыкал светофор и обьезжая стоящие там машины просто потерял управление. сразу за светофором заправка. вот и прилетел

https://t.me/h_kremenchug/36608

водила сгорел
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17.01.2022 08:18
+2
Перед стационарной емкостью,должен быть глубокий ров с водой и бордюр.Идиотам -хозяевам заправки на заметку. ТБ и ПБ- залог финансового благополучия.Вложисься на копейку,сохранишь гривну.
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17.01.2022 08:30
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Нада просто дивитися в лобове скло , щоб бачити куди їдеш .
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17.01.2022 07:37 Відповісти
Видать, водила спал за рулём
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17.01.2022 07:42 Відповісти
Какая разница?!
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17.01.2022 08:04 Відповісти
Перед стационарной емкостью,должен быть глубокий ров с водой и бордюр.Идиотам -хозяевам заправки на заметку. ТБ и ПБ- залог финансового благополучия.Вложисься на копейку,сохранишь гривну.
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17.01.2022 08:30 Відповісти
Ага, а ещё противотанковые ежи. Без них никак.
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17.01.2022 09:16 Відповісти
Перед этим водила пролетел на красный под удивленные взгляды патрульных, которые оформляли лексус на том же перекрестке. дальше погоня. водитель на затяжном левом повороте провтыкал светофор и обьезжая стоящие там машины просто потерял управление. сразу за светофором заправка. вот и прилетел

https://t.me/h_kremenchug/36608

водила сгорел
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17.01.2022 08:18 Відповісти
Воно часом не з Даунбаса летіло оте камікадзе за кермом?
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17.01.2022 08:49 Відповісти
пока не сообщали кто и что. но оно пролетело достаточно много между тем как за ним начали гнаться и до момента его финиша в заправке.
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17.01.2022 08:51 Відповісти
в такому випадку новина не виглядає повною
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17.01.2022 13:18 Відповісти
хорошо, что люди не пострадали... а этого героя все-таки Звезда нашла
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17.01.2022 09:07 Відповісти
Прямо как в GTA.
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18.01.2022 02:16 Відповісти
Мож ліва заправочка, їх ставлять де хочеш, або ємність або просто машина-газовоз стоїть поки не випорожнять. І заправляються на тих лівих заправках не через колонку (чи як воно для газу?), а підїжджають до ємності чи до газовоза (на них є адаптери і лічильники). Воділа напевне підїжджав і пропахнувся - віпався в роздавальний кран чи вузол
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17.01.2022 08:23 Відповісти
по всем пунктам "нет"
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17.01.2022 08:37 Відповісти
см видео...там камикадзе обдолбаный
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17.01.2022 09:05 Відповісти
Кстати о птичках..А почему водоем за 300м? А где пожарный пенообразователь? А где передвижная или стационарная установка порошкового тушения?
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17.01.2022 09:07 Відповісти
 
 