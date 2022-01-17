Вночі на Полтавщині палала АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кременчуці (Полтавська обл.) внаслідок ДТП мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС "Мотто" з послідуючим горінням ємності та мікроавтобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляє пресслужба ДСНС.

"16 січня о 22:10 до рятувальників Полтавщини надійшло повідомлення, що у м. Кременчук внаслідок ДТП мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю (орієнтовно 5 м.куб.) на території АЗС "Мотто" з послідуючим горінням ємності та мікроавтобуса", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля (5 м.куб.) та мікроавтобуса. Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.

Працювали водяні стволи на гасіння та захист. Протипожежне водопостачання розташоване на відстані 350 м від місця пожежі. На гасіння та захист було подано лафетні стволи.

Станом на 06:00 пожежу ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа після вибуху на автозаправці на Харківщині триває третю добу, - ДСНС

До гасіння залучено 25 осіб та 4 од. техніки ДСНС.











Фото: сайт ДСНС