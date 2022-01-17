"В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей: виступають громадські діячі, політики та ветерани", - пресслужба "ЄС". ВІДЕО+ФОТО

В Міжнародному аеропорту "Київ" розпочався мітинг на підтримку п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. За даними організаторів, з різних куточків України на акцію прибули 25 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Фото: пресслужба "ЄС

"В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей, виступають громадські діячі, політики та ветерани війни проти російської агресії", - заявили в пресслужбі політсили.

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"Я маю честь відстоювати сьогодні разом з вами права на честь і гідність нашого суспільства. Я дякую всім за підтримку, яку надав мені народ України і я впевнений, що ми не дамо зганьбити ім’я нашого Головнокомандувача і честь нашого п’ятого Президента", – говорить генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони України (2015-2019) Ігор Павловський.

Учасник українсько-російської війни, народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко наголосив: "Сьогодні ми зібралися разом, щоб показати владі, що ми ніколи не дамо тиснути на опозицію, яка в свій час з 2014 року пройшла війну, захистила країну, відбудувала, підняла її з колін, на які її поставила РФ разом з її агентами впливу. І зараз ті, хто прийшли, вони знають де вони були тоді. І зараз намагаються розповісти нам як треба створювати нову державу".

"Ми не відступали ні тоді, коли прийшов ворог до наших кордонів, ні тоді, коли прийшла влада і почала переслідувати наших ветеранів, волонтерів. Ми не відступали, коли переслідували генерала Марченка, Антоненка ми не дали закрити справу "вагнерівців", коли влада хотіла її просто поховати. Ми нікому не дамо кривдити нашу країну", – говорить Роман Костенко.

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"Яким же потрібно бути недолугим або якими недолугими треба бути правоохоронним органам, щоб сказати, що Верховний Головнокомандувач, який у 2014-2019 роках утримав Україну, який підняв військо, згуртував нашу націю, є зрадником. Ми сьогодні не маємо права на нормальне правосуддя, яке судить по амбіціям, а не по закону, не по тим законам, які виписані для нашого народу, не по тим законам, які створені для нашого суспільства", – обурився Павловський.

"Я дякую кожному, хто прийшов боротися за Україну. Ми випробували на власній шкірі, що таке популізм. Коли в країні одна криза змінюється іншою, коли обіцянки змінюють одна за одною. Наша країна втрачає щодня мільярди гривень, які осідають в офшорах оточення Зеленського. Ми на маємо права більше мовчати", – говорить політик Володимир Омелян.

"Вчора був день пам’яті кіборгів. Сьогодні ми воюємо на два фронти. Тримаємо стрій, друзі. Я завжди нагадую, ким був Зеленський раніше – він був підтанцьовкою банди Януковича. Сьогодні ця людина опинилася на вершині політичного Олімпу. Це величезна загроза нашої стабільності", – говорить письменник, перекладач та ведучий Дмитро Чекалкін.

"Ми тут зібралися сьогодні відстояти наше завтра. Ми зібралися для того, щоб у нашої країни було майбутнє і в цьому майбутньому були принципи… Принципи говорять нам про те, що президент має займатися своєю справо, Верховний Головнокомандувач має обороняти Україну, президент має займатися дипломатією, а не саджати опозицію в тюрми. Ось навіщо ми тут, для того, щоб Україна була країною принципів і у неї було завтра", – наголошує співзасновник політичної партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

"Я вкотре звертаюсь до Зеленського – починай працювати, якщо ти вліз у це крісло. Ти занадто глибоко увійшов у цю роль за чужим сценарієм", – говорить музикант та художник Юрій Журавель.

Після проходження паспортного контролю перед численним зібранням проголосив промову і Порошенко.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". У столиці через обрив контактної лінії зупинилися тролейбуси в напрямку аеропорту "Київ", куди має прилетіти Порошенко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.