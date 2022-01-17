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"В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей: виступають громадські діячі, політики та ветерани", - пресслужба "ЄС". ВІДЕО+ФОТО

В Міжнародному аеропорту "Київ" розпочався мітинг на підтримку п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. За даними організаторів, з різних куточків України на акцію прибули 25 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей: виступають громадські діячі, політики та ветерани, - пресслужба ЄС 01

Фото: пресслужба "ЄС

"В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей, виступають громадські діячі, політики та ветерани війни проти російської агресії", - заявили в пресслужбі політсили.

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"Я маю честь відстоювати сьогодні разом з вами права на честь і гідність нашого суспільства. Я дякую всім за підтримку, яку надав мені народ України і я впевнений, що ми не дамо зганьбити ім’я нашого Головнокомандувача і честь нашого п’ятого Президента", – говорить генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони України (2015-2019) Ігор Павловський.

Учасник українсько-російської війни, народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко наголосив: "Сьогодні ми зібралися разом, щоб показати владі, що ми ніколи не дамо тиснути на опозицію, яка в свій час з 2014 року пройшла війну, захистила країну, відбудувала, підняла її з колін, на які її поставила РФ разом з її агентами впливу. І зараз ті, хто прийшли, вони знають де вони були тоді. І зараз намагаються розповісти нам як треба створювати нову державу".

"Ми не відступали ні тоді, коли прийшов ворог до наших кордонів, ні тоді, коли прийшла влада і почала переслідувати наших ветеранів, волонтерів. Ми не відступали, коли переслідували генерала Марченка, Антоненка ми не дали закрити справу "вагнерівців", коли влада хотіла її просто поховати. Ми нікому не дамо кривдити нашу країну", – говорить Роман Костенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

"Яким же потрібно бути недолугим або якими недолугими треба бути правоохоронним органам, щоб сказати, що Верховний Головнокомандувач, який у 2014-2019 роках утримав Україну, який підняв військо, згуртував нашу націю, є зрадником. Ми сьогодні не маємо права на нормальне правосуддя, яке судить по амбіціям, а не по закону, не по тим законам, які виписані для нашого народу, не по тим законам, які створені для нашого суспільства", – обурився Павловський.

"Я дякую кожному, хто прийшов боротися за Україну. Ми випробували на власній шкірі, що таке популізм. Коли в країні одна криза змінюється іншою, коли обіцянки змінюють одна за одною. Наша країна втрачає щодня мільярди гривень, які осідають в офшорах оточення Зеленського. Ми на маємо права більше мовчати", – говорить політик Володимир Омелян.

"Вчора був день пам’яті кіборгів. Сьогодні ми воюємо на два фронти. Тримаємо стрій, друзі. Я завжди нагадую, ким був Зеленський раніше – він був підтанцьовкою банди Януковича. Сьогодні ця людина опинилася на вершині політичного Олімпу. Це величезна загроза нашої стабільності", – говорить письменник, перекладач та ведучий Дмитро Чекалкін.

"Ми тут зібралися сьогодні відстояти наше завтра. Ми зібралися для того, щоб у нашої країни було майбутнє і в цьому майбутньому були принципи… Принципи говорять нам про те, що президент має займатися своєю справо, Верховний Головнокомандувач має обороняти Україну, президент має займатися дипломатією, а не саджати опозицію в тюрми. Ось навіщо ми тут, для того, щоб Україна була країною принципів і у неї було завтра", – наголошує співзасновник політичної партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

"Я вкотре звертаюсь до Зеленського – починай працювати, якщо ти вліз у це крісло. Ти занадто глибоко увійшов у цю роль за чужим сценарієм", – говорить музикант та художник Юрій Журавель.

Після проходження паспортного контролю перед численним зібранням проголосив промову і Порошенко.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". У столиці через обрив контактної лінії зупинилися тролейбуси в напрямку аеропорту "Київ", куди має прилетіти Порошенко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Автор: 

аеропорт (1851) Київ (19525) мітинг (753) Порошенко Петро (15180) Гудименко Юрій (48) Омелян Володимир (1351) Павловський Ігор (109) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+54
Если считаешь, что эти люди куплены и повелись на рошенки, то покажи такой же митинг в поддержку реформ твоего любимого ЗЕ-лайна....
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17.01.2022 09:45
+41
Думаю тебе нужно ананировать в спаме бот блевотный
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17.01.2022 09:44
+39
Ті щурі, кварталівці послідовники януковища, намагались не допустити Порошенка в Україну.
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17.01.2022 09:43
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Да, кстати. Прямо возвращаются деньки 14 года. Когда число протестующих занижается, протест купленный и конечно же всё отлично, чего протестовать то? Время идет - аргументы не меняются. То же самое моральное банкротство, которое подкреплено юридическим беспределом.
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17.01.2022 10:20 Відповісти
Зеко ***** это и есть в основном Антимайдан (Портнов, Татаров и пр.).
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17.01.2022 10:28 Відповісти
Стадо баранов, которых обобрали - а они продолжают мычать и бе-е-е-кать. Здесь не один президент не стоит того, чтобы за него драть глотку. А этот - Порошенко - одной только брехней о своем «слепым трастом» у Ротшильдов тюрьму заслужил.
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17.01.2022 10:28 Відповісти
Похрюкивай с дивана
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17.01.2022 10:30 Відповісти
Пакуйте пороха, а по дорозі в Охвіс пріпіzдєнта, кабМін, кагал (рнБо), верховний кнесет! Ну а потім на Майдан поки Йолка стоїть.
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17.01.2022 10:45 Відповісти
Что за вранье там ну максимум 1 тысяча была.
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17.01.2022 10:35 Відповісти
У тебе гігантоманія?
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17.01.2022 10:46 Відповісти
Сам там був, чи бабульки біля під'їзду сказали?
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17.01.2022 11:10 Відповісти
Порошенко українець і він у себе на батьківщині.
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17.01.2022 10:55 Відповісти
Ну, хоча б напівкровка, а не #идяра пархатий
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17.01.2022 11:09 Відповісти
Если он вальцман, то твоя жена, дочь и мама ---проститутки с окружной! Доказательства одинаковые.
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17.01.2022 21:39 Відповісти
А, так ты еще и кацапыра, судя по твоим ассоциациям! Пшел на...
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18.01.2022 00:06 Відповісти
Жодного разу не бачив мітингу в підтримку блазня.
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17.01.2022 10:45 Відповісти
Так "блазень" же за митинги не платит.😂😂😂
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17.01.2022 10:54 Відповісти
Ні, це тому що лохторат блазня це невдахи без власної думки.
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17.01.2022 11:18 Відповісти
йому і платити нема чим - він сам на зарплатні сидить 😂
Не дарма ж "успішний бізнесмен, що побудував бізнес у медійній сфері" 🤣🤣🤣
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17.01.2022 12:14 Відповісти
А на фотографии человек 300...
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Знімали не з дрона, 300 потрапили в кадр. А де ті 300, що підтримають продовольчі талони?
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17.01.2022 11:08 Відповісти
Да? А почему не 50? 😂😂😂
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17.01.2022 10:53 Відповісти
Наивный ЗЕля хочет угодить бункерному деду Путину и посадить Порошенко. Это какой-то позор.
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17.01.2022 10:59 Відповісти
Слушна думка: посади Порошенка, а я не нападатиму.
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17.01.2022 11:05 Відповісти
Если, ЗЕля посадит Порошенка, то Украинский народ досрочно выберет 7-го президента Украины. Совпадение? Не думаю.
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17.01.2022 11:00 Відповісти
Порошенко - не ідеал, але наступного разу, якщо випаде така нагода, проголосую за нього - нехай надере дупу цьому нєдорослю і видасть американським суддям суку бєню
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17.01.2022 11:04 Відповісти
Ну ты и дурень. Ты еще за Гордона проголосуй. тогда точно валить за бугор надо
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17.01.2022 11:08 Відповісти
Вали хоч зараз
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17.01.2022 11:12 Відповісти
А хуху не хохо?
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17.01.2022 11:15 Відповісти
- бот фсб. Кохає пляшку с горілкой
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17.01.2022 11:42 Відповісти
не пиво с лящом
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17.01.2022 14:42 Відповісти
Ты зелёный пи--а
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17.01.2022 12:46 Відповісти
- Липецкая фабрика здесь?
- Да!
- Винницкий базар здесь?
- Да!
- Журналюшки ахметковских каналов здесь?
- Да!
- Лондонский колледж здесь?
- Да!
- Снимите футболки с надписью russia. Нарика банда здесь?
- Да!
- Спрячте пушки и перестаньте предлагать людям порошок.Мальдивские пляжники здесь?
- Убежали,в плавках здесь холодно.
- Клуб любителей автомобилей богдан-жигули здесь?
- Машины згниши,клуб распущен.
- Внимание всем продажным личностям, выстраиваемся в очередь по одному,не толкаемся,хватит всем.
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17.01.2022 11:38 Відповісти
Пєтросян 95?
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Молодежное крыло.
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17.01.2022 12:30 Відповісти
Пошёл в п--у зелёный пи-рок
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17.01.2022 12:47 Відповісти
При всей моей неприязни к Зеленскому с его Кварталом гопоты...
Мы Порошенке уже панамские офшоры простили, лишение гражданства Саакашвили, годовое сидение Гади у турме за контрабанду минометов, разгон ж/д блокады Лугандона, Роттердам +, дружков его Кононенко, Грановского, Кернеса. И шо, при нем у армии не воровали, на базарах канадские сухпаи не продавали? Хоть одна падла при Порошенке палец о палец ударила, чтобы осудить и конфисковать Януковичей, Курченка, Левочкина, Азарова, Пшонку. Или беркутовцев посадили хоть одного? И киборгов по дороге в аэропорт не обыскивал Моторолла с Гиви? И 25-я бригада не блокировала учебный центр Правого Сектора? А судить Порошенко будут те нелюстрированные прокуроры в прирученном еще им Печерском суде. ***** - пауки в банке, только с разными флагами.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года. Весь патриотизмь Порошенко в том, шо он желал делить Украину с Путиным - хотел все себе! И Коломойский хотел того же - чтобы добробаты охраняли его Приват-империю.
Про Томос пошумели и забыли. Армию одели, обули и накормили волонтеры и простой народ. И пинками под зад заставили шевелиться. Арсеналы гетьман просрал, оружие он продавал не меньше других, ни одного завода снарядно-патронного не построил - бла-бла-бла... Про мову в Украине только ленивый политик не говорил, Зеля вон даже уже и Пороха перещеголял.
За кого нам задницы свои рвать? Или за чью Украину умирать - Порошенкину или Зеленского?
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17.01.2022 12:09 Відповісти
про Томос забули за Клоуна - це дорікання Пороху необ'єктивне.
Проте Порох не одягав косоворотку на день Вишиванки і не влаштовував травесті-шоу на день Незалежності.
Щодо всього іншого - погоджуюсь що багато лайна було, але ж воно нікуди не ділося ні з влади ні з силових органів - багато зрадників та агентури там є. Але вже багато і наших
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17.01.2022 12:21 Відповісти
моих любимых "бриллиантовых" прокуроров забыли по 100 лямов зелени каждый - посадили их при потрохе? и тишина... и мертвые с косами стоят. А посадка предыдущего нынешним - это начало хорошей демократичной практики ибо нех.й народ наё...
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17.01.2022 13:03 Відповісти
Ти ймовірно плутаєш патриотизм до рідного краю, до землі на якій живеш до традицій ,культури .. і звеличування, лобзанням царька.. Це тобі до Рашки там лозунг "немає путіна -немає Росії"

Про "добровольці обули та підняли армію" навіть не смішно а сумно, бо ти навіть не уявляєш які кошти виділяються на армію.. Зрозуміло, що кошти народні, з бюджету , але при Зеленському закрита була 1,5 роки ракетна програма, та 2 роки зривався війскове держ. замовлення, на 90% замовлення було невиконане. Отак можна розпроділяти кошти..
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17.01.2022 13:39 Відповісти
А ты не путаешь любовь к родной земле и ее традициям к услужению тому, кто правдами и неправдами захватил булаву?
Например у меня мать русская, а отец украинец, я родился на славной земле Запоріжжя, сейчас говорю на пяти языках и что это значит - что мне за поребрик? Я в армии служил 15 лет и как прицелиться и спустить курок отлично знаю и еще лучше умею. И любому, кто ко мне придет и скажет собирай сидор, я пущу ему пулю в лобешник. И неважно откуда он - из Львова, или Ростова. Это я про то, что последнее время такие как я, "східняки" из центра Украины, рассматриваются как ясак с одной стороны нащадків ОУН-УПА, а сдругой стороны - внучков Судоплатова. И как по мне, так только на пользу Украине будет помещение в одну камеру Фарион и Шария. И пусть там под камерами слежения дискутируют, кто есть настоящий украинец.
И про кошты на армию... Я шо, должен власть 5 лет в жопу целовать за то шо они из наших денег 2% выделили на армию, шоб она не разбежалась, а остальные раздерибанили и сказали шо они армию за свои содержат, как прокуратуру с ментовкой?
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18.01.2022 10:17 Відповісти
Царь черни,плебеев и наивных дурачков перевелся на навоз глядя на эту картину.Самое смешное, что в его поддержку,кроме проплаченых идиотов выйдут только климаксом прибитые тетки,верящие в святого голобородьку.
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17.01.2022 12:11 Відповісти
кловуни вибрали кловуна.між бубою і пупою знак рівності.кажуть - краще з розумним загубити .ніж щ дурнем знайти - це точно не про нас. з усіх 49 мільонів . вибрати дурня.і це ніколи не закінчиться на жаль.
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17.01.2022 12:49 Відповісти
Читаю коменти критиків Порошенка і офігіваю.. люди зовсім не розуміють, що "саджати за грати повинен Суд, який дуже складно було реформувати, бо сам суд скасовував прин"яті закони по реформуванню судової системи. "Волонтери армію підняли".. звичайно велика подяка всім хто допомагав армії, але ви хоч уявляєте які суми коштів шли на Армію? Самі топові волонтери говорили що їх внесок до 5%.. Саме цінно було в перші місяці війни їх діяльністі.. Головне було управління розподілом бюджетом, пріорітет куди та на що витрачати кошти.. (тому і заморозка пенсій була 2 роки, та зарплати не росли, бо величезні гроші шли на війну). Чую одні пусті звинувачення, тому, що реально за 2,5 років є лише купівля вугілля на окупованій території. Думаю вибір був між колапсом в енергетиці та купівля в ДНР. Ви знаєте, що РФ Україні попри договору перед зимою перестала продавати газ в 2014 році, ви думаєте вони нам вугілля продадуть? Тоді яка різниця в кого купувати? Різниця є в РФ ще дорожче купувати теж вугілля яке йде через РФ.

Головне у Порошенка була коаліція різних партій, яка не завжди голосували та приймали потрібні для країни закони, і звинувачувати, валити все на президента це не розумно.. Велика різниця президента Зеленського у якого 250 депутатів в парламенті та Порошенка у якого було приблизно 110 депутатів його навіть не партії а блока в який входили декілька партій..
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17.01.2022 13:31 Відповісти
Не нужно оправдывать Порошенко - если не смог в первую каденцию, то нефиг рыпаться на второй срок. Нет у нас Гавелов - Бог похоже такому народу их даст еще не скоро. Скорее будет президентом какой-то тик-токер при таком воспитании и расстановке моральных приоритетов.
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17.01.2022 14:42 Відповісти
...а как же бабло без власти косить, он даже при Яныке при власти был...решал всё свои шкурные вопросы, вот пусть без власти попробует....если не сядет.
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17.01.2022 15:36 Відповісти
Бред. Нашли кого поддержать
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17.01.2022 14:36 Відповісти
Да по фигу кого - Зеленского догнал пущенный его рукой бумеранг. Смена ролей в супружеской постели. Было - кто угодно, только не Порошенко, стало - кто угодно, только не Зеленский...
Мудрый народ правильно решает задачу - їсти те гівно, яке менше воняє!
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18.01.2022 10:21 Відповісти
там все 100000....не преуменьшайте популярность гетьмана....это же его хлеб....пиар ради пиала, а как слово говорит...Зеле далеко до него
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17.01.2022 14:38 Відповісти
Да Сетро,зеленскому действительно далеко до Порошенко.
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17.01.2022 15:29 Відповісти
Десь так

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17.01.2022 18:12 Відповісти
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17.01.2022 18:13 Відповісти
вот кто актёр, куда там Зе.
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17.01.2022 23:25 Відповісти
****ь, 7-ми часовое ожидание, чтобы услышать решение судьи, что МЫ еще не отважились на решение - это тот запредел, за которым стоит маршрутка на Ростов! Тупость, наглость, беспредел неуважения и полное отсутствие малейших крох воспитания и порядочности. Квинтэссенция жлобства и гопничества 70% дворового общества на троне!
Эта жаба злорадно мстила тысячам людей на площади из своего омріянного кабинета на Банковой...
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18.01.2022 10:28 Відповісти
Ну собралось, пусть даже 25 тысяч (хотя вряд ли), помёрзли, послушали Сывочолого ГетЬмана, чутка побузили (с легонца) ...
... да и разошлись нахрен.
А где результат? Результат где?
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21.01.2022 11:27 Відповісти
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