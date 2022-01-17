Під Печерським райсудом Києва зібралися прихильники Порошенка: під будівлею посилена охорона і стоять автозаки. ФОТОрепортаж

Будівлю суду посилено охороняють. Навпроти стоїть кілька автозаків.

У Києві на вулиці Володимирській, 15, де розташовано Печерський районний суд, почали збиратися люди. Об 11:00 суд почне обирати запобіжний захід п’ятому президентові України Петрові Порошенку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua

Видання зазначає, що будівлю суду посилено охороняють, а навпроти стоїть кілька автозаків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку", - Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його в Україну. ВIДЕО

Згідно з інформацією ДБР, сторона обвинувачення проситиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Порошенко обвинувачується у вугільній справі за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



































Фото: lb.ua

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". У столиці через обрив контактної лінії зупинилися тролейбуси в напрямку аеропорту "Київ", куди має прилетіти Порошенко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.