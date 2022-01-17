Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж
У Дніпропетровській області триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Решетилівка.
Про це пише Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз виконують низку робіт, які дозволено проводити в умовах низьких температур. Роботи тривають на всіх 29,5 км, від каналу Дніпро – Донбас і до межі Дніпропетровської та Полтавської областей", - інформує автодор.
Шлях, який створюють з нуля за програмою "Велике будівництво", стане першим українським хайвеєм, а в межах Полтавської області матиме бетонне покриття.
Серед об’єктів, на яких зараз ведуться роботи – естакада через річку Оріль, шляхопроводи, транспортні розв’язки і шляхопроводи тунельного типу для проїзду сільгосптехніки.
Також ведуться земляні роботи, укріплення відкосів, влаштування систем поверхневого водовідведення тощо.
Траса Н-31 проходить поза межами населених пунктів, завдяки чому дозволить пересуватися швидше. Наприклад, шлях від Дніпра до столиці скоротиться з 7 до 5 годин. Пропускна здатність дороги становитиме 25 тисяч авто на добу.
Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже встигли відремонтувати і збудувати 14 тис. км доріг, що становить понад 40% мережі основних доріг країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Опять же вопрос считающему себя умным: есть ли смысл объяснять что либо барану?
Хоча якщо мери також із слуг - тоді дорікання доречні.
В Києві наприклад - дороги та шляхопроводи ремонтують. Не ідеально але все ж таки....
Так что бюджет там пилят в три раза круче, чем при Порошенко. Почитай про ООО "Автомагистраль-Юг", который пилит эту дорогу, его владельцев и уголовные дела на них. Но "вы не понимаете, это другое", ага.
Як би не виявилось згодом, що там мордвини керують та збирають бабки з нашого бюджету
Шматок нової дороги в 15км від повороту на Петриківку відкрили ще в 2018 році. Ну як відкрили, там "кирпич" висить, до сих пір навіть, але місцеві знають що можна проїхати і скоротити так шлях.
Найгірші шматки по Троянам та ~ 45км від залізничного переїзду на Кременчук до Решетилівки також відкриті в 2018р. Потім потроху відкривали все нові шматки дороги.
Але розкопано там все було ще з 2017р.
Хоча і фактор крадунства бувших ригіоналів яких довелося взяти у ЄС щоб хоч якісь закони можна було приймати а також які пролізли у ВР за списками інших партій - не можна відмітати зовсім.
Порох не винуватий, що пів-країни налякано кремлем і голосує за потенційних а подекуди і явних зрадників країни які до того ж ще і погіршують своїм виборцям умови життя
А ковідний фонд у Порошенка був? Чи може він отримав від газпрому бабки за програний суд? який до речі виграла Україна за Порошенка, але рф затягувала виплату...
І так далі.
Видосик запилить физически не могли, т.к. оператор тупо замерз ожидая хоть какого-нибудь движения на стройке
Там и место есть .
идиоты из УКРАВТОДОРа латают дыры на старых дорогах и ПРОЕДАЮТ ГРАНДЫ.
гнать надо в шею все тупое руководство
А щодо рельєфу - то для того є інженерні споруди та здоровий глузд не прокладати по найбільш складних ділянках.
Натомість автобан на правобережжі доцільніший із стратегічної точки зору.
Але про-мордвинські мерзотники спочатку розбудовують інфраструктуру за наш рахунок а потім намагаються із нею звалити у рашку
Якщо мешканцям Дніпра треба їздити на расєю - то вже інша справа і тоді напрямок у бік Харківського напрямку більш доречний.
А так можна було б поєднати Дніпро, Кременчук, Черкаси та Козин і вийти на Київ через Конча-Заспу.
Але ж кому то цікаво?