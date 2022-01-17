Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Решетилівка.

Про це пише Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз виконують низку робіт, які дозволено проводити в умовах низьких температур. Роботи тривають на всіх 29,5 км, від каналу Дніпро – Донбас і до межі Дніпропетровської та Полтавської областей", - інформує автодор.

Шлях, який створюють з нуля за програмою "Велике будівництво", стане першим українським хайвеєм, а в межах Полтавської області матиме бетонне покриття.

Серед об’єктів, на яких зараз ведуться роботи – естакада через річку Оріль, шляхопроводи, транспортні розв’язки і шляхопроводи тунельного типу для проїзду сільгосптехніки.

Також ведуться земляні роботи, укріплення відкосів, влаштування систем поверхневого водовідведення тощо.

Траса Н-31 проходить поза межами населених пунктів, завдяки чому дозволить пересуватися швидше. Наприклад, шлях від Дніпра до столиці скоротиться з 7 до 5 годин. Пропускна здатність дороги становитиме 25 тисяч авто на добу.

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже встигли відремонтувати і збудувати 14 тис. км доріг, що становить понад 40% мережі основних доріг країни.

Також читайте: На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж











