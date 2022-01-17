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16 021 41

Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Решетилівка.

Про це пише Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз виконують низку робіт, які дозволено проводити в умовах низьких температур. Роботи тривають на всіх 29,5 км, від каналу Дніпро – Донбас і до межі Дніпропетровської та Полтавської областей", - інформує автодор.

Шлях, який створюють з нуля за програмою "Велике будівництво", стане першим українським хайвеєм, а в межах Полтавської області матиме бетонне покриття.

Серед об’єктів, на яких зараз ведуться роботи – естакада через річку Оріль, шляхопроводи, транспортні розв’язки і шляхопроводи тунельного типу для проїзду сільгосптехніки.

Також ведуться земляні роботи, укріплення відкосів, влаштування систем поверхневого водовідведення тощо.

Траса Н-31 проходить поза межами населених пунктів, завдяки чому дозволить пересуватися швидше. Наприклад, шлях від Дніпра до столиці скоротиться з 7 до 5 годин. Пропускна здатність дороги становитиме 25 тисяч авто на добу.

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже встигли відремонтувати і збудувати 14 тис. км доріг, що становить понад 40% мережі основних доріг країни.

Також читайте: На Чернігівщині відремонтують один з найбільших мостів області, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 01
Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 02
Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 03
Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 04
Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 05
Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг 06

Автор: 

дороги (3065) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3766)


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Топ коментарі
+10
Года 4 уже этот позор наблюдаю.В нормальной стране уже бы раз 100 закончили строить,но там конечно же не моют бабки и бюджеты не пилят
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17.01.2022 10:32
+8
потому что ты тупой!
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17.01.2022 10:31
+7
А еще потому, что при Петре подняли армию с нуля. Потому, что при Петре остановили орду и дали Зеленой ботве передышку для перевооружения и наращивания обороного потенциала. А оно это время профукало самолюбованием и шоу с журналистами, а средства решило бросить не на оборонку а на повышение зарплат силовикам и дружбанам на распил великого будівництва.
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17.01.2022 10:47
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война не война! мой бабки!
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17.01.2022 10:26 Відповісти
потому что ты тупой!
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17.01.2022 10:31 Відповісти
Вот это ответ умного и образованного человека! Аргументация поражает!
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17.01.2022 10:32 Відповісти
Если бы ты было умным, ты бы поняло ...
Опять же вопрос считающему себя умным: есть ли смысл объяснять что либо барану?
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17.01.2022 10:34 Відповісти
"было", "поняло", "барану" - культура!!! Так что мой предыдущий пост к тебе тоже относиться.
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Аргументация поражает этого дебила Руслана. "Строится в 50 раз больше"? Где??? Эту Решетиловку начали еще при Порошенко и на сегодня там конь не валялся - колеса в разные стороны разлетаются. Разваливается Харьковская трасса, Житомирская и дальше, а в городах дорог нет вообще.
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17.01.2022 11:00 Відповісти
ну в містах місцеві мери повинні ремонтувати - хіба ні?
Хоча якщо мери також із слуг - тоді дорікання доречні.
В Києві наприклад - дороги та шляхопроводи ремонтують. Не ідеально але все ж таки....
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17.01.2022 12:06 Відповісти
У местных рад деньги все в центральный бюджет позабирали, а так, конечно, да, они должны местные дороги ремонтировать. Сходить на поклон в Киев, пообещать отката 70% с суммы, и с оставшегося отремонтировать дороги, больницы, и построить в школе сортир на улице. А также выплатить доплаты врачам и учителям. Ну и себе в карман немного отсыпать, не без этого. У меня сестра третий срок в райсовете, я наслышан, в каком состоянии у них там всё. Самым богатым за последние лет 20 у них был 2019-й год, после всё становилось сильно хуже, каждый год.
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17.01.2022 21:46 Відповісти
Тобто клоуни відкатили реформу з децентралізації назад?
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18.01.2022 02:56 Відповісти
Типа нет, но на деле да. Ответственность оставили на местах, а деньги забрали себе. Типа местные советы плохо ими распоряжались, а вот чиновники в Киеве умеют ими распоряжаться гораздо лучше. Проблемы на самом деле были, но не настолько, чтобы всё откатить назад. Самой распространенной "проблемой" было то, что местные советы свои средства не тратили, а ложили на депозиты, что нарушало привычный порядок "доения" государства.
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18.01.2022 06:47 Відповісти
Не знаю з якого ви міста, але щодо Києва дійсно відчутно, що гроші скоріш за все забрали з місцевих бюджетів - так що ви підтверджуєте мої здогадки
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19.01.2022 12:29 Відповісти
потому что армию не вооружают , потому что зарплату защитникам родины не поднимают!!!ещё???
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17.01.2022 10:32 Відповісти
А еще потому, что при Петре подняли армию с нуля. Потому, что при Петре остановили орду и дали Зеленой ботве передышку для перевооружения и наращивания обороного потенциала. А оно это время профукало самолюбованием и шоу с журналистами, а средства решило бросить не на оборонку а на повышение зарплат силовикам и дружбанам на распил великого будівництва.
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Так бюджет армии в этом году вше чем при недогетьману и догоги строят по всей стране)))) Еще что то не так тебе?))) Неудачник т просто, которй воняет на все )))
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17.01.2022 11:16 Відповісти
троляка подоляка! Ты хоть почитай про армию!
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17.01.2022 11:19 Відповісти
Накуя мне что то читать?! Это т мне покажи, что не так?)))) Что т скиглешь тут какашка продажная?)) Нужно не пропивать а стоить, т слшал об этом?)))
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17.01.2022 11:24 Відповісти
Это ничего, что строительство этой дороги началось ещё при Яныке, продолжилось при Порошенко и не будет закончено при Зеленском? И, кстати, про бюджет, стоимость дороги уже выросла в три раза, и до завершения строительства там ещё ой как далеко. Хотя, если ты зелебоб, то ты можешь смело по ней ездить с 2020-го года, как пообещал преЗедент.

Так что бюджет там пилят в три раза круче, чем при Порошенко. Почитай про ООО "Автомагистраль-Юг", который пилит эту дорогу, его владельцев и уголовные дела на них. Но "вы не понимаете, это другое", ага.
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17.01.2022 10:45 Відповісти
При янику окрім проекту нічого не було. Хіба обїздна естакада через промку в самому Дніпрі. На якій за пару років 2012-2013 зробили тільки бики які вже і заросли деревами в їх висоту.
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17.01.2022 10:55 Відповісти
Ця "Автомагистраль-Юг" взагалі мутна контора.
Як би не виявилось згодом, що там мордвини керують та збирають бабки з нашого бюджету
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17.01.2022 12:02 Відповісти
Для дітей природи як мешканець Дніпра який постійно їздить в Київ поясню окремо:
Шматок нової дороги в 15км від повороту на Петриківку відкрили ще в 2018 році. Ну як відкрили, там "кирпич" висить, до сих пір навіть, але місцеві знають що можна проїхати і скоротити так шлях.
Найгірші шматки по Троянам та ~ 45км від залізничного переїзду на Кременчук до Решетилівки також відкриті в 2018р. Потім потроху відкривали все нові шматки дороги.
Але розкопано там все було ще з 2017р.
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17.01.2022 10:53 Відповісти
може тому, що тарифи були нижчі та ціни на все?
Хоча і фактор крадунства бувших ригіоналів яких довелося взяти у ЄС щоб хоч якісь закони можна було приймати а також які пролізли у ВР за списками інших партій - не можна відмітати зовсім.
Порох не винуватий, що пів-країни налякано кремлем і голосує за потенційних а подекуди і явних зрадників країни які до того ж ще і погіршують своїм виборцям умови життя
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17.01.2022 12:00 Відповісти
нема ума, бо ти зебіл.
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17.01.2022 12:42 Відповісти
При тому ж бюджеті? Давно на дереві не висів.

А ковідний фонд у Порошенка був? Чи може він отримав від газпрому бабки за програний суд? який до речі виграла Україна за Порошенка, але рф затягувала виплату...

І так далі.
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17.01.2022 13:05 Відповісти
Года 4 уже этот позор наблюдаю.В нормальной стране уже бы раз 100 закончили строить,но там конечно же не моют бабки и бюджеты не пилят
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17.01.2022 10:32 Відповісти
Они даже на фотках палятся. На первом фото - 3 калеки. Дальше, не работающая техника. И апофеозом последнее фото, которое полностью характеризует сколько людей и техники работает "ударными темпами".
Видосик запилить физически не могли, т.к. оператор тупо замерз ожидая хоть какого-нибудь движения на стройке
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17.01.2022 10:46 Відповісти
А сколько на дорогах ЗЕвласть наворовала - 30% откаты идут на Банковую Зеле и Ермаку
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17.01.2022 10:45 Відповісти
Самый короткий современный автобан Киев- Днепр - Запорожье- Мелитополь надо строить вдоль ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ .
Там и место есть .
идиоты из УКРАВТОДОРа латают дыры на старых дорогах и ПРОЕДАЮТ ГРАНДЫ.

гнать надо в шею все тупое руководство
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17.01.2022 10:53 Відповісти
Чукча не читатель? Єтот автобан ложат(кладут) в чистом поле.Никакой старой дороги там нет.
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17.01.2022 11:06 Відповісти
кладуть по лівому берегу тоді як доцільніше було б по правому!
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17.01.2022 12:07 Відповісти
карту купи, лапоть! На правом берегу дорога будет петлять как змея от вісокого рельефа местности и будет раза в полтора длинне.
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17.01.2022 12:26 Відповісти
Ти мене в свої родичі не записуй! Знайшов лапоть "лаптя".... 😁
А щодо рельєфу - то для того є інженерні споруди та здоровий глузд не прокладати по найбільш складних ділянках.
Натомість автобан на правобережжі доцільніший із стратегічної точки зору.
Але про-мордвинські мерзотники спочатку розбудовують інфраструктуру за наш рахунок а потім намагаються із нею звалити у рашку
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17.01.2022 13:50 Відповісти
Ви притомний? Подивіться на фізичну карту, на шлях шлях залізничних рейок! Ви збираєтесь тунелі в купі пагорбів бити для автобана? Автобан будують там де не заважає рельеф!
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17.01.2022 14:53 Відповісти
Автобан будують там де він потрібен а не там де не заважає рельєф.
Якщо мешканцям Дніпра треба їздити на расєю - то вже інша справа і тоді напрямок у бік Харківського напрямку більш доречний.
А так можна було б поєднати Дніпро, Кременчук, Черкаси та Козин і вийти на Київ через Конча-Заспу.
Але ж кому то цікаво?
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17.01.2022 15:36 Відповісти
дядьку. шо ти верзеш? до чого тут расея коли йдеться про автобан на київ з дніпра а не харкова. Бо харківська траса побудована ще за царя Гороха!
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17.01.2022 17:14 Відповісти
зебилы - на понимание( хотя кому это я) - семья плохо,очень плохо живет,раздетые ,голодные и так далее- все по тому шо муж ПЬЕТ ,пьет много и постоянно ))) - так и с дорогами - они строятся - но народ - холодный,голодный и раздетый))))
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17.01.2022 11:00 Відповісти
Главное,чтобы эти дороги не сдерживали паводки весенние и летне-ливневые..,Хоть и изредка ,но такое бывает.Нужно готовиться к похолоданию. Извержение подводного вулкана в районе Тонга может привести к летней зиме.Запасаться продовольствием надо..
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17.01.2022 11:02 Відповісти
Нужны приоритеты в затратах казны.. У нас война!!! Дороги для окупанта это выброшенные деньги с изменой интересам народа! Сейчас все для фронта, все для победы БЕЗ ВОРОВСТВА нужны! Бойцы без современного вооружения это мясо на растерзание паРаше... поставь себя на место бойца в окопе на передовой!!!!!
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17.01.2022 11:02 Відповісти
Приезд Пороха показал что им не долго осталось, поэтому включился турборежим по выкачиванию остатковбабла из бюджета))
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17.01.2022 11:07 Відповісти
Через Решетиловку это не ближняя дорога - это вкруговую! И дальше, и дольше. Короткая, это "верхняя": Днепр-Мишурин Рог-Кременчуг-Градижск-Золотоноша-Борисполь- Киев, 410 км. Была в хорошем состоянии и не загружена - 3,5 часа, максимум 5 часов с остановкой на рыбном рынке в Градижске. Симферопольскую надо делать!!! Она уже давно не справляется, особенно после Запорожья до Геническа... в праздники, это Ж... А пустят мост в Запорожье...
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17.01.2022 12:48 Відповісти
 
 