Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози. ФОТОрепортаж

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з начальником штабу Об’єднаних сил Збройних Сил Великої Британії бригадним генералом Джо Баттерфіллом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України

Під час зустрічі Наєв поінформував британського колегу про безпекову ситуацію в Україні та навколо її державних кордонів.

Сторони узгодили питання обміну інформацією про ситуацію на загрозливих напрямках нашої держави, а також питання спільного реагування на наявні військові загрози.

"Задля набуття повних оперативних спроможностей, нам потрібна ваша консультативно-дорадча та експертна допомога з питань порядку роботи Об’єднаного оперативного центру в ході ведення операції, а також з планування вогневого ураження противника в операції й особливості його проведення як у ЗС Великої Британії, так і в країнах-членах НАТО", – зауважив Наєв.

Крім цього він додав, що Командування об’єднаних сил Збройних Сил України високо цінує стратегічні відносини з Великою Британією та всебічну допомогу у протидії російській агресії.

Своєю чергою, бригадний генерал Джо Баттерфілл відзначив готовність британської сторони до розширення практичної допомоги у підготовці оперативного складу Командування об’єднаних сил ЗС України.

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"Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво у цьому контексті, а також обмінюватися набутим досвідом у ході ведення бойових дій", – підкреслив бригадний генерал Джо Баттерфілл.

Підбиваючи підсумки зустрічі, генерал-лейтенант Сергій Наєв зауважив на тому, що сьогодні перед нашими країнами стоять непрості завдання та виклики.

"Але відносини України та Великої Британії вже багато разів доводили, що коли ми разом – ми здатні спільно досягати дивовижних результатів", – наголосив Наєв.



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