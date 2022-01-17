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Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози. ФОТОрепортаж

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з начальником штабу Об’єднаних сил Збройних Сил Великої Британії бригадним генералом Джо Баттерфіллом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України

Під час зустрічі Наєв поінформував британського колегу про безпекову ситуацію в Україні та навколо її державних кордонів.

Сторони узгодили питання обміну інформацією про ситуацію на загрозливих напрямках нашої держави, а також питання спільного реагування на наявні військові загрози.

"Задля набуття повних оперативних спроможностей, нам потрібна ваша консультативно-дорадча та експертна допомога з питань порядку роботи Об’єднаного оперативного центру в ході ведення операції, а також з планування вогневого ураження противника в операції й особливості його проведення як у ЗС Великої Британії, так і в країнах-членах НАТО", – зауважив Наєв.

Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози 01

Крім цього він додав, що Командування об’єднаних сил Збройних Сил України високо цінує стратегічні відносини з Великою Британією та всебічну допомогу у протидії російській агресії.

Своєю чергою, бригадний генерал Джо Баттерфілл відзначив готовність британської сторони до розширення практичної допомоги у підготовці оперативного складу Командування об’єднаних сил ЗС України.

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"Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво у цьому контексті, а також обмінюватися набутим досвідом у ході ведення бойових дій", – підкреслив бригадний генерал Джо Баттерфілл.

Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози 02

Підбиваючи підсумки зустрічі, генерал-лейтенант Сергій Наєв зауважив на тому, що сьогодні перед нашими країнами стоять непрості завдання та виклики.

"Але відносини України та Великої Британії вже багато разів доводили, що коли ми разом – ми здатні спільно досягати дивовижних результатів", – наголосив Наєв.

Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози 03
Фото: 

Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози 04

ЗСУ (7577) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Смотришь на фото и такое впечатление, что они у нас просить приехали, и столько доброти и радушия в лицах генералов ген.штаба, це п.здец
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17.01.2022 10:40 Відповісти
Прочитал фразу генерала Наева об "огневом поражении противника" и сразу представил вопли и сопли у Соловьева и Скабеевой сегодня на РТ ! Посмотрим ... 😃
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17.01.2022 10:40 Відповісти
Українські генерали перестаньте багато їсти, а більше бігайте. Берітьприклад з британців, американців.
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17.01.2022 11:19 Відповісти
Вчасно мати потужну підтримку і допомогу , а тим паче союзників в боротьбі з таким підлим агресором
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17.01.2022 17:24 Відповісти
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17.01.2022 18:10 Відповісти
Мы будем в НАТО тогда,когда наши гениралы похудают.😁😁😁
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22.01.2022 19:59 Відповісти
 
 