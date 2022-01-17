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Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку. ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду. 

Окрім Порошенка в суді присутні його адвокати, сторона обвинувачення, народні депутати, які прийшли висловити свою підтримку лідеру "Європейської солідарності", представники ЗМІ.

Засідання розпочалося із 40-хвилинним запізненням, оскільки учасники процесу чекали на суддю.

Також читайте: Держприкордонслужба запевнила, що не перешкоджала Порошенку потрапити до України: "Прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства"

Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 01
Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 02
Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 03
Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 04
Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 05
Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Порошенко Петро (15180) суд (11698) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+32
Порох ведёт себя достойно.
Реально боец!!!
Скоро посмотрим как бубочка будет ссаться и блеять на скамье подсудимых))))
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17.01.2022 12:09
+29
сегодня ночью кто-то перегородил трассу из Черкасс на Киев.. а полиция на звонки не реагировала, а водителей фур не было.. случайность?.. не думаю..
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17.01.2022 12:09
+27
Яка трагедія для лаптей та зебізян- Порох знову назавжди поїхав з України і знову повернувся ))
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17.01.2022 12:10
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17.01.2022 12:07 Відповісти
Смішно те шо речниця дбр екс-ведуча 112-го каналу)))
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17.01.2022 12:20 Відповісти
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17.01.2022 12:08 Відповісти
https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZXunk_wnChzOm4IqmYh4hHIk8dBQXOGuZ96enQZBR8aq9NnpgvgUyEaMBSpzHzoiD9YBy0JPdzG1AphJZkpdo64r_eozYSeONB7zuSz0fC6gs30pwf2V7pPTJi0qeb8eUQ&__tn__=-UC%2CP-R Яна Зінкевич

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2915316255355623?__cft__[0]=AZXunk_wnChzOm4IqmYh4hHIk8dBQXOGuZ96enQZBR8aq9NnpgvgUyEaMBSpzHzoiD9YBy0JPdzG1AphJZkpdo64r_eozYSeONB7zuSz0fC6gs30pwf2V7pPTJi0qeb8eUQ&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·



Влада намагалась силоміць призначити Петру Порошенко адвоката з безоплатної правової допомоги.

Призначений адвокат зазначив, що він не хоче брати участі в провокаціях влади та покинув залу засідання.
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17.01.2022 12:08 Відповісти
Печерская ОПГ
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17.01.2022 12:08 Відповісти
сегодня ночью кто-то перегородил трассу из Черкасс на Киев.. а полиция на звонки не реагировала, а водителей фур не было.. случайность?.. не думаю..
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17.01.2022 12:09 Відповісти
Такое было только при Януковиче!(
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17.01.2022 12:11 Відповісти
Порох ведёт себя достойно.
Реально боец!!!
Скоро посмотрим как бубочка будет ссаться и блеять на скамье подсудимых))))
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17.01.2022 12:09 Відповісти
Яка трагедія для лаптей та зебізян- Порох знову назавжди поїхав з України і знову повернувся ))
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17.01.2022 12:10 Відповісти
Серіал "Обісратий Зе".

Протягом 325 серій Порошенко втікає з України...
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17.01.2022 12:18 Відповісти
Зєльоний суд знову насере не знімаючи штанів.
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17.01.2022 12:15 Відповісти
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17.01.2022 12:19 Відповісти
ААААААА!
Суд оголосив перерву на НЕВІДОМИЙ ТЕРМІН для того щоб адвокати вивчити матеріали справи. Коротше вся надія влади Зеленського, у цій замовній справі, була на те щоб Порох не приїхав в Україну і в суд, і це підтверджено остаточно
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17.01.2022 12:18 Відповісти
"Невідомий термін"??? А хіба таке можливо, повинні бути конкретні терміни - місяць, тиждень.
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Суддя - адвокатам: -бла-бла-бла... ви все зрозуміли?
Адвокат: - Ми взагалі нічого не розуміємо, бо не знаємо хто, коли, вручив підозру, в чому нас звинувачують...
Прокурор: - Ми готові зараз надати клопотання...
**оголошена перерва, не знаю, на скільки**
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17.01.2022 12:21 Відповісти
Це досить очікувано. Банальна спроба випхати за кордон. Але все як завжди. Немає справи з якої клоун не вийшов би з ганьбою.
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17.01.2022 12:23 Відповісти
ЗАРАЗ: Порошенко в суді
https://www.youtube.com/watch?v=rZckkpd3arw&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=rZckkpd3arw&feature=emb_logo

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17.01.2022 12:22 Відповісти
Майже не спав. Снилося жахіття, ніби я їду з Кончі-Заспи до Банкової на велосипеді, назустріч несеться танк з Порошенком, а Ігор Валерійович в цей час не бере трубку. До ранку вже не склепив очей.
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17.01.2022 12:25 Відповісти
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17.01.2022 12:31 Відповісти
Хахах
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17.01.2022 16:16 Відповісти
В Харькове ТРИОЛАН кошмарит картинку....помехи ,заикания задержки -всё ,чтобы не смотрели.
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17.01.2022 12:26 Відповісти
Трианал ще ті хлопці.
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17.01.2022 13:01 Відповісти
наші доблесні прокурорви
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17.01.2022 12:27 Відповісти
А на вигляд так наче над ними вже хтось поглумився. Відчувають))
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17.01.2022 12:52 Відповісти
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17.01.2022 12:28 Відповісти
Ще Ні! Сиди!!!😡
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17.01.2022 14:41 Відповісти
Теперь у зелени вилка, или крыть ПП по беспределу со всем вытекающим из этого дерьмом или с диким позорняком включать заднюю и спускать на тормозах. Исключительные придурки.
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17.01.2022 12:29 Відповісти
все дело в том, что и вилка там только в ж*пу)))
беспредел возможен...но до определенного уровня (а он пока у плинтуса)
скорее всего будут изматывать переносом заседаний и многодневными перерывами в роботе (чтоб рассосалась поддержка и утомились СМИ)
а на тормозах.... ой это такое позорище ))) шо тормозные трубки давно подрезаны..
все же склоняюсь к измору и затягиванию судилища
(все таки встреча в аэропорту Президента показала настрой общества переляканному преЗЕденту)))
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17.01.2022 12:39 Відповісти
Нихрена он не начал...адвокат,которого зекрыса пытался подсунуть Пороху ,сбежал,а судья вообще не выходит)))
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17.01.2022 12:29 Відповісти
Валерия, пока в суде до сути дел дойдут, давай заделаем задел под будущую десяточку штук $ через 18 лет и 9 мес. А?!
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17.01.2022 12:36 Відповісти
Все ж поняли что произошло? Зелень очень надеялась что им не придется марать руки неправосудными решениями и фальсификациями, что ПП позволит им остаться чистенькими и просто смоется от греха подальше. Но Порох им такого подарка не сделал.
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17.01.2022 12:30 Відповісти
Порох моментально раскусил их примитивный план.
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17.01.2022 16:18 Відповісти
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17.01.2022 12:30 Відповісти
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17.01.2022 12:32 Відповісти
Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "". Не думает..., конечно, а зачем?..., это ж какой напряг..., за вову уже давно подумали , а гаранту Конституции сказали не напрягаться, а больше отдыхать..., тут серьезные люди работают, а вова в конце концов получит свой пряник..., так зачем напрягаться и думать, когда в твоей стране с твоего молчаливого согласия творится беззаконие и беспредел....
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17.01.2022 12:32 Відповісти
Бггг, на весь суд смогли найти одного не успевшего сбежать судью. Он как раз шёл сдавать справку о больничном и тут такое... Он спрятался в шкафу в подсобке, но обнаружили по перепуганному сопению, вытащили из шкафа, переодели обоссанные штаны и заставили вести суд.
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17.01.2022 12:32 Відповісти
В туалете прятался.))
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17.01.2022 16:20 Відповісти
Навіть тітушки вже не ті вид Осла. Були спортивні лобуряки, а тепер якісь туберкульозні сідєльци.
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17.01.2022 12:33 Відповісти
придурки. москалі під границею стоять а вони фігньою страдають
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17.01.2022 12:34 Відповісти
Це не фігня, а елемент гібридної війни.
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17.01.2022 12:37 Відповісти
Ну так для цього оте все й робиться - воно ж собі міркує посадити Пороха, і вже ніхто йому не завадить спокійно капітулювати. Тільки воно забуло, що українці - не москалі. Чи його не повідомили.
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17.01.2022 12:38 Відповісти
А где тупорылые ЗЕботы? Хозяева обосрались
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17.01.2022 12:36 Відповісти
братья шифиры пока методички не настрочили ))))
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17.01.2022 12:40 Відповісти
Мені сподобалося як Порошенку адвоката нав"язували Видно "мізків не вистачило" підготувать власного "попку" (як Медведчука КГБ готувало по справі Стуса та інших дисидентів) так вони викликали "адвоката за призначенням" - є така форма юридичної допомоги коли людина не має коштів на юридичний захист і держава надає йому безоплатного А чоловік "вкурив" у який "фарс" його хочуть втягнуть і відмовився від участі в цій "клоунаді"
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17.01.2022 12:54 Відповісти
При желании конечно пороха можно засадить. Да и надо наверное. Но если война начнется порохом воспользуются как страдальцем и спасителем нации.
Пусть бегает пока, по ситуации
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17.01.2022 12:44 Відповісти
Конституція Пилипа Орлика (Україна) - 1710 рік

Конституція США - 1787 рік

Конституція Франції - 1791 рік

Конституція московії - спроба 1825 рік
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17.01.2022 12:57 Відповісти
Надоел, проваливай, неинтересен
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17.01.2022 13:08 Відповісти
Зеленський, ідивсраку.
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17.01.2022 13:09 Відповісти
а хто в нас сьогодні "кірєєв"?
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17.01.2022 12:45 Відповісти
Он же, после пластики.
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17.01.2022 13:03 Відповісти
Дожилися, уклоністи, малороси і відверті вороги України судять президента, який спас цю Україну від ворога, зробив так, що ця падаль, включаючи прокурорів і так званних слідчих ДБР, і їх сім'ї, не відчули війни в тих містах де вони живуть, щоб пенсіонери отримали пенсії. Така подяка від населення, бо його народом чи нацією назвати неможливо. Думають ці прокурори, слідчі ДБВ і судді працювати після зміни влади? Влада зміниться через 2,5 роки і не краще було б розслідувати справи по закону, а не по дзвінку? Бо тоді логічне запитання, якщо Порошенко закупав вугілля у ворога, то в кого сьогодні закупає вугілля Зеленський? Де тоді справа на Зеленського?
А хтось із цієї "еліти" служив в армії? Знають не з розповідей, що таке війна?
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17.01.2022 13:05 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:10 Відповісти
Сядет в тюрьму не пятый.
Сядет в тюрьму шестой.
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17.01.2022 13:29 Відповісти
Шестой присядет на "пол-шестого".))
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17.01.2022 16:25 Відповісти
Які ж ЗЕпацюки нікчемні та огидні.
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17.01.2022 13:39 Відповісти
Запобіжний захід потрібен для зелених покидьків, щоби більше зради не наробили, а не для Пороха...
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17.01.2022 13:41 Відповісти
їм ще гандони потрібні, по два на морду
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17.01.2022 14:14 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.

Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.

Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.

Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.

Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
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17.01.2022 14:06 Відповісти
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17.01.2022 14:16 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Турчинов

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·



Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!

Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
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17.01.2022 15:19 Відповісти
 
 