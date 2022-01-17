Завод однокласниці Зеленського, дружини "слуги народу" Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок "КрАЗа". ФОТО
"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич, нині його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК.
Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це однокласники Наташа та Вова. Після школи вони разом грали у КВК. Потім вона вийшла заміж за іншого, за Сашка. З Вовою ладнали, душа в душу, хоч Сашко був більше по військових залізяках, а Вовка по творчій хімії. І коли Вова став президентом – Сашу призначили головним нардепом із оборонних залізяк. І він такий: "АвтоКрАЗ робить го*но!" А "АвтоКрАЗ" такий послухав критику і почав використовувати для своїх вантажівок залізяки, які робить... завод Наташі. Реально. "Слуга народу" переписав свій завод із виробництва оборонних залізяк на колишню однокласницю президента. І продукція заводу виявилася затребуваною на заводі, який отримав величезне замовлення на вантажівки для Пентагону", - розповів журналіст.
"На військових вантажівках "КрАЗ" почав заробляти завод голови оборонного комітету ВР від "Слуги народу", - пишуть Наші гроші.
"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Про це в програмі "Security talks" розповів начальник експериментального цеху ПрАТ "АвтоКрАЗ" Валентин Овдієнко, повідомляє "Мілітарний".
Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич. Нині він очолює парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. А його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Іншим співвласником заводу є Георгій Козенко з Кривого Рогу, десять років тому він був директором "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Яку частину у вартості "КрАЗу" становить литво від заводу Завітневича наразі невідомо.
"Мости, підвіска, рама – це все власного виробництва [АвтоКрАЗ], ливарну продукцію ми отримуємо: частину з Харкова, частину зі Сміли для виробництва саме важких вузлів. Автомобіль 63221 знаходиться в процесі збирання. Оригінальність цього автомобіля, що на ньому застосований двигун Cummins, вся гальмівна система це Полтавського автоагрегатного заводу (належить самому "АвтоКрАЗу". – Ред.), вся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу (належить сумчанину Володимиру Нілову. - Ред.)", – зазначив начальник експериментального цеху "АвтоКрАЗу".
У 2021 році КрАЗ провалив замовлення Міністерства оборони для Збройних Сил України. І за це Завітневич критикував завод.
Цех збирання машин на АвтоКрАЗі. Автомобільне шасі КрАЗ-63221 – високої прохідності, призначене для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг, бездоріжжю і будь-якій місцевості.
"Однак після тієї критики на заводі "АвтоКрАЗ" заявили про портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. В нього входять вантажні автомобілі замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту. І тепер стало відомо про причетність заводу Завітневича до майбутніх доходів "АвтоКрАЗу", - пише видання.
Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія, що зараз володіє "Смілянським заводом", була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК. Про це нардеп розповів у інтерв’ю BBC News Україна.
Однокласники Володимир Зеленський на Наталія Завітневич.
На питання журналістів ВВС чи не боїться Завітневич звинувачень у лобіюванні інтересів "Смілянського ливарного заводу" нардеп відповів:"Все буде відбуватися на електронних майданчиках Prozorro. Тому всі підприємства будуть у конкурентному середовищі".
Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" контролює мільярдер Костянтин Жеваго, який знаходиться у розшуку по кримінальній справі щодо банкрутства банку "Фінанси і кредит". Наразі Жеваго живе у Дубаї та пов’язані з ним компанії через суд стягують з "АвтоКрАЗу" борги на 6 млрд грн.
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https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
DONE.
Ну ничего, вот зайдет сівій кріголам в украинскую гавань. И наведет порядки. Свои. Со своими друганами.
Ляять, как же это всё заколдэбасило. Сколько у них глоток? И сколько жёпп, чтобы высрать все захаванные деньги?
(а хто из них хто? )))) не ну не может найсветлейший носить бусики? )))))
йудеї! Це Вам не Українці, що і один у полі вонїн, а люди які малими групами чи поодинці не здатьні абсолютно ні на що, бояузливі, жадібні, слабі та в свой більшості не далекі люди, тому не бачу нічого дивного!
теперь и свинарчуки не кажутся абсолютными злодеями.....
единственный + который замыкает украинское общество на все эти минуса это смена раз в пять лет власти.....
а вот селекция кандидатов это уже совсем другая история...
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1483031158631931905 1 ч
Як вам "країна у смартфоні? "ДОДАТОК ДІЯ СТАНЕ ПЛАТНИМ Тарифи будуть виглядати таким чином: підключення абонента до системи обійдеться у 2 500 грн; підключити до системи ще одного абонентського вузла 2 000 грн; щомісячне підключення до системи - 600 грн; разовий вхід - 0,10 грн.
https://www.google.com/maps/@49.227283,31.8739053,3a,75y,312.58h,78.07t/data=!3m10!1e1!3m8!1sm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D330.4762%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37 22 Київська вулиця - Карти Google
ГОРЕ КРАЇНІ ЯК ЩО ІЇ СПЕЦСЛУЖБИ ПОЧИНАЮТЬ ОЧОЛЮВАТИ КЛОУНИ І ДІРЯВІ З ШОУ БІЗНЕСУ
Дякую вам Зебіли за ващі захоплення Зе клоуном.
Дегинираты от ЗЕ команды.Твари.