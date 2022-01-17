Завод однокласниці Зеленського, дружини "слуги народу" Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок "КрАЗа". ФОТО

"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич, нині його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це однокласники Наташа та Вова. Після школи вони разом грали у КВК. Потім вона вийшла заміж за іншого, за Сашка. З Вовою ладнали, душа в душу, хоч Сашко був більше по військових залізяках, а Вовка по творчій хімії. І коли Вова став президентом – Сашу призначили головним нардепом із оборонних залізяк. І він такий: "АвтоКрАЗ робить го*но!" А "АвтоКрАЗ" такий послухав критику і почав використовувати для своїх вантажівок залізяки, які робить... завод Наташі. Реально. "Слуга народу" переписав свій завод із виробництва оборонних залізяк на колишню однокласницю президента. І продукція заводу виявилася затребуваною на заводі, який отримав величезне замовлення на вантажівки для Пентагону", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо з січня не запрацює реєстр, оборонні закупівлі будуть зірвані, - голова комітету ВР з нацбезпеки Завітневич. ВIДЕО

"На військових вантажівках "КрАЗ" почав заробляти завод голови оборонного комітету ВР від "Слуги народу", - пишуть Наші гроші.

"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Про це в програмі "Security talks" розповів начальник експериментального цеху ПрАТ "АвтоКрАЗ" Валентин Овдієнко, повідомляє "Мілітарний".

Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич. Нині він очолює парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. А його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Іншим співвласником заводу є Георгій Козенко з Кривого Рогу, десять років тому він був директором "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Яку частину у вартості "КрАЗу" становить литво від заводу Завітневича наразі невідомо.

"Мости, підвіска, рама – це все власного виробництва [АвтоКрАЗ], ливарну продукцію ми отримуємо: частину з Харкова, частину зі Сміли для виробництва саме важких вузлів. Автомобіль 63221 знаходиться в процесі збирання. Оригінальність цього автомобіля, що на ньому застосований двигун Cummins, вся гальмівна система це Полтавського автоагрегатного заводу (належить самому "АвтоКрАЗу". – Ред.), вся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу (належить сумчанину Володимиру Нілову. - Ред.)", – зазначив начальник експериментального цеху "АвтоКрАЗу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні

У 2021 році КрАЗ провалив замовлення Міністерства оборони для Збройних Сил України. І за це Завітневич критикував завод.





Цех збирання машин на АвтоКрАЗі. Автомобільне шасі КрАЗ-63221 – високої прохідності, призначене для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг, бездоріжжю і будь-якій місцевості.

"Однак після тієї критики на заводі "АвтоКрАЗ" заявили про портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. В нього входять вантажні автомобілі замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту. І тепер стало відомо про причетність заводу Завітневича до майбутніх доходів "АвтоКрАЗу", - пише видання.

Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія, що зараз володіє "Смілянським заводом", була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК. Про це нардеп розповів у інтерв’ю BBC News Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Братство кварталу": близько 30 осіб, пов'язаних з родиною Зеленських і "Кварталом 95", призначені на високі посади і стрімко розвивають кар'єри. ВIДЕО

Однокласники Володимир Зеленський на Наталія Завітневич.

На питання журналістів ВВС чи не боїться Завітневич звинувачень у лобіюванні інтересів "Смілянського ливарного заводу" нардеп відповів:"Все буде відбуватися на електронних майданчиках Prozorro. Тому всі підприємства будуть у конкурентному середовищі".

Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" контролює мільярдер Костянтин Жеваго, який знаходиться у розшуку по кримінальній справі щодо банкрутства банку "Фінанси і кредит". Наразі Жеваго живе у Дубаї та пов’язані з ним компанії через суд стягують з "АвтоКрАЗу" борги на 6 млрд грн.