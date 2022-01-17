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Завод однокласниці Зеленського, дружини "слуги народу" Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок "КрАЗа". ФОТО

"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич, нині його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це однокласники Наташа та Вова. Після школи вони разом грали у КВК. Потім вона вийшла заміж за іншого, за Сашка. З Вовою ладнали, душа в душу, хоч Сашко був більше по військових залізяках, а Вовка по  творчій хімії. І коли Вова став президентом – Сашу призначили головним нардепом із оборонних залізяк. І він такий: "АвтоКрАЗ робить го*но!" А "АвтоКрАЗ" такий послухав критику і почав використовувати для своїх вантажівок залізяки, які робить... завод Наташі. Реально. "Слуга народу" переписав свій завод із виробництва оборонних залізяк на колишню однокласницю президента. І продукція заводу виявилася затребуваною на заводі, який отримав величезне замовлення на вантажівки для Пентагону", - розповів журналіст.

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"На військових вантажівках "КрАЗ" почав заробляти завод голови оборонного комітету ВР від "Слуги народу", - пишуть Наші гроші.

"Смілянський ливарний завод" став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗ-63221. Про це в програмі "Security talks" розповів начальник експериментального цеху ПрАТ "АвтоКрАЗ" Валентин Овдієнко, повідомляє "Мілітарний".

Співвласником ТОВ "Смілянський ливарний завод" до обрання народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році був Олександр Завітневич. Нині він очолює парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. А його частка у компанії належить дружині Наталії Завітневич. Іншим співвласником заводу є Георгій Козенко з Кривого Рогу, десять років тому він був директором "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Яку частину у вартості "КрАЗу" становить литво від заводу Завітневича наразі невідомо.

"Мости, підвіска, рама – це все власного виробництва [АвтоКрАЗ], ливарну продукцію ми отримуємо: частину з Харкова, частину зі Сміли для виробництва саме важких вузлів. Автомобіль 63221 знаходиться в процесі збирання. Оригінальність цього автомобіля, що на ньому застосований двигун Cummins, вся гальмівна система це Полтавського автоагрегатного заводу (належить самому "АвтоКрАЗу". – Ред.), вся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу (належить сумчанину Володимиру Нілову. - Ред.)", – зазначив начальник експериментального цеху "АвтоКрАЗу".

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У 2021 році КрАЗ провалив замовлення Міністерства оборони для Збройних Сил України. І за це Завітневич критикував завод.

Завод однокласниці Зеленського, дружини слуги народу Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗа 01
Завод однокласниці Зеленського, дружини слуги народу Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗа 02

Цех збирання машин на АвтоКрАЗі. Автомобільне шасі КрАЗ-63221 – високої прохідності, призначене для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг, бездоріжжю і будь-якій місцевості.

"Однак після тієї критики на заводі "АвтоКрАЗ" заявили про портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. В нього входять вантажні автомобілі замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту. І тепер стало відомо про причетність заводу Завітневича до майбутніх доходів "АвтоКрАЗу", - пише видання.

Олександр Завітневич знайомий з Володимиром Зеленським з 90-х років. Його дружина Наталія, що зараз володіє "Смілянським заводом", була однокласницею Зеленського та грала з ним у одній команді КВК. Про це нардеп розповів у інтерв’ю BBC News Україна.

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Завод однокласниці Зеленського, дружини слуги народу Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок КрАЗа 03

Однокласники Володимир Зеленський на Наталія Завітневич. 

На питання журналістів ВВС чи не боїться Завітневич звинувачень у лобіюванні інтересів "Смілянського ливарного заводу" нардеп відповів:"Все буде відбуватися на електронних майданчиках Prozorro. Тому всі підприємства будуть у конкурентному середовищі".

Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" контролює мільярдер Костянтин Жеваго, який знаходиться у розшуку по кримінальній справі щодо банкрутства банку "Фінанси і кредит". Наразі Жеваго живе у Дубаї та пов’язані з ним компанії через суд стягують з "АвтоКрАЗу" борги на 6 млрд грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) кумівство (18) АвтоКрАЗ (66) Юрій Ніколов (101) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+66
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17.01.2022 12:19
+49
Всьому свій час
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17.01.2022 12:44
+47
Не волнуйся, там еще штук 30 одноклассников есть. Потом дойдет до белорусов.
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17.01.2022 12:21
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а что лучше у рассиян или белорусов заказівать?
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17.01.2022 12:15 Відповісти
Не волнуйся, там еще штук 30 одноклассников есть. Потом дойдет до белорусов.
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17.01.2022 12:21 Відповісти
Всьому свій час
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17.01.2022 12:44 Відповісти
Звісно, у них краще електроенергію купувати, а запчастини у типа слуг народу.
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17.01.2022 12:22 Відповісти
а у кого мыгаз покупаем всю дорогу?
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18.01.2022 06:07 Відповісти
"всю дорогу" .... кацапе, не светись тут. Не твое собачье дело.
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19.01.2022 16:07 Відповісти
это твоя мамаша собакабкоторая тебя в вонючей канаве высрала по пьяни. за базаром следи,поцреот диванный
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20.01.2022 11:10 Відповісти
А ведь у нас было производство своих надежный именно боевых машин, и намного дешевле

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»

https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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17.01.2022 12:23 Відповісти
Лучше - проводить честные тендеры! Под дурочка косишь?
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17.01.2022 12:29 Відповісти
А шо, есть только два варианта: Брать у "россиян, белорусов" или коррупционное "брать у своих"?
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17.01.2022 12:44 Відповісти
у КрАЗу є свій ливарний цех достатньої потужності і нема реальної потреби замовляти литво на стороні
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17.01.2022 15:14 Відповісти
Да пусть хоть черт лысый будет в совладельцах завода - лишь бы продукция была надежной.
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17.01.2022 12:16 Відповісти
І дійсно. Какая разніца...
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17.01.2022 12:18 Відповісти
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17.01.2022 12:19 Відповісти
Рабинович, Кива, Путин сойдут? Целый полк лысых чертей.
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17.01.2022 12:22 Відповісти
Я еще говорил про надежность продукции.
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17.01.2022 12:25 Відповісти
Путин гарантирует надежность... А вообще да. Речь идет об оборонной промышленности и было бы недурно убрать оттуда все, что касается непотизма, кумовства и иже с ними. Потому как в таких условиях качество гарантированно будет низким. Кроме этого, в статье про надежность продукции не сказано ни слова. речь о другом: о повальном кумовстве и коррупции, а не о качестве.
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17.01.2022 12:35 Відповісти
Судя по ответам, требуется уточнение: патриотизм владельца есть необходимое условие надежности.
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17.01.2022 12:28 Відповісти
Наразі необхідна умова - близькість до ЗЕ.
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17.01.2022 13:05 Відповісти
Та зелёные упыри нормально прибарахлятся, внукам хватит, чем они и успешно занимаются, просто грабят, как и бородатая бабушка
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Внезапно...
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Кумовство подолано.
DONE.
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Так воно було подолано ще за попередньої влади. "Янелох" тільки традиційно підхопив "досягнення".
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17.01.2022 12:26 Відповісти
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17.01.2022 12:33 Відповісти
Вот всем кто хочет знать что такое быть олигархом - вот это вот и значит. Когда ты обогащаешься за счет админ ресурса.
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17.01.2022 12:17 Відповісти
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17.01.2022 12:17 Відповісти
скупой платит дважды, дурак трижды, лох всегда!
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17.01.2022 22:58 Відповісти
Ето другоє.
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Ви не розумієте, це простий збіг.
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17.01.2022 12:18 Відповісти
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17.01.2022 12:18 Відповісти
А ви помітили, що весь бізнес захоплюють кварталівці ?
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17.01.2022 12:19 Відповісти
Как в России, где все друзья Путина миллиардеры, но Путин победил семибоярщину в виде Гусинского, Ходорковского, Березовского и прочих. Хотя в нашем случае не исключено что они просто подставные лица Коломойского или кого еще.
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Здається, що ми торуємо той самий шлях.
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17.01.2022 12:22 Відповісти
Ирония в том, что те кто там против злых олигархов не видят, что олигархия это на самом деле то что творит Путин, Зеленский в том числе. Они такие же олигархи. Хотя не исключаю, что это не Зеленский, но суть не меняется. Это олигархическое правление. Власть конвертуется в бизнес.
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17.01.2022 12:28 Відповісти
невигадуй, порошенко теж забирав бізнес під себе
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17.01.2022 12:55 Відповісти
пруфы в ситудию!!!! Какой бизнес забрал Порох под себя?
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Це складно не помітить.
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17.01.2022 13:12 Відповісти
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Зато кум Порошенка бла-бла-бла....
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Згадую югіка генпрокурором.Славні були часи!Скільки ригів пересаджав!
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17.01.2022 12:45 Відповісти
Наживаються на війні...
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Странно, а почему не родственники Свинарчука ими Януковича, или Кучмы?

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17.01.2022 12:23 Відповісти
Тому що в Зе є свої родичі, це ж ясно. Свинарчуки, Кучми т.і. йдуть відповідно на х--уй
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17.01.2022 12:48 Відповісти
А ты за кого? Или ты протывсих, из-за которых президентом стал Янукович, "ушёл" Крым и пришла война?

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17.01.2022 13:02 Відповісти
І всі прізвища на вич..ич..та ам. ерг і.т.д., а дурні 73 вірять!
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17.01.2022 12:27 Відповісти
**, ти та воно ще зі школи передякане було!
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17.01.2022 12:28 Відповісти
А вы на что рассчитывали? Каждый подтягивает своих корешей и родственников к себе поближе. Петька тоже был у корыта своих в том числе по рыговской партии попристраивал. Тут куда не плюнь везде чьи то родственники. Поетому стараюсь покупать импортную технику
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17.01.2022 12:42 Відповісти
дуня, где ты тут про петю вычитала? отравление клоунским анусным ядом?
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17.01.2022 12:51 Відповісти
падумаєш...будто ваш барига лучше бил
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17.01.2022 12:43 Відповісти
о проплата пішла))))
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17.01.2022 12:54 Відповісти
Порадуемся же за этих достойных людей, таварищи.
Ну ничего, вот зайдет сівій кріголам в украинскую гавань. И наведет порядки. Свои. Со своими друганами.
Ляять, как же это всё заколдэбасило. Сколько у них глоток? И сколько жёпп, чтобы высрать все захаванные деньги?
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17.01.2022 12:54 Відповісти
Одноклассники Владимир Зеленский и Наталья Завитневич.
(а хто из них хто? )))) не ну не может найсветлейший носить бусики? )))))
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17.01.2022 12:57 Відповісти
Самый мелкий заморыш урод - не ошибётесь.
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17.01.2022 13:10 Відповісти
а у них там были не пархатые, или кривойрог это мини*израиль?
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17.01.2022 15:32 Відповісти
гівно до гівна тянеться, тому в принипі в кожному місті, ще з часів СССР є дитсадок школа та секції де в основному йудеї! Це Вам не Українці, що і один у полі вонїн, а люди які малими групами чи поодинці не здатьні абсолютно ні на що, бояузливі, жадібні, слабі та в свой більшості не далекі люди, тому не бачу нічого дивного!
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17.01.2022 17:05 Відповісти
..і чому це плюгаве жиденя його одноклассники не придушили ще тоді...? Воно ж гівном було з дитинства....
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17.01.2022 17:32 Відповісти
може не хотіли бруднитися?
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17.01.2022 17:34 Відповісти
..не сперечаюсь... Але гидоту і сцикливе щеня ..що на світлині .. ні з чим не переплутати. Воно мразотою було.. мразотю є... і мразотою залишиться..!! Навіть коли здохне!
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17.01.2022 17:38 Відповісти
Никакого кумовства всё-прозоро!
теперь и свинарчуки не кажутся абсолютными злодеями.....
единственный + который замыкает украинское общество на все эти минуса это смена раз в пять лет власти.....
а вот селекция кандидатов это уже совсем другая история...
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17.01.2022 12:57 Відповісти
Ну чему тут удивляться? Зебанутые сделали это вместе - кушать подано...
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17.01.2022 13:01 Відповісти
"Ви нє панімаєтє, ета другоє!"
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17.01.2022 13:01 Відповісти
Хоч якась користь є - "АвтоКрАЗ" загрузили на повну.
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17.01.2022 13:02 Відповісти
Не даром Корявченков на великому крадівництві стал уже долларовым миллионером и строит себе уже 3-ий дворец - покращення уже пришло
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17.01.2022 13:03 Відповісти
Они долбанутые?! Зачем? Гроб 2×2 как у богатого таки бедного ....
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17.01.2022 23:00 Відповісти
Та не. Так не піде. Значить все пристроєні, Юзіку - карьер, Безуглій - видавництво підручників для учнів, Юрчену - собачатні, Яременку - проституток і порнохаб, а однокласники значить должні смоктати те чим Бубочка грав на піаніно?
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17.01.2022 13:09 Відповісти
Школьное фото клоуна - жесть. Какой же он уродец.
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17.01.2022 13:09 Відповісти
Типовий єврейський поцик. Нічого особливого
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17.01.2022 20:34 Відповісти
Не заважайте 44-річним детЯМ боротися з корупціє і "кумівством".
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17.01.2022 13:18 Відповісти
Да причем здесь "будто ваш барига лучше бил". Меня лично никто не может упрекнуть за теплые чувства к парАшенко, всегда его поливал, к нему вопросов масса. Только главное в другом, товаризчи безмозглые зенелохи! Оманский осел бил себя в грудь, изрыгал ртом понос, что оно всем отличается от пАрашенка, даже физически. С физическими различиями, учитывая псизическое расстройство, и быдловатость зели, спорить сложно, а вот, что касается кумовства, кортежей и коррупции и торговли на крови8, так тут осел оманский ничем не хуже будет. Знаете почему зелю так колбасит? Потому, что даже он, своими малорсскими мозгами, понимает, на фоне "плохого" парашенка, он просто никчемное, жалкое, обиженное дерьмо.
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17.01.2022 13:21 Відповісти
Новые ГОП лица ...
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17.01.2022 13:31 Відповісти
Чем больше читаю про этих пауков в банке - тем больше хочется быть с Богом!
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17.01.2022 13:45 Відповісти
З яких це пір українські підприємства виробляють продукцію для Пентагона?!смішно
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17.01.2022 13:51 Відповісти
и шо? в чем "криминал"??
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17.01.2022 13:58 Відповісти















******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1483031158631931905 1 ч



Як вам "країна у смартфоні? "ДОДАТОК ДІЯ СТАНЕ ПЛАТНИМ Тарифи будуть виглядати таким чином: підключення абонента до системи обійдеться у 2 500 грн; підключити до системи ще одного абонентського вузла 2 000 грн; щомісячне підключення до системи - 600 грн; разовий вхід - 0,10 грн.
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17.01.2022 14:24 Відповісти
З миру по нитці- голому сорочка...
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17.01.2022 14:25 Відповісти
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17.01.2022 14:26 Відповісти
.. пацюк просто почав відчувати..що скоро його будут гасити... і не тільки по пиці. Тому пацюк вже почав шукати шляхи..щоб сховатися. Вчергове продати ..його майбутне!!)))
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17.01.2022 17:36 Відповісти
... чего ругаетесь... на фото еще не все трудоустроены у корыта, не все... есть еще над чем работать.
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17.01.2022 14:31 Відповісти
Смела поставляет железяки на краз уже лет 15. Опять зрада.
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17.01.2022 14:55 Відповісти
заводові тільки 14 років - і судячи з гугльмапу в Смілі на Київській,22 це просто якийсь сарай
https://www.google.com/maps/@49.227283,31.8739053,3a,75y,312.58h,78.07t/data=!3m10!1e1!3m8!1sm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D330.4762%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37 22 Київська вулиця - Карти Google
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17.01.2022 15:40 Відповісти
Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич. В настоящее время он возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке. Источник:
ГОРЕ КРАЇНІ ЯК ЩО ІЇ СПЕЦСЛУЖБИ ПОЧИНАЮТЬ ОЧОЛЮВАТИ КЛОУНИ І ДІРЯВІ З ШОУ БІЗНЕСУ
Дякую вам Зебіли за ващі захоплення Зе клоуном.
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17.01.2022 15:12 Відповісти
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17.01.2022 15:14 Відповісти
Цікаво, у Зелепуцького ще багато однокласників та жінчиних подруг залишилось? А то скоро в Україні вже роздавати нічого буде...
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17.01.2022 16:07 Відповісти
так это не на крови, это совсем другое
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17.01.2022 16:24 Відповісти
Сплошни вазелин нас окутає.
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17.01.2022 17:32 Відповісти
Зеленський не крадій. Він просто бере зі своїх "улаштованих" однокласників та кварталівців ..... ВІДКАТИ. Ясно. Чи ні? Він бюджет не дерибанить. Вони за нього дерибанять. Так, він, Зеленський, не олігарх? Під жодну статтю його не підтягнуть. А друзі всі свої бізнеси на бабць переписали. Ось і виходить, що проти бабць треба гапроваджувати ..... санкції. А так не можна. Вони ж піАнсЄРКІ.
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17.01.2022 17:42 Відповісти
Зелене ***-во в дії.
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17.01.2022 17:59 Відповісти
а про саме головне в кразі директор якось по пройшов по-бістрячку. Мотор гуммінгс та коробка передач Аліссон це найкраще що є світі для тягачів. Це потужність та надійність. Траки -це Гумінгси. А що відлиють ці місцеві кулібіни, то це таке -це те саме, що на зулуса повісити буси, а квартальцям почистити носа. Всі проблеми (технічні) були від відсутності моторів та коробки. Рузге завжди страждає від відсутності моторів. Все що було ті є то репліканти старих моделей, Залишилось на АНи поставити Прати, автобуси зробити мерсовські і окей. А чи виливають там чугун з зеленуватим смердючим присмаком то це таке.
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17.01.2022 18:45 Відповісти
Чтобы победить коррупцию - ее надо возглавить!
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17.01.2022 19:16 Відповісти
Новые лица?😁
Дегинираты от ЗЕ команды.Твари.
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17.01.2022 20:00 Відповісти
Ну от казали "молоді, недосвідчені, зете чесні прості хлопці прямо з народа". Фору вже дадуть і януковичам
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17.01.2022 20:25 Відповісти
О, ще одна свінарчучка
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17.01.2022 21:37 Відповісти
а шо это за пассажир в первом ряду слева ? Он смутно мне напоминает что то воздушное, неземное, неосязаемое. Совпадение? не думаю.
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17.01.2022 21:47 Відповісти
Конкурс -конкуренція одноглазників
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18.01.2022 02:50 Відповісти
Свинарчуки отдыхают
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20.01.2022 00:29 Відповісти
 
 