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"Ах#еть! Нифига себе!" - в окупованому Криму під час руху загорівся БТР армії РФ. ВІДЕО+ФОТО

На трасі біля села Ароматне, що у Білогірському районі окупованого Криму, загорівся бронетранспортер російської армії. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з палаючою бронетехнікою опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без Росії та армії РФ на Донбасі нічого б не було. Мешканцям Донецька у 2014 році було пофіг на все це", - російський націоналіст Дьомушкін. ВIДЕО

Ах#еть! Нифига себе! - в окупованому Криму під час руху загорівся БТР армії РФ 01

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Ах#еть! Нифига себе! - в окупованому Криму під час руху загорівся БТР армії РФ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки, - СЦКК

Автор: 

армія рф (17509) Крим (14175) окупація (6717) пожежа (4340) БТР (280)


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Топ коментарі
+49
Картина маслом: "Солдаты НАТО сжигают российский БТР одной лишь силой мысли!!!"
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17.01.2022 16:20
+47
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17.01.2022 16:11
+33
Дрібниця, але приємно
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17.01.2022 16:03
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Кацапис...
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17.01.2022 16:01 Відповісти
Картина маслом: "Солдаты НАТО сжигают российский БТР одной лишь силой мысли!!!"
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17.01.2022 16:20 Відповісти
та вони ще і подумати не встигли, а в мокшів вже техніка палає
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17.01.2022 16:36 Відповісти
не,кацакалипсис
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17.01.2022 16:32 Відповісти
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17.01.2022 16:36 Відповісти
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18.01.2022 00:23 Відповісти
То знов Парашенка?
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17.01.2022 16:02 Відповісти
нет, Кровавый Пастор!)))))
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17.01.2022 16:06 Відповісти
Швидше за все, твій любовнік - ЗЄбанат!
І як тільки ваш препіздент скрізь встигає?
І на лижах покататися, і тариф на газ знизити, і обісратися з самого ранку!
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17.01.2022 16:12 Відповісти
Доблестная армия Вейшнории.
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17.01.2022 16:47 Відповісти
выход хоть заклинило?
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17.01.2022 16:02 Відповісти
Мокша так і наш Крим можуть спалити. В них завжди все горить, вибухає і отруююється. Я думаю, що крисчани про це знають.
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17.01.2022 16:02 Відповісти
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17.01.2022 16:03 Відповісти
Тот случай когда Путин спалил всю свою малину в Украине.
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17.01.2022 16:29 Відповісти
Дрібниця, але приємно
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17.01.2022 16:03 Відповісти
снова жрать готовили ?
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17.01.2022 16:03 Відповісти
Це вагомий привід тепер напасти на Україну. Клятий Ярош зі своїми визитками
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17.01.2022 16:03 Відповісти
В кацапів завжди таке трапляється.
А от новина про те що наші прокурори в оголошеній промові про державну зраду Порошенка визнали легітимність існування лугандонської республіки...оце апупуєть...
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17.01.2022 16:04 Відповісти
...а чи не заради цього визнання й влаштовано увесь рейвах?
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17.01.2022 16:08 Відповісти
"Я працював у 2014-2015 рр. у Луганській області, звідки й тягнеться "вугільна справа". Тому я хочу просто прояснити - це абсолютна помста Зеленського. Він хоче зв'язати Медведчука, міністра енергетики Демчишина, Порошенка, Ахметова, ще когось... Немає нічого там!
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
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17.01.2022 16:11 Відповісти
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17.01.2022 16:20 Відповісти
Тот случай когда порошок - об"єднує!
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17.01.2022 16:27 Відповісти
цей недолупок приноменклатурений усього лиш продовжує сємєйноє дєло
бабка його Мирослава Лєщєнко українських пісьмєнніков ідеологічно окормляла головредом Радпису, а цей до монополії УЗ присмоктався, кокаінєт... нєпублічниє батьки ж акумулюють всьо нажитоє нєпосільним
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17.01.2022 16:28 Відповісти
Сєрожа Карибський
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17.01.2022 16:33 Відповісти
Хахах
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18.01.2022 01:49 Відповісти
Москаль казав, що зараз ота луганська тец що у Щасті так само отримує вугілля від лугандонів і дає їм світло. Так кого судить треба ?
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17.01.2022 16:37 Відповісти
отут цікавий тредік - із глубін лугандонскіх



Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche



Тут недавно П. Порошенко вручили подозрение в совершении страшного преступления в сговоре с В. Медведчуком. В 2014-2017-хх годах уголь для украинских ТЭС закупался с шахт https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло через линию фронта. Аряря! Какое страшное преступление! На самом деле всё намного сложнее.

...

В 2014-м, а потом в 2017-м не было простого и красивого решения, как доставить уголь, объехав РФ. А вот тут возникает вопрос вообще ко всему бизнесу в Украине: это Порошенко виноват в том, что десятки флп и мелких фирм покупают ворованный уголь из оккупированного Донбасса?
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17.01.2022 17:14 Відповісти
сподіваюсь, за тією ж самою статтею судитимуть клоуна через показ його серіалів у мордвинів.
На відміну від вугілля - це виправдати неможна аж ніяк
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18.01.2022 03:18 Відповісти
Задумка основна - розвалить Україну зсередини.
І зелена погань це робить.
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17.01.2022 16:09 Відповісти
Вони обидва стараються з усих сил.
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17.01.2022 16:19 Відповісти
Если в результате происшествия не произошел апгрейд кацапов до "хороших росских", то происшествие считаю ничтожным.
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17.01.2022 16:05 Відповісти
Крим вже нікого не цікавить.
русняве ЗЄчмо все зробило для цього!
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17.01.2022 16:05 Відповісти
не ной, запроданцю, а їдь сюди і рятуй Неньку
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17.01.2022 16:55 Відповісти
Це нормально
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17.01.2022 16:05 Відповісти
Зродились ми!

https://www.youtube.com/watch?v=6kVLoafd46w
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17.01.2022 16:07 Відповісти
Тріпіщі НАТО111
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17.01.2022 16:08 Відповісти
Візитку Яроша в студію попрошу.
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17.01.2022 16:09 Відповісти
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17.01.2022 16:11 Відповісти
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17.01.2022 16:11 Відповісти
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17.01.2022 16:13 Відповісти
А як думаєте Ви?Думаєте що вся українська техніка в змозі буде виїхати на позиції для надання відсічі мокшанам із порожніми баками?Тут і горіти буде нічому без топлива.
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17.01.2022 16:13 Відповісти
Жарєний бурят,как я рад-иосіф кабздун...
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17.01.2022 16:13 Відповісти
Та то партизаны долбанули с ружа ...
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17.01.2022 16:15 Відповісти
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
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17.01.2022 16:15 Відповісти
Ароматное подкоптилось)
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17.01.2022 16:17 Відповісти
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17.01.2022 16:19 Відповісти
Будни беснующиеся орков...
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17.01.2022 16:20 Відповісти
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17.01.2022 16:21 Відповісти
И когда нету безвиза!
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17.01.2022 16:23 Відповісти
Розуму нема
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17.01.2022 16:29 Відповісти
Ну ... там є своя мумія
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17.01.2022 20:42 Відповісти
"Байрактар" із лазерною зброєю? 😁
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17.01.2022 16:22 Відповісти
Оккупантов будут жечь на каждом клочке Украинской земли.
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17.01.2022 16:22 Відповісти
Згорів? Разом з москалями?
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17.01.2022 16:23 Відповісти
та-а-ак, самозапалюющі БТРи наші підпільники вже впровадили
черга за самопідриващіми іхтамнєтами
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17.01.2022 16:25 Відповісти
Кто-то на борту прочитал новость, что Порох вернулся
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17.01.2022 16:27 Відповісти
А персонал бтр после этого отправился на концерт Кобзона?
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17.01.2022 16:28 Відповісти
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17.01.2022 16:29 Відповісти
БОГ ВСЁ ВИДИТ !!!
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17.01.2022 16:33 Відповісти
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17.01.2022 16:40 Відповісти
І ні одного ВАЗ. Коли кацапи захоплювали Крим, я там був. Нарід давно до цього готували, ті ж донецькі Могильов та інші "риги". Я не забуду,до чого тоді залякали той тупий народ, що ніби в Крим їх вбивати їдуть на 12 автобусах бандерівці і правосеки і вони сцяли кип'ятком. Але бандерівці і правосеки не прийшли і не збиралися йти, а прийшли буряти, чеченці і мокши.
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17.01.2022 16:51 Відповісти
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17.01.2022 16:48 Відповісти
війна почалась із будівництва дамби до Тузли - 2003 рік та наступного за ним розстрілу рибацької лодки у 2013 роцы
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18.01.2022 04:40 Відповісти
Чем больше передвижений кацапской техники, тем меньше придётся тратить на нее боеприпасов. Закон сохранения энергии...
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17.01.2022 16:50 Відповісти
Всё-таки нашли повод для вторжения...
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17.01.2022 16:53 Відповісти
Пусть привыкают. Они в Украине все так будут гореть.
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17.01.2022 16:53 Відповісти
пердак в кацапа загорівся а вогонь потім на бетер перкинувся.
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17.01.2022 17:05 Відповісти
Буряты начали жариться не доехав до Украины
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17.01.2022 17:09 Відповісти
Гарно кацапи горять
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17.01.2022 17:51 Відповісти
Если бы не Расия, то в Крыму сейчас горели БТРы НАТО!
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17.01.2022 17:57 Відповісти
ДЕ ЄНОТ???
ТРЯСТЯ, ВАШУ,,,,,
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17.01.2022 18:21 Відповісти
Вот видите, это все акт агрессии со стороны НАТО, с орбитального лазерного оружия стреляют, даже сквозь тучи!
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17.01.2022 18:33 Відповісти
Було б добре якби і російські фашисти згоріли в цій консерві . Весь екіпаж повністю .
Бо кожен здохлий російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
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17.01.2022 19:28 Відповісти
Рашка настолько пропитано ненавистью что уже бронетехника загорается. лучи ненависти пропитали все в России. А это не шутки. В такой атмосфере любить и творить не возможно. Не возможно создавать что либо работающее и ценное. Я не удивлюсь если Скабеева реально жрица культа Сатаны.
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17.01.2022 19:58 Відповісти
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17.01.2022 20:24 Відповісти
Я вже тут:
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17.01.2022 20:29 Відповісти
Опять жаренная бурятинка под корочкой?...
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17.01.2022 23:44 Відповісти
Горить бубновий.
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17.01.2022 23:47 Відповісти
Пора уже пляшущего с тростью енотика озвучить и научить петь Smoke on the water, Fire in the sky....
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18.01.2022 00:28 Відповісти
...одного разу, на околиці села Ароматне, раптом засмерділо чорним димом та обісраними москальскими портянками. То горів ворожий броньовик. Й так славетно горів, що аж миші на полі почали реготати, хапаючись за животи.
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18.01.2022 01:59 Відповісти
 
 