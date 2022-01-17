"Ах#еть! Нифига себе!" - в окупованому Криму під час руху загорівся БТР армії РФ. ВІДЕО+ФОТО

На трасі біля села Ароматне, що у Білогірському районі окупованого Криму, загорівся бронетранспортер російської армії. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з палаючою бронетехнікою опублікований в соцмережах.

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