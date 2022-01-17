З воїном 25-ї ОПДБр Віталієм Петренком, який загинув 10 січня на Донбасі, попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 січня, на військовій ділянці Краснопільського кладовища міста Дніпро відбулося прощання з Віталієм Івановичем Петренком, 1970 року народження, уродженем села Цевеличі Володимир-Волинського района Волинської області, мешканцем Дніпра, старшим солдатом, сапером інженерно-саперного взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, які дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.
Про це йдеться в матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Дніпрі провели в останню путь загиблого на Сході України військовослужбовця окремої повітрянодесантної Січеславської бригади старшого солдата Віталія Петренка.
Траурна церемонія відбулась з військовими почестями на Краснопільському кладовищі міста. Попрощались із загиблим десантником рідні, близькі та знайомі Віталія Івановича, військовослужбовці Збройних Сил України, бойові побратими, волонтери, представники духовенства, містяни.
- Смерть вирвала з наших рядів справжнього патріота та громадянина, мужнього військовослужбовця, сапера інженерно-саперного підрозділу окремої повітрянодесантної Січеславської бригади старшого солдата Віталія Петренка, сказав під час ритуальної церемонії заступник військового комісара Дніпропетровського обласного ТЦК та СП з морально-психологічного забезпечення підполковник Олег Руських. - Під час служби він зарекомендував себе з найкращого боку та завжди був готовий виконати найвідповідальніші завдання. Воїна-героя відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота - відданість Україні, чесність та повага до людей. Але 10 січня 2022 року під час розмінування обірвалося життя воїна, який до останнього подиху стояв на захисті Батьківщини.
Заступник командира окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Ігор Огієнко вручив Грамоту пошани та скорботи рідним загиблого Героя та висловив їм слова глибокого співчуття.
У пам’ять про загиблого військовослужбовця було оголошено хвилину мовчання. Військовий капелан Дмитро Поворотний відслужив молебень.
Зі слів бойових співслужбовців, Віталій Іванович був надійним товаришем, хоробрим десантником й доброю людиною.
Вічна пам’ять і слава воїну! Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав свої життя за свободу й незалежність Української держави!", - зазначається у повідомленні.
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