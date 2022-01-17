З воїном 25-ї ОПДБр Віталієм Петренком, який загинув 10 січня на Донбасі, попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 січня, на військовій ділянці Краснопільського кладовища міста Дніпро відбулося прощання з Віталієм Івановичем Петренком, 1970 року народження, уродженем села Цевеличі Володимир-Волинського района Волинської області, мешканцем Дніпра, старшим солдатом, сапером інженерно-саперного взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, які дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі провели в останню путь загиблого на Сході України військовослужбовця окремої повітрянодесантної Січеславської бригади старшого солдата Віталія Петренка.

Траурна церемонія відбулась з військовими почестями на Краснопільському кладовищі міста. Попрощались із загиблим десантником рідні, близькі та знайомі Віталія Івановича, військовослужбовці Збройних Сил України, бойові побратими, волонтери, представники духовенства, містяни.

- Смерть вирвала з наших рядів справжнього патріота та громадянина, мужнього військовослужбовця, сапера інженерно-саперного підрозділу окремої повітрянодесантної Січеславської бригади старшого солдата Віталія Петренка, сказав під час ритуальної церемонії заступник військового комісара Дніпропетровського обласного ТЦК та СП з морально-психологічного забезпечення підполковник Олег Руських. - Під час служби він зарекомендував себе з найкращого боку та завжди був готовий виконати найвідповідальніші завдання. Воїна-героя відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота - відданість Україні, чесність та повага до людей. Але 10 січня 2022 року під час розмінування обірвалося життя воїна, який до останнього подиху стояв на захисті Батьківщини.











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Заступник командира окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Ігор Огієнко вручив Грамоту пошани та скорботи рідним загиблого Героя та висловив їм слова глибокого співчуття.

У пам’ять про загиблого військовослужбовця було оголошено хвилину мовчання. Військовий капелан Дмитро Поворотний відслужив молебень.

Зі слів бойових співслужбовців, Віталій Іванович був надійним товаришем, хоробрим десантником й доброю людиною.

Вічна пам’ять і слава воїну! Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав свої життя за свободу й незалежність Української держави!", - зазначається у повідомленні.

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