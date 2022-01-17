Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суддя у справі п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід. Тим часом прихильники п'ятого президента перекрили виїзд від будівлі суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до нарадчої кімнати. Після повернення він оголосить рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президенту.

Тим часов прибічники Порошенка, які чекають на рішення на вулиці, перекрили виїзд від будівлі суду.

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