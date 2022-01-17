Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Суддя у справі п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід. Тим часом прихильники п'ятого президента перекрили виїзд від будівлі суду.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до нарадчої кімнати. Після повернення він оголосить рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президенту.
Тим часов прибічники Порошенка, які чекають на рішення на вулиці, перекрили виїзд від будівлі суду.
Топ коментарі
+62 mrSmith
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+56 Владимир Иванец
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+42 Атас Злой
показати весь коментар17.01.2022 18:13
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Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)
При Зеленском он тоже стал богаче, но в ваших методичках об этом умалчивают
_https://ukranews.com/news/605826-poroshenko-v-82-raza-uvelichil-dokhod-za-2018
Такої сторінки немає.
Быдловыборци хавают и ждут покращення...ну-ну..
На превеликий жаль , не дочекався вироку , так як є інші справи 😠
Хочу сказати зебеніботам , що я ніколи не був проплаченим активістом і ботом , тому що я патріот своєі краіни і ніхто не взмозі мене купити 😡
так як це огидно !
А - в мене в кодуїті така вже зебілка, така вже була проти Єврпопейськлої Солідарності проти Пороха, зокрема і за бубочку топила...
Нууууу.........
Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, насколько их Хэтьману плевать на всё, так как всё куплено уже, пока он спит на суде.
Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, как при нём взлетели цены на газ, воду, тепло и т.д., но тяфкать в сторону клоунских процентишек паршивых Шоб я так жил: безмозгло и не имея желания анализировать происходящее... Тупо видеть дно, но орать, что это не дно, а мова, віра, майна сывочолого Хэтьмана
После того, как власть отказалась о идеи посадки самолета с Порошенко на другом аэродроме или ареста и транспортировки Порошенко на вертолете (в медиа это выглядело как заявление ГБР, что они ждут Петра Порошенко в суде 17 января в 11.00) новости из Офиса президента начали напоминать стенограмму конгресса сумасшедших. В течение одного дня намерения власти менялись в диапазоне от "не будем нагнетать" до "взять Порошенко в наручники прямо в аэропорту". Рассматривали даже варианты разгона митинга сторонников Порошенко бойцами Нацгвардии. Что именно решат в ОП оставалось загадкой до последнего.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что Офис президента все же решил Порошенко арестовать. Для этого пограничники задержали выдачу ему паспорта, а сотрудники ГБР начали зачитывать текст подозрения. Задача стояла либо задержать Порошенко прямо в аэропорту, либо спровоцировать перепалку между Порошенко и сотрудниками ГБР, с тем чтобы Порошенко не успел приехать в суд к 11 часам, после чего судья должен был закрыть заседание и объявить о принудительном приводе экс-президента.
Однако все пошло не так. Исполнители, перед лицом команды народных депутатов и камер журналистов, что называется, поплыли. Порошенко вернули паспорт и ничего вручить ему не смогли. В суд он приехал вовремя. Отсюда такие перерывы в работе суда. Сейчас в Офисе президента заместитель главы ОП Татаров, директор ГБР Сухачев и министр юстиции Малюська пытаются придумать хоть какой-то красивый выход из создавшегося положения.
Пространство для маневра у них крайне ограниченное. Судьи реально испугались перспектив санкций со стороны Евросоюза (о них говорили депутаты европарламента) и демонстрируют полное равнодушие к делу. Думать за них приходится "старшим товарищам".
https://ua24ua.net/segodnya-novosti-iz-ofisa-prezidenta-zelenskogo-napominayut-stenogrammu-kongressa-sumasshedshih/
В Украине средняя пенсия судей за год повысилась на более чем 22 тысячи гривен - теперь стражи закона на пенсии в среднем получают 90 тысяч гривен в месяц.
Согласно отчётам Пенсионного фонда Украины, за период с января 2021 года по январь 2022 года среднюю пенсию украинских судей подняли с 67,9 тысяч гривен до 90,8 тысяч гривен - почти на 23 тысячи гривен.
Средняя пенсия украинцев, получающих выплаты по возрасту, за аналогичный период увеличилась примерно на 400 гривен.
Состоянием на начало 2022 года средний размер пенсионной выплаты составляет 3 991,53 гривен - пенсии судей примерно в 23 раза превышают средний уровень пенсионных выплат по Украине.
Отметим, что в Украине пенсии судьям выплачивают по особому закону - они могут получат около 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.
Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра «https://t.me/OpendatabotChannel/262 Opendatabot », на сегодняшний день каждый второй пенсионер получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Пенсию в размере более 10 тысяч получают только 4,3% украинцев.
До речі, я не за Зеленського, я за те, щоб після звільнення він відразу попав під слідство та отримав потім великий строк з конфіскацією.
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Не дочекаєтесь. Нормальні адекватні люди проти обох.
шестёрки всё типа за , но мнутся: самые умные из них понимают, что ***** - на маскве, ему ничто не грозит , в отличие от
а ермаки и иже с ними настаивают
опять же судья - он ещё молодой человек, понимает, что в случае смены власти его или посадят, или сделают Главным судьёй страны - в зависимости от сегодняшнего решения
не дай Бог никому...