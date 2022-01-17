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Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суддя у справі п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід. Тим часом прихильники п'ятого президента перекрили виїзд від будівлі суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до нарадчої кімнати. Після повернення він оголосить рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президенту.

Тим часов прибічники Порошенка, які чекають на рішення на вулиці, перекрили виїзд від будівлі суду.

Читайте: Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн

Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 01
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 02
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 03
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 04
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 05
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 06
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 07
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 08
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 09
Справа Порошенка: суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка перекрили виїзд 10

Автор: 

Порошенко Петро (15180) суд (11699) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+62
Как я уже писал, интеллектуальный уровень ботов, которые тявкают на Порошенко, равен нулю.
Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.
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17.01.2022 18:13
+56
Не повесился бы судья...
Хотя пусть вешается. Там нет таких, о ком надо жалеть.
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17.01.2022 18:10
+42
Цікаво, а хто небудь з упоротої зешмарклоти прийде під суди у яких будуть судити ЗЕлю за державну зради, розкрадання держбюджету, фабрикування судових справ та ін. Я впевнений, що зебобіки будуть сидіти з півасом за компами та сцяти кип'ятком на власні монітори і ніколи не вийдуть на протести, тим більше на новий Майдан.
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17.01.2022 18:13
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17.01.2022 18:58 Відповісти
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17.01.2022 19:06 Відповісти
Боже збав!!!
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17.01.2022 19:14 Відповісти
Перевертень...
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17.01.2022 21:08 Відповісти
От вам мізки від нього перевертає...😃
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17.01.2022 21:22 Відповісти
То, что у нас различное понимание порядка, наверное, всем давно известно. Ведь сам по себе ПОРЯДОК у каждого в голове является одним из видов БЕСПОРЯДКА для чужой головы, у которой свой собственный порядок.
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17.01.2022 21:28 Відповісти
Порошенка на нари!!!
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17.01.2022 19:01 Відповісти
Ти диви яка цаца...
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17.01.2022 19:03 Відповісти
У меня такой личный вопрос. Почему Украина платит пенсии на Донбасс, а уголь покупать там нельзя? Я бы отменил пенсии хотя бы. Это ведь прямое финансирование Донбасса.
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17.01.2022 19:06 Відповісти
Меня этот вопрос давно муляет. С моей точки зрения пенсии это как бы то без чего этот регион не выживет. Но мы их кормим который год. Может пора бы отменить?
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17.01.2022 19:21 Відповісти
По крайней мере никто никого не обвиняет в "таскании мешков с наличкой" как в суде над Порошенко. Платится на карточки как и в данном деле.
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17.01.2022 19:30 Відповісти
Мне как-то похер чем платится. Меня этот вопрос волнует сам по себе. Но вот если мы теперь против финансирования ОРДЛО, что я полностью поддерживаю, то может надо бы пенсии отменить?
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17.01.2022 19:32 Відповісти
Я за отмену, но я пишу о деле против Порошенко в принципе.
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17.01.2022 19:36 Відповісти
Готов принять на постой 3-х порохоботов. Горячее питание, бутерброды и совместные экскурсии на Майдан обеспечу за свой счёт.
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17.01.2022 19:14 Відповісти
+🍫🍫🍬🍬🍌🍌
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17.01.2022 21:39 Відповісти
Согласно данным журнала "Фокус" за прошлый 2020 год (при Зеленском), Виктор Медведчук заработал 1,2 млрд. долларов США и вошел в список 100 наиболее богатых украинцев.

Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.

https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)
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17.01.2022 19:15 Відповісти
Вы путаете прибыль с состоянием. Порох при своей каденции увеличил доход в 82 раза с 2017 по 2018 согласно его же декларации о доходах. Но все боты об этом стараются умолчать.
При Зеленском он тоже стал богаче, но в ваших методичках об этом умалчивают
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17.01.2022 21:59 Відповісти
Ссылку про "в 82 раза".
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17.01.2022 22:05 Відповісти
Пожалуйста _https://www.chesno.org/post/1048/
_https://ukranews.com/news/605826-poroshenko-v-82-raza-uvelichil-dokhod-za-2018
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17.01.2022 22:16 Відповісти
Статус 404


Такої сторінки немає.
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18.01.2022 07:59 Відповісти
нижнее подчеркивание перед ссылкой убери
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18.01.2022 10:22 Відповісти
зато https://ukranews.com/news/621772-na-kanale-1-1-zayavili-chto-poroshenko-ubil-sobstvennogo-brata-reaktsiya-sotssetej тута чистая правда.
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18.01.2022 08:04 Відповісти
вы сами внимательно прочли статью? Выдержка из нее "Перед тем, как писать здесь маты и оскорбления - внимательнее проверяйте фейки! "ТСН" не имеет никакого отношения к этим странным расследованиям "Украинских сенсаций"!
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18.01.2022 10:26 Відповісти
Подмена смыслов,пока Петруччо в самый тяжкий момент восстанавливал разграбленную армию,другой унижал всё украинское и развлекал убивших Рыбака сепаров,и теперь оно кидает через продажных хохлов-прокуроров абсурдное обвинение в гос. измене...(!!)
Быдловыборци хавают и ждут покращення...ну-ну..
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17.01.2022 19:16 Відповісти
Я щойно приіхав додому , так як від 7-ї ранку я був в Жулянах , а потім біля ПеСчерного суду !
На превеликий жаль , не дочекався вироку , так як є інші справи 😠
Хочу сказати зебеніботам , що я ніколи не був проплаченим активістом і ботом , тому що я патріот своєі краіни і ніхто не взмозі мене купити 😡
так як це огидно !
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17.01.2022 19:19 Відповісти
судді в нарадчій може і три дні сидіти
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17.01.2022 21:08 Відповісти
🍫🍫
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17.01.2022 21:10 Відповісти
Доводити ЩОсь зеботам, це як грати у шахи з голубом
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17.01.2022 23:35 Відповісти
Угроза вторжения и преследование Порошенко-тесно связаны между собой.И это не столько хотелки Зели,как приказ Кремля.Так в Мордоре,Белоруси,Казахстане зачищают оппозицию,тех,кто может оказать сопротивление.И здесь тот же почерк.Чтоб в случае вторжения некому было организовать отпор.Порох-очень сильный лидер оппозиции,имеет вес на Западе-его и нужно нейтрализовать
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17.01.2022 19:21 Відповісти
ой-ой-ой!
А - в мене в кодуїті така вже зебілка, така вже була проти Єврпопейськлої Солідарності проти Пороха, зокрема і за бубочку топила...
Нууууу.........
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17.01.2022 19:51 Відповісти
Вот сейчас будет ясно - друг Байден для Порошенко или враг
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17.01.2022 19:23 Відповісти
а де було дбр в 2014 році... ? відчуваю що терпіння скоро в людей лопне... зєля такі поц
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17.01.2022 19:28 Відповісти
В 2014 році ДБР не існувало
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17.01.2022 19:46 Відповісти
так ото ж бо
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17.01.2022 19:49 Відповісти
Какие отбитенькие тупят в комментах, пропитанные помадкой и т.д.

Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, насколько их Хэтьману плевать на всё, так как всё куплено уже, пока он спит на суде.

Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, как при нём взлетели цены на газ, воду, тепло и т.д., но тяфкать в сторону клоунских процентишек паршивых Шоб я так жил: безмозгло и не имея желания анализировать происходящее... Тупо видеть дно, но орать, что это не дно, а мова, віра, майна сывочолого Хэтьмана
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17.01.2022 19:31 Відповісти
зедебіл, який в тебе був попередній логін, до деактивації?
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17.01.2022 19:56 Відповісти
в БАН,животное !!!
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17.01.2022 20:01 Відповісти
Ты реально упоротый подолятский бот... смешной правда..)
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17.01.2022 20:44 Відповісти
Даже самые упоротые халявщики-зебилы слегка ох***ли от того,как упали цены при криворожском,как все ближе мир и ширится уважение к Украине в Мире. Как оно ниразу не позволило себе отдохнуть,в это непростое время для его страны и денно и ношно работает во благо Украины худея ,переживая и седея. Бревно,*лядь из своей сраки вытащи зеленая мразь,прежде чем своими тупыми умозаключениями людей смешить
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17.01.2022 21:15 Відповісти
Чи ще у когось є сумніви, що ця влада без крові, як і влада Януковича не піде?
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17.01.2022 19:32 Відповісти
Сегодня новости из Офиса президента Зеленского напоминают стенограмму конгресса сумасшедших




После того, как власть отказалась о идеи посадки самолета с Порошенко на другом аэродроме или ареста и транспортировки Порошенко на вертолете (в медиа это выглядело как заявление ГБР, что они ждут Петра Порошенко в суде 17 января в 11.00) новости из Офиса президента начали напоминать стенограмму конгресса сумасшедших. В течение одного дня намерения власти менялись в диапазоне от "не будем нагнетать" до "взять Порошенко в наручники прямо в аэропорту". Рассматривали даже варианты разгона митинга сторонников Порошенко бойцами Нацгвардии. Что именно решат в ОП оставалось загадкой до последнего.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что Офис президента все же решил Порошенко арестовать. Для этого пограничники задержали выдачу ему паспорта, а сотрудники ГБР начали зачитывать текст подозрения. Задача стояла либо задержать Порошенко прямо в аэропорту, либо спровоцировать перепалку между Порошенко и сотрудниками ГБР, с тем чтобы Порошенко не успел приехать в суд к 11 часам, после чего судья должен был закрыть заседание и объявить о принудительном приводе экс-президента.

Однако все пошло не так. Исполнители, перед лицом команды народных депутатов и камер журналистов, что называется, поплыли. Порошенко вернули паспорт и ничего вручить ему не смогли. В суд он приехал вовремя. Отсюда такие перерывы в работе суда. Сейчас в Офисе президента заместитель главы ОП Татаров, директор ГБР Сухачев и министр юстиции Малюська пытаются придумать хоть какой-то красивый выход из создавшегося положения.

Пространство для маневра у них крайне ограниченное. Судьи реально испугались перспектив санкций со стороны Евросоюза (о них говорили депутаты европарламента) и демонстрируют полное равнодушие к делу. Думать за них приходится "старшим товарищам".
https://ua24ua.net/segodnya-novosti-iz-ofisa-prezidenta-zelenskogo-napominayut-stenogrammu-kongressa-sumasshedshih/
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17.01.2022 19:32 Відповісти
У нас что в Украина выходит судебные функции перешли Офису Президента, и именно там выносят вердикт - виновен или не виновен? А зачем нам тогда судьи , законы и т.д.? Фактически власть в Украине приняла форму криминальной банды, взявшей все функции власти на себя. У нас в городе так было в 90-е годы, функции судов взяли на себя криминальные банды, эти судилища видел своими глазами.
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17.01.2022 20:34 Відповісти
Да у нас на ура 75% кретины...простите за мой французский...кумир и все тут хоть конституцию меняй, хоть сам Зе выдаст приговор все сдавать и ещё опладировать будут но никогда не признают что их отменили с их помощью
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17.01.2022 22:18 Відповісти
Є хто зараз біля Печерського суду?
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17.01.2022 19:43 Відповісти
На 5му каналі є трансляція, людей дуже багато. Робочий день закінчився люди підтягуються.
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17.01.2022 19:54 Відповісти
Хвилини не протримався.
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17.01.2022 19:58 Відповісти
Смотрю весело там у вас
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17.01.2022 19:52 Відповісти
У нас завжди весело , але це краще тієї тиші , яка панує на кладовищі 😠
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17.01.2022 20:17 Відповісти

В Украине средняя пенсия судей за год повысилась на более чем 22 тысячи гривен - теперь стражи закона на пенсии в среднем получают 90 тысяч гривен в месяц.

Согласно отчётам Пенсионного фонда Украины, за период с января 2021 года по январь 2022 года среднюю пенсию украинских судей подняли с 67,9 тысяч гривен до 90,8 тысяч гривен - почти на 23 тысячи гривен.
Средняя пенсия украинцев, получающих выплаты по возрасту, за аналогичный период увеличилась примерно на 400 гривен.
Состоянием на начало 2022 года средний размер пенсионной выплаты составляет 3 991,53 гривен - пенсии судей примерно в 23 раза превышают средний уровень пенсионных выплат по Украине.

Отметим, что в Украине пенсии судьям выплачивают по особому закону - они могут получат около 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра «https://t.me/OpendatabotChannel/262 Opendatabot », на сегодняшний день каждый второй пенсионер получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Пенсию в размере более 10 тысяч получают только 4,3% украинцев.
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17.01.2022 19:58 Відповісти
Твари зелёные по норам
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17.01.2022 19:58 Відповісти
А вони не втручаються у судову справу. Може так і треба?

До речі, я не за Зеленського, я за те, щоб після звільнення він відразу попав під слідство та отримав потім великий строк з конфіскацією.
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17.01.2022 20:24 Відповісти
Засцали оголошувати зараз, очікують, коли народ розійдеться. Кончені падлюки.
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17.01.2022 20:32 Відповісти
Пока становится только хуже для плесени. Опыт янукодлы ничему не научил идиотов
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17.01.2022 21:05 Відповісти
Тепер тільки так : або ти з Порохом, читай , з демократичною патріотичною і проєвропейською опозицією, або з зеленою владою колаборантів, зрадників і беспредєльщиків. Свій-чужий.
_________
Не дочекаєтесь. Нормальні адекватні люди проти обох.
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17.01.2022 20:41 Відповісти
Нормальні люди за Пороха. І не треба всіх по собі судити.
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17.01.2022 20:43 Відповісти
Адекватам из рязани слова не давал
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17.01.2022 20:42 Відповісти
Там люсенька пи***тович уже сбежал с должности говорят. Продажная крыса не хочет отвечать за то что построила с дерьмаком?
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17.01.2022 20:49 Відповісти
И тут оказался дешевкой. Вангую,теперь будет петь что в одиночку боролся с зеленой плесенью и выводил их на чистую воду,разрушая изнутри по сверхсекретному заданию кого не скажет. Пи**обол без совести.
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17.01.2022 20:54 Відповісти
Кинолог дал команду поднять градус неадеквата среди своих киноцефалов.
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17.01.2022 21:03 Відповісти
То то я смотрю подоляковкий какашки с цепи сорвались отмывать своего обосратыша
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17.01.2022 21:08 Відповісти
с
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17.01.2022 21:29 Відповісти
Суддю на мило!
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17.01.2022 22:00 Відповісти
уже школьнику понятно, что ***** требует от своих киевских шестёрок до предела обострить ситуацию с Порошенко: запереть его в СИЗО и спровоцировать бунт на улицах
шестёрки всё типа за , но мнутся: самые умные из них понимают, что ***** - на маскве, ему ничто не грозит , в отличие от
а ермаки и иже с ними настаивают
опять же судья - он ещё молодой человек, понимает, что в случае смены власти его или посадят, или сделают Главным судьёй страны - в зависимости от сегодняшнего решения
не дай Бог никому...
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17.01.2022 22:25 Відповісти
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