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Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина заступника голови СБУ Володимира Горбенка володіє нерухомістю та автівками вартістю у понад мільйон доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Як зазначається, кар’єрний шлях Горбенка у СБУ почався ще у 1994-му. Далі, у 2012-му, Горбенко залишив службу, працював у сфері безпеки приватного сектору, а також у відділі безпеки "Укрзалізниці". У листопаді 2019 року він був призначений на посаду заступника голови СБУ.

Минулого року НАЗК, перевіряючи декларації Володимира Горбенка, виявило недостовірні відомості. Заступник голови СБУ не вказав вартість двох будинків, двох земельних ділянок та автівки. Згодом результат перевірки направили до НАБУ, однак там складу злочину не знайшли. Втім, ця перевірка підштовхнула журналістів провести власну.

Виявилося, що Володимир Горбенко володіє будинком у Погребах, що у Броварському районі. Маєток площею у майже 400 квадратів нині може коштувати від 350 тисяч доларів. Земельну ділянку під будинком Володимиру Горбенку подарувала мати ще в 2011 році, сам будинок з’явився вже у 2020-му.

Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 01

У відповіді на запит журналістів Володимир Горбенко відповів так: "Матір Володимира Горбенка займається підприємницькою діяльністю та має фінансову можливість самостійно придбати майно, зокрема нерухоме. Що стосується будинку в Погребах, то в ньому проживає матір Горбенка В.Т. разом із своєю родиною. За рішенням матері, земельна ділянка була подарована її сину. Володимир Горбенко сприймає цей дарунок як майбутній спадок. Будинок на даній земельній ділянці було побудовано спільно із родиною матері, у т.ч. за участі Горбенка Володимира".

Крім того, матір Володимира Горбенка минулого року стала власницею квартири площею у 60 квадратів у центрі Києва, на вулиці Заньковецької, що поруч із урядовим кварталом. Вартість такої квартири нині стартує від 200 тисяч доларів. Минулоріч жінка також придбала два паркомісця у житловому комплексі на лівому березі Києва.

Також читайте: Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 02
Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 03

Матері Володимира Горбенка 67 років. Останні 30 років жінка зареєстрована як ФОП з видами діяльності "роздрібна торгівля одягом та взуттям". За інформацією журналістів Bihus.Info за майже 10 останніх років жінка заробила загалом 6,5 мільйонів гривень і ця сума виглядає недостатньою для купівлі такої кількості дорогих об’єктів нерухомості.

Родина Горбенків володіє ще одним будинком у приватному секторі Києва. Будинок і земля під ним записані на дружину Вікторію. Власницею землі жінка стала у 2011 році, а будинок ввели в експлуатацію у 2020-му. Ринкова ціна такого об’єкту зараз стартує з позначки у 250 тисяч доларів.

Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 04

Офіційний дохід Вікторія Горбенко отримує від державного АТ "Укрексімбанку". У декларації Володимира Горбенка за 2020 рік вона вказала, що отримала від банку 263 тисячі гривень річної зарплатні. Крім того, Вікторія є співвласницею компанії, яка займається оптовою торгівлею напоїв, але доходу від компанії жінка не декларувала.

Старший син працівника СБУ Євген Горбенко володіє квартирою у Одесі, у житловому комплексі, що розташований практично на березі моря. Ціна квартири там починається від 100 тисяч доларів. Євген інвестував у квартиру у 2017 році, на старті будівництва. Якщо вірити оголошенню про пошук роботи Євгена Горбенка, тоді він паралельно з навчанням в університеті працював оператором call-центру. У коментарі журналістам Bihus.Info в СБУ відповіли так: "Як і більшість українських сімей, Володимир Горбенко із дружиною та ріднею при нагоді допомагають дітям. Підкреслюємо, що після того як В. Горбенко у 2012 році звільнився з СБУ за вислугою років, він працював у приватному секторі економіки. До служби Володимир Горбенко повернувся у 2019 році. За період з 2012 по 2019 роки він зробив заощадження, які дають змогу за потреби допомагати власним дітям".

Також читайте: "Слуга народу" Клочко збрехав про сестру-бізнесменку, яка нібито допомогла мамі з купівлею нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

У декларації за 2019 рік Володимир Горбенко вказав, що перед поверненням в СБУ працював у приватному секторі. А саме у компанії "Центр безпеки Слов’яни", від якої отримав дохід у трохи більше ніж 50 тисяч гривень. Ймовірно, йдеться про дохід за кілька місяців, адже Горбенко повернувся на службу аж влітку 2019 року.

Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 05

За підрахунком журналістів загальна вартість нерухомості, якою володіє родина Володимира Горбенка, нині може коштувати мінімум 930 тисяч доларів. Ще приблизно 150 тисяч доларів коштує родинний автопарк. Так, наприклад, вже згадана матір Горбенка користується Toyota Land Cruiser 2020 року і вартість такого авто нині сягає 50 тисяч доларів.

Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ 06

Автор: 

доходи (620) нерухомість (894) СБУ (12851) Горбенко Володимир СБУ (6)


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Топ коментарі
+44
Мы ещё много узнаем, эта банда воров в разы страшнее Януковича и его карманников)))
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18.01.2022 08:55
+25
А вы ставьте кассовые аппараты, платите налоги с купленных квртир и гоните бабушек в военкоматы.
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18.01.2022 09:02
+19
Служба Бабла Украины СБУ
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18.01.2022 08:57
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Мы ещё много узнаем, эта банда воров в разы страшнее Януковича и его карманников)))
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18.01.2022 08:55 Відповісти
И это только зам главы СБУ. Что уж тогда говорить об его начальнике и "начальнике начальника"?
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18.01.2022 10:03 Відповісти
Что-то я запутался... Какая банда страшнее? Эта? Или та, что назначала Семочко?
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18.01.2022 10:24 Відповісти
Эта банда воров ничем не отличается от банды воров Януковича и Порошенко,
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18.01.2022 12:09 Відповісти
Практически все генералы СБУ - долларовые миллионеры, многие имеют недвижимость в странах Европы. Об этом хорошо знают разведслужбы СШУ и европейских стран. И мы удивляемся, почему от Украины уже устали?..
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18.01.2022 16:26 Відповісти
Ну і що далі, що йому за це буде?
А нічого не буде...
Бо країна така
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18.01.2022 08:57 Відповісти
буде те шо було папередникам - ничего не будет
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18.01.2022 10:11 Відповісти
Служба Бабла Украины СБУ
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18.01.2022 08:57 Відповісти
ФСБ(у) пилят как чужую хату
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18.01.2022 10:12 Відповісти
теперь Слуги Бени Украины
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18.01.2022 10:44 Відповісти
я так розумію гарантія того ,що це ніхто невідбере - ворожі танки у наших кордонів
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18.01.2022 08:58 Відповісти
А вы ставьте кассовые аппараты, платите налоги с купленных квртир и гоните бабушек в военкоматы.
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18.01.2022 09:02 Відповісти
Особенно "умиляет" контроль государства за превышением расходов и доходов граждан Украины в 10000 гривень и анализ источников дохода за приобретенные квартиры после 2014 года беженцев с Донбасса, которых само государство не смогло защитить от агрессора, а более 90 процентов сотрудников СБУ Донбасса перешли на сторону врага. Причем среди этих изменников многие имеют квартиры в самом Киеве. И никто не задается вопросом: как такое может быть, да еще в военное время?
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18.01.2022 16:29 Відповісти
А як Зелений наркоман описував країну майбутньго гарно в своїх відосіках...
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18.01.2022 09:03 Відповісти
как тебе удалось посмотреть что-то из этого говна? меня блевать тянет через секунду гондосива
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18.01.2022 09:34 Відповісти
Важке дитинство, дерев'яні іграшки, випилярі лобзиком, варена ковбаса з біосировини(перемелені обрізки, сухожилля, хрящі) по 2.20 за кілограм, "фанта" з відрядження до мацкви і грузинські ********* на новий рік виховають у багатьох любов до казок і віру у доброго чарівника. 😊
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18.01.2022 10:00 Відповісти
Що таке мільйон баксів?
Це по 300-500 тис грн на рік на нього, матір, і дружину з 1994 року.
Такі гроші в киеві під ногами валяються. І тільки повні дурні їх не бачать.
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18.01.2022 09:08 Відповісти
То чого ж він майно приховував від декларування раз такий чесний-чесний?
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18.01.2022 09:14 Відповісти
в 1994р. 500тис. гривень -- це набитий купоно-карбованцями мікроавтобус Мабуть квартири купували для зберігання такої маси купонів
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18.01.2022 09:15 Відповісти
Тупе ви мікромікроэкономічне стадо
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18.01.2022 12:23 Відповісти
Ты, надеюсь, тоже не дурень, поднял из-под ног миллион и живёшь не хуже этих зе-ублюдков?
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18.01.2022 09:59 Відповісти
Ні. Я сам працюю. Через 5 років десь.
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18.01.2022 12:26 Відповісти
Через 5 лет? Значит, по 16666 долларов в месяц имеешь? 😂 Ясно, ещё один форумный олигарх😂🤣😂
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18.01.2022 14:25 Відповісти
А шо такое.....Эта он такой умный и наследство и талантливые родственники предприниматели....У этих на все есть отмазка!
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18.01.2022 09:19 Відповісти
борьба с олигархами изнутри
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18.01.2022 09:28 Відповісти
не можем победить зло возглавь его
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18.01.2022 09:30 Відповісти
Ви фсьо врьотє!!! Ви ніпонялі - ета другоє.
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18.01.2022 09:37 Відповісти
Бідове
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18.01.2022 09:40 Відповісти
Вор на воре и вором погоняет...место проклято? Или народ склонен к этому сам? это ужасно..
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18.01.2022 09:43 Відповісти
еще один из! там все такие! эту коррупцию можно только каленым железом выжечь!!!

какие всегда совпадения: мама крутой бизнесмен, а сынок в госорганах на простую пенсию зарабатывает))))
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18.01.2022 09:45 Відповісти
Вот думаю СБУ ....СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ .....ИЛИ. УРОК УГОЛОВНИКОВ УШЛЕБКОВ ????!!!
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18.01.2022 09:48 Відповісти
Вы еще Брыля не видели генерала бандита бывшего губера Зап .области..с 10 ментами телохранителями..и рыгов с их высерками ии шмарами в дорогих сарафанах тоже с телохранителями....
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18.01.2022 09:53 Відповісти
Налоговая здесь бессильна?)) и не нужно доказывать законность средств и источник доходов. Они существуют для поборов с рядовых граждан, типичный феодальный строй.
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18.01.2022 09:55 Відповісти
Да пусть хавают!!!!
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18.01.2022 09:56 Відповісти
Непокаране зло-повертається!...Нікому там не гикнулось?
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18.01.2022 10:03 Відповісти
Ані розуму, ані смаку. Нахіба будувати великий будинок на маленькому клаптику землі????
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18.01.2022 10:04 Відповісти
Тому, шо жаба распирает
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18.01.2022 10:17 Відповісти
А видосик по этому поводу нашего гениального лидера будет?
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18.01.2022 10:05 Відповісти
Ты не понимаешь! Они голосовали не за это, они голосовали против😂🤣😂🤣😂
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18.01.2022 10:15 Відповісти
Значит не олигарх,раз всего лишь лимон...
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18.01.2022 10:31 Відповісти
Если верить американской прессе и Прокуратуре США,недвижимость Игорь Валерьевича только в 5 штатах США составляет 470 ярдов долларов...,вот это я понимаю олигарх... Приватбанка....
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18.01.2022 10:36 Відповісти
Ты на три порядка ошибся?
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18.01.2022 11:04 Відповісти
Баканов и шо тебе страшно нужен был этот геморрой?
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18.01.2022 10:47 Відповісти
Можно порадоваться что украл не так уж и много. Для чиновника почти что бомж.
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18.01.2022 10:56 Відповісти
Я конечно всё понимаю, что это не на зарплату куплено, а с "левых" доходов. Но что такое 1к$ для киевской семейки высокопоставленного чинуши? Это же можно сказать, кристально чистый человек. Им же, за вась-вась, деньги сами в руки идут/несут.
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18.01.2022 11:09 Відповісти
Секретні доходи ФСБшників
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18.01.2022 11:13 Відповісти
Все обеспечила и заработала мамка - вот так можно заработать на базаре продавая кеды и тапки - миллионы долларов. И на все хватит - и на жизнь, и на сынка-дебила, который безопасивает страну от инакомыслящих, и на хату с парком машин, и на взятки. Нужно ценить такие предприимчивые кадры - золотой генофонд этой территории. Вот за это стоит свою жопу покласть в окопе
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18.01.2022 11:34 Відповісти
Українські реалії : у Горбенка в с.Погреби маєток , а навпроти цигани метал приймають )
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18.01.2022 11:52 Відповісти
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18.01.2022 12:01 Відповісти
у этого козла мамулька такая шустрая как сбушный электровеник
который метет в карманах предпринимателей
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18.01.2022 12:22 Відповісти
"СБУ" - Сбить Бабла с Украинцев
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18.01.2022 12:53 Відповісти
Скільки ще інтересних відкриттів жде зедібілів...Можу тільки позаздрити...
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18.01.2022 13:50 Відповісти
И эти миллионы - только айсберг.
Здесь нормальное дело, что у сбушника-судьи-прокурора-чинуши состояние в десятки миллионов USD, а у некоторых топовых чинуш - и под сто лямов USD состояния.
Конечно же, записанных на бабушек-пенсионерок и жён братьев
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18.01.2022 21:58 Відповісти
 
 