Елітна нерухомість, дорогі автівки і паркомісця: Статки родини заступника Баканова Горбенка сягають понад мільйон доларів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина заступника голови СБУ Володимира Горбенка володіє нерухомістю та автівками вартістю у понад мільйон доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Як зазначається, кар’єрний шлях Горбенка у СБУ почався ще у 1994-му. Далі, у 2012-му, Горбенко залишив службу, працював у сфері безпеки приватного сектору, а також у відділі безпеки "Укрзалізниці". У листопаді 2019 року він був призначений на посаду заступника голови СБУ.

Минулого року НАЗК, перевіряючи декларації Володимира Горбенка, виявило недостовірні відомості. Заступник голови СБУ не вказав вартість двох будинків, двох земельних ділянок та автівки. Згодом результат перевірки направили до НАБУ, однак там складу злочину не знайшли. Втім, ця перевірка підштовхнула журналістів провести власну.

Виявилося, що Володимир Горбенко володіє будинком у Погребах, що у Броварському районі. Маєток площею у майже 400 квадратів нині може коштувати від 350 тисяч доларів. Земельну ділянку під будинком Володимиру Горбенку подарувала мати ще в 2011 році, сам будинок з’явився вже у 2020-му.

У відповіді на запит журналістів Володимир Горбенко відповів так: "Матір Володимира Горбенка займається підприємницькою діяльністю та має фінансову можливість самостійно придбати майно, зокрема нерухоме. Що стосується будинку в Погребах, то в ньому проживає матір Горбенка В.Т. разом із своєю родиною. За рішенням матері, земельна ділянка була подарована її сину. Володимир Горбенко сприймає цей дарунок як майбутній спадок. Будинок на даній земельній ділянці було побудовано спільно із родиною матері, у т.ч. за участі Горбенка Володимира".

Крім того, матір Володимира Горбенка минулого року стала власницею квартири площею у 60 квадратів у центрі Києва, на вулиці Заньковецької, що поруч із урядовим кварталом. Вартість такої квартири нині стартує від 200 тисяч доларів. Минулоріч жінка також придбала два паркомісця у житловому комплексі на лівому березі Києва.

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Матері Володимира Горбенка 67 років. Останні 30 років жінка зареєстрована як ФОП з видами діяльності "роздрібна торгівля одягом та взуттям". За інформацією журналістів Bihus.Info за майже 10 останніх років жінка заробила загалом 6,5 мільйонів гривень і ця сума виглядає недостатньою для купівлі такої кількості дорогих об’єктів нерухомості.

Родина Горбенків володіє ще одним будинком у приватному секторі Києва. Будинок і земля під ним записані на дружину Вікторію. Власницею землі жінка стала у 2011 році, а будинок ввели в експлуатацію у 2020-му. Ринкова ціна такого об’єкту зараз стартує з позначки у 250 тисяч доларів.

Офіційний дохід Вікторія Горбенко отримує від державного АТ "Укрексімбанку". У декларації Володимира Горбенка за 2020 рік вона вказала, що отримала від банку 263 тисячі гривень річної зарплатні. Крім того, Вікторія є співвласницею компанії, яка займається оптовою торгівлею напоїв, але доходу від компанії жінка не декларувала.



Старший син працівника СБУ Євген Горбенко володіє квартирою у Одесі, у житловому комплексі, що розташований практично на березі моря. Ціна квартири там починається від 100 тисяч доларів. Євген інвестував у квартиру у 2017 році, на старті будівництва. Якщо вірити оголошенню про пошук роботи Євгена Горбенка, тоді він паралельно з навчанням в університеті працював оператором call-центру. У коментарі журналістам Bihus.Info в СБУ відповіли так: "Як і більшість українських сімей, Володимир Горбенко із дружиною та ріднею при нагоді допомагають дітям. Підкреслюємо, що після того як В. Горбенко у 2012 році звільнився з СБУ за вислугою років, він працював у приватному секторі економіки. До служби Володимир Горбенко повернувся у 2019 році. За період з 2012 по 2019 роки він зробив заощадження, які дають змогу за потреби допомагати власним дітям".

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У декларації за 2019 рік Володимир Горбенко вказав, що перед поверненням в СБУ працював у приватному секторі. А саме у компанії "Центр безпеки Слов’яни", від якої отримав дохід у трохи більше ніж 50 тисяч гривень. Ймовірно, йдеться про дохід за кілька місяців, адже Горбенко повернувся на службу аж влітку 2019 року.

За підрахунком журналістів загальна вартість нерухомості, якою володіє родина Володимира Горбенка, нині може коштувати мінімум 930 тисяч доларів. Ще приблизно 150 тисяч доларів коштує родинний автопарк. Так, наприклад, вже згадана матір Горбенка користується Toyota Land Cruiser 2020 року і вартість такого авто нині сягає 50 тисяч доларів.