У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі в результаті неналежного догляду померла 4-місячна дівчинка. Місцезнаходження її матері наразі встановлюють працівники поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

Так, 7 січня близько 17 години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги. Лікарі заявили про смерть 4-місячної дівчинки, яка померла під час проведення реанімаційних заходів в кареті швидкої допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Співробітники поліції встановили, що бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину в квартирі по вулиці Патріотичній.

Дитина знаходилась в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм.

Встановлено також, що матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка в минулому році притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Того дня вона на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження, який і викликав швидку.

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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція за статтею передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

На теперішній час працівники поліції встановлюють місцезнаходження горе-матері.

Нагадаємо, на Запоріжжі поліція проводить розслідування за фактом катування неповнолітнього.





Фото: сайт поліціх