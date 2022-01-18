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У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі в результаті неналежного догляду померла 4-місячна дівчинка. Місцезнаходження її матері наразі встановлюють працівники поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

Так, 7 січня близько 17 години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги. Лікарі заявили про смерть 4-місячної дівчинки, яка померла під час проведення реанімаційних заходів в кареті швидкої допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Співробітники поліції встановили, що бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину в квартирі по вулиці Патріотичній.

Дитина знаходилась в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм.

У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція 01

Встановлено також, що матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка в минулому році притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Того дня вона на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження, який і викликав швидку.

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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція за статтею передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція 02

На теперішній час працівники поліції встановлюють місцезнаходження горе-матері.

Нагадаємо, на Запоріжжі поліція проводить розслідування за фактом катування неповнолітнього.

У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція 03
У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукує поліція 04
Фото: сайт поліціх

діти (5093) Запоріжжя (2282) Нацполіція (15202) смерть (6757)


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Топ коментарі
+21
Фельдшерка чи лікарка повинна відвідувати дитину щомісяця протягом першого року життя, перевіряючи не тільки дитину, а й умови проживання.
До нас вона заявилась 1 раз, наприклад.
В даному випадку теж, я так думаю. І судити її теж треба було б.
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18.01.2022 10:06
+14
Просто треба стерилізувати злочинців, наркоманів і іншу гопоту...
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18.01.2022 10:09
+7
фу....... **** квартира триперная.....(( ей дали тоже 40 тысяч гривен за рождение ребёнка и за его (убийство...) + набор для малюка....? у таких животных нужно сразу в роддоме отнимать младенцев посетив место жительства мамаши....((
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18.01.2022 10:04
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фу....... **** квартира триперная.....(( ей дали тоже 40 тысяч гривен за рождение ребёнка и за его (убийство...) + набор для малюка....? у таких животных нужно сразу в роддоме отнимать младенцев посетив место жительства мамаши....((
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18.01.2022 10:04 Відповісти
Просто треба стерилізувати злочинців, наркоманів і іншу гопоту...
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18.01.2022 10:09 Відповісти
...даже тех кто отсидел 15 суток, да вообще судим -и не важно условно или не условно . Если судимый -нужно убивать и семью вырезать тьфу , то есть стерилизовать !!!
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18.01.2022 10:37 Відповісти
15 діб - це адмінка, такі люди судимими не вважаються...
Я б ще засуджених і права голосу позбавляв (хоча по правді варто не лише їх)

P.S. Паровоз не на Соломі, на на Євбазі
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18.01.2022 10:40 Відповісти
-смотрю на фото и просто в ауите хачем таким СКОТАМ ВООБЩЕ КВАРТИРЫ?7 нормальные люди молодые семьи люди которые работают рожают нормальных детей тянут проследнее из себя силы и жылы и грогши чтобы накормить был ребьенок здоровым дать ему образование в хорошей школе профессию Диплром чтобы смог даже уехать за границу если повезет или тут устроиться и снимают угол комнату найм а тут нет что не говорите а надо таки в государстве провести ревизию квадартных метров сколько таких сотни тысяч квадратов замузганых загаженных найдем то валом или старик старушка ощдна в 2-4 комнатной хрущевке где ремонта не было лет 35-40.. или идиот с Синдромом Плюшкина всякого мусора )Синдром паталогического накопительства хлама и превращение квратир в помойку..у стариков особенно.. таким надо пансион комната и санузел и такие же старушки и старички сестра доктор и сервис рядом мастерская по повишу и ремонту одежы обуви библиотека пару магазинов с продуктами ой ля СССР и галантерея аптека там прогулки на воздухе свой парк небольшой и пусть живут радуются телевизор старые киноленты им крутить их молодости..а вот атких наркош надо собирать в трудовые лагеря и на сельский фронт или заводы для армии или окопы рыть на передовой глядишь кое кто протрезвеет и за ум возьмется .. нетв СССР правильно делали когда была статья в УК и Админкодексе за туннеядство безделье таких вот автобус ловил под универсамами и гастраномами куда они бежали за винцом и водкой собирали и в совхозы колхозы там кормили их непогано и еще денег зарабатывали 120-150 рэ и 2-3 мешка картошки капусты и прочей снеди с полей давали с собой...
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18.01.2022 10:57 Відповісти
Фельдшерка чи лікарка повинна відвідувати дитину щомісяця протягом першого року життя, перевіряючи не тільки дитину, а й умови проживання.
До нас вона заявилась 1 раз, наприклад.
В даному випадку теж, я так думаю. І судити її теж треба було б.
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18.01.2022 10:06 Відповісти
А ви якось волонтером походіть з фельдшеркою по квартирах... Та і мамаша явно залишила дитину не по прописці...
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18.01.2022 10:20 Відповісти
Вы все правильно сказали... но скорее всего и на прописке такая ж говень...
ибо будь там по-другому, мать бы не оставили в этом сраче ребенка...
х/з шо там за мамашка...
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18.01.2022 10:42 Відповісти
І що воно мені дасть?
Якби вона не ухилилась від обов'язків і повідомила соц.служби про неналежний стан утримання, дитина була б жива, можливо в дит.будинку.
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18.01.2022 11:11 Відповісти
Ще не відомо чи була взагалі ця дитина зареєстрована?! Про це не де сказано. Маємо що маємо. Зазвичай "кукушки" залишають дітей в дит.будинках якщо є хоч трохи мізків. А такі що кидають своїх дітей напризволяще хз. де, навіть назви не маю. І тут навіть соц. працівники не допоможуть...
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18.01.2022 14:13 Відповісти
Бездействие медиков по учету новорожденных это преступная халатность. Мусора участковые также уровень ниже плинтуса, подобные "мамашу" должны стоять на учете и быть под контролем государства. Как сбивать налоги или пилить бюджет, откаты то чиновники ура, а как заботиться то в кусты - моя хата скраю...
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18.01.2022 10:35 Відповісти
Наркоманка...бегала за дозой...пропала...
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18.01.2022 10:38 Відповісти
Мраки -буки. Знакомому оставила ,ребенка ,который ешо не ходит даже сам. Вот это голова!
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18.01.2022 10:39 Відповісти
А тети в соц службах хороших кабинетах, кресла, компьютеры зарплаты, пенсии!!! А больше всего мне нравится их надменность и высокомерие!!! Один раз приходил к таким , сказали а на ХЕРА она рожала!!!!
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18.01.2022 10:44 Відповісти
Они там много чего проворачивают, наслушалась от одной собеседницы..жесть..лучше держаться от них подальше,.
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18.01.2022 11:25 Відповісти
Господи..жуткое дело.
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18.01.2022 10:48 Відповісти
Жесть просто, на нары обоих алкашей, угробили ребенка.
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18.01.2022 10:50 Відповісти
Пещерные люди 21 века !!
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18.01.2022 10:52 Відповісти
Столько у нас служб социального и полицейского профиля, а никто не просёк что в этой семье всё катится ко дну. Зачем мы содержим эти службы если они не могут качественно выполнять свои обязанности?
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18.01.2022 12:08 Відповісти
Предлагаю поднять в 2 раза пособие на ребенка, чтобы такие дегенератки еще сильнее плодились
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18.01.2022 12:26 Відповісти
 
 