Українець Уткін, якого окупанти незаконно утримують у Макіївській колонії, не отримує життєво необхідних ліків. Його стан щодня погіршується, - Денісова. ФОТО

Громадянин України Віктор Уткін, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії №32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям та потребує негайного лікування.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що 19 травня 2018 року Віктор поїхав із Волновахи до рідної сестри у тимчасово окупований Донецьк і під час перетину блокпосту "Оленівка" був затриманий представниками окупаційної адміністрації.

"Спочатку Віктора тримали у в’язниці так званого "міністерства держбезпеки "ДНР", де він зазнав нелюдських катувань.У березні 2020 року так званим "Верховним судом "ДНР" Віктора Уткіна було засуджено на 13 років позбавлення волі за "шпигунство", - пише омбудсмен.

За її інформацією, наразі Віктор утримується у виправній колонії №32 у Макіївці без належного медичного забезпечення та харчування.

Денісова додає, що у нього - хронічна хвороба Боткіна, проблеми з хребтом. Крім того, імплантовані штучні кришталики в очах, що вимагає постійного профілактичного огляду та лікування.

"Віктор постійно потребує ліків для покращення мозкового кровообігу, зниження тиску, протигрибкові медикаменти, а також лікування стоматолога. До карантину сестра мала змогу відвідувати Віктора кілька разів на місяць, але через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, кількість побачень адміністрація виправної колонії скоротила. Таким чином, Віктор не отримує життєво необхідних ліків, а стан його здоров’я погіршується. В умовах виправної установи йому не надається жодна медична допомога", - пише вона.

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"Всі вищеназвані дії стосовно Віктора Уткіна є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - зазначає уповноважений ВР із прав людини.

Крім того, Денісова звернулася до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново здійснити візит до Віктора Уткіна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги та порушення питання про його звільнення за станом здоров'я. Враховуючи критичний стан здоров’я Віктора Уткіна вимагаю негайного його звільнення!" - резюмувала омбудсмен.



