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За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України. ФОТОрепортаж

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання і нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. За минулий рік локалізовано понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 з них – засуджено до різних термінів покарання.

За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України 01

Крім того, у ході слідчо-оперативних дій викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх "кураторів" вони проводили ворожі інформаційні диверсії.

Встановлено, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України. Провокаційні матеріали розповсюджували через спеціально створені інтернет-платформи та групи у соцмережах.

За злочини проти державної безпеки нашої країни більше ніж 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду.

За цей період співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Встановлено особи учасників протиправної діяльності. Ними виявились представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon.

Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді.

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У ході багатоетапної спецоперації нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

Збитки від злочинних дій зловмисників становили понад 80 млн дол.

Крім того, заблоковано спецоперацію воєнної розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення у нашій країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх".

Ліквідовано понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів. Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні.

Серед задокументованих фактів підривної діяльності – розповсюдження дезінформації щодо ситуації з COVID-19.

За цей час знищено злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди зловмисників становив більше ніж 150 млн дол.

У минулому році СБУ запобігла масштабному розкраданню державних грошей на закупівлі ноутбуків для українських шкіл. У ході слідчо-оперативних дій викрито організаторів механізму так званих "відкатів".

Ліквідація оборудки дозволила запобігти бюджетним збиткам у розмірі 140 млн грн.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності триває системна робота для встановлення всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України 02

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України 03
За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України 04
За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України 05

СБУ (12851) хакер (1352) атака (350) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+4
Отставки мало. За сознательное снижение киберзащиты государства его нужно судить как за вредительство во время войны. Если не за предательство.
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18.01.2022 10:57
+3
Та прям пипец труженики.
Обосрались по полной тупо не обновив ПО теперь создают видимость работы рассказывая о работе антивирусов.
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18.01.2022 10:56
+2
Если честно - обосрались Федоров и Дкбилет. Они просто забили. А СБУ не проконтролировало.
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18.01.2022 10:59
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чому федоров не подає у відставку???
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18.01.2022 10:55 Відповісти
Отставки мало. За сознательное снижение киберзащиты государства его нужно судить как за вредительство во время войны. Если не за предательство.
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18.01.2022 10:57 Відповісти
не у видставку - а сидеть должен за преступную халатность + компенсировать збытки.
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18.01.2022 10:58 Відповісти
Та прям пипец труженики.
Обосрались по полной тупо не обновив ПО теперь создают видимость работы рассказывая о работе антивирусов.
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18.01.2022 10:56 Відповісти
Если честно - обосрались Федоров и Дкбилет. Они просто забили. А СБУ не проконтролировало.
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18.01.2022 10:59 Відповісти
Так там, насколько я понял из форумов, Фёдоров использует рассейские разработки - вот это подлежит проверке - умышленно или по тупости и много ли уже слито на паРашу.
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18.01.2022 11:03 Відповісти
Да. есть такое. Часть сайтов вообще была склепана на Тильде и размещена в Раше физически. Да и админились они из Раши. За это уволить -- уже мало.
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18.01.2022 11:12 Відповісти
США создали в Украине центр по кибербезопасности на эти цели выделялись миллионы долларов три раза...
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18.01.2022 12:23 Відповісти
Інформація про вразливість apache log4j (яку використовували під час січневої кібератаки) з'явилася десь 20 грудня.
Де було СБУ? Де були системні адміністратори державний сайтів?
Був майже місяць на усунення вразливості.

Хто відповість за те, що знали про небезпеку але нічого не робили, га?
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23.01.2022 09:33 Відповісти
 
 