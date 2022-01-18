За 2021 рік СБУ нейтралізувала понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси України. ФОТОрепортаж

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання і нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. За минулий рік локалізовано понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 з них – засуджено до різних термінів покарання.

Крім того, у ході слідчо-оперативних дій викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх "кураторів" вони проводили ворожі інформаційні диверсії.

Встановлено, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України. Провокаційні матеріали розповсюджували через спеціально створені інтернет-платформи та групи у соцмережах.

За злочини проти державної безпеки нашої країни більше ніж 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду.

За цей період співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Встановлено особи учасників протиправної діяльності. Ними виявились представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon.

Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді.

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У ході багатоетапної спецоперації нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

Збитки від злочинних дій зловмисників становили понад 80 млн дол.

Крім того, заблоковано спецоперацію воєнної розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення у нашій країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх".

Ліквідовано понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів. Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні.

Серед задокументованих фактів підривної діяльності – розповсюдження дезінформації щодо ситуації з COVID-19.

За цей час знищено злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди зловмисників становив більше ніж 150 млн дол.

У минулому році СБУ запобігла масштабному розкраданню державних грошей на закупівлі ноутбуків для українських шкіл. У ході слідчо-оперативних дій викрито організаторів механізму так званих "відкатів".

Ліквідація оборудки дозволила запобігти бюджетним збиткам у розмірі 140 млн грн.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності триває системна робота для встановлення всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.





