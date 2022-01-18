Російські війська прибувають у Білорусь для проведення спільних навчань, - Міноборони республіки. ФОТО

Очікується прибуття нових підрозділів Збройних сил Росії до Білорусі на навчання.

Про це повідомили у Міноборони Білорусі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні військового відомства республіки.

"Зважаючи на той факт, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу", - запевняють у Міноборони Білорусі.

"На цьому етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і вирушити в район виконання завдань", - йдеться у повідомленні білоруського міністерства.









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Навчання "Союзна рішучість-2022" відбудуться з 10 до 20 лютого, до 9 лютого буде проведено передислокацію військ та створення угруповань, повідомили білоруські військові у вівторок.