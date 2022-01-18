Російські війська прибувають у Білорусь для проведення спільних навчань, - Міноборони республіки. ФОТО
Очікується прибуття нових підрозділів Збройних сил Росії до Білорусі на навчання.
Про це повідомили у Міноборони Білорусі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.
"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні військового відомства республіки.
"Зважаючи на той факт, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу", - запевняють у Міноборони Білорусі.
"На цьому етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і вирушити в район виконання завдань", - йдеться у повідомленні білоруського міністерства.
Навчання "Союзна рішучість-2022" відбудуться з 10 до 20 лютого, до 9 лютого буде проведено передислокацію військ та створення угруповань, повідомили білоруські військові у вівторок.
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Скажіть, будь ласка, ці канали.. це Венеція?
Слід писати не канаЛи, а канаВи!
Але ти краще розкажи, як там процвітає середній клас на Московії. А то в інтернетах ви всі олігархи... Чи й правда?
-Відмінно! , Тепер ми можемо атакувати в будь-якому напрямку.
Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.
По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.
Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:
Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)
Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )
Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)
Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее. - https://telegraf.by/politika/daty-vyvoda-poka-net-belorusskie-zheleznodorozhniki-rasskazali-po-kakim-marshrutam-rossiya-zavozit-svoi-vojska-v-belarus/
Где аж те Шестировка и Езерище?
Закопытье тож х знает где, типа на Киев через Чернигов двинут
Бряцают, нагнетают - это да.
Отвлекают - возможно.
Ну че тут скажешь...
Все как всегда - ипан-тым нет покоя, все им должны.
Другое дело, что говнокомандувач и его депутаты из трипа никак не выйдут.
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483360882038038531 2 ч
МО Беларуси озвучило даты учений с РФ «Союзная решимость-2022»: с 10 по 20 февраля Примечательно, в Беларусь уже прибывают первые эшелоны с техникой и л/с ВС РФ А ведь за окном только 18 января То есть, ещё 20 с лишним дней в РБ Россия будет гнать эшелоны с техникой и солдатами