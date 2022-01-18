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Моряки вийшли на мітинг під посольство США: "Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під посольством США відбувається мітинг проти корупції з реєстрації дозволів на роботу для моряків.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події, Українське об'єднання моряків (УОМ) заявляє про повернення корупційних схем при видачі дозволів у кабінеті моряка.

Відео: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

"Цей кабінет пов’язаний з цією бандою. У нас є безліч доказів, які ми надавали Міністерству інфраструктури. Ми зустрічалися у червні з міністром. У нас була надія на міністра Кубракова. Він демонстрував волю перші три місяці. На жаль, усе це скінчилося з арештом Саакашвілі у жовтні. Багато хто каже, що він піарився (на питанні дозволів для моряків. – Ред.), але ми маємо визнати: Саакашвілі був єдиний, хто тягнув питання моряків, хто намагався надавати нам усіляку піар підтримку. Як тільки він був заарештований на початку жовтня, в кінці жовтня вже по наших каналах (багато хто з моряків знає цих рєшал) почалися чутки. Тобто схема запускається, все запускається так само, як було в липні", - заявили під час мітингу організатори акції.

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"Ми нічого у держави не вимагаємо, ми просто просимо виконувати закон. У нас запитують, чому ми вийшли під американське посольство. Ми вже були в усіх державних органах, включно з Мінінфраструктури й Адміністрації Президента, але корупція триває. Американські партнери допомагають Україні з цифровими сервісами. Ми хочемо їх попередити, що гроші американських платників податків в Україні можуть розкрадатися. Також просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло", - сказав Олег Новак, представник УОМ.

Новак заявив, що досі ніхто не покараний за попередні схеми, а нині все повертається.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського:

"Володимире Олександровичу, на півдні України у вас була найбільша підтримка, ми дійсно вірили у вас. - Від протестувальників лунає вигук "Ми помилилися". - Або ви не знаєте, що відбувається, або нічого не хочете робити. І зараз пропонують запровадити цифрове голосування. Як це можна робити, коли навіть до кабінету моряка мають доступ сторонні особи?!".

Моряки вийшли на мітинг під посольство США: Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло 01
Моряки вийшли на мітинг під посольство США: Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло 02
Моряки вийшли на мітинг під посольство США: Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло 03

Фото: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

Раніше, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в своїй статті, що в Україні діє схема підтвердження дипломів моряків: раз на 5 років їм потрібно складати іспит. Приймає його Інспекція з підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури.

"Ця Інспекція різко ускладнює іспити і створює штучні затримки отримання будь-якого документа. І, звичайно, з'явилися агенти, які можуть дуже швидко та гарантовано допомогти скласти іспит без жодних проблем – приблизно за одну-дві місячні зарплати моряка, залежно від посади. Тобто, від трьох до десяти тисяч доларів", - пояснив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці "заробляли" понад $150 млн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

У червні 2021 року парламент проголосував за новий законопроєкт. 24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавання України щодо вимог щодо кваліфікації членів екіпажу". Цей закон скасував обов'язкову періодичну атестацію моряків. Одразу після ухвалення закону 3 серпня 2021 року СБУ на прес-конференції за участю Саакашвілі заявила про повну ліквідацію цієї корупційної схеми в Мінінфраструктурі.

"Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку", - заявили тоді в СБУ.

Проте моряки, зокрема, Всеукраїнська організація моряків стверджують, що корупційна схема поборів із моряків на 4,5 мільярда гривень на рік продовжує працювати у Мінінфраструктурі.

"Схема поборів з моряків від п'яти до десяти тисяч доларів з диплома продовжує працювати і сьогодні. Незважаючи на ухвалення закону про відміну підтвердження дипломів, розмір хабарів тільки зріс. Інспекція з дипломування продовжує збирати хабарі. Міністр інфраструктури Кубраков та профільний заступник міністра Васьков кажуть, що нічого не можуть вдіяти з підлеглими їм чиновниками", - пояснила голова "Українського об'єднання моряків" Крістіна Король.

Автор: 

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Топ коментарі
+43
Хто голосував за шмарклю, вийти із строю! 🤣
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18.01.2022 12:07
+25
Вірили?
Цілуйте в сраку тепер його і не скавчіть !
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18.01.2022 12:10
+24
Я чёто не понял. Это в США коррупция? Или таки в Украине? Нахиба эти клоуны не вышли под администрацию офис своего избранника?
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18.01.2022 12:15
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Seafarers, теперь ЖРИ-те.
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18.01.2022 15:59 Відповісти
С 1января 2019 года для моряков официальные расценки в кассу поднялись в 10 раз, до 6500грн за один сертификат, которые необходимо получать каждые 5 лет, а таких сертификатов, в зависимости от специальности от 3 до 10-15 штук. Плюс к этому экзаменирование стало стоить неофициально от 1500 до 5-7000 долларов.. и если эти деньги не заплатить, то у вас в документах (выданных ими же) обнаружат неисправимую ошибку, или же при сдаче экзамена вам компьютер задаст вопрос по типу «два верблюда, один красный, второй на север, сколько чаек в небе?» и вам надо выбрать правильный ответ… и в итоге вам напишут что вы «не сдали» и претензии некуда предьявлять потому как эти тесты не хранят логи с вопросами.. и кто все это сделал? Кто был у руля в январе 2019 года? Кто поставил товарища в главу морАда, и создали эту электронную базу и передали в частные руки, что до сих пор не могут базу восстановить нормально, а попередники в судах доказывают что их нещаконно лишили их интеллектуальной собственности (базы моряков) а теперь они говорят что на митинги выходят совсем не моряки а проплаченные люди от конкурентов.
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18.01.2022 22:22 Відповісти
Молодці!
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18.01.2022 23:06 Відповісти
Я немного в теме. Расскажу как это выглядит. На данный момент есть такая международная организация, которая скоро будет проводить аудит Украины по поводу морских документов. Если страна не проходит аудит (на данный момент 99 процентов морских документов в Украине куплены), то морские документы этой страны попадают в Black List. Что означает, что 200 тысяч моряков потеряют работу. Грузия уже попала в этот лист. Что будут делать моряки? Они поедут в Россию получать документы. Так поступили 100 процентов крымчан за последние 2 года. И это вопрос не политики, просто другого пути у них не было. А работодателю плевать какие у вас документы.
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19.01.2022 19:24 Відповісти
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