Моряки вийшли на мітинг під посольство США: "Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під посольством США відбувається мітинг проти корупції з реєстрації дозволів на роботу для моряків.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події, Українське об'єднання моряків (УОМ) заявляє про повернення корупційних схем при видачі дозволів у кабінеті моряка.

Відео: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

"Цей кабінет пов’язаний з цією бандою. У нас є безліч доказів, які ми надавали Міністерству інфраструктури. Ми зустрічалися у червні з міністром. У нас була надія на міністра Кубракова. Він демонстрував волю перші три місяці. На жаль, усе це скінчилося з арештом Саакашвілі у жовтні. Багато хто каже, що він піарився (на питанні дозволів для моряків. – Ред.), але ми маємо визнати: Саакашвілі був єдиний, хто тягнув питання моряків, хто намагався надавати нам усіляку піар підтримку. Як тільки він був заарештований на початку жовтня, в кінці жовтня вже по наших каналах (багато хто з моряків знає цих рєшал) почалися чутки. Тобто схема запускається, все запускається так само, як було в липні", - заявили під час мітингу організатори акції.

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"Ми нічого у держави не вимагаємо, ми просто просимо виконувати закон. У нас запитують, чому ми вийшли під американське посольство. Ми вже були в усіх державних органах, включно з Мінінфраструктури й Адміністрації Президента, але корупція триває. Американські партнери допомагають Україні з цифровими сервісами. Ми хочемо їх попередити, що гроші американських платників податків в Україні можуть розкрадатися. Також просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло", - сказав Олег Новак, представник УОМ.

Новак заявив, що досі ніхто не покараний за попередні схеми, а нині все повертається.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського:

"Володимире Олександровичу, на півдні України у вас була найбільша підтримка, ми дійсно вірили у вас. - Від протестувальників лунає вигук "Ми помилилися". - Або ви не знаєте, що відбувається, або нічого не хочете робити. І зараз пропонують запровадити цифрове голосування. Як це можна робити, коли навіть до кабінету моряка мають доступ сторонні особи?!".







Фото: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

Раніше, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в своїй статті, що в Україні діє схема підтвердження дипломів моряків: раз на 5 років їм потрібно складати іспит. Приймає його Інспекція з підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури.

"Ця Інспекція різко ускладнює іспити і створює штучні затримки отримання будь-якого документа. І, звичайно, з'явилися агенти, які можуть дуже швидко та гарантовано допомогти скласти іспит без жодних проблем – приблизно за одну-дві місячні зарплати моряка, залежно від посади. Тобто, від трьох до десяти тисяч доларів", - пояснив журналіст.

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У червні 2021 року парламент проголосував за новий законопроєкт. 24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавання України щодо вимог щодо кваліфікації членів екіпажу". Цей закон скасував обов'язкову періодичну атестацію моряків. Одразу після ухвалення закону 3 серпня 2021 року СБУ на прес-конференції за участю Саакашвілі заявила про повну ліквідацію цієї корупційної схеми в Мінінфраструктурі.

"Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку", - заявили тоді в СБУ.

Проте моряки, зокрема, Всеукраїнська організація моряків стверджують, що корупційна схема поборів із моряків на 4,5 мільярда гривень на рік продовжує працювати у Мінінфраструктурі.

"Схема поборів з моряків від п'яти до десяти тисяч доларів з диплома продовжує працювати і сьогодні. Незважаючи на ухвалення закону про відміну підтвердження дипломів, розмір хабарів тільки зріс. Інспекція з дипломування продовжує збирати хабарі. Міністр інфраструктури Кубраков та профільний заступник міністра Васьков кажуть, що нічого не можуть вдіяти з підлеглими їм чиновниками", - пояснила голова "Українського об'єднання моряків" Крістіна Король.