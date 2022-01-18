Аварійний міст на трасі Дніпро-Мелітополь у Запорізькій області реконструюють до кінця весни. ФОТО

У Запорізькій області розпочалася реконструкція мосту через ріку Конка, розташованого біля міста Пологи на км 186+995 автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро-Мелітополь.

Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Переправу відбудовують за програмою "Велике будівництво". Оновлений міст матиме дві смуги руху. Завершити його реконструкцію планують наприкінці травня.

"Наразі на завершальному етапі влаштування об’їзної дороги, залишається вкласти шар асфальтобетону, під’єднатись до існуючих підходів та облаштувати місця для безпечного проїзду тимчасовим об’їздом", - розповів начальник відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту САД Іван Савченко.

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Рух тимчасовим мостом відкриють за два тижні. Далі розпочнеться демонтаж існуючого мостового переходу. Споруду, яка перебуває в аварійному стані, повністю розберуть.

Фахівці виконають розбирання старої конструкції і влаштування нових опор з використанням буронабивних паль. Для монтажу кожної з опор облаштують по чотири таких палі. Потім змонтують опору з монолітного бетону, ригелі та балки прогонової будови.

"Загальна кошторисна вартість об’єкту згідно з затвердженим проєктом становить 62 млн грн. Але остаточна вартість буде значно менша", - зазначив Савченко.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні було відновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.

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