Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною. ФОТОрепортаж

Вантажний літак Boeing 747-8HVF, що летів з Росії до Німеччини, в Білому морі несподівано змінив напрямок і пролетів над Фінляндією 15 січня ввечері.

Експерти вважають, що це або демонстрація сили або розвідувальна місія на тлі напруженої ситуації в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

У суботу вантажний літак, що летів із Москви до Мурманська, у Білому морі поміняв напрямок на німецьке місто Лейпциг. У Фінляндії маршрут польоту пролягав із Суомусалмі в Турку. Поблизу маршруту розташовувалися військова частина Ювяскюля в Тіккакоскі, де знаходяться штаб ВПС та відділ Розвідувального управління оборони, а також військовий аеропорт Холла в Ямся.

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Маршрут літака та деталі польоту показано на онлайн-сервісі Flightradar24. Цивільний літак отримав дозвіл на політ і летів над Фінляндією на нормальній крейсерській висоті, що в середньому становила 8,5 км.

Маршрут російського вантажного літака, який летів із Москви до німецького міста Лейпциг 15.1.2022. Зображення: Flightradar, Harri Vähäkangas / Yle

Експерт з безпеки в інтерв'ю Yle не зміг знайти невинного пояснення несподіваній зміні маршруту, йдеться у публікації видання. Інший військовий експерт, який протягом тривалого часу стежить за збройними силами РФ, погоджується з цим.



Деталі польоту на сайті Flightradar24. Зображення: Flightradar

"Безперечно, спадає на думку тільки думка про те, що тестували реакцію фінської влади на ситуацію, коли запросили маршрут, уздовж якого розташовані стратегічні об'єкти", - зазначив експерт на умовах анонімності.

Зазвичай польоти з Москви в Лейпциг проходять на південь від країн Балтії.

Літак Boeing 747-8HVF належить авіакомпанії AirBridgeCargo, яка базується у Москві. Компанія стверджує, що є найбільшим вантажним авіаперевізником у Росії. Офіс AirBridgeCargo у Лейпцигу не відповів на дзвінок Yle.

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В даний час Фінляндія не входить до маршрутної мережі компанії, але цей літак раніше відвідував аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

Boeing 747-8HVF авіакомпанії AirBridgeCargo раніше відвідував аеропорт Гельсінкі-Вантаа. Зображення: Flightradar

Фінський експерт з безпеки зазначає в інтерв'ю Yle, що йдеться про звичайний вантажний літак без антен та датчиків, які є частиною обладнання розвідувальних літаків.

Однак якби обладнання було додано для цього рейсу, воно було б виявлено під час можливого розвідувального польоту. За словами експерта з безпеки, нетипові польоти у фінському небі, зазвичай, ідентифікують винищувачі Hornet.

ВПС Фінляндії не повідомили, чи винищувач був використаний для ідентифікації цього літака і не коментують політ.

Експерт з безпеки, який відповів на питання Yle, вважає за можливе, що політ було здійснено з демонстраційною метою. За словами фахівця, політ також міг бути розвідувальним. Реакція Фінляндії на інцидент може дати Росії інформацію як про рівень озброєння Фінляндії, так і про її готовність.

Росія може цікавитися як становищем фінських авіабаз, так і навчаннями сухопутних військ, але, у будь-якому разі, літаки навряд чи забезпечать кращу розвідку, ніж та, яку Росія отримує зі своїх супутників, зазначив експерт.

Інший військовий експерт вважає, що збір розвідданих цілком можливий. Проте він вважає, що політичний тест - більш вірогідне пояснення інциденту.

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Він також нагадує, що подібні дивні польоти росіяни робили на комерційних літаках і раніше.

У ранковій телепрограмі Yle директор Європейського центру передового досвіду протидії гібридним загрозам (HybridCOE) Юкка Саволайнен також нагадав, що в авторитарних державах приватні компанії змушені обслуговувати вимоги влади.

"Можливо, це була перевірка – якою буде реакція на таку дивну зміну маршруту, яка призвела до додаткових витрат у десятки тисяч євро. Можливо, вони хотіли перевірити, чи встигнуть у Фінляндії відреагувати", – каже Саволайнен.

Він зазначає, що у вантажному літаку можуть розміститися, зокрема, озброєні війська.

"Це (незвичайний маршрут польоту – ред.) свідчить про загрозу. Якщо літак несподівано приземлиться у фінському аеропорту, ситуація швидко стане загрозливою", – каже Саволайнен.

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Проте, за словами експерта з безпеки, політ можна розглядати як частину дій Росії у контексті створення напруженої ситуації у Європі, особливо в Україні.

Окремі явища, що здаються дивними, такі як пересування російських десантних кораблів у Балтійському морі, незрозумілі польоти безпілотників над шведськими атомними електростанціями, власні військові навчання Росії та введені нею обмеження на польоти – все це формує загальну картину, яка спрямована і на приховування реальних цілей Росії, вважає експерт.

"Мета Росії - за допомогою всіляких дивних дій спробувати ускладнити інтерпретацію ситуації", - говорить він.