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18 041 27

Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною. ФОТОрепортаж

Вантажний літак Boeing 747-8HVF, що летів з Росії до Німеччини, в Білому морі несподівано змінив напрямок і пролетів над Фінляндією 15 січня ввечері.

Експерти вважають, що це або демонстрація сили або розвідувальна місія на тлі напруженої ситуації в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

У суботу вантажний літак, що летів із Москви до Мурманська, у Білому морі поміняв напрямок на німецьке місто Лейпциг. У Фінляндії маршрут польоту пролягав із Суомусалмі в Турку. Поблизу маршруту розташовувалися військова частина Ювяскюля в Тіккакоскі, де знаходяться штаб ВПС та відділ Розвідувального управління оборони, а також військовий аеропорт Холла в Ямся.

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Маршрут літака та деталі польоту показано на онлайн-сервісі Flightradar24. Цивільний літак отримав дозвіл на політ і летів над Фінляндією на нормальній крейсерській висоті, що в середньому становила 8,5 км.

Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною 01Маршрут російського вантажного літака, який летів із Москви до німецького міста Лейпциг 15.1.2022. Зображення: Flightradar, Harri Vähäkangas / Yle

Експерт з безпеки в інтерв'ю Yle не зміг знайти невинного пояснення несподіваній зміні маршруту, йдеться у публікації видання. Інший військовий експерт, який протягом тривалого часу стежить за збройними силами РФ, погоджується з цим.

Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною 02
Деталі польоту на сайті Flightradar24. Зображення: Flightradar

"Безперечно, спадає на думку тільки думка про те, що тестували реакцію фінської влади на ситуацію, коли запросили маршрут, уздовж якого розташовані стратегічні об'єкти", - зазначив експерт на умовах анонімності.

Зазвичай польоти з Москви в Лейпциг проходять на південь від країн Балтії.

Літак Boeing 747-8HVF належить авіакомпанії AirBridgeCargo, яка базується у Москві. Компанія стверджує, що є найбільшим вантажним авіаперевізником у Росії. Офіс AirBridgeCargo у Лейпцигу не відповів на дзвінок Yle.

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В даний час Фінляндія не входить до маршрутної мережі компанії, але цей літак раніше відвідував аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною 03Boeing 747-8HVF авіакомпанії AirBridgeCargo раніше відвідував аеропорт Гельсінкі-Вантаа. Зображення: Flightradar

Фінський експерт з безпеки зазначає в інтерв'ю Yle, що йдеться про звичайний вантажний літак без антен та датчиків, які є частиною обладнання розвідувальних літаків.

Однак якби обладнання було додано для цього рейсу, воно було б виявлено під час можливого розвідувального польоту. За словами експерта з безпеки, нетипові польоти у фінському небі, зазвичай, ідентифікують винищувачі Hornet.

ВПС Фінляндії не повідомили, чи винищувач був використаний для ідентифікації цього літака і не коментують політ.

Експерт з безпеки, який відповів на питання Yle, вважає за можливе, що політ було здійснено з демонстраційною метою. За словами фахівця, політ також міг бути розвідувальним. Реакція Фінляндії на інцидент може дати Росії інформацію як про рівень озброєння Фінляндії, так і про її готовність.

Росія може цікавитися як становищем фінських авіабаз, так і навчаннями сухопутних військ, але, у будь-якому разі, літаки навряд чи забезпечать кращу розвідку, ніж та, яку Росія отримує зі своїх супутників, зазначив експерт.

Інший військовий експерт вважає, що збір розвідданих цілком можливий. Проте він вважає, що політичний тест - більш вірогідне пояснення інциденту.

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Він також нагадує, що подібні дивні польоти росіяни робили на комерційних літаках і раніше.

У ранковій телепрограмі Yle директор Європейського центру передового досвіду протидії гібридним загрозам (HybridCOE) Юкка Саволайнен також нагадав, що в авторитарних державах приватні компанії змушені обслуговувати вимоги влади.

"Можливо, це була перевірка – якою буде реакція на таку дивну зміну маршруту, яка призвела до додаткових витрат у десятки тисяч євро. Можливо, вони хотіли перевірити, чи встигнуть у Фінляндії відреагувати", – каже Саволайнен.

Він зазначає, що у вантажному літаку можуть розміститися, зокрема, озброєні війська.

"Це (незвичайний маршрут польоту – ред.) свідчить про загрозу. Якщо літак несподівано приземлиться у фінському аеропорту, ситуація швидко стане загрозливою", – каже Саволайнен.

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Проте, за словами експерта з безпеки, політ можна розглядати як частину дій Росії у контексті створення напруженої ситуації у Європі, особливо в Україні.

Окремі явища, що здаються дивними, такі як пересування російських десантних кораблів у Балтійському морі, незрозумілі польоти безпілотників над шведськими атомними електростанціями, власні військові навчання Росії та введені нею обмеження на польоти – все це формує загальну картину, яка спрямована і на приховування реальних цілей Росії, вважає експерт.

"Мета Росії - за допомогою всіляких дивних дій спробувати ускладнити інтерпретацію ситуації", - говорить він.

росія (65379) літак (2914) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+28
ЦЕ літак СПОНУКАЕ Фінів до вступу у НАТО
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18.01.2022 13:52
+26
Тобто у фінів нема вибору - тільки НАТО.
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18.01.2022 13:52
+15
Глубокая озабоченность или надо подождать?
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18.01.2022 13:51
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"Это другое", скажет канцлер Германии
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18.01.2022 13:50 Відповісти
Все верно, Британским самолетам нельзя, а касабским можно. "Дружба-Фройндшафт"
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18.01.2022 14:58 Відповісти
Глубокая озабоченность или надо подождать?
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18.01.2022 13:51 Відповісти
ЦЕ літак СПОНУКАЕ Фінів до вступу у НАТО
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18.01.2022 13:52 Відповісти
Тобто у фінів нема вибору - тільки НАТО.
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18.01.2022 13:52 Відповісти
Звичка "заблудитися", кілька років тому "блудили" з Сірії на Турцію, поки Ердоган не дав "по рогах".
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18.01.2022 13:56 Відповісти
Наглість кацапів зашкалює. А чому? Тому, шо дозволяють.
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18.01.2022 13:58 Відповісти
... Финны смотрели в небо затаив дыхание, переживая за свою нетронутую природу и жилища с мыслями: "tämä kouru ei putoa" (перевод: "это корыто не упадет")
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18.01.2022 13:58 Відповісти
пару дней тому назад власти Финляндии заявили что пока их страна не собираетсяв НАТО..вот и есть повод поменять свое решение....
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18.01.2022 13:59 Відповісти
Хто їм продав Боїнг??????
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18.01.2022 14:05 Відповісти
Цивільний літак отримав дозвіл на політ і летів над Фінляндією на нормальній крейсерській висоті Джерело:

Обсуждать нечего. Расходимся.
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18.01.2022 14:05 Відповісти
А над Турцією вони такі фокуси вже не роблять. Бо як я писав ще 25.11.15:

Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!

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18.01.2022 14:06 Відповісти
Самолет перевозил в Германию аргументы за позицию "не продавать оружие Украине"
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18.01.2022 14:18 Відповісти
Збийте кацапський літак, як це зробили турки і як пошепче - поволають, попогрожують і ніколи не залетять туди, де їм не дозволено.
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18.01.2022 14:22 Відповісти
цей цивильний літак на відміну від су-25
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18.01.2022 15:03 Відповісти
Залетевшие нетуда гражданские суда тоже можно сбивать если с ними отсутствует связь и они не выполняют команды. Могли поднять истребитель и посадить его в Швеции для досмотра. Там наверняка всякая разведывательная аппаратура.
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18.01.2022 15:22 Відповісти
Ні якщо немає війни з жодної з країн що фигурують в зв'язку з цим цивильним літаком... Якби Фінляндія була в стані війни з рашею то збити можна, якщо нема інших способів змушити літак сісти або залишити її повітряний простір.
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18.01.2022 16:57 Відповісти
Турция уже продемонстрировала действия, которые необходимо проводить в таких случаях....
После этого - повторений вроде бы не было....
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18.01.2022 14:25 Відповісти
Так подаруйте кацапам мапу, як це зробив Ердоган.
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18.01.2022 14:34 Відповісти
ветром снесло.
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18.01.2022 14:45 Відповісти
Та все правильно, сначала кацапы по привычке летели по карте на пачке Беломора. А когда какой-то мудак включил навигатор то пришлось разворачиваться.
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18.01.2022 14:46 Відповісти
Самолёт вёз от путлера цветы для фрау меркель. Наконец то фины поймут что надо определяться так как быть Швейцарией у них никак не получиться- география не позволяет, под боком рашистские гавняные болота и кикимора….
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18.01.2022 14:49 Відповісти
Боялись что Польша посадит самолет и посмотрит что такое Шредер повез Меркель.
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18.01.2022 14:53 Відповісти
та просто пилот пьяный бул, як уси кацапы после ста грамм перепутал стороны свита и стартовал не по той траектории
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18.01.2022 15:18 Відповісти
Что за бред, Финляндия дала разрешение на пролет, а странный маршрут мог быть потому что место доставки груза изменили уже после вылета.
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18.01.2022 15:20 Відповісти
Зато как звучит
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18.01.2022 15:27 Відповісти
В советское время, в Московском округе ПВО во время пролёта гражданских самолётов в Шереметьево-2 из буржуазных стран было строжайше запрещено поднимать высокое на излучение, чтобы не могли засечь частоту.
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18.01.2022 17:52 Відповісти
 
 