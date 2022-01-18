Сильний вітер зірвав 50-кілограмовий хрест із купола Софійського собору у центрі Києва. ФОТО

Сильний вітер зірвав триметровий хрест із купола Софійського собору у центрі Києва. Зникнення помітила охорона заповідника.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це розповіли у Національному заповіднику "Софія Київська", надзвичайна подія сталася в ніч із п'ятниці на суботу. Внаслідок падіння хрест розбився на частини.

"Цієї ночі був дуже сильний вітер. Він зірвав триметровий хрест з одного з куполів собору в східно-південній межі храму. Він був ненадійно прикріплений свого часу. Зараз хрест передали на реставрацію. Його відновлюватимуть, до цього питання підключатимуться спонсори. Через місяць Найімовірніше, хрест повернеться на колишнє місце", – пояснили нам у Національному заповіднику "Софія Київська".



Фото: "Сегодня"

Вага хреста становить 50 кілограмів. Внаслідок НП ніхто з людей не постраждав.

У Кам'янці-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.

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Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест звалився на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.