Сильний вітер зірвав 50-кілограмовий хрест із купола Софійського собору у центрі Києва. ФОТО
Сильний вітер зірвав триметровий хрест із купола Софійського собору у центрі Києва. Зникнення помітила охорона заповідника.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це розповіли у Національному заповіднику "Софія Київська", надзвичайна подія сталася в ніч із п'ятниці на суботу. Внаслідок падіння хрест розбився на частини.
"Цієї ночі був дуже сильний вітер. Він зірвав триметровий хрест з одного з куполів собору в східно-південній межі храму. Він був ненадійно прикріплений свого часу. Зараз хрест передали на реставрацію. Його відновлюватимуть, до цього питання підключатимуться спонсори. Через місяць Найімовірніше, хрест повернеться на колишнє місце", – пояснили нам у Національному заповіднику "Софія Київська".
Вага хреста становить 50 кілограмів. Внаслідок НП ніхто з людей не постраждав.
У Кам'янці-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.
Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест звалився на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.
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такий от знак
это как - А чо у Павла Мерседес не завелся = это Боширов свечи скрутил
Це був не торнадо і не тропічний шторм. Це була звичайна дуже погана погода. ЗВИЧАЙНА! Але хрест впав саме тут. Ці хрести сотнями років стоять, а тут впав.
звичайний «збіг обставин», ага…
то есть сто лет стоял напр. сортир, а потом упал = на память вашего деда наехал лично Лавров?
вы смешон, извини
А зараз у нас постійно проходять дощі з підвищеною кислотністю!
Упало две палки = попы поп.росят бабла из бюджета.
и лохи заплатят, мымря про "знаки" и кацапов шо полезли и подпилили(в коментах тут видно)
це добре що люди не постраждали. А що там з представниками московського сатанату?
- Это подтверждает факт, что у некоторых строителей руки растут из жо***!
блин, если бы я на месте кацапов был, то и Мрия упала бы и авария на АЭС была бы и колонна ВСУ бы не доехала...
я не говорю шо кацапы тупые, но их возможности тупо могут нам остановить экономику.. а тут.... б*же, крестик упал - та кому оно надо то?
крестик блин упал... оя*бу, это может просто от рукож..пости
мммммм. кстати да - что там за секта - наша ли, или Гундяй-Кирюшествованнаяся?
впрочем - а кому не смешно же - попы запросят еще финансов то.
все заплатят, даже если не верят в эту..... ну, то шо они прудят то.