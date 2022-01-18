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Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли. ФОТОрепортаж

Білоруські прикордонники повідомляють, що із застосуванням зброї затримали двох людей, яким нібито намагалися втекти до України. Разом з тим, Державна прикордонна служба України не володіє інформацією щодо обстрілу вночі авто, яке нібито проривалося в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За наявною в мене інформацією, суміжна сторона не інформувала наші прикордонні підрозділи про якісь спроби порушення кордону", - сказав він.

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Разом з тим, Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що у ніч проти 18 січня у прикордонній смузі поблизу кордону з Україною наряд зафіксував автомобіль Audi, який їхав у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.

За їх словами, прикордонники подали знак щодо зупинки транспортного засобу, проте водій не підкорився.

Білоруські силовики також стверджують, що при спробі втекти водій скоїв наїзд на військовослужбовця прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники зробили попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля.

"Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 01
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 02
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 03
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 04
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 05
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 06
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 07
Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли 08

Автор: 

Білорусь (7940) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) кордон (4774) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+9
Якесь старе корито яке не заводиться вже років 10-15. Мабудь тягнули його кіньми щоб обстріляти.
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18.01.2022 14:27
+8
Прикордонники Білорусі на території Білорусі затримали громадян Білорусі, які порушили законодавство Білорусі.

До чого тут акваланги?
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18.01.2022 14:28
+3
Знатньій внедорожник , шансов проехать по пересеченной местности у него не бьіло , даже без стрельбьі по колесам . Беларуские погранцьі мутят , имхо
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18.01.2022 14:28
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"Бий своїх , щоб чужі боялись. ",- білоруські прикордонники
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18.01.2022 14:26 Відповісти
Якесь старе корито яке не заводиться вже років 10-15. Мабудь тягнули його кіньми щоб обстріляти.
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18.01.2022 14:27 Відповісти
ауіді 100 кватро це повнопривідна машина, хоч і не нова але точно краща за ніву чи патріота.
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18.01.2022 14:32 Відповісти
У нас її 200 називають, гарний апарат.
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18.01.2022 14:42 Відповісти
Птздуны картофельные!
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18.01.2022 14:27 Відповісти
Знатньій внедорожник , шансов проехать по пересеченной местности у него не бьіло , даже без стрельбьі по колесам . Беларуские погранцьі мутят , имхо
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18.01.2022 14:28 Відповісти
Прикордонники Білорусі на території Білорусі затримали громадян Білорусі, які порушили законодавство Білорусі.

До чого тут акваланги?
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18.01.2022 14:28 Відповісти
Дома в себе хочь підривайте, хочь кожен день, нам то що.
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18.01.2022 14:30 Відповісти
А на санках вони мабуть з України думали зброю завозити ? 🙂
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18.01.2022 14:30 Відповісти
Хороша Кравчучка , дизайн Санків. і Їхать і йти і котить , - Нада зробить .
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18.01.2022 14:31 Відповісти
Пара білорусів вирішили драпонути із бульбостану. Нажаль не пощастило хлопцям.
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18.01.2022 14:34 Відповісти
Нелегально перевозив санчата )))))
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18.01.2022 14:52 Відповісти
То не санчата, а прототип ********* гіперзвукового транспортного засобу. Прототип хотіли вкрасти і вивезти в Україну=))))
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18.01.2022 14:58 Відповісти
азіати тисячами прортваються в Польщу чи Литву і білорускі погранці не тільки не перешкоджають в цьому а і допомагають, а тут слів мені бракує...
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18.01.2022 15:03 Відповісти
Фигасе! Присмотритесь внимательней! Это гибрид санок и кравчучки! Новейшая разработка НАТО!
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18.01.2022 15:04 Відповісти
та шут их там разберет, шо у них случилось, может стадо кабанов или мыгрантов швыдко эмигрировало без пыли, шуму и гаму
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18.01.2022 15:12 Відповісти
Санки дорисованы в фотошопе. Корявенько вышло.
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18.01.2022 15:28 Відповісти
Машина гнилая, продать в Украине не получится. Никому и даром не надо.
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18.01.2022 15:29 Відповісти
Точно храпоидолы хотели стратегический запас картохи на санках вывести.
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18.01.2022 15:30 Відповісти
1. Сразу видно что террористы - детские санки в богажнике..
2. Какое вообще дело Украине до того, что там в белоруссии происходит?
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18.01.2022 15:47 Відповісти
беларусы сваливают
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18.01.2022 15:55 Відповісти
Нет, ну норм, арабов автоматами в зад толкать в Литву и Польшу, а тут, стой, кто идет? С єтими поцами сейчас нужно бить очень внимательними, можно ожидать любую поганку
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18.01.2022 16:27 Відповісти
айтішники
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18.01.2022 16:31 Відповісти
контрабас бульбы и бананов от главного завхоза рейха
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18.01.2022 17:41 Відповісти
 
 