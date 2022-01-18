Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли. ФОТОрепортаж

Білоруські прикордонники повідомляють, що із застосуванням зброї затримали двох людей, яким нібито намагалися втекти до України. Разом з тим, Державна прикордонна служба України не володіє інформацією щодо обстрілу вночі авто, яке нібито проривалося в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За наявною в мене інформацією, суміжна сторона не інформувала наші прикордонні підрозділи про якісь спроби порушення кордону", - сказав він.

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Разом з тим, Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що у ніч проти 18 січня у прикордонній смузі поблизу кордону з Україною наряд зафіксував автомобіль Audi, який їхав у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.

За їх словами, прикордонники подали знак щодо зупинки транспортного засобу, проте водій не підкорився.

Білоруські силовики також стверджують, що при спробі втекти водій скоїв наїзд на військовослужбовця прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники зробили попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля.

"Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі", - йдеться у повідомленні.















