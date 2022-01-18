Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині. ФОТОрепортаж
12 наркоділкам, які у "промислових" масштабах виготовляли та збували наркотики, психотропи та прекурсори, повідомлено про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Зловмисники діяли впродовж кількох років. У кожного з них була своя роль: одні займалися закупівлею прекурсорів, інші - виготовленням готового "продукту", а решта відповідали за його розповсюдження.
Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн.
"В облаштованих у трьох приватних домоволодіннях на Київщині нарколабораторіях зловмисники виготовляли майже всі "популярні" психотропні речовини: амфетамін, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) тощо. Мережа розповсюдження мала загальнонаціональний масштаб: замовлення відправлялися через один із популярних поштових сервісів. Також функціонувала мережа кур’єрів, які розповсюджували готовий "товар" методом "закладок" на території Києва, Київської та інших областей України", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену". У березні 2021 року 9 організаторів і активних учасників групи було затримано.
Загальна вартість вилучених у ході 46 обшуків заборонених речовин становила понад 1,5 млн доларів США за цінами "чорного ринку".
У березні зловмисникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.
За результатами слідства, дії 12 правопорушників, серед яких організатори та виконавці, кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
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то есть СБУ, а если точно, то менты - хер жевали неск. лет?
и никто с завербованных не раскрыл шо - "А Вася варит и продает"?
и скажите шо не "крышуют"?
просто чет не "срослось" и накрыли.
прекрасно же - знали и терпели и вот .....\\\\\\\\\\Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело: \\\\\
Слава, премии.... погончики новые.
""фуксов" посадят на пару лет.
И да - я не хочу шоб меня защищали такие СБУ-шники.
В Донецке уже "защитили". - быдло тупо заняло будинок, а эти "защитники" либо свалили, либо стали боевиками
Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело:
Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену" Джерело:
И у меня всего пара вариантов, либо падение продаж и невывезли план, либо кто то закрысил .Ибо другого логического обьяснения почему они свободно торговали несколько лет по 70лимонов в месяц, и сбу их не накрыло раньше 7 фактов крупных закупок это наверно с год работы,в период которой они и дальше торговали и травили людей.Бред какой то.
СБУ на догоду імпортерам гнобить вітчизняного виробника!!!!!
Наразі з інформованих джерел стало відомо, що ці ФОП працювали без касових апаратів. То хай ця наука іншім в нагоді стане.