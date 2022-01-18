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Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині. ФОТОрепортаж

12 наркоділкам, які у "промислових" масштабах виготовляли та збували наркотики, психотропи та прекурсори, повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Зловмисники діяли впродовж кількох років. У кожного з них була своя роль: одні займалися закупівлею прекурсорів, інші - виготовленням готового "продукту", а решта відповідали за його розповсюдження.

Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн.

"В облаштованих у трьох приватних домоволодіннях на Київщині нарколабораторіях зловмисники виготовляли майже всі "популярні" психотропні речовини: амфетамін, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) тощо. Мережа розповсюдження мала загальнонаціональний масштаб: замовлення відправлялися через один із популярних поштових сервісів. Також функціонувала мережа кур’єрів, які розповсюджували готовий "товар" методом "закладок" на території Києва, Київської та інших областей України", - зазначили в СБУ.

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Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену". У березні 2021 року 9 організаторів і активних учасників групи було затримано.

Загальна вартість вилучених у ході 46 обшуків заборонених речовин становила понад 1,5 млн доларів США за цінами "чорного ринку".

У березні зловмисникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та  ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства, дії 12 правопорушників, серед яких організатори та виконавці, кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

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Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 01
Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 02
Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 03
Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 04
Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 05
Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині 06

Автор: 

Київська область (4044) наркотики (1451) СБУ (12854) боротьба з наркотиками (147)


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Зловмисники діяли впродовж кількох років. У кожного з них була своя роль: одні займалися закупівлею прекурсорів, інші - виготовленням готового "продукту", а решта відповідали за його розповсюдження. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\

то есть СБУ, а если точно, то менты - хер жевали неск. лет?
и никто с завербованных не раскрыл шо - "А Вася варит и продает"?

и скажите шо не "крышуют"?
просто чет не "срослось" и накрыли.
прекрасно же - знали и терпели и вот .....\\\\\\\\\\Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело: \\\\\

Слава, премии.... погончики новые.
""фуксов" посадят на пару лет.
И да - я не хочу шоб меня защищали такие СБУ-шники.
В Донецке уже "защитили". - быдло тупо заняло будинок, а эти "защитники" либо свалили, либо стали боевиками
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18.01.2022 16:11 Відповісти
Їх точно у правоохоронних органах хтось кришував. Зазвичай, такі лабораторії довше пів року не функціонують. І хто їм продав лабораторне обладнання? Я там тільки роторних випарювачі бачу три штуки. А варили наркоту однозначно кваліфіковані хіміки. Хто їм прекурсори продавав? Це дійсно злочинний синдікат. Україна має "свої таланти".
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18.01.2022 16:15 Відповісти
А сами задержанные где? Почему нет их фото и видео? Или порешаем и пусть дальше "плодотворно работают" и делятся с руководством?
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18.01.2022 16:24 Відповісти
Опять начнут вещать об узаконивании канабиса.
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18.01.2022 16:28 Відповісти
а также кокаина
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18.01.2022 21:48 Відповісти
Зловмисники діяли впродовж кількох років. Джерело:
Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело:
Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену" Джерело:

И у меня всего пара вариантов, либо падение продаж и невывезли план, либо кто то закрысил .Ибо другого логического обьяснения почему они свободно торговали несколько лет по 70лимонов в месяц, и сбу их не накрыло раньше 7 фактов крупных закупок это наверно с год работы,в период которой они и дальше торговали и травили людей.Бред какой то.
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18.01.2022 16:44 Відповісти
Ганьба!!!!

СБУ на догоду імпортерам гнобить вітчизняного виробника!!!!!
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18.01.2022 16:47 Відповісти
Вибачаюсь за емоційність.

Наразі з інформованих джерел стало відомо, що ці ФОП працювали без касових апаратів. То хай ця наука іншім в нагоді стане.
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18.01.2022 16:54 Відповісти
 
 