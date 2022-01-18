Продавали 150 кг психотропів щомісяця: СБУ завершила розслідування стосовно 12 наркоділків на Київщині. ФОТОрепортаж

12 наркоділкам, які у "промислових" масштабах виготовляли та збували наркотики, психотропи та прекурсори, повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Зловмисники діяли впродовж кількох років. У кожного з них була своя роль: одні займалися закупівлею прекурсорів, інші - виготовленням готового "продукту", а решта відповідали за його розповсюдження.

Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн.

"В облаштованих у трьох приватних домоволодіннях на Київщині нарколабораторіях зловмисники виготовляли майже всі "популярні" психотропні речовини: амфетамін, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) тощо. Мережа розповсюдження мала загальнонаціональний масштаб: замовлення відправлялися через один із популярних поштових сервісів. Також функціонувала мережа кур’єрів, які розповсюджували готовий "товар" методом "закладок" на території Києва, Київської та інших областей України", - зазначили в СБУ.

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Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену". У березні 2021 року 9 організаторів і активних учасників групи було затримано.

Загальна вартість вилучених у ході 46 обшуків заборонених речовин становила понад 1,5 млн доларів США за цінами "чорного ринку".

У березні зловмисникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства, дії 12 правопорушників, серед яких організатори та виконавці, кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

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