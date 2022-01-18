Триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку міграційної кризи уже залучено близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях.

Читайте: Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли. ФОТОрепортаж





