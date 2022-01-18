УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8312 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 775 45

Триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку міграційної кризи уже залучено близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях.

Читайте: Білоруські прикордонники стверджують, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну. Держприкордонслужбі про це нічого не повідомляли. ФОТОрепортаж

Триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба 01
Триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба 02
Триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Білорусь (7940) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) кордон (4775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Дріт повинен бути під напругою...
показати весь коментар
18.01.2022 16:20
+16
а де рів з крокодилами?
показати весь коментар
18.01.2022 16:24
+9
Хоть одно дело-дельное делается.
показати весь коментар
18.01.2022 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дріт повинен бути під напругою...
показати весь коментар
18.01.2022 16:20 Відповісти
Вообще заминировать нахрен)
показати весь коментар
18.01.2022 17:34 Відповісти
Яценюк строил ,писец все орали воровал ,теперь ,норм ,двуличные?
показати весь коментар
18.01.2022 17:50 Відповісти
Зе клоуни не ворують, Зе клоуни борються з бідністю .. у себе )
показати весь коментар
18.01.2022 23:05 Відповісти
судя по зимнему еще фото, там кроме этой сеточки , которую любой танк спокойно может переехать -ничего нет. помню яйценюк миллиарды денег с бюджета вытянул на такой же садовый заборчик вдоль километровой линии с границей. потом ходил хвастался пожевывая морковку, какой он молодец. видимо нормальное укрепление - не дано им построить. позор.
показати весь коментар
18.07.2022 13:01 Відповісти
а де рів з крокодилами?
показати весь коментар
18.01.2022 16:24 Відповісти
пожалійте рептилій, вони замерзнут.
показати весь коментар
18.01.2022 17:03 Відповісти
Значить треба виводити нову породу - волохатих.
показати весь коментар
18.01.2022 20:15 Відповісти
скiльки бабла як йго потiм лeгк рoзвалити
показати весь коментар
18.01.2022 16:32 Відповісти
Німці ж нам протипіхотні міни не продають, то доводиться городитися чим є.
показати весь коментар
18.01.2022 17:15 Відповісти
Украина их сама утилизирует, сотнями тысяч. При чём Германия?
показати весь коментар
19.01.2022 00:28 Відповісти
Пропоную насрати по периметру, захисту буде не меньше ніж від колючого дроту і при цьому безкоштовно
показати весь коментар
18.01.2022 16:33 Відповісти
министром аграрным пойдёшь ?
показати весь коментар
18.01.2022 16:45 Відповісти
,😀
показати весь коментар
19.01.2022 00:26 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 18:59 Відповісти
А на Волыни можно ниче не делать- там янтарная мафия уже устроила лунный ландшафт, с рвами, валами, и поваленным лесом
показати весь коментар
18.01.2022 16:40 Відповісти
Хоть одно дело-дельное делается.
показати весь коментар
18.01.2022 16:40 Відповісти
A gde rov s krokodilami ?
показати весь коментар
18.01.2022 16:53 Відповісти
Зачем крокодилы, там диким свиньям у рабицы подкормку устроить - арабы ту рабицу будут обходить стороной, даже через Ростов.
показати весь коментар
18.01.2022 17:00 Відповісти
oni zamjorznut
показати весь коментар
18.01.2022 17:04 Відповісти
Крокодили зимою замерзли!
показати весь коментар
18.01.2022 16:56 Відповісти
смальцем свинним полити ксп
показати весь коментар
18.01.2022 17:07 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:15 Відповісти
Удивительно как долго надо было времени чтобы понять, что граница лишь на бумаге это не граница!
показати весь коментар
18.01.2022 17:16 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:16 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:18 Відповісти
Если там не будет электричества, то долго не продержится. При чем для подстраховки нужны генераторы.
показати весь коментар
18.01.2022 17:19 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:20 Відповісти
Пригласіть Сєню- кулевлоба, він спец в цій області...........
показати весь коментар
18.01.2022 17:33 Відповісти
танку это проволка как слону дробина у дупе
показати весь коментар
18.01.2022 17:42 Відповісти
Там ліс.
показати весь коментар
18.01.2022 20:17 Відповісти
т 54 т55 т63 т 64 т73 ломает елки)а и кв 1
показати весь коментар
19.01.2022 12:31 Відповісти
1-3-5 ... А 25-30 ??
показати весь коментар
19.01.2022 17:26 Відповісти
,,?????
показати весь коментар
19.01.2022 17:38 Відповісти
Боже, як гарно!
показати весь коментар
18.01.2022 19:23 Відповісти
Скажите спасибо Луке, что так доходчиво намекнул
показати весь коментар
18.01.2022 21:24 Відповісти
Колючка - це архаїка безкорисна !!! Вона лише шкодить звірям!!!
Сьогодні 21 століття !!!! Можна просто через кожні 500м поставити камери з датчиками руху і все !!!
Просто пиляют кошти скоти ...
показати весь коментар
18.01.2022 22:58 Відповісти
Якби в поляків не було парканів,то як би їм допомогли камери.Зараз повалять біжанці а за ними кацапи,поки по камерах будете дивитись вони під Житомиром будуть.Правильно роблять,літра поту дешевша ніж краплина крові.
показати весь коментар
19.01.2022 00:35 Відповісти
з датчиками руху, розпізнаванням фігури людини і автоматичного знищення
показати весь коментар
19.01.2022 01:05 Відповісти
давно уже используется между Северной и Южной Кореями.
показати весь коментар
19.01.2022 07:32 Відповісти
В Україну потрапляють тисячі мігрантів без всякого Лукашенко. Головні поставники мігрантів це Сорос і Пінчук, які мають півтори сотні депутатів у парламенті. Колючим дротом проти мігрантів слід огороджувати соросовські і пінчуківські фонди і телекомпанії.
показати весь коментар
19.01.2022 00:29 Відповісти
по любому краще, ніж нічого. тут вже точно ніхто не скаже, що заблукали випадково
показати весь коментар
19.01.2022 01:06 Відповісти
типичная логика хохла. что значит лучше чем ничего? если делать то делать по человечески. оборонительной способности тут НОЛЬ! только распил снова бабла с бюджета. что мешает сделать так как должно быть.
показати весь коментар
18.07.2022 13:08 Відповісти
 
 