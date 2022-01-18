29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 чоловіків розкрадали вугілля з потягів на станції Курахівка у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Донецької області.

Cпівробітники кримінального блоку за силової підтримки спецпідрозділу РПОП викрили крадіїв під час скоєння чергового злочину.

До складу групи входило 29 осіб, злочинну діяльність вони розгорнули на станції Курахівка.

Зловмисників викрили "на гарячому". На місці події вздовж вантажного потягу поліцейські виявили 190 полімерних мішків з вугіллям та лопати.

Також у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1190 мішків з твердим паливом.

Вага викраденого вугілля склала більше 60 тонн. Зловмисниками виявилися 29 чоловіків віком від 16 до 40 років. Слідчі дії тривають.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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