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29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 чоловіків розкрадали вугілля з потягів на станції Курахівка у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Донецької області.

Cпівробітники кримінального блоку за силової підтримки спецпідрозділу РПОП викрили крадіїв під час скоєння чергового злочину.

До складу групи входило 29 осіб, злочинну діяльність вони розгорнули на станції Курахівка.

Зловмисників викрили "на гарячому". На місці події вздовж вантажного потягу поліцейські виявили 190 полімерних мішків з вугіллям та лопати.

Також у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1190 мішків з твердим паливом.

Вага викраденого вугілля склала більше 60 тонн. Зловмисниками виявилися 29 чоловіків віком від 16 до 40 років. Слідчі дії тривають.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 01
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 02
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 03
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 04
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 05
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 06
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 07
29 чоловіків намагалися вкрасти 60 тонн вугілля на Донеччині, - Нацполіція 08

Автор: 

Нацполіція (15205) крадіжка (658) вугілля (2474) Донецька область (8578)


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Топ коментарі
+8
Нічого собі, 29 чоловіків мали вкрасти вагон вугялля, та ще і мішками. Це злочин віку, а то що Беня кожного дня з одобрямс свого візові сюди ганяє з московіх цілі склади потягів, то то точно мізер?
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18.01.2022 16:52
+6
За вугілля скоро вбивати почнуть, при таких цінах на газ
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18.01.2022 16:38
+6
А дехто цілі шахти вкрав у держави-і нічого...
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18.01.2022 16:40
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За вугілля скоро вбивати почнуть, при таких цінах на газ
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18.01.2022 16:38 Відповісти
кожному видати по 2 тони з відстрочкою виплати за них...
нехай гідно перезимують, не замерзнуть...адже у них основне опалення вугіллям, так склалось
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18.01.2022 17:13 Відповісти
Ни в коем случае: как наголосовали, так должны и жить. Должны испить чашу сию до дна.
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18.01.2022 18:27 Відповісти
а тим, хто так жеж голосував з газовим опаленням, як бути?
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18.01.2022 23:37 Відповісти
Так посадки вже закінчились🙂 , тому і вугілля
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18.01.2022 16:39 Відповісти
Посадки ще й не починалися. А вже потрібно було давно посадити.
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18.01.2022 16:47 Відповісти
То їм топити в хатах нічим.
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18.01.2022 16:39 Відповісти
Совсем недавно это дамбаское быдло "кормило всю Украину"...
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18.01.2022 18:20 Відповісти
А дехто цілі шахти вкрав у держави-і нічого...
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Это гарантовані покупці(ГарПокі). Отвяжитесь от них.
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18.01.2022 16:42 Відповісти
Уголь можно добывать не только в шахтах, но и в полувагонах.
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18.01.2022 16:49 Відповісти
Помню в ГДР отправляли на разгрузку угля с полувагонов, тяжелая работа.
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18.01.2022 17:25 Відповісти
Нічого собі, 29 чоловіків мали вкрасти вагон вугялля, та ще і мішками. Це злочин віку, а то що Беня кожного дня з одобрямс свого візові сюди ганяє з московіх цілі склади потягів, то то точно мізер?
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18.01.2022 16:52 Відповісти
Уголь в мешках? Ещё такого не видел.
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18.01.2022 16:55 Відповісти
населению только так и продается
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18.01.2022 17:00 Відповісти
Всегда машинами продавали. Приехал ЗИЛ высыпал во дворе и уехал.
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18.01.2022 17:20 Відповісти
нема грошей на зил...а на мішок і записатись можна
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18.01.2022 23:39 Відповісти
29?60 тон? Таки сенсація! А якби 30? Була б сенсація? І хто з них Алі-Баба?
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18.01.2022 16:55 Відповісти
Злоумышленников разоблачили "на горячем". На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопастями. Прям стисняюсь спросить, а лопастями они шо, над вагонами летали?
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18.01.2022 16:57 Відповісти
Ну а что, работы нет, а 60 тонн угля это сейчас неплохие деньги даже на 29 рыл если разделить. Да и похоже они это не в первый раз делают.
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18.01.2022 17:01 Відповісти
Наивные и копы и читатели этого сайта.
Нач. станции договорился с перевозчиком или же с нач. поезда. Мол типа украли и под списание.
Нанял пересчиных на выгрузку вагона... в итоге они и крайние.
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18.01.2022 17:06 Відповісти
... в итоге они и крайние.
Они - воры. Это очевидно.
Приличных людей на такую "работу" не нанимают.
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18.01.2022 18:24 Відповісти
Ты прав. С другой стороны - как раз они-то часто вынуждены это делать, т.к. другой работы в их населенном пункте... ну ты понял. И это во-первых. Во-вторых единственная возможность заработать официально может быть на той самой станции... ну ты понял что дальше.

Я лишь отмечаю, что арестовать исполнителей - это правильно, но еще лучше будет задержать организаторов. А это точно не эти ребята.
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19.01.2022 09:50 Відповісти
60 тонн-по две тонны на брата.....Вагонами надо воровать,а не мешками(от без гывинья 100%) никто не заметит!!
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18.01.2022 17:07 Відповісти
Ограбление века! Надо бы этих дебелых дебилов в киевский метрополитен на работы отправить по постройке отдельной ветки до дачи зеледента. Может так пробок от кортежей в Киеве меньше станет.
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18.01.2022 17:08 Відповісти
2 тонны угля - это топливный минимум для частного домохозяйства. Дайте этим "менеджерам, прграммистам, предпринимателям" переученным из шахтеров хоть какую то работу и уголь мешками они воровать не будут. Разгребать вагон угля мешками - это безысходность. Дальше - суицид...
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18.01.2022 17:39 Відповісти
Не чіпайте місцеву еліту, вона вугілля добуває!!!
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18.01.2022 17:57 Відповісти
29 друзей Донецкого Оушена .
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18.01.2022 18:07 Відповісти
Вони що цей вагон по полі пхали? Он миші зїли2700 зерна ото да.
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18.01.2022 19:09 Відповісти
Обыкновенна крадижка , а шума
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18.01.2022 19:53 Відповісти
На твердое-черное золото позарились ублюдки!!!
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18.01.2022 23:14 Відповісти
От 29 придурков! А как делить 60 на 29? Надо ж было тридцатого найти, шоб по 2 тонны на нос.
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19.01.2022 09:54 Відповісти
"Данбас порожняк не гонит" (С)
Две тонны на рыло перетягать в мешках... их бы энергию да в мирное русло...
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19.01.2022 18:57 Відповісти
 
 