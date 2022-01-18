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В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу. ФОТОрепортаж

З Угорщини намагалися ввезти більше 46 тисяч одиниць одягу та сотню світильників, яких не було у декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Львівська митниця.

До пункту пропуску "Краківець – Корчова" із Польщі прибула вантажівка, за кермом був українець.

За документами, які водій подав до митного контролю, у транспорті було понад 22 тонни збірного вантажу: керамічна плитка, люстри, одяг, друкарська продукція тощо. Продавцем товару значилось одне з угорських підприємств, одержувачем – приватне підприємство в Україні.

В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 01
В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 02
В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 03
В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 04
В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 05
В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу 06

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Працівники пункту пропуску вирішили перевірити задекларований товар і виявили, що вага одягу майже в 10 разів перевищує задекларовану. Замість вказаних 1,3 тонн у вантажівці було понад 12 тонн одягу (46 377 одиниць). Крім того, авто перевозило 100 світильників, не вказаних у декларації.

Щодо директора підприємства з Угорщини складено протокол про порушення митних правил за ч 1. ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

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Угорщина (2295) контрабанда (1823) митниця (1874) Державна митна служба (643)


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Топ коментарі
+14
Просто не заплатили смотрящему от коли тищенко вот поэтому и попались.
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18.01.2022 18:32
+6
Стопэ... А в чем тут преступление? Бляхи мижна, а одежду - нит? Ну, подумаешь, завезли для временного пользования - потом, когда нибудь заплатят растаможку и все. В чем проблема???
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18.01.2022 18:37
+3
Может расскажите сколько стоил условный килограмм при растаможке в 2018 году и сколько сейчас? Во сколько раз это подорожало? И сколько по сравнению со странами Европы? Пусть нарид возрадуется.
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18.01.2022 18:44
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Може це шафа якогось заробітчанина...
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18.01.2022 18:31 Відповісти
Просто не заплатили смотрящему от коли тищенко вот поэтому и попались.
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18.01.2022 18:32 Відповісти
Или смотрящему или посреднику по растаможке.
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18.01.2022 18:45 Відповісти
шо ві панімаєте: ето варьонкі стратєгічєского назначєнія
іх бабкі-дєдкі в 1988-му совок за півтора рочки завалили
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18.01.2022 18:54 Відповісти
Стопэ... А в чем тут преступление? Бляхи мижна, а одежду - нит? Ну, подумаешь, завезли для временного пользования - потом, когда нибудь заплатят растаможку и все. В чем проблема???
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18.01.2022 18:37 Відповісти
Завжди скільки возили наша таможня завишує митну вартість, зовсім не демократична... навіть від часів Порошенко(Свинарчуки).
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18.01.2022 18:37 Відповісти
Может расскажите сколько стоил условный килограмм при растаможке в 2018 году и сколько сейчас? Во сколько раз это подорожало? И сколько по сравнению со странами Европы? Пусть нарид возрадуется.
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18.01.2022 18:44 Відповісти
Сейчас судимся, +60тыс грн. с фуры, не обосновано, растения живые... устали уже. Полиция в доле.
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18.01.2022 18:48 Відповісти
Это все вез Игорь Валерьевич..но доблестный Леонид Данилыч пресек незаконный ввоз дерьма своего Земляка....короче на каждую Юлию Тимошенко найдется свой Судья Родион Киреев...
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18.01.2022 18:49 Відповісти
Ввезти пытались гораздо больше, 12 тон не получилось.
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18.01.2022 18:49 Відповісти
Кстати Виктор Индюкович арестовал Юлию Владимирну к дню Незалежности Украины 5 августа 2011 года...
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18.01.2022 18:54 Відповісти
і що з того, всеодно не досиділа, та й не сиділа, а на больнічці валялась, ніфіга не виправилась
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18.01.2022 19:23 Відповісти
Замість вказаних 1,3 тонн у вантажівці було понад 12 тонн одягу (46 377 одиниць). Крім того, авто перевозило 100 світильників, не вказаних у декларації. Джерело:
Чому одяг та світильники вигідніше провозити з заграниці ???
Ну ще автівки ..., смартфони ..., чи ще яку високотехнологічну продукцію - відстали і не догнали
А тепер і одяг і світильники - не у змозі виробляти , чи вартість наших вітчизняних вища ?
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18.01.2022 22:39 Відповісти
 
 