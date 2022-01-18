В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу. ФОТОрепортаж

З Угорщини намагалися ввезти більше 46 тисяч одиниць одягу та сотню світильників, яких не було у декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Львівська митниця.

До пункту пропуску "Краківець – Корчова" із Польщі прибула вантажівка, за кермом був українець.

За документами, які водій подав до митного контролю, у транспорті було понад 22 тонни збірного вантажу: керамічна плитка, люстри, одяг, друкарська продукція тощо. Продавцем товару значилось одне з угорських підприємств, одержувачем – приватне підприємство в Україні.













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Працівники пункту пропуску вирішили перевірити задекларований товар і виявили, що вага одягу майже в 10 разів перевищує задекларовану. Замість вказаних 1,3 тонн у вантажівці було понад 12 тонн одягу (46 377 одиниць). Крім того, авто перевозило 100 світильників, не вказаних у декларації.

Щодо директора підприємства з Угорщини складено протокол про порушення митних правил за ч 1. ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

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