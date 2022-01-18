В Україну намагалися ввезти понад 12 тонн контрабандного одягу. ФОТОрепортаж
З Угорщини намагалися ввезти більше 46 тисяч одиниць одягу та сотню світильників, яких не було у декларації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Львівська митниця.
До пункту пропуску "Краківець – Корчова" із Польщі прибула вантажівка, за кермом був українець.
За документами, які водій подав до митного контролю, у транспорті було понад 22 тонни збірного вантажу: керамічна плитка, люстри, одяг, друкарська продукція тощо. Продавцем товару значилось одне з угорських підприємств, одержувачем – приватне підприємство в Україні.
Працівники пункту пропуску вирішили перевірити задекларований товар і виявили, що вага одягу майже в 10 разів перевищує задекларовану. Замість вказаних 1,3 тонн у вантажівці було понад 12 тонн одягу (46 377 одиниць). Крім того, авто перевозило 100 світильників, не вказаних у декларації.
Щодо директора підприємства з Угорщини складено протокол про порушення митних правил за ч 1. ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.
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іх бабкі-дєдкі в 1988-му совок за півтора рочки завалили
Чому одяг та світильники вигідніше провозити з заграниці ???
Ну ще автівки ..., смартфони ..., чи ще яку високотехнологічну продукцію - відстали і не догнали
А тепер і одяг і світильники - не у змозі виробляти , чи вартість наших вітчизняних вища ?