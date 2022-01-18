Політемігрант з РФ "розіп’яв" себе на паркані російського посольства в Гаазі. ФОТО

Чоловік влаштував біля посольства РФ у Нідерландах перфоманс на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального та інших політв’язнів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський опозиційний рух "Весна".

Активіст Олексій Кашеваров вбрався в тогу та вінок з колючого дроту й прикував себе кайданками до паркану посольства у формі розп’яття.

"Акцію приурочено до роковин повернення в Росію політика Олексія Навального. Рівно рік тому після прильоту до Москви Олексія було затримано, а після засуджено на 2,5 роки. Саме арешт Навального став відправною точкою на початку масових політичних репресій по всій країні", - повідомляє "Весна".

Кашеваров - 18-річний активіст родом з Челябінська. Торік він змушений був облишити РФ після того, як проти нього порушили кримінальну справу за порушення законодавства про мітинги. Підозрюваним Кашеваров став, коли ще навчався в 11-му класі.



