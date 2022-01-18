Політемігрант з РФ "розіп’яв" себе на паркані російського посольства в Гаазі. ФОТО
Чоловік влаштував біля посольства РФ у Нідерландах перфоманс на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального та інших політв’язнів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський опозиційний рух "Весна".
Активіст Олексій Кашеваров вбрався в тогу та вінок з колючого дроту й прикував себе кайданками до паркану посольства у формі розп’яття.
"Акцію приурочено до роковин повернення в Росію політика Олексія Навального. Рівно рік тому після прильоту до Москви Олексія було затримано, а після засуджено на 2,5 роки. Саме арешт Навального став відправною точкою на початку масових політичних репресій по всій країні", - повідомляє "Весна".
Кашеваров - 18-річний активіст родом з Челябінська. Торік він змушений був облишити РФ після того, як проти нього порушили кримінальну справу за порушення законодавства про мітинги. Підозрюваним Кашеваров став, коли ще навчався в 11-му класі.
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Не прокотить "політика", подасть на притулок як переслідуваний тридвараз 😂
Можна колективно взяти участь 😂😂😂😂
краiну залишають- покидают страну
http://sum.in.ua/s/oblyshaty
интересно кто *****
Будут бороться с диктаторским режимом из Европ.
Как-то наблюдал картину. Неподалёку был китайский ресторан, куда регулярно привозили автобусом китайцев. Один раз привезли очередную партию китайских туристов. Но перед тем, как они начали выгружаться, к автобусу подбежало несколько нидерландских китайцев и подняли плакаты (естессно на китайском, так что я буквально не понял ни одной буквы). Но очень показательна реакция туристов - они вбежали в ресторан сдав нормативы ГТО по бегу на 100 метров с препятствиями, изо всех сил отворачиваясь от чуваков с плакатами. Потом из автобуса вылез серьёзный китаец у которого на роже было написано "КГБ", достал фотик, пофоткал чуваков с плакатами и размеренно удалился в ресторан.
как ни печально, но вынужден согласиться.
Но хочу отметить, что министр-президент настроен очень антикацапски. И он это при каждом удобном случае подчёркивает.
Навіщо це гомік намагається себе ототожнювати з розпятим Ісусом? Біблія прямо забороняє гоміків. А цей кусок гівна, судячи по "ноготкам" таким і являється.