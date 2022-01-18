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Політемігрант з РФ "розіп’яв" себе на паркані російського посольства в Гаазі. ФОТО

Чоловік влаштував біля посольства РФ у Нідерландах перфоманс на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального та інших політв’язнів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський опозиційний рух "Весна".

Активіст Олексій Кашеваров вбрався в тогу та вінок з колючого дроту й прикував себе кайданками до паркану посольства у формі розп’яття.

"Акцію приурочено до роковин повернення в Росію політика Олексія Навального. Рівно рік тому після прильоту до Москви Олексія було затримано, а після засуджено на 2,5 роки. Саме арешт Навального став відправною точкою на початку масових політичних репресій по всій країні", - повідомляє "Весна".

Кашеваров - 18-річний активіст родом з Челябінська. Торік він змушений був облишити РФ після того, як проти нього порушили кримінальну справу за порушення законодавства про мітинги. Підозрюваним Кашеваров став, коли ще навчався в 11-му класі.

Політемігрант з РФ розіп’яв себе на паркані російського посольства в Гаазі 01
Політемігрант з РФ розіп’яв себе на паркані російського посольства в Гаазі 02

Автор: 

Нідерланди (1570) росія (65394) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+12
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18.01.2022 20:51
+10
не там припарковался. нада на красной площади и яйца загвоздить в брущатку. а так куйня.
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18.01.2022 20:24
+5
Йому вже виписали дозу новічка
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18.01.2022 20:22
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Йому вже виписали дозу новічка
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18.01.2022 20:22 Відповісти
посмотрите на его ногти
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18.01.2022 20:56 Відповісти
А де цвяхи.. В руки і ноги.. Якось зовсім слабенько (((
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18.01.2022 21:06 Відповісти
валит "хоть чучелом, хоть тушкой"

Не прокотить "політика", подасть на притулок як переслідуваний тридвараз 😂
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18.01.2022 23:48 Відповісти
не там припарковался. нада на красной площади и яйца загвоздить в брущатку. а так куйня.
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18.01.2022 20:24 Відповісти
Забавно, почему зеленые свои яйца не прибивали к брусчатке? А нужно было!
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19.01.2022 00:50 Відповісти
жаль меня там не было рядом с торбой самонарезов и шуруповёртом...
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18.01.2022 20:29 Відповісти
А це хіба не боляче?
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18.01.2022 20:44 Відповісти
это просто тупо...мокшам нравиццо прибивать цвяхом собственную мошонку к асфальту..мне понятнее вражину кастрировать.
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18.01.2022 20:50 Відповісти
Він знав за що прибивав. Тепер живе в Парижі та ходить до будинків розпусти. І ніхто на пробитий орган уваги не звертає
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18.01.2022 20:52 Відповісти
шо оно там может знать в 18 лет...
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18.01.2022 20:56 Відповісти
там українське посольство за кутом, і мені 10 хв. пішки.

Можна колективно взяти участь 😂😂😂😂
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18.01.2022 23:59 Відповісти
змушений був облишити РФ - цeнзор "оставить в покоe"?
краiну залишають- покидают страну
http://sum.in.ua/s/oblyshaty
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18.01.2022 20:33 Відповісти
Это существенное замечание, меняющее весь смысл этого дебильного перфоманса. Ч то у вас, рашоботов, творится? Методички вовремя не присылают?
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18.01.2022 20:54 Відповісти
ти ап чом рашоботокакающєє?
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18.01.2022 21:27 Відповісти
О тебе, болезный рашоботик. Где вас таких тупых в умные набирают на рабссее? Из материала якутского скульптора?
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18.01.2022 21:37 Відповісти
там дe i тeбe долбодятла.
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18.01.2022 21:38 Відповісти
не воняй тут своим рабссейским туалетом.
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18.01.2022 21:42 Відповісти
цe ти до сeбe русскакающий русскомозглик?
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18.01.2022 21:45 Відповісти
не воняй тут своим рабссейским туалетом.
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18.01.2022 21:47 Відповісти
русский попка-дурак голос!
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18.01.2022 21:49 Відповісти
А зачем ты, , написал что директор ФСБ Бортников ЧМО?
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18.01.2022 22:01 Відповісти
1. гдэ? 2. кацапи всi чмошники нe залжно вд посади.
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18.01.2022 23:44 Відповісти
воно нe для тeбe. ти iдeш накуй чeрeз жопу.
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18.01.2022 21:37 Відповісти
4. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8 залишати 4, 6. [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 Свічка :] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8 Облиште https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B8%D1%88 лиш https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96 мені https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0 Гадюку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D0%B5%D0%B9 цю https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 вельможну https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 розчавить (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%87 Коч ., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0 П'єси , 1951, 256); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%BD Він https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8 облишив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D1%96%D1%87 Січ і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F вписався https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 реєстрового https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE війська (Панч, Гомон. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 1954, 81); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Оглянувся [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9 Мамай ] - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94 немає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Луки , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8 облишив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8 збори (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE Головко , І, 1957, 302
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18.01.2022 22:37 Відповісти
цe можe бути авторськe. а класичнe викoристання слiв як входу зараз- вказанe мною.
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18.01.2022 23:48 Відповісти
Ви вказали не класичне застосування, а звичне. Взагалі українська мова багатогранна, але ми використовуємо невелику кількість слів.
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19.01.2022 07:48 Відповісти
18 років, а вже професійний активіст. На заході сьогодні таких ******* і поважають.
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18.01.2022 20:37 Відповісти
С больной головы на здоровую-белены попутал? Это твоё Пуйло плешивое нацист и об этом весь Мир знает.
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18.01.2022 21:15 Відповісти
Крымнашист Навальный начинал карьеру с Русских маршей. Гугли, тупенький. Пуйло нацист, и Навальный нацист. только похуже.
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18.01.2022 22:40 Відповісти
отвлекает от настоящих проблем...
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18.01.2022 20:40 Відповісти
а ти нe атвлєкайся
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18.01.2022 21:29 Відповісти
Раз_пятий мальчик ....
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18.01.2022 20:40 Відповісти
Гэбню жечь нужно а не привязывать себя к забору в Голландии в качестве перформенса... в этомвся сила расейских либералов...хорошо хоть кокошник не одел.....
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18.01.2022 20:42 Відповісти
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18.01.2022 20:46 Відповісти
Черные ногти-гот какой-то.
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18.01.2022 20:47 Відповісти
Нет, скорее всего секс меньшевик какой то
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18.01.2022 20:52 Відповісти
согласен..дедушка ленин был секс-большевик (пассивный)...
интересно кто *****
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18.01.2022 21:06 Відповісти
Педофил.
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18.01.2022 22:39 Відповісти
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18.01.2022 20:51 Відповісти
После посадки бутербродного босса они все разбежались по заграницам. А у Навального такой смешной срок. Наверняка заранее договорился прежде чем приехать. Так что скоро вождь вернется из шалаша и они потянутся обратно.
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18.01.2022 21:08 Відповісти
Не потянутся. Надо быть совсем упоротым, чтоб из Нидерландов свалить в рашку...
Будут бороться с диктаторским режимом из Европ.
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19.01.2022 00:49 Відповісти
А в Мінську слабо?
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18.01.2022 21:10 Відповісти
Щось занадто воно "красивенько"
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18.01.2022 23:46 Відповісти
В Гааге и в Амстере постоянно кто-то митингует. Никто на это внимание не обращает.
Как-то наблюдал картину. Неподалёку был китайский ресторан, куда регулярно привозили автобусом китайцев. Один раз привезли очередную партию китайских туристов. Но перед тем, как они начали выгружаться, к автобусу подбежало несколько нидерландских китайцев и подняли плакаты (естессно на китайском, так что я буквально не понял ни одной буквы). Но очень показательна реакция туристов - они вбежали в ресторан сдав нормативы ГТО по бегу на 100 метров с препятствиями, изо всех сил отворачиваясь от чуваков с плакатами. Потом из автобуса вылез серьёзный китаец у которого на роже было написано "КГБ", достал фотик, пофоткал чуваков с плакатами и размеренно удалился в ресторан.
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19.01.2022 00:48 Відповісти
На реакцию обывателей наплевать, важен медиа отклик, а он уже есть. Что касается Голандии то это вторая Германия, там активно работают спецслужбы РФ и уже были результаты, лень описывать подробности, но , уже прошили кацапы примитивные мозги рядовых голандских обывателей
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19.01.2022 06:33 Відповісти
"уже прошили кацапы примитивные мозги рядовых голандских обывателей "

как ни печально, но вынужден согласиться.
Но хочу отметить, что министр-президент настроен очень антикацапски. И он это при каждом удобном случае подчёркивает.
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19.01.2022 11:24 Відповісти
Ну руцьке швайне так і залишиться руцьким швайне.
Навіщо це гомік намагається себе ототожнювати з розпятим Ісусом? Біблія прямо забороняє гоміків. А цей кусок гівна, судячи по "ноготкам" таким і являється.
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19.01.2022 08:16 Відповісти
 
 