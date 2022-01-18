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Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Діалог біля телевізора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина Зеленського потай відпочила на Сейшелах, - журналіст Ткач.

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Десь у суді

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

День в ОП

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Полювання на Порошенка

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Як і завжди

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Люся хоче вийти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок: Ми мали бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам і реформують країну. Де це все? ВIДЕО

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хід у відповідь

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі РФ обговорили зовнішньополітичні питання: "За перемогу Росії у новій війні!". ВIДЕО

Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Неминучість

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Коломойський Ігор (3123) Лавров Сергій (1592) політика (4442) путін володимир (23881) фотожаба (13901) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+115
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19.01.2022 00:14
+74
Першими з тонучого корабля завжди тікають Арестовичі
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19.01.2022 00:20
+68
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19.01.2022 00:00
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19.01.2022 00:00 Відповісти
Редьярд Киплинг «Раб, который стал царём»

«От трёх трясётся земля, четырёх она не может носить:
Раба, когда он делается царём, Глупого, когда он досыта
ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и
служанку, когда она занимает место госпожи своей».
Книга притчей Соломоновых, гл. 30, стихи 21-23

Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвёртой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,
Но всё же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царём.

Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрётся и заснёт,
Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царём!

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но всё забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царём,
Всё раб, всё тот же раб.
Перевод Л.Блуменфельда
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19.01.2022 00:27 Відповісти
Сильно. В точку.
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19.01.2022 08:46 Відповісти
И про Юлю, и про Юща...
Но самое главное - про нас *********, которые себе царя выбирают из дерьма человеческого!
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19.01.2022 10:13 Відповісти
Как сказал Джангиров, －"Страшно не то, что власть считает народ Украины идиотами, а страшно то, что она не сильно ошибается"😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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19.01.2022 15:39 Відповісти
"Раб" денег Петро тратил их на армию и благотворительность.
Обоссаный нераб ЗЕскот не может даже ради элементарного приличия прекратить продавать своих "Скотов" в рашке.
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20.01.2022 16:43 Відповісти
Як порохобот зі стажем вважаю цю галерею куйнею. Пацани, мало креативу.
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19.01.2022 00:04 Відповісти
Ну не стільки куйня,а як казав Кучма -"Це ж було вже".
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19.01.2022 09:16 Відповісти
Ха ха ха .
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20.01.2022 19:10 Відповісти
Коли зелені довбні не можуть дати людям хліба, вони намагаються заохочувати їх видовищами. Але виходить традиційно як у Шапіто.
А ось колись все було "по-людськи" - погано ставало обвинуваченим, іноді разом із ними навіть ковдра йшла у комплекті... Але сьогодні - "інші часи" і погано вже стає самому судді
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19.01.2022 00:08 Відповісти
Коли почнуть судити зебілів,суді та прокурори будуть ставати у чергу на засудженя.
За зелю може й побються,щоб дати йому пожитеве.
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19.01.2022 01:21 Відповісти
Ой, как я сомневаюсь. Эта каста хочет быть у корыта при любой власти и всегда всплывает.
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19.01.2022 07:39 Відповісти
Именно поэтому они будут "драца" за право "расследовать и справедливым судом" посадить за ВСЕ преступления Зеленского на максимальный срок.
А вот его окружение сдедлает все,чтоб оно не дожило до ареста и дачи показаний. Лучший способ пожить подольше для Зеленского - защита команды Порошенко.
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19.01.2022 22:36 Відповісти
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19.01.2022 00:14 Відповісти
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19.01.2022 00:21 Відповісти
Super i pravdivo. 🇺🇦
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19.01.2022 01:01 Відповісти
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19.01.2022 07:29 Відповісти
Хахахахаха)))) 100500%!
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19.01.2022 07:30 Відповісти
Першими з тонучого корабля завжди тікають Арестовичі
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19.01.2022 00:20 Відповісти
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19.01.2022 00:22 Відповісти
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20.01.2022 16:20 Відповісти
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19.01.2022 00:21 Відповісти
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19.01.2022 00:27 Відповісти
Дедушка с пенсией
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19.01.2022 00:29 Відповісти
Я уже месяц сижу на жесткой диете, практически голодаю. Глаза и щеки впали, руки и ноги стали тоненькие, как у ребенка. Уменьшился даже размер обуви. Даже живот подтянулся. И только жопа не сдаётся…
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19.01.2022 03:31 Відповісти
Кацап иди в свое болото гадить!
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19.01.2022 05:06 Відповісти
посмокчи "кінець" епохи бідності- може відчуєш смак скумбрії по 8
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19.01.2022 05:35 Відповісти
В дзеркало дивишся, Гадя?
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19.01.2022 07:09 Відповісти
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19.01.2022 03:43 Відповісти
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19.01.2022 03:45 Відповісти
Вчера в Кремле снимали видеоролик где двойник кремлёвского Фюрера должен пригнуть в большую бочку с ледяной водой, на четвёртой тоже неудачной пробе синего Фюрера отнесли в каптёрку кремлёвского гаража где над ним работали медики. потом настоящий Кадыров и Жириновский пытались...
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19.01.2022 07:30 Відповісти
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19.01.2022 08:04 Відповісти
Удачная картинка! На все случаи "зашкваров" ЗЕ.
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19.01.2022 08:36 Відповісти
Он щекотки не боится, боится только осинового клина
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19.01.2022 09:03 Відповісти
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19.01.2022 09:22 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217251747282020&set=p.217251747282020&type=3&__cft__[0]=AZXDXq2ctNLF7gv9LpxWQflN81OGWPTVbyA4RCCR9lWUM2yFS044jAx9-*********************************************************************************************************************&__tn__=R]-R Дохи халявные ,выведенные в лабораториях ссср
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19.01.2022 09:30 Відповісти
И что эта мерзость делает на новостном портале?
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19.01.2022 11:23 Відповісти
Действительно! То, что выходки власти членограя стали мерзостью, уже давно не новость!
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19.01.2022 12:47 Відповісти
Не моє, але точно:

- Ты, **** ******* у страны и у людей.
- А он играл **** на рояле !!!
- Разговор сейчас про тебя.
- Слава Украине !!!
- Ещё ты падло сливало парней в котлах.
- Наркоманы !!!
- Ещё ты мразь подписала минские соглашения.
- Агенты Кремля!!Слава Украине!!Наркоманы!!Хуем на рояле !!
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21.01.2022 11:16 Відповісти
А ще він вбив брата,і прізвище в нього Вальцман,і маму твою він ... у кіно водив.Точно-точно,до ворожки не ходити.
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21.01.2022 20:41 Відповісти
 
 