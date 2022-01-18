35 823 48
Діалог біля телевізора, Люся хоче вийти, полювання на Порошенка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Діалог біля телевізора
Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина Зеленського потай відпочила на Сейшелах, - журналіст Ткач.
Десь у суді
День в ОП
Полювання на Порошенка
Як і завжди
Люся хоче вийти
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок: Ми мали бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам і реформують країну. Де це все? ВIДЕО
Хід у відповідь
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі РФ обговорили зовнішньополітичні питання: "За перемогу Росії у новій війні!". ВIДЕО
Неминучість
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+115 Amber
показати весь коментар19.01.2022 00:14
+74 Лилия Стацкая
показати весь коментар19.01.2022 00:20
+68 Myko
показати весь коментар19.01.2022 00:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«От трёх трясётся земля, четырёх она не может носить:
Раба, когда он делается царём, Глупого, когда он досыта
ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и
служанку, когда она занимает место госпожи своей».
Книга притчей Соломоновых, гл. 30, стихи 21-23
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвёртой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам,
Но всё же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царём.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрётся и заснёт,
Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царём!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но всё забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царём,
Всё раб, всё тот же раб.
Перевод Л.Блуменфельда
Но самое главное - про нас *********, которые себе царя выбирают из дерьма человеческого!
Обоссаный нераб ЗЕскот не может даже ради элементарного приличия прекратить продавать своих "Скотов" в рашке.
А ось колись все було "по-людськи" - погано ставало обвинуваченим, іноді разом із ними навіть ковдра йшла у комплекті... Але сьогодні - "інші часи" і погано вже стає самому судді
За зелю може й побються,щоб дати йому пожитеве.
А вот его окружение сдедлает все,чтоб оно не дожило до ареста и дачи показаний. Лучший способ пожить подольше для Зеленского - защита команды Порошенко.
- Ты, **** ******* у страны и у людей.
- А он играл **** на рояле !!!
- Разговор сейчас про тебя.
- Слава Украине !!!
- Ещё ты падло сливало парней в котлах.
- Наркоманы !!!
- Ещё ты мразь подписала минские соглашения.
- Агенты Кремля!!Слава Украине!!Наркоманы!!Хуем на рояле !!