30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Проїзд верховою частиною вантового мосту через Дніпро у Запоріжжі відкриють найближчим часом. Наразі штучну споруду випробували на міцність 30 вантажних автомобілів.
Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці. Випробування проводять і контролюють ДП "ДерждорНДІ" та дві групи геодезистів - від підрядної організації ТОВ "ОНУР ТААХХУТ" та від незалежного технічного нагляду австрійської компанії iC consulenten", - йдеться у повідомленні.
Вантовий міст стояв довгобудом 16 років. Після включення його до програми "Велике будівництво" зведення запорізьких мостів реанімували та у режимі 24/7 підводять до завершення.
Вантовий міст є одним із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху. Вона складається з шести транспортних розв’язок та 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.
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ну,раз уж "президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-zi-71805 повідомив , що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів."
такой повод для пиара грех пропускать
звичайний шляхопровід-розвязка...розійдеться по швах - не потонуть
Лажа какая-то.
На московский заганяли хорошую сотню груженых с интервалом несколько метров.
И он начал крениться, пришлось регулировать ванты.
Вижу 3 полосы, Жду 75 груженых самосвалов, а не 30 пустых.
Если твои тоже с песком, то их грузил мальчик своим совком в песочнике и через 5 минут очень устал.
Полос 4.
Жду 100 самосвалов.
А посмотрев видео сможешь и четыре полосы увидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s
А что у нас в ближайшее время? Правильно день рождения наивеличайшего лидера в галактике и именно он "будет за рулем первого в галактике вовкамобиля, это будет первый в галактике лидер, который первы..." Ну в общем вы поняли.
от до вірмен залишились питання
і тоді на місток заїдуть 95 камазів-богданів, визволених більш, як 2 роки таму президентом із ангарів порошенка...
їх буде більше за роки, що втерти носа всім-всім
але встигли...це - перемога
НЕ бачу канатів !!!!! Має бути подібним до цього
2. Я хочу, чтобы власть так "крала", чтобы мосты и дороги строились, а не жо..ой к народу Украины поворачивалась, как твой "кумир", б..я!!!
3. Ну ничего, милая, тебя когда-нибудь попустит
2 В понимании зебила, нет того, что власть не должна красть вообще.
3 "Милая" это ты, поскольку только разведенки и неопределившегося пола рвут себя за бубочку. Ну и всякие клавиатурные шлюхоботы подоляка. Так что выбор у тебя небольшой.
А по поводу "обдермить все вокруг" - понятно что для таких как ты, твоя любимая бубочка это и есть "всё вокруг".
🤣
Хазяї будуть задоволені!
😁