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30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Проїзд верховою частиною вантового мосту через Дніпро у Запоріжжі відкриють найближчим часом. Наразі штучну споруду випробували на міцність 30 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці. Випробування проводять і контролюють ДП "ДерждорНДІ" та дві групи геодезистів - від підрядної організації ТОВ "ОНУР ТААХХУТ" та від незалежного технічного нагляду австрійської компанії iC consulenten", - йдеться у повідомленні.

Вантовий міст стояв довгобудом 16 років. Після включення його до програми "Велике будівництво" зведення запорізьких мостів реанімували та у режимі 24/7 підводять до завершення.

Вантовий міст є одним із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху. Вона складається з шести транспортних розв’язок та 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.

Також читайте: Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - Укравтодор 01
30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - Укравтодор 02
30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - Укравтодор 03

Автор: 

Запоріжжя (2285) міст (1235) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
Найвеличнейвшего надо было под мостом поставить для зачота.
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19.01.2022 10:56
+5
але все таки "мильярд дерев" це більше ніж кількість мостів. є ще запас "руху вперьйот"
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19.01.2022 10:52
+4
Убедительная просьба ко всем "высерантам" выше не ездить по этому мосту ни при каких обстоятельствах, а то как-то е по-пацански будет - обсирать- обсирали, а ездить будут.
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19.01.2022 11:11
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Вова будуєш мости, давай виконуй і обіцянки про доступне авто для народу.
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19.01.2022 10:47 Відповісти
а зелебобик стоял под мостом?
ну,раз уж "президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-zi-71805 повідомив , що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів."
такой повод для пиара грех пропускать
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19.01.2022 10:49 Відповісти
але все таки "мильярд дерев" це більше ніж кількість мостів. є ще запас "руху вперьйот"
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19.01.2022 10:52 Відповісти
майже таке ж випробування як на кримському мості, лиш з тою різницею що пацаки пустили незавантажені вантажівки, тобто ПУСТІ
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19.01.2022 10:50 Відповісти
присмотрелся - с спеском

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19.01.2022 11:39 Відповісти
з піском і снігом
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19.01.2022 11:41 Відповісти
Найвеличнейвшего надо было под мостом поставить для зачота.
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19.01.2022 10:56 Відповісти
оно обосрется даже от мысли об этом)))
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19.01.2022 11:45 Відповісти
Словосочетание "от мысли" в контексте Найвеличнившего превращает любую фразу в оксюморон.
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19.01.2022 13:02 Відповісти
тю, а де ж ванти на фотках?
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19.01.2022 10:56 Відповісти
тоже дивує, і не мене одного...
звичайний шляхопровід-розвязка...розійдеться по швах - не потонуть
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19.01.2022 11:34 Відповісти
Это съезд-заезд. Ванты есть, дальше.
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19.01.2022 12:14 Відповісти
30 грузовиков?
Лажа какая-то.
На московский заганяли хорошую сотню груженых с интервалом несколько метров.
И он начал крениться, пришлось регулировать ванты.
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19.01.2022 11:00 Відповісти
О. На полосы движения выехали 150 грузовых автомобилей, гружённых песком.
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19.01.2022 11:01 Відповісти
ты количество полос считал?
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19.01.2022 11:11 Відповісти
Ну и?
Вижу 3 полосы, Жду 75 груженых самосвалов, а не 30 пустых.
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19.01.2022 11:29 Відповісти
кто ж испытания пустыми грузовиками проводит ? там с песком!

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19.01.2022 11:41 Відповісти
Я разместил фото грузовиков с песком на московском.
Если твои тоже с песком, то их грузил мальчик своим совком в песочнике и через 5 минут очень устал.
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Пересмотрел видео.
Полос 4.
Жду 100 самосвалов.
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19.01.2022 11:32 Відповісти
полос - две. третья - аварийный отстойник. испытания точно такие же как и на всех вантовых мостах. грузовики потом перегнали на другую сторону для испытания низовой части вант.
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19.01.2022 11:45 Відповісти
Смотри первое фото в ветке и не свисти.
А посмотрев видео сможешь и четыре полосы увидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s
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19.01.2022 12:09 Відповісти
откроют в ближайшее время

А что у нас в ближайшее время? Правильно день рождения наивеличайшего лидера в галактике и именно он "будет за рулем первого в галактике вовкамобиля, это будет первый в галактике лидер, который первы..." Ну в общем вы поняли.
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19.01.2022 11:01 Відповісти
Точно -ЗРАДА!!!
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19.01.2022 12:18 Відповісти
Этот PRный цирк только на лохов впечатление производит. Посмотрим на этот мост после нескольких лет эксплуатации.
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19.01.2022 11:01 Відповісти
турки добре роблять мости, дороги...
от до вірмен залишились питання
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19.01.2022 11:36 Відповісти
А **** грузовики пустыми едут?
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19.01.2022 11:02 Відповісти
пусті тільки по кримському мосту їздили. одінь окуляри або візьми лупу
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19.01.2022 11:44 Відповісти
А чего машины пустые? С Грузом низзя ездить по мосту?
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19.01.2022 11:02 Відповісти
Каким грузом. У Кличка на шулявском после такого испытания начали реальные троллейбусы ездить и попадали все опоры.
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19.01.2022 11:07 Відповісти
Не опори, а стовпи освітлення.
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19.01.2022 12:15 Відповісти
Грузовик без груза всего 8-10т. Ето ничто для проверки грузоподьемности. А грузовик с грузом уже 30-50т. Разница существенная. Если песок дорогой то хоть бы автобусы с людьми использовали.
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19.01.2022 11:08 Відповісти
Для слепых - машины с песком

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19.01.2022 11:37 Відповісти
не видел ты машин с песком
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19.01.2022 12:50 Відповісти
Открытие 22 января.Строители не вложились в срок.Бывает.Но от этого мост не стал хуже.Запорожцам -поздравления! Еще б и воздух почище! Прекрасный город -сад.
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19.01.2022 11:08 Відповісти
до 25-го січня мали вкластись, на день народження нашого президента...
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19.01.2022 11:38 Відповісти
Точно - це ЗРАДА!!!
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19.01.2022 12:19 Відповісти
це - перемога...вклались аккурат до цієї дати...
і тоді на місток заїдуть 95 камазів-богданів, визволених більш, як 2 роки таму президентом із ангарів порошенка...
їх буде більше за роки, що втерти носа всім-всім
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19.01.2022 16:45 Відповісти
Нажаль, ти ніколи на цей міст не заїдеш - ти ж не можеш по краденому їздити, вірно? Чи можеш . Тоді ти не гарніше за кацапів - у Будапешті меморандум підписали, а потім Крим вкрали і їздять по ньому тепер. Якщо на нього хоч раз заїдеш - рахуй себе кацапом.
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19.01.2022 17:09 Відповісти
тебе вже порахував і викреслюю..
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19.01.2022 17:13 Відповісти
Ага, а я перехрестився !
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19.01.2022 17:17 Відповісти
До 1го января.Не надо ля-ля.
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19.01.2022 14:58 Відповісти
бо турецькі великобудівники ще не знали до якої дати приязати здобутки...
але встигли...це - перемога
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19.01.2022 16:42 Відповісти
"турецькі великобудівники" - це зрада, Ердоган зрадник. Вірно тебе зрозумів?
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19.01.2022 16:57 Відповісти
ов-ва, та, ти, тугодум....і ердоган тобі не допоможе
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19.01.2022 17:05 Відповісти
Ну да, ну да! У тебе як у совєцькі часи - все до всього потрібно при'вязати! Совєтьська людина ти наша !
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19.01.2022 17:12 Відповісти
тебе вже порахував і викреслив
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19.01.2022 17:15 Відповісти
А "турецькі великобудівники" сплять і думають - до якої ж дати все потрібно прив'язати, бо тільки так і можливо. По-іншому - ніяк!
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19.01.2022 17:15 Відповісти
Так где же сам мост, секретный объект наверно, вообщем что-то не так.
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19.01.2022 11:08 Відповісти
Між твоїми очами та бревнами, які із них стирчать
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19.01.2022 16:59 Відповісти
Ва́нтовий міст - тип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 підвісного мосту , який складається з одного або більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BD пілонів , які сполучені з дорожнім полотном за допомогою прямолінійних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C сталевих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 канатів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 вантів .
НЕ бачу канатів !!!!! Має бути подібним до цього
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19.01.2022 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s

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19.01.2022 11:15 Відповісти
Бревна з очей вийми - все і побачиш
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19.01.2022 12:16 Відповісти
А де на фото вантовий міст? Чи автор статті такий спец, що назвав шляхопровід чи підїзд до мосту вантовим мостом?
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19.01.2022 11:10 Відповісти
На фото вообще не мост - это галлюцинация - его украли и увезли. Его просто не может быть, т.к. идет "велике крадівництво"
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19.01.2022 12:59 Відповісти
Убедительная просьба ко всем "высерантам" выше не ездить по этому мосту ни при каких обстоятельствах, а то как-то е по-пацански будет - обсирать- обсирали, а ездить будут.
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19.01.2022 11:11 Відповісти
Не мост обсирают зебил, а твоего кумира и его "велике крадівництво".
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19.01.2022 12:23 Відповісти
1. Когда в предложении есть обращение к кому-нибудь, перед обращением ставится знак препинания - запятая.
2. Я хочу, чтобы власть так "крала", чтобы мосты и дороги строились, а не жо..ой к народу Украины поворачивалась, как твой "кумир", б..я!!!
3. Ну ничего, милая, тебя когда-нибудь попустит
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19.01.2022 12:39 Відповісти
А еще просьба не ездить через этот мост "на юга" по тем дорогам, которые наконец то появились в последние пару лет. Опять же - не по-пацански, дерьмовато будет выглядеть!
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19.01.2022 12:53 Відповісти
1 Зебил, обращение в начале предложения выделяют запятой поставленной после обращения.

2 В понимании зебила, нет того, что власть не должна красть вообще.

3 "Милая" это ты, поскольку только разведенки и неопределившегося пола рвут себя за бубочку. Ну и всякие клавиатурные шлюхоботы подоляка. Так что выбор у тебя небольшой.
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19.01.2022 12:57 Відповісти
Дятел, это твоя фразочка : "Не мост обсирают зебил..." Так ты еще и китаянка или арабка - читаешь с права на лево? . А по поводу выбора - ну да, если цель жизни обдерьмить все вокруг - тогда твоя жизнь удалась! С чем тебя и поздравляю! Пока-пока!!!
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19.01.2022 13:09 Відповісти
Зебил правил пунтуации не знает? Или не знает что обращение может состоять не из одного слова?

А по поводу "обдермить все вокруг" - понятно что для таких как ты, твоя любимая бубочка это и есть "всё вокруг".
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Главная задача дерьмометателя - обдерьмить все вокруг и опустить всех до своего уровня - чтобы не одиноко было и рядом была компашка таких же. У тебя в этом смысле все нормально, жизнь удалась
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Нравится бубочку облизывать? На здоровье.
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19.01.2022 13:28 Відповісти
Ты спалилась, точно по Фрейду. Ты не можешь представить свою жизнь без облизываний, поэтому и все обязательно такие. Не все, только ты!!! Лижи-лижи , вылизывай
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19.01.2022 13:37 Відповісти
Существо которое не может предложение составить без выражений "обсерать" и "дерьмо", рассказывет что то про Фрейда. Облизывай дальше свою бубочку, который для тебя "все вокруг".
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19.01.2022 13:57 Відповісти
И еще - не "пунтуации", а пунктуации. И кто из нас зебил ???!!!! Двоечница, б...я!!!
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19.01.2022 13:30 Відповісти
Существо, которое "что то" пишет без дефиса (оно же "тире", оно же "черточка"(для особо "образованных" , чтобы понятнее было) пытается рассуждать о Фрейде? Ну тут все понятно, милая китаянка
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19.01.2022 14:12 Відповісти
клоунські ж боти по Шулявському їздять - і нічого, а тут ба як розхвилювались....
🤣
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19.01.2022 15:44 Відповісти
Як же бісить та наліпка "велике будівництво" Зе чмо
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19.01.2022 11:38 Відповісти
Это только пол-моста!
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19.01.2022 11:50 Відповісти
Да, и по нему можно будет ездить, оказывается, а не любоваться торчащими из воды бетонными конструкциями. Дааааааа?
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19.01.2022 12:50 Відповісти
Спасибо Президенту!!! Четыре предыдущих только крали на этом мосту!!!
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19.01.2022 11:58 Відповісти
А еще после его визита в ЗП еще в самом начале каденции на плотине ДнепроГЭСа сделали нормальный ремонт дороги. А то было непонятно - война на Донбассе, а ямы от 82 минометов - на "дорожном покрытии" на плотине в ЗП.
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19.01.2022 12:24 Відповісти
Ямы уже появились новые, все норм.
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19.01.2022 12:27 Відповісти
Так они и должны были появиться - после Второй мировой капремонтом плотины никто не занимался - поэтому это нормально, об этом тогда перед ремонтом была официальна информация. Сейчас эти борозды возле быков постоянно заделываются, на навесной части - никаких повреждений со времени ремонта.
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19.01.2022 12:44 Відповісти
И только самая честная, ни разу за годы президентства не отдыхавшая бубочка, без единого офшора кстати, ничего не крадет.
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19.01.2022 12:28 Відповісти
В Запорожье, в предыдущие годы, депутат БПП Сабашук также успешно украл деньги атошников, переселенцев и многодетных семей на стройке домов по государственной программе для льготников. Дома не сданы. Сабашук, типичная мразь, использовал деньги ушел от ответственности угрожая обьявить свою компанию банкротом и похоронить надежды лбдей на свое жилье https://incentre.zp.ua/ru/v-zaporozhe-52-semi-zavisli-bez-kvartir-v-nedostroyah-sabashuka/
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19.01.2022 12:36 Відповісти
Не местные - не в теме, поэтому дерьмометанием и занимаются
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19.01.2022 12:47 Відповісти
Виявляється , "еліті" треба було просто перестати красти всі ці попередні 30 років . Як просто .
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19.01.2022 13:33 Відповісти
Вони ж не для себе! А для вєлічія Московії
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19.01.2022 15:52 Відповісти
Добре, що Клоун встигає добудувати міст через Дніпро до вторгнення - не те що Кличко!
Хазяї будуть задоволені!
😁
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19.01.2022 15:53 Відповісти
Ти що, кацапчику, вже наші мости та міста у своїх флагах бачиш? Здохни разом із своїм болотом!
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19.01.2022 17:01 Відповісти
Не забудь зустріти своїх хазяїв з караваєм на цьому мосту
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19.01.2022 20:22 Відповісти
 
 