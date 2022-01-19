30 вантажівок випробували на міцність новий вантовий міст у Запоріжжі, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Проїзд верховою частиною вантового мосту через Дніпро у Запоріжжі відкриють найближчим часом. Наразі штучну споруду випробували на міцність 30 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці. Випробування проводять і контролюють ДП "ДерждорНДІ" та дві групи геодезистів - від підрядної організації ТОВ "ОНУР ТААХХУТ" та від незалежного технічного нагляду австрійської компанії iC consulenten", - йдеться у повідомленні.

Вантовий міст стояв довгобудом 16 років. Після включення його до програми "Велике будівництво" зведення запорізьких мостів реанімували та у режимі 24/7 підводять до завершення.

Вантовий міст є одним із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху. Вона складається з шести транспортних розв’язок та 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.

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