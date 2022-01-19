Ліквідовано координовані із РФ злочинні угруповання, які організували збут наркотиків в українських виправних колоніях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в північних регіонах України, в результаті якої заблоковано міжрегіональні злочинні угруповання, які координували злодії у законі з РФ. Зловмисники діяли на території виправних колоній у Рівному та Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, зловмисників у Рівному очолював кримінальний авторитет, який відбуває покарання у місцевій виправній колонії. Він отримав термін за вчинення злочинів, пов’язаних із вбивством та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. У кримінальних колах його вважали "смотрящим" за цією спецустановою.

"Зловмисник створив на території виправної колонії злочинну організацію із чіткою ієрархією, яка постачала та збувала ув’язненим наркотики. До її складу входили як засуджені, так і жителі Рівненської, Волинської, Київської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що "смотрящий" запровадив та жорстко контролював наповнення "общака", куди надходили кошти від продажу наркотиків, азартних ігор, інших видів протиправної діяльності, а також від постачання на територію установи тютюнових виробів та продуктів харчування. Частину "общака" він відправляв злодіям у законі до РФ.

"Спільники зловмисників, які були "на волі", фасували та маскували наркотичні речовини серед продуктів та відправляли посилки до колонії. Ще одним способом постачання наркотиків був так званий метод "перекидів" - перекидали пакунки з "товаром" через захисні спорудження колонії", - йдеться далі.

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Зазначається, що правоохоронці задокументували 13 фактів вчинення злочинної діяльності угрупованням. Під час проведення обшуків у виправній установі та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження співробітниками спецслужби вилучено наркотичні засоби, чорнову бухгалтерію, гроші, засоби зв’язку та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

На підставі отриманих доказів організатору та сімом його спільникам повідомлено про підозру залежно від участі кожного у злочинній діяльності:

за ч. 2, 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, як зазначається, на Волині правоохоронці встановили, що двоє засуджених, які вважають себе авторитетами у кримінальному світі, організували навколо себе злочинну групу з "однодумців". До її складу входило шестеро ув’язнених і троє осіб, які перебували "на волі".











Злочинці налагодили канал постачання і розповсюдження психотропних речовин на територію колонії.

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Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на території виправної установи та за місцем проживання причетних осіб.

У ході обшуків правоохоронці вилучили:

наркотичні засоби;

психотропні речовини;

холодну зброю,

засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - резюмували в СБУ.