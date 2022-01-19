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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж

Армія окупантів провела навчальні польоти у Воронезькій області біля кордонів з Україною.

Про це повідомляють Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"Льотчики бомбардувального полку Західного військового округу виконали навчальні польоти у Воронезькій області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж

Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 01
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 02
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 03
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 04
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 05
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 06
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 07
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 08
Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною 09

Автор: 

авіація (4137) армія рф (17538) росія (65394)


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Топ коментарі
+48
Таки будут бомбить Воронеж...
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19.01.2022 14:01
+43
...главное, чтобы правильную экипировку получили
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19.01.2022 14:03
+21
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19.01.2022 14:07
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Таки будут бомбить Воронеж...
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19.01.2022 14:01 Відповісти
Бобруйск на сегодня актуальнее.
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19.01.2022 14:14 Відповісти
в любом случае п***а Воронежу
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19.01.2022 14:32 Відповісти
Звонит Лавров Шойгу после обращения президента федеральному собранию и говорит:
- Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
- Да я знаю. Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский - по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле... Слушай, Лавров, куда бить тогда в случае чего?
- Ну, долбани по Новгороду.
- По Новгороду-то зачем?
- Ну у нас их два.
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19.01.2022 14:19 Відповісти
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой...
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19.01.2022 14:27 Відповісти
Когда в оазисе Кировограда
Свалившись на крыло "Тюльпан" наш падал...
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19.01.2022 14:33 Відповісти
А в **********, в черном тюльпане,

C водкой в стакане мы молча плывем над землей

Скорбная птица через границу

К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,

Едут на родину милую в землю залечь.

В отпуск бессрочный, рваные в клочья,

И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда

свалившись на крыло, тюльпан наш падал.

Мы проклинали все свою работу.

Опять Шойгу подвел потери роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает

Если нарваться, то парни второй раз умрут

И мы идем совсем не так, как дома

Где нет войны и всё давно знакомо

Где трупы видят раз в году пилоты,

Где с облаков не валят вертолеты

И мы идем, от гнева стиснув зубы

Сухие водкой смачивая губы

Идут из Украины караваны

Опять на душу класть тяжелый камень

Опять нести на родину героев

Которым в 20 лет могилы роют

Опять нести на родину героев

Которым в 20 лет могилы роют…
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19.01.2022 14:53 Відповісти
Краще Бєлгородграда
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19.01.2022 15:18 Відповісти
Хе-хе.,.

АЛЕ:

Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...








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19.01.2022 15:34 Відповісти
...главное, чтобы правильную экипировку получили
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19.01.2022 14:03 Відповісти
максимальный прессинг запугивания
не поведутся западные страны второй акт кордебалета военное вторжение
плохо то что они не закроют небо от полетов для раши щитом а они начнут как в сирии бомбить все подряд ракет и бомб у них с избытком
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19.01.2022 14:03 Відповісти
Вот зачем нагнетать, у нас есть ПВО. И авиация города не берет. В Сирии ************ во власти.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Путин доходит до экстаза ..пока не упадет 2-3 самолета сами по себе пока не утонет 2-3 танка не перевернуться пару автомашин в колоне пока рота солдат по пьяне не перестреляет друг друга...и кто то не скажет в пьяном угаре-- что хохлы таки правы ...что Путин таки да... еще то Х..ло..
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19.01.2022 14:09 Відповісти
Не кому говорить им пофиг на себя и окружение. Они съели подрыв собственных домов, съели Беслан, съели Курск. И даже не подтерлись. Орки, без рода и совести.
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19.01.2022 14:14 Відповісти
Хлопці, читайте Бандеру!) Російський імперіалізм не можливий без так званого "російського народу".
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19.01.2022 16:01 Відповісти
Почему бы в ответ рашку не начать бомбить, как в Сирии?
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19.01.2022 14:07 Відповісти
потому что Асад самолично пригласил ***** в Сирию
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19.01.2022 14:23 Відповісти
Асад главарь террористической банды. Это что если один террорист пригласил других?
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19.01.2022 16:36 Відповісти
вообще-то, асад - всемирно признанный президент Сирии
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19.01.2022 17:52 Відповісти
забеутся они всё бомбить,тов. сергей,не надо нас стращать..
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19.01.2022 14:08 Відповісти
ок
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19.01.2022 14:17 Відповісти
и вам не урсаться..
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19.01.2022 14:18 Відповісти
3% потерь во время кацапоучений это норма.
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19.01.2022 14:04 Відповісти
Так и у вас самоубиваются регулярно, да только сатрапы ваши вам об этом не говорят
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19.01.2022 14:31 Відповісти
если это солдаты расейской и белорасейской армий - то это прекрасно, а не страшно
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19.01.2022 14:43 Відповісти
Вони ще мають дати вказівку Північній Корії, щоб ті також почали лякати світ своїми ракетами, щоб США змістили увагу на корейців і хоч трішечки послабили вплив на бандюка-кацапа. Ще має щось Іран витворити по домовленностю з московією, а по ітогу московія їх кине і сама стане на бік тих, хто буде вводити прорти них санкції.
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19.01.2022 14:04 Відповісти
Ітог - висновок, підсумок, по контексту швидше підсумок, а так чудово.
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19.01.2022 14:09 Відповісти
а Воронєж проти, шоб над ним літав металобрухт!..
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19.01.2022 14:05 Відповісти
Для консенсусу треба щоб наше ППО потренувалось з ними разом.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Не нужно. Пускай для касабов сюрприз будет. Скорее всего для етого они и летают вдоль границы чтобы обнаружить наше ПВО
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19.01.2022 14:47 Відповісти
Крокодил 1938г
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19.01.2022 14:07 Відповісти
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19.01.2022 14:07 Відповісти
У Вас карта несправжня - обрізана (ордло)! Бігом замініть!
А то подумають, що Ви сепаратист....
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19.01.2022 14:17 Відповісти
1918 р.

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19.01.2022 14:37 Відповісти
ООООООООООце вже справжня
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19.01.2022 15:22 Відповісти
Карта правильная! Но не соответствует официальной истории, увы..
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19.01.2022 16:40 Відповісти
Да.Шевченко еще тот патриот)Жил и тусил по полной в Московии.И умер там от алкоголизма.Что ему мешало вернуться в Украину и бороться против москалей?И даже умереть,что мешало на родной земле?)
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19.01.2022 15:11 Відповісти
Треба жити так, щоби москалі заздрили віками
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19.01.2022 15:21 Відповісти
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19.01.2022 15:31 Відповісти
Підтримка Зеленського в судах України , хто не зрозумів , все йде синхронно Зеленський-Путін
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Ну а до того була підтримка Порошенко в судах України, а до того Овоча, а до того інших діючих президентів. Так було завжди. Така в нас судова продажна система. Нічого дивного.
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19.01.2022 14:21 Відповісти
А хто б мав сумніви? Цей запроданець зеленський під керівництвом агентів москви зливає Україну! Зрадник на чолі держави - де таке було?!
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19.01.2022 16:08 Відповісти
Цікаво, ящо запустити 100 турецьких безпілотників в боєзапасом - на кордоні? Вони знайдуть один одного?
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Беспилотники или кацапы?
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19.01.2022 18:31 Відповісти
Бикуватимуть - позбиваємо к хєр@м собачим 🇺🇦🤓👍
Слава Нації !!!
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Смерть ворогам!
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19.01.2022 14:13 Відповісти
ну, за то, чтобы число взлётов совпадало с числом падений!
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19.01.2022 14:09 Відповісти
Они тяжелее воздуха.
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19.01.2022 14:18 Відповісти
При нормальному головнокомандувачу уже б влаштували навчання з ППО, скажімо, на кордоні Чернігівської області. Але натомість ми скоро побачимо відосики-гундосики про Сейшели.
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19.01.2022 14:09 Відповісти
стингеры нам в помощь...
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19.01.2022 14:09 Відповісти
стингеры, без сомнения, отличная вещь для небольших расчётов, прячущихся в складках местности!
а в Украине есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска
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19.01.2022 14:34 Відповісти
Угрозу вторжения РФ в Украину оценили все зарубежные партнеры, но украинская власть совершенно безразлична и не воспринимает всех этих сигналов.

Об этом в эфире "https://t.me/MaksymZhorin/2282 4 канала " сообщил руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин.

"Идет счет на дни или на недели, это может произойти каждый день, но хуже всего то, что Украина к этому не готовится. Есть огромное количество сигналов, и мы видим абсолютно неадекватную риторику наших сегодняшних властей с разговорами о примирении, встрече с Путиным. Только вопрос в том, что это примирение сегодня никому не нужно. И о нем мечтает, кажется, только Зеленский. РФ же готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины", - заявил политик.

Руководитель штаба Нацкорпуса также прокомментировал направление в Украину группы канадского спецназа: "Тот факт, что сюда опрокинули спецназ Канады, на самом деле говорит не о том, что Канада собирается проводить какие-то спецоперации у нас. Единственное для чего он здесь находится, это организация эвакуации своих граждан", - уверяет Максим Жорин.
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19.01.2022 14:12 Відповісти
главное,чтобы четко сработали вояки,вряд ли они поведутся на приказ "сдаться"..
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19.01.2022 14:21 Відповісти
Су-34. Специально создавался как средство прорыва/уничтожения наземной ПВО.
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19.01.2022 14:16 Відповісти
всё пропало,курва..
жаль,что чечены в своё время таких тонкостей не знали..
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Принят на вооружение ... в 2014 году. Просто совпало.
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19.01.2022 14:25 Відповісти
а,ну тогда всё,сдаёмсу..
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19.01.2022 14:33 Відповісти
"И вам..того же.."(с)
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19.01.2022 14:43 Відповісти
И чем он будет прорывать? обычная модернизация су-27...типа того... это же не стелс технологии.
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19.01.2022 14:41 Відповісти
Противорадарными ракетами. Вместо невидимости у него полёт на сверхмалых высотах.
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19.01.2022 14:47 Відповісти
А азера етого не знали. Наверное потому и надавали кацапам и армянам пи***дюлей и выгнали из Карабаха
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19.01.2022 14:44 Відповісти
Знали. Это мы ничего знать не хотим.
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19.01.2022 14:48 Відповісти
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19.01.2022 14:18 Відповісти
"Цензор" сам копается по кацапским помойкам или уже готовое присылают?
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19.01.2022 14:21 Відповісти
В Харькове сирены орут - шо такое?
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19.01.2022 14:34 Відповісти
не *****
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19.01.2022 14:48 Відповісти
Дивляться, хто вискочить з хлібом та сіллю.
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19.01.2022 15:35 Відповісти
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Ржавые самолеты с протертой резиной.
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19.01.2022 14:43 Відповісти
семьи лётчиков ВВС РФ будем вырезать, если сунетесь
и неважно, бомбили или не бомбили, - лётчик? - и ножом по горлу
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19.01.2022 14:48 Відповісти
Давненько они непадали аж с прошлого года,пора открывать новогодний счёт.
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19.01.2022 15:21 Відповісти
Нашим захисникам декілька б сотень, а ще краще тисяч "Стінгерів" - і рашистської авіації у разі нападу на Україну каюк!
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19.01.2022 15:23 Відповісти
А Стінгерів потолок низький, тільки для низькольотів.
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19.01.2022 15:36 Відповісти
понти це все,але потрібно використати цей цирк і добренько запастись ******** натовським озброєнням!
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19.01.2022 16:05 Відповісти
вывели весь совковый металлолом
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19.01.2022 16:05 Відповісти
а хтось, вчора кричав, чуть не всрався, що Україні не можна надавати оборонне озброєння.
Україні нема чого боятися,
їх північний сусід, сама чемна та миролюбива країна в світі........
ВАШУ МАТЬ!!!!!!
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19.01.2022 16:09 Відповісти
ДАВАЙ ХЙЛО НАПАДАЙ !)
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19.01.2022 16:38 Відповісти
 
 