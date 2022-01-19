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Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж
Армія окупантів провела навчальні польоти у Воронезькій області біля кордонів з Україною.
Про це повідомляють Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
"Льотчики бомбардувального полку Західного військового округу виконали навчальні польоти у Воронезькій області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Сергей Сердюк #422362
показати весь коментар19.01.2022 14:01
+43 Топ Ган
показати весь коментар19.01.2022 14:03
+21 Святослава Ліпіна
показати весь коментар19.01.2022 14:07
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- Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
- Да я знаю. Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский - по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле... Слушай, Лавров, куда бить тогда в случае чего?
- Ну, долбани по Новгороду.
- По Новгороду-то зачем?
- Ну у нас их два.
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой...
Свалившись на крыло "Тюльпан" наш падал...
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел потери роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
АЛЕ:
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...
А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...
не поведутся западные страны второй акт кордебалета военное вторжение
плохо то что они не закроют небо от полетов для раши щитом а они начнут как в сирии бомбить все подряд ракет и бомб у них с избытком
А то подумають, що Ви сепаратист....
Слава Нації !!!
а в Украине есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска
Об этом в эфире "https://t.me/MaksymZhorin/2282 4 канала " сообщил руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин.
"Идет счет на дни или на недели, это может произойти каждый день, но хуже всего то, что Украина к этому не готовится. Есть огромное количество сигналов, и мы видим абсолютно неадекватную риторику наших сегодняшних властей с разговорами о примирении, встрече с Путиным. Только вопрос в том, что это примирение сегодня никому не нужно. И о нем мечтает, кажется, только Зеленский. РФ же готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины", - заявил политик.
Руководитель штаба Нацкорпуса также прокомментировал направление в Украину группы канадского спецназа: "Тот факт, что сюда опрокинули спецназ Канады, на самом деле говорит не о том, что Канада собирается проводить какие-то спецоперации у нас. Единственное для чего он здесь находится, это организация эвакуации своих граждан", - уверяет Максим Жорин.
жаль,что чечены в своё время таких тонкостей не знали..
и неважно, бомбили или не бомбили, - лётчик? - и ножом по горлу
Україні нема чого боятися,
їх північний сусід, сама чемна та миролюбива країна в світі........
ВАШУ МАТЬ!!!!!!