Водію стало зле: автобус із пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Малиновському районі Одеси. Аварія за участі рейсового автобуса MAN сполученням "Одеса-Київ" та ще чотирьох легкових автомобілей сталася сьогодні о пів на десяту годину ранку на вулиці Розумовській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Одеської області.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження.

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За свідченнями напарника водія автобусу, його 58-річному колезі, який перебував за кермом, стало зле, внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo та наїхав на будівлю магазину.

Водій автобуса помер у кареті "швидкої". До медичного закладу з різними травмами доправили 47-річного кермувальника Chevrolet Aveo. Інші водії та їх пасажири в аварії не постраждали.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення причини аварії в рамках досудового розслідування буде призначено ряд експертиз.





