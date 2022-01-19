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Новини Фото ДТП
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Водію стало зле: автобус із пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Малиновському районі Одеси. Аварія за участі рейсового автобуса MAN сполученням "Одеса-Київ" та ще чотирьох легкових автомобілей сталася сьогодні о пів на десяту годину ранку на вулиці Розумовській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Одеської області.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження.

Відео 7 канал Одесса

За свідченнями напарника водія автобусу, його 58-річному колезі, який перебував за кермом, стало зле, внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo та наїхав на будівлю магазину.

Водій автобуса помер у кареті "швидкої". До медичного закладу з різними травмами доправили 47-річного кермувальника Chevrolet Aveo. Інші водії та їх пасажири в аварії не постраждали.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення причини аварії в рамках досудового розслідування буде призначено ряд експертиз.

Водію стало зле: автобус із пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин в Одесі 01
Водію стало зле: автобус із пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин в Одесі 02
Водію стало зле: автобус із пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин в Одесі 03

ДТП (4473) Одеса (5476)


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Топ коментарі
+18
Навіть якщо міряють - це не страхує від, банально, відірваного тромба і ще багато чого.
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19.01.2022 15:09
+5
Старые водители-фердыщенки под 60, SURE, - алики со стажем, бо где вы видели , шобы водила не бухал. таким под 60 - тока легкий труд под юбкой любящей старушки.
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19.01.2022 15:28
+4
Це ж таке, з кожним може трапитись. Людина здорова, а тут раптом бац і все.
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19.01.2022 15:12
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А меряют ли водителям давление перед выездом на маршрут ?
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19.01.2022 15:02 Відповісти
Навіть якщо міряють - це не страхує від, банально, відірваного тромба і ще багато чого.
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19.01.2022 15:09 Відповісти
ГОРСОВЕТ НА ДУМСКОЙ УТОЧНИЛ ЧТО ВОДИТЕЛЬ УМЕР ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ОНИ ЛИШЬ засвидетельствовали сей факт смерти тут навреху пишут про медосмотр давление кардиограмма да поймите вы ОСН или тромб разрыв аорты никакое давление кардиограмма прослушивание не покажет даже УЦЗИ сердца.. 58 лет самый опасный возраст мужчин... да и как говорила моя знакомая доктор ей хотели получить заклчюение что карлдиограмма сделанная пару недель нахалд хорошая она расссмеялась и скзаал вы что кардиограмма через 1 минуту сделанная не может быть хорошей потому что уже в человеке органе сердце могут произойти сильные изменения сколько случаев сделали кардиограмму вышел больной с кабинета и тут же умер от проблем с сердцем... у меня знакомый был так вот он собирался в больницу был с женой дома она с ним очем то разговаривала он сидел на кровати говорит жена я отошла на 1 минуту на кухню.. чтобы масло достать из холодильника... а муж затих... пришла в комнату... а он мертвый на вскрытии так и сказали он взхдохнул -а выхдохнут уже не смог... был мертвый... ОСН- диагноз посмертный...
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19.01.2022 15:25 Відповісти
а спят ли водители перед выездом?...
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19.01.2022 15:14 Відповісти
мають міряти, але по факту - там навіть тех.огляд ніхто не робить у тих маршрутках.
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19.01.2022 15:20 Відповісти
триндичиха яка маршрутка? така здорова та щe у водiя є напартик!
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19.01.2022 16:10 Відповісти
Старые водители-фердыщенки под 60, SURE, - алики со стажем, бо где вы видели , шобы водила не бухал. таким под 60 - тока легкий труд под юбкой любящей старушки.
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19.01.2022 15:28 Відповісти
В документах пишуть, що міряють та воно у межах норми. Так само, як проходять ТО перед виїздом.
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19.01.2022 15:38 Відповісти
Гюнсел уже давно стал помойкой-скотовозом,вечно с разваливающимися на ходу автобусами,в водителя набирают хрен знает кого,в том месяце ехали в Николаев это была жесть,водителя наверное 60+,задняя ось тарахтела так целую дорогу что заснуть было невозможно,убило другое как въехали в Николаев пассажир который находился позади водителя инструктировал как проехать к автовокзалу,а как хорошо начинал и стюардеса и кофе с печенькой пока едеш
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19.01.2022 16:04 Відповісти
В Словакии сейчас много водителей из Украины на общественном транспорте - целая гос программа
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19.01.2022 16:06 Відповісти
может быть .. а у нас остались водилы только деды-маразматики .. сам на автобусах езжу .. это просто ухуеть ..
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19.01.2022 18:54 Відповісти
це вам не Словака - зараз соточку наливають..
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19.01.2022 16:06 Відповісти
уколись - это абсолютно безопасно, защити себя и людей вокруг.
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19.01.2022 15:05 Відповісти
Уколись. Только не наркотой или алкоголем. Уколись вакциной от короновируса!
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19.01.2022 15:09 Відповісти
Видимо, покойный внял твоему совету
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19.01.2022 15:15 Відповісти
К слову,таких мин замедленного действия дофига катается по дорогам Украины,страшно ездить в автобусах.
Кстати,уже немало сообщений,что водителя умирают за рулём.
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19.01.2022 17:52 Відповісти
Це ж таке, з кожним може трапитись. Людина здорова, а тут раптом бац і все.
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19.01.2022 15:12 Відповісти
При чому тут протектор, якщо водію стало зле.
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19.01.2022 15:18 Відповісти
Люди померають. І там де їх знайшла смерть.
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19.01.2022 15:25 Відповісти
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19.01.2022 16:08 Відповісти
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!©
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19.01.2022 15:31 Відповісти
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!©
После вakцинации "синдром внезапной смерти" стал проявляться намного чаще.
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19.01.2022 17:55 Відповісти
как танк сломал даже тополяшку
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19.01.2022 16:05 Відповісти
Как-то я ехала таким автобусом Одесса-Киев, только фиолетовым.. водила был пузатый, тяжко дышащий мужик лет наверное 50-ти... и лицо было какое-то ну... совсем не интеллигентное :/ красный был такой, помидор ... стекло переднее второго этажа замызганное было, ничего не видно, даже помыть перед рейсом не соизволили... страшно было ехать, но и поездом не хотелось всю ночь трястись.
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19.01.2022 20:23 Відповісти
 
 