Вперше в Україні однорічному малюку трансплантовано печінку від посмертного донора, - МОЗ. ФОТО
У Дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова виконана унікальна операція з трансплантації печінки однорічному хлопчику з Прикарпаття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Через діагноз, поставлений дитині у 3-місячному віці – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність – печінка малюка поступово відмовляла. Єдиним виходом врятувати дитину була трансплантація печінки. Останні чотири місяці хлопчик з мамою жили в лікарні, очікуючи на операцію", - йдеться в повідомленні.
12 січня родина чоловіка з Вінниці, життя якого не вдалося врятувати, дала згоду на вилучення органів, тим самим подарувавши дитині шанс на життя.
Печінку з Вінниці доставлено гелікоптером в рамках проекту з аеромедичної евакуації.
Трансплантацію провели львівські фахівці спільно з лікарями столичної "Феофанії". Надскладна операція тривала близько 12 годин.
Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. На сьому добу після операції печінка працює, стан малюка стабільний. Попереду у дитини – не менш складний шлях – адаптація організму до життя з новим органом.
В МОЗ висловили співчуття родині донора і подяку за прийняття складного й важливого рішення.
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У самого печёнка отваливалась 30 лет тому,,сам удивляюсь...Но в медицине прорыв!!!
Всем здоровья!!!
Организм молод и непредсказуем.Если здоровые клетки преобладают,будет все хорошо.
Будьте оптимистом!
Слава Украине!!!
Але вона дуже вразлива, треба берегтися.