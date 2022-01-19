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Вперше в Україні однорічному малюку трансплантовано печінку від посмертного донора, - МОЗ. ФОТО

У Дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова виконана унікальна операція з трансплантації печінки однорічному хлопчику з Прикарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Через діагноз, поставлений дитині у 3-місячному віці – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність – печінка малюка поступово відмовляла. Єдиним виходом врятувати дитину була трансплантація печінки. Останні чотири місяці хлопчик з мамою жили в лікарні, очікуючи на операцію", - йдеться в повідомленні.

12 січня родина чоловіка з Вінниці, життя якого не вдалося врятувати, дала згоду на вилучення органів, тим самим подарувавши дитині шанс на життя.

Печінку з Вінниці доставлено гелікоптером в рамках проекту з аеромедичної евакуації.

Трансплантацію провели львівські фахівці спільно з лікарями столичної "Феофанії". Надскладна операція тривала близько 12 годин.

Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. На сьому добу після операції печінка працює, стан малюка стабільний. Попереду у дитини – не менш складний шлях – адаптація організму до життя з новим органом.

В МОЗ висловили співчуття родині донора і подяку за прийняття складного й важливого рішення.

Також читайте: За рік в Україні проведено 306 трансплантацій, - Ляшко

Вперше в Україні однорічному малюку трансплантовано печінку від посмертного донора, - МОЗ 01
Вперше в Україні однорічному малюку трансплантовано печінку від посмертного донора, - МОЗ 02

Автор: 

МОЗ (5398) операція (121) трансплантація (118)


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Топ коментарі
+5
Человеку пересаживают обычно часть печени от живого и планирующего даль жить. Но для хирургии все равно достижение.
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19.01.2022 15:01
+3
все я почитал. оказывается печень способна к регенерации, так что пересадка небольшой доли достаточна для того, чтобы в последствии печень выросла до нужного объема.
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19.01.2022 15:02
+1
фантастика!
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19.01.2022 14:58
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фантастика!
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19.01.2022 14:58 Відповісти
что-то я не понял. печенку взрослого человека пересадили годовалому ребенку?
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19.01.2022 15:00 Відповісти
Человеку пересаживают обычно часть печени от живого и планирующего даль жить. Но для хирургии все равно достижение.
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19.01.2022 15:01 Відповісти
все я почитал. оказывается печень способна к регенерации, так что пересадка небольшой доли достаточна для того, чтобы в последствии печень выросла до нужного объема.
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19.01.2022 15:02 Відповісти
Більше таких новин. Україна -це Технологівї!
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19.01.2022 15:01 Відповісти
На фіга? Доживе на колесах до 10, максимум 15 років і тут помирати... Розумію батьків, але вони неправі.
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19.01.2022 15:33 Відповісти
Не спешите хоронить... Жизнь штука напряжная,но интересная!!!Печень имеет свойства регенерации,это типа восстановление.Главная задача - приживаемость.Если есть тяга к жизни у маленького организма - вытянет!!!К старости и не вспомнит откуда шрам...
У самого печёнка отваливалась 30 лет тому,,сам удивляюсь...Но в медицине прорыв!!!
Всем здоровья!!!
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19.01.2022 16:29 Відповісти
Тут не та ситуація. Це не своя печінка. Середній термін життя- 10 років.
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19.01.2022 16:41 Відповісти
Я не спорю.Просто хотел сказать,что одинаковых ситуаций нет и не будет.Смущает,что организму годик.а он уже барахлит...Печени там кусочек подсадят,а дальше лотерея...Как пересадка костного мозга - один ушёл на небеса,а другой на танцы...
Организм молод и непредсказуем.Если здоровые клетки преобладают,будет все хорошо.
Будьте оптимистом!
Слава Украине!!!
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19.01.2022 17:09 Відповісти
Дитинці - здоров'я.
Але вона дуже вразлива, треба берегтися.
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20.01.2022 02:59 Відповісти
 
 