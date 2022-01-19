Вперше в Україні однорічному малюку трансплантовано печінку від посмертного донора, - МОЗ. ФОТО

У Дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова виконана унікальна операція з трансплантації печінки однорічному хлопчику з Прикарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Через діагноз, поставлений дитині у 3-місячному віці – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність – печінка малюка поступово відмовляла. Єдиним виходом врятувати дитину була трансплантація печінки. Останні чотири місяці хлопчик з мамою жили в лікарні, очікуючи на операцію", - йдеться в повідомленні.

12 січня родина чоловіка з Вінниці, життя якого не вдалося врятувати, дала згоду на вилучення органів, тим самим подарувавши дитині шанс на життя.

Печінку з Вінниці доставлено гелікоптером в рамках проекту з аеромедичної евакуації.

Трансплантацію провели львівські фахівці спільно з лікарями столичної "Феофанії". Надскладна операція тривала близько 12 годин.

Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. На сьому добу після операції печінка працює, стан малюка стабільний. Попереду у дитини – не менш складний шлях – адаптація організму до життя з новим органом.

В МОЗ висловили співчуття родині донора і подяку за прийняття складного й важливого рішення.

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