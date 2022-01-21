Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про "Звільнення всіх українських військових" (оновлено)

19 січня Апеляційний суд відхилив апеляцію щодо запобіжного заходу для екснардепа Семена Семенченка.

Про це повідомила його дружина Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.

"Судді в черговий раз показали свою заангажованість і це сумно. Семен залишився в СІЗО до 1 лютого. Далі - наступне засідання суду, де буде обиратися запобіжний захід для Семенченка на наступні 2 місяці", - розповіла вона.

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Пізніше сам Семенченко прокоментував таке рішення у фейсбуці.

"Апеляційний суд вчергове відхилив скаргу адвокатів на моє незаконне утримання під вартою. Що ж, цілком очікувано. Медведчук тихенько п’є вино під домашнім арештом, Порошенко на особистому зобов’язані, а тисячі військових та добровольців роками за гратами та під домашнім арештом. Це і є українське правосуддя", - пише він.

"Зараз багато хто думає, що вони будуть робити, якщо варіант розвитку російської агресії виявиться реальним. Хтось (в перерві між патріотичними промовами) переглядає розклади рейсів в Європу та на Мальдіви. Хтось думає йти в армію чи тероборону, хтось сподівається, що і цього разу його пронесе. А тисячі ветеранів, в яких немає мільярдів, кумів в Росії і США, кишенькових ЗМІ, чи впливових зв’язків думають: "А що ж буде з нами?". Чи після початку вторгнення ключики від камер просто передадуть передовим спецгрупам ФСБ (як це було на Донбасі), чи пощастить і (можливо) їх мобілізують з однієї гвинтівкою "Мосіна" на трьох", - додає Семенченко.

"І в цій масі людей немає нікого, окрім невеликої соціально-активної частини українців з наявністю вільного часу, патріотизму та мізками, не зазомбованими пропагандою російськими, олігархічними, популістськими еtс каналами. Абсолютно вірно, що ми не реєструємо петицію про "Звільнення всіх українських військових" одразу на сайті президента. Знаючи рівень організованості нашого суспільства, в питаннях, які не стосуються їх особисто, думаю, ви розумієте чому", - продовжує він.

Тому ось посилання на ФБ сторінку де ми накопичуємо для цього голоси.

А це Telegram-канал, де інформація щодо проєкту звільнення військових публікується в першу чергу.

"Якщо вам не плювати на добровольців, які знаходяться за гратами, прохання зайти туди та підписатися. Якщо ми хочемо великих змін в Україні, давайте організуватися. Дякую всім, хто прийшов підтримати мене на суді. Я абсолютно спокійний і впевнений, що все це минуще, а боротьба продовжується. Прорвемося! Слава Україні, тій, що ще буде. А якою вона буде залежить тільки від нас з вами", - резюмує Семенченко.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.