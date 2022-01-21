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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про "Звільнення всіх українських військових" (оновлено)

19 січня Апеляційний суд відхилив апеляцію щодо запобіжного заходу для екснардепа Семена Семенченка.

Про це повідомила його дружина Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.

"Судді в черговий раз показали свою заангажованість і це сумно. Семен залишився в СІЗО до 1 лютого. Далі - наступне засідання суду, де буде обиратися запобіжний захід для Семенченка на наступні 2 місяці", - розповіла вона.

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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про Звільнення всіх українських військових 01
Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про Звільнення всіх українських військових 02

Пізніше сам Семенченко прокоментував таке рішення у фейсбуці.

"Апеляційний суд вчергове відхилив скаргу адвокатів на моє незаконне утримання під вартою. Що ж, цілком очікувано. Медведчук тихенько п’є вино під домашнім арештом, Порошенко на особистому зобов’язані, а тисячі військових та добровольців роками за гратами та під домашнім арештом. Це і є українське правосуддя", - пише він.

"Зараз багато хто думає, що вони будуть робити, якщо варіант розвитку російської агресії виявиться реальним. Хтось (в перерві між патріотичними промовами) переглядає розклади рейсів в Європу та на Мальдіви. Хтось думає йти в армію чи тероборону, хтось сподівається, що і цього разу його пронесе. А тисячі ветеранів, в яких немає мільярдів, кумів в Росії і США, кишенькових ЗМІ, чи впливових зв’язків думають: "А що ж буде з нами?". Чи після початку вторгнення ключики від камер просто передадуть передовим спецгрупам ФСБ (як це було на Донбасі), чи пощастить і (можливо) їх мобілізують з однієї гвинтівкою "Мосіна" на трьох", - додає Семенченко. 

"І в цій масі людей немає нікого, окрім невеликої соціально-активної частини українців з наявністю вільного часу, патріотизму та мізками, не зазомбованими пропагандою російськими, олігархічними, популістськими еtс каналами. Абсолютно вірно, що ми не реєструємо петицію про "Звільнення всіх українських військових" одразу на сайті президента. Знаючи рівень організованості нашого суспільства, в питаннях, які не стосуються їх особисто, думаю, ви розумієте чому", - продовжує він.

Тому ось посилання на ФБ сторінку де ми накопичуємо для цього голоси.

А це Telegram-канал, де інформація щодо проєкту звільнення військових публікується в першу чергу.

"Якщо вам не плювати на добровольців, які знаходяться за гратами, прохання зайти туди та підписатися. Якщо ми хочемо великих змін в Україні, давайте організуватися. Дякую всім, хто прийшов підтримати мене на суді. Я абсолютно спокійний і впевнений, що все це минуще, а боротьба продовжується. Прорвемося! Слава Україні, тій, що ще буде. А якою вона буде залежить тільки від нас з вами", - резюмує Семенченко. 

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. Він просить підтримати петицію про Звільнення всіх українських військових 03

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 

Автор: 

апеляція (502) арешт (2528) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+19
Де тисячі прихильників Грішина, чому їх немає біля суду, щоб заявити про вибірковість правосуддя?
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19.01.2022 15:30
+15
И Г+Г у него нет
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19.01.2022 15:26
+12
Нема в нього шоколадної фабрики. Буде сидіти
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19.01.2022 15:24
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Сочувствую. Зачем же ты им подставляешь свою жёппу? Понравиться хочешь? Ну про *уй уже и не спрашиваю. Он у тебя такой манюний, что его за свисток принимают?
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21.01.2022 15:04 Відповісти
Понятно. Таки понятно зачем ты во францию рванул. Кроме жёпп ни о чём думать не можешь?
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21.01.2022 15:13 Відповісти
Та посадіть вже нарешті цього афериста! Нехай паше на "промці" а ви розслідуйте його діяльність і час від часу судіть по результатам розслідування.
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19.01.2022 16:19 Відповісти
Так оно на заседания по "вагнеровцам" не является. Мож заплатите уже наконец нацжонам?
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19.01.2022 17:30 Відповісти
НБ, а може тебе б посадити, а потім розслідувати, хто ти, чмо болотне
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19.01.2022 18:16 Відповісти
Моя біографія абсолютно прозора - гроші у співкурсників з тумбочок не крав, пожертвувань на батальон не привласнював, підлеглих не оббирав і на смерть не підставляв. Документів ніколи не підробляв і чужих заслуг на себе не "переписував".
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19.01.2022 18:39 Відповісти
В Україні слово "суд" слід писати тільки в лапках.
Немає у нас суддів. Є продажні тупоголові шлюхи.
І купа путлєрських ************, яким добровольці - кістка в горлі.
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Тварюки!!! Мародера випустили, зрадник мертвеччук сидить в свому палаці, а Семенченко за гратами!!! Це все, що треба знати про наше кривосуддя!!!
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19.01.2022 16:47 Відповісти
Мародера ещё даже не судили, ни за Цемаха, ни за Вагнеровцев.....
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19.01.2022 17:31 Відповісти
Цього вилупка теж треба судити, тільки соєве лайно від цього ні чим не краще!
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19.01.2022 19:59 Відповісти
Угу, времени у нас вагон, 100 000 кацапов на границе, но ничего, Вовочка не отдохнувши, и слегка под коксом. Татаров с Портновым разрулят?
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19.01.2022 20:04 Відповісти
І де я про це казав? І чому ви вирішили, що я є прихильником неадеквата?
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20.01.2022 08:50 Відповісти
Вы как протестуны в 19. То всё волновались борщевым набором и национальностью Пороха, а сейчас сидите засунув языки в жопу. Чёйто я не наблюдал шествий со свинками по поводу клистронов, Цемаха, вагнеровцев, остановки программ вооружения.... Сейчас в основном ЕС с Порохом это интересует, а вы только на фейки кацапни радостно подвываете.
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20.01.2022 12:05 Відповісти
Яке ж ти Yобнуте! Це ваша шоколядна зграя реєстрових козачків типу Гая, хабалки Чорновіл та бариги Бірюкова, скачете за своїм соєвим паханом! Шось вас жодного не було видно на судах Торнадо та Донбасу, бо вони як раз перекривали торгівлю баригою на крові!!! Мразота ще та, навіть гірша за сєпарню, бо ви зрадники за гроші та піаритесь на псевдопатріотизмі! Згинь, гидота продажна!
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20.01.2022 12:54 Відповісти
Высралось? Я, так понимаю, ваши пикеты так и стоят за "Торнадо та Донбас"? Может и за Рифмастера? Может вы выходили за Софию Федыну и волонтера Марусю Зверобой? Ты что сказать хотело, убогое? Как вы Портнова и КалоМойшу в Украину пригласили? Утырок зелёный
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20.01.2022 13:54 Відповісти
Який каломойша, який портнов, яке зелене? Раб, на відміну від тебе в мене хазяїв нема! Біжи рошенку поклянчи, бо вже тут наколядував
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20.01.2022 14:36 Відповісти
Рошенку? Спасибо,и у меня есть. Не отвлекайся от "скотов"
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20.01.2022 15:19 Відповісти
насиння выгребает то дерьмо которое он с 2016 года раскидывал вокруг себя. по делом!
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21.01.2022 11:17 Відповісти
Та ото ж. БаригаторговлянакровітольконеПорошенко..
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19.01.2022 18:20 Відповісти
Сёма сидит потому что прихоти бени выполнял в Иловайске, петю пиарят потому что беню обидел и ваву крышкой от пианино стращает.
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19.01.2022 18:44 Відповісти
"Якщо вам не плювати на добровольців, які знаходяться за гратами, прохання зайти туди та підписатися"

а сколько именно "добровольцев" за гратами? и по каким статьям?
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21.01.2022 11:15 Відповісти
Вомбат Насиння при Порошенко не сидел... А при зеленском сидит. Зебилы, чё так?
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21.01.2022 11:20 Відповісти
а в цей час центр Миротворець публікує ось це.

а від себе додаю відео
https://twitter.com/i/status/1284178994879922176

https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=-UC%2CP-R Zaitsev Roman V.

https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/490955959057136?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·







Американці роботи Миротворцю підкинули. Почали опрацьовувати їх матеріали, здійснювати свою дорозвідку і навіть не здивувалися, коли вийшли на Данилу Гетьманцева, як на зв'язок російських агентів.

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21.01.2022 11:21 Відповісти
так він разом з Качурою були в керівництві осередками "Український вибір" мертвечука!
Чого дивуватися?
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21.01.2022 11:35 Відповісти
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21.01.2022 11:47 Відповісти
Идём дальше ,если ,зеленского , вполне устраивает ФСБшник гетманцев -ФАКТ НА ЛИЦО Зеленский ,является резидентом страны АГРЕССОРА
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21.01.2022 13:22 Відповісти
Су...суддівські реХФормовані!?
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21.01.2022 11:24 Відповісти
Не. Разогнанные зебилом
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21.01.2022 11:48 Відповісти
"Звільнення всіх українських військових"

А чего так слабо? Давайте просто всех из тюрем выпустим, не смотря на то, за что их осудили.
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21.01.2022 11:31 Відповісти
пока не станет на колени перед Порошенко и не попросит прощения у него за всю ту грязь что он на него вылил никто помогать ему не будет
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21.01.2022 11:39 Відповісти
а тысячи военных и добровольцев годами за решеткой и под домашним арестом. Это и есть украинское правосудие", - пишет он.

Как баба, ей богу. Какие тысячи? Или Насиння считает себя любимого эквивалентом тысячи добровольцев?
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21.01.2022 11:40 Відповісти
Власть смертельно боится Семенченко, т.к. он может организовать народ на свержение подельников ***** на Банковой и Грушевского.
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21.01.2022 11:43 Відповісти
Муха -ха
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21.01.2022 11:48 Відповісти
Утром организует свержение, а вечером остановит вторжение аннунаков - обычная пятница для Вомбата.
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21.01.2022 12:04 Відповісти
странно, что семенченко не вспоминают торговую "блокаду" оккупированных территорий.
не было бы ее, возможно влияние раши было бы меньше
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21.01.2022 12:39 Відповісти
порошенка саджает патриотов (с), ага
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21.01.2022 13:13 Відповісти
Порохоботы! Ваш так называемый патриотизм уже давно всем виден. Семенченко просит поддержать петицию об освобождении всех участников АТО, а не только себя. Но вы предпочитаете исходить на говно, поддерживая своего трусливого сивочолого, т.к. с этого имеете с этого выгоду. Тьфу на вас...
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21.01.2022 13:28 Відповісти
Тьфу на тебя, брехливый !
трусливый ваш гришин, а не Порох!
И как я вижу, в тюрьме он не поумнел.... пусть еще посидит...для ума)))шкура продажная---поэтому ЕГО петицию никто не поддержит!
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22.01.2022 01:16 Відповісти
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