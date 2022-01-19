Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенко, його прихильники вирушили ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію ходи.

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Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ