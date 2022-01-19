Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Сьогодні, 19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенко, його прихильники вирушили ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію ходи.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+39 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар19.01.2022 15:34
+26 Gal
показати весь коментар19.01.2022 15:36
+23 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.01.2022 15:47
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Вопрос в другом- зачем зе-власть постоянно предоставляет площадку для пиара этой секте и даёт повод постоянно пребывать их предводителю в информационной повестке дня?
"А єдиний в Україні пороховий завод ще Порошенко віддав в приватну власність агентові Кремля Юрію Бойку."
17 июня 2021 года!
Читай и наслаждайсяhttps://biz.censor.net/news/3272552/amku_razreshil_synu_nardepa_boyiko_oformit_edinstvennyyi_zavod_po_proizvodstvu_vzryvchatki
"Об этом пишет https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4186029854809828&id=100002085647117 в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
"Этот завод Юрий Бойко фактически отмутил еще при Януковиче, когда был министром. Но поначалу предприятие было оформлено на его менеджеров.. ."
склады были взорваны также и в Чехии и в Болгарии---это тоже Порошенко не досмотрел? У зеленых ублюдков, Порох ЗА ВСЕ в ответе, только к зебилу --предателю, вору и бездельнику ---никаких претензий!
Какой патронный завод зебил будуе? то бенина тема! Жди патронов по цене золота!
Ну,на демонстрацию "всенародной поддержки" точно не тянет-в ближайшем АТБ и то народа больше)
Да,в принципе,народ уже и сказал ему все,что думает
И на закуску:Питроликсеич ооочень просил Блинкена с ним встретиться.Ну,типа -поддержка,репрессии,оппозиция и все такое...Встречи нет,заявлений нет)
А про Зиленкина мне не надо ничего доказывать-не трать время.У всех нормальных людей позиция проста:судить по делам-вот и судят
Цитата:В марте 2020 года состоялась реформа системы управления ВСУ, которая предусматривала, в частности, разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также окончательное разграничение функций между Минобороны и Генштабом.
ЧТО еще надо,если ты само подтвердило факт реформ в 2020-ом?Теперь осознаешь всю упоротость?Ты же мне это прислал,как подтверждение.КАК ФАКТ.
Далее...Не корчи дурачка-не надо прикидываться тем,кем и так являешься.Как и все нормальные люди,я не запоминаю номера Законов.Ты оспаривало сам факт реформ,но в подтверждение отсутствия реформ прислало текст эти реформы подтверждающие.Этим все сказано)
Первое:у Законов нет номеров-номера есть у законопроектов,вносимых на рассмотрение
Второе:чтоб что-то найти,надо знать,как оно называется,а я не помню,как называется данный Закон
Третье:естественно,изменения были.Но это были не реформы,а попытка каждого президента как можно сильней укрепить свое влияние на армию
Четвертое:именно в марте 20-го были приняты те изменения,которые требовали США
Пятое:то,что реформа(именно РЕФОРМА) началась именно при Зеле(естественно,под давлением США) подтверждается в той же статье,которую ты мне привел,как доказательство
Шестое:по поводу правдивости/неправдивости наличия тех Законов ты можешь поинтересоваться у самого Бутусова на ФБ.Он почти всегда отвечает,поэтому для тебя получение данной информации не составит большого труда
Седьмое:я абсолютно(ну совсем) не фанат Зели,но надо смотреть правде в глаза,а не подводить условия задачи под желаемый результат
И еще раз прошу прощения за грубый тон
Ця дрянь дуже продуктивна.
Видишь,что получается,когда хочешь поумничать,но кой-чего не хватает?
Седьмой Пятому не светит!
Порошенко в 14-ом просто оказался в нужный момент, в нужном месте. Он стал президентом в такое время, когда изменения были неизбежны. Это как на американских горках, после нижней точки всегда следует подъём. На месте Порошенко мог бы оказаться кто-то более достойный. Который помимо армовиры сделал бы ещё много чего другого. Без проблем переизбрался бы на второй срок. А уйдя на пенсию до конца дней раздавал автографы и фотографировался с благодарными гражданами, а не ходил с охранником с зонтом от яичных атак.
За Зелю отдельный разговор.
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
…
И тут балбес-двоечник сам спалился.))
Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «порох»:
ПОРОХ 1, у, чол.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Леся Українка, I, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Юрій Яновський, II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької ганьби (Леся Українка, II, 1951, 145);
// Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Ідючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 23).
Як пороху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Іван Франко, III, 1950, 430).
♦ Порох сиплеться з кого - те саме, що Порохня сиплеться з кого (див. http://sum.in.ua/s/porokhnja порохня ). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Яків Мамонтов, Тв., 1962, 478); Порохом піти - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Марко Вовчок, I, 1955, 186); Пороху не давати (не дати) пасти (впасти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпастися (розсипатися, розлетітися і т. ін.) на (у) порох (порохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті слова, 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах! .. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Максим Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Олександр Корнійчук, I, 1955, 76); Стерти (зітерти, розтерти) на (у) порох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Іван Франко, IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрутив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Леся Українка, II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Іван Кочерга, II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) порох топтати - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Іван Франко, XIII, 1954, 235); Як порох у оці - про кого-небудь, хто дошкуляє, пабридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).
2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Леся Українка, IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 201);
// рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Леся Українка, III, 1952, 147).
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Микола Зеров, Вибр., 1966, 277).
http://sum.in.ua/p/7/284/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 284.
http://sum.in.ua/s/porokh/komentari Коментарі (0)
ПОРОХ 2, у, чол. Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. Замфір.. зняв з цвяха рушницю, дістав із скрині порох та шріт (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 214); На колінах його лежала дрібнокаліберна.. рушниця, і три вистрілені [вистріляні] патрони ще пахли порохом (Іван Кириленко. Вибр., 1960, 329); Рушниця заряджалася з дула: засипав у неї дід добру пригорщу пороху, рубав старі іржаві цвяхи замість шроту і клав на ніч коло себе (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 70); * Образно. Он під вербами, край виноградинка, лежать рядком залізні бочки з сірчаним вуглецем: то засоби боротьби, порох, указати б, філоксерний... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 226); * У порівняннях. Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив... (Панас Мирний, I, 1949, 213); Суха солома, як порох, бралася враз огнем, скоро він до неї доторкався (Борис Грінченко, II, 1963, 301);
// перен., розм. Про запас сили, енергії. - Ось як косити треба. Ось як, ось як, - промовляв він за кожним помахом коси.. Та пороху в діда вистачило на якісь п'ять-шість хвилин. А потім почав він вдавати (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 354).
♦ Витрачати (тратити) [даремно] порох - марно говорити або робити що-небудь, даремно витрачати силу, енергію. Лінія знову замовкла. Маковейчик.. ще деякий час надсадно кричав у трубку, лаючи свого напарника.. Одначе, видно, даремно витрачав Маковей свій порох: напарник таки мовчить (Олесь Гончар, III, 1959, 56); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Є [ще] порох у порохівницях (рідко у порохівниці) - ще є, збереглися сили, енергія для боротьби, роботи і т. ін. Квасолею годуюсь, а м'язи ще грають, значить, не так просто висмоктати з мене силу мою, є ще, думаю, порох у порохівницях (Ігор Муратов, Буковинська повість, 1959, 73); Нюхати порох див. http://sum.in.ua/s/njukhaty нюхати ; Порохом пахне - загрожує війна, небезпека. А врешті - хто його знає, що ще у нас буде. В повітрі пахне реакцією, а значить і порохом (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 285); Тримати (держати) порох сухим - бути завжди і напоготові дати відсіч ворогові. - Кінець війні! Але шнейдери ще залишились.. Це треба пам'ятати й нашим дітям. Пам'ятати і порох тримати сухим (Павло Автомонов, Коли розлучаються двоє, 1959, 533).
http://sum.in.ua/p/7/285/1 Словник української мови: в 11 томах. &
// Попіл від спаленого трупа людини. Трупоспалення з складанням праху в посудини та біля них.. мало широке розповсюдження на території лісостепової України.. від початку епохи бронзи (Археологія, VIII, 1953, 136).
Уклонитися праху - віддати шану померлому. І, уклонившись праху [Т. Г. Шевченка], ми сходили з гори (Павло Тичина, I, 1957, 61).
http://sum.in.ua/p/7/519/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 519.
Понабираають дурну гопоту коменти писати..
Йди звідси, ганьбище
youtube.com/watch?v=ieFKnrASa3g
youtube.com/watch?v=***********
Запад за Пороха
Запад нам помогает
а вот путлер - НЕ за Пороха
и путлер нам НЕ помогает
путлер хочет из нас сделать Астраханскую область
а Запад хочет видеть нас Чехией и Польшей
так какого же х%я?
долбоёВы, пля