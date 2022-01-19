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Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенко, його прихильники вирушили ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію ходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 01
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 02
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 03
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 04
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 05
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 06
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 07
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 08
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 09
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 10
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 11
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 12
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 13
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 14
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 15
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 16
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 17
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 18
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 19
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 20
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 21
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 22
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 23
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 24
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 25
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 26
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 27

Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 28
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 29
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 30
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 31
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 32
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 33
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 34
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 35
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 36
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 37
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 38
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 39
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 40
Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента 41

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1456) Зеленський Володимир (23978) Порошенко Петро (15181) протест (2398) хода (75) Офіс Президента (2026)


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Топ коментарі
+39
Горит у тебя пукан? Это хорошо. Твоего босса подоляка со временем живьем спалим
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19.01.2022 15:34
+26
В подлякових ботів сьогодні тяжкий день - в задниці горить, а на голову гімно капає.
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19.01.2022 15:36
+23
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19.01.2022 15:47
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Населения много, но политику делает его активная часть . События 17-19 января 2022г. ярко показали за кого выступает активная часть украинского народа.
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19.01.2022 16:11 Відповісти
Петр Алексеевич- ну не мути воду!!!! Разашелся!
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19.01.2022 16:12 Відповісти
Ну вообще то ,сцуки урода сами ,в телеге, пишут,что ПАП так разошелся,что может просто выссаться на хламидию на заседании Рады...почему именно на давидку -не знаю)
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19.01.2022 16:27 Відповісти
Да ничего он не замутит. Токсичный персонаж с электоральным максимумом в 15%, антирейтингом под 50% и уровнем недоверия 75%. Саакашвили, будучи фактически никем в Украине, в своё время собирал не меньшие митинги против Петра, не имея даже карликовой фракции в парламенте.
Вопрос в другом- зачем зе-власть постоянно предоставляет площадку для пиара этой секте и даёт повод постоянно пребывать их предводителю в информационной повестке дня?
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Вміють порохоботи придумувати смішні плакати. Ось ще один "шедевр": "Не грайте з порохом". Та грати вже нема з чим. Всі склади повибухали ще за Порошенка. А єдиний в Україні пороховий завод ще Порошенко віддав в приватну власність агентові Кремля Юрію Бойку.
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19.01.2022 16:14 Відповісти
В якому конкретно році це сталось?

"А єдиний в Україні пороховий завод ще Порошенко віддав в приватну власність агентові Кремля Юрію Бойку."
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19.01.2022 16:24 Відповісти
Про це йдеться в журналістському розслідуванні Дениса Бігуса
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19.01.2022 16:44 Відповісти
Так в якому році це було за версією "журналіста" Бігуса?
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19.01.2022 16:46 Відповісти
троль подоляковский ,это все произошло при зебиле, а конкретно
17 июня 2021 года!
Читай и наслаждайсяhttps://biz.censor.net/news/3272552/amku_razreshil_synu_nardepa_boyiko_oformit_edinstvennyyi_zavod_po_proizvodstvu_vzryvchatki
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20.01.2022 01:37 Відповісти
Зебіл, безперечно вніс свою лепту в цю історію. Але процес почався задовго до 2019 року: з державного заводу "Зоря" Бойко висмоктував ресурси ще за Порошенка. А склади *********** були підірвані коли? Чи не за президента Порошенка? І патронний завод зебіл принаймні ще має шанс збудувати, а порох вже не збудує.
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20.01.2022 13:41 Відповісти
На, наслождайся, брехло😂.

"Об этом пишет https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4186029854809828&id=100002085647117 в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Этот завод Юрий Бойко фактически отмутил еще при Януковиче, когда был министром. Но поначалу предприятие было оформлено на его менеджеров.. ."
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20.01.2022 17:38 Відповісти
А почему склады можно было легко взорвать? Не потому, ли, что хранение было под открытым небом?Не потому ли, что усцатый полковник(когда ВВП рос как на дрожжах да еще и армейское майно продали на несколько лярдов баксов) , как и его овощные наслидувачи НЕ ПОСТРОИЛИ ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ????????
склады были взорваны также и в Чехии и в Болгарии---это тоже Порошенко не досмотрел? У зеленых ублюдков, Порох ЗА ВСЕ в ответе, только к зебилу --предателю, вору и бездельнику ---никаких претензий!
Какой патронный завод зебил будуе? то бенина тема! Жди патронов по цене золота!
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20.01.2022 18:02 Відповісти
чмо - шо ти мовчишь? До тебе питання поважні люди поставили, кацап.
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20.01.2022 05:13 Відповісти
Сам себя "поважным" не назовешь-никто не назовет! (Из "Книги Великих Пэрэмог и Потужных Рэформ,яки ниблагодарный народ не оциныв")
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20.01.2022 10:20 Відповісти
О, зебиленыш встрял)))
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20.01.2022 18:04 Відповісти
Это праздник/протест?
Ну,на демонстрацию "всенародной поддержки" точно не тянет-в ближайшем АТБ и то народа больше)
Да,в принципе,народ уже и сказал ему все,что думает
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19.01.2022 16:16 Відповісти
Даже жаль тебя...
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19.01.2022 16:22 Відповісти
Сходи в АТБ-глянь)
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19.01.2022 16:24 Відповісти
тебя все равно жаль, знаешь, как баранов перед убоем - немного жаль...
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20.01.2022 05:14 Відповісти
Меня жалеет убогое,поклоняющееся убогому соратнику Яныка и Медведчука,которому народ дал под зад? Ну-ну)))
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20.01.2022 10:17 Відповісти
Та не скажи, на АТБ не очень похоже…. И главное - а где антипорошенки??? Попрятались дятлы 73%-центные!
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19.01.2022 16:25 Відповісти
"Антипорошенки"? А какой смысл куда-то выходить?Питроликсеич и так уже на свалке)Ну,а кому он нравится-пусть голосуют.Все просто:не выполнил обещаний-получи под зад.Так и Зеля получит,если не перестанет фигней заниматься)
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19.01.2022 16:35 Відповісти
Уж зеля точно получит и чувствуется уже начал получать…от американцев.
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19.01.2022 16:49 Відповісти
Та от американцев он давно получает и хоть что-то делает,а Питроликсеич американцев тупо херил во всем:начиная продажей МоторСич китайцам и заканчивая реформой Генштаба.А предатель Зеля и Сич не отдал и ГШ реформировал.Прикинь)
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19.01.2022 16:55 Відповісти
Как он Генштаб реформировал расскажи ка мне смайлик (уж не школоло ли ты)? Мне этот вопрос очень интересен. Особенно в том плане сколько замминистров обороны назначенных при зеле под следствием за взятки. Прикинь йух к носу…
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Разграничение полномочий между ГШ и МО.Фирштейн,что за штука такая?В курсе,что именно этого требовал Пентагон от Питруни 5 лет?Про МоторСич шепнешь что-то?)
И на закуску:Питроликсеич ооочень просил Блинкена с ним встретиться.Ну,типа -поддержка,репрессии,оппозиция и все такое...Встречи нет,заявлений нет)
А про Зиленкина мне не надо ничего доказывать-не трать время.У всех нормальных людей позиция проста:судить по делам-вот и судят
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19.01.2022 17:09 Відповісти
Я особых дел то и не вижу. Кроме офшоров, роялти, вагнергейта, кумовства в кадровой политике, невыполнения всех обещаний, роста тарифов и цен в магазинах, пенсии моей матери в 2тыс., никакой борьбы с олигархами, неприкосновенностью каломыйского, обмана военных с зарплатами, пробелами во внешней политике (неактивность и пассивность) и многое другое… а полномочия МО и ГШ были разграничены задолго до зели, просто это каждый определённый период уточняется потому как некоторые министры борзые (типа тарана или ранее мента Полторака) старались подмять под себя НГШ
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19.01.2022 17:20 Відповісти
Т.е.,когда США приветствовали реформу ГШ,они врали и на самом деле реформы никакой нет?
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19.01.2022 17:55 Відповісти
Открой сайт МОУ и посмотри - когда, как, зачем и почему. Ты никак не поймёшь, что реформа это не застывшая форма (вот реформировали - разделили полномочия МО и ГШ, издали указ/приказ и всё), нет это не так, реформирование это долговременный непрерывный процесс, что то уточняется, что то улучшается, корректируется, добавляется, изменяется, что то империческим путём отбрасывается и т.д. и т.п. Вот это наши натовские партнёры и впервую очередь из Пентагона и приветствуют. Но это не зельца заслуга, этот процесс идёт ещё со времён Кучмы, то затухая то опять всплывая и возобновляясь, а сейчас во время войны сам Бог велел, тем более в НАТО идём….
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19.01.2022 18:21 Відповісти
Что ты пыль в глаза пускаешь?Был принят ОТДЕЛЬНЫЙ Закон,на принятии которого США настаивали 5(!!!!) лет.Что еще выкручиваться?
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19.01.2022 18:26 Відповісти
Ты ссылку и номер закона можешь написать? А я тебе интервью НГШ ЗСУ дам - https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3196606-kornijcuk-skazal-cto-nuzno-dla-razgranicenia-funkcij-mezdu-genstabom-i-mou.html А то получается так что кто то из нас грубо киздит, а ты же не хочешь быть таковым? Вот я я не хочу
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19.01.2022 18:55 Відповісти
Ну так шо ты? Сдулся что ли?
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19.01.2022 19:42 Відповісти
Че ж ты убогое такое?Ты хоть читало,что мне скинуло?
Цитата:В марте 2020 года состоялась реформа системы управления ВСУ, которая предусматривала, в частности, разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также окончательное разграничение функций между Минобороны и Генштабом.
ЧТО еще надо,если ты само подтвердило факт реформ в 2020-ом?Теперь осознаешь всю упоротость?Ты же мне это прислал,как подтверждение.КАК ФАКТ.
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19.01.2022 22:10 Відповісти
Смайлики убери не в песочнице сидим. Ты первое предложе6ие в интервью НГШ читал? Начинаешь мне лапшу вешать. Я тебя просил номер указа\закона и ссылку? Просил. И где? Точно сдулся.
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19.01.2022 22:39 Відповісти
Если считаешь,что ты слишком сурьезен и солиден для смайликов,то лучше научись писать)
Далее...Не корчи дурачка-не надо прикидываться тем,кем и так являешься.Как и все нормальные люди,я не запоминаю номера Законов.Ты оспаривало сам факт реформ,но в подтверждение отсутствия реформ прислало текст эти реформы подтверждающие.Этим все сказано)
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19.01.2022 23:44 Відповісти
Знаешь в чём отличие между мной и тобой? В том что в отличии от тебя я старался тебя ничем не оскорблять. Ты же всё делаешь для того чтобы я тебя просто послал. Но я этого делать не буду. Я понимаю что ты не запомнишь номеров законов и указов, но согласись, что именно для этого у нас и существует инет. Я же тебе нашёл интервью НГШ. А ты как то по пацанячему начинаешь вилят и выкручиваться. Ты же читал от НГШ что процесс этот начат но до его конца ещё далеко. Так что тебя не устраивает?
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20.01.2022 00:22 Відповісти
Если обидел-извини.Возможно меня немного занесло.Ок,давай по-нормальному.
Первое:у Законов нет номеров-номера есть у законопроектов,вносимых на рассмотрение
Второе:чтоб что-то найти,надо знать,как оно называется,а я не помню,как называется данный Закон
Третье:естественно,изменения были.Но это были не реформы,а попытка каждого президента как можно сильней укрепить свое влияние на армию
Четвертое:именно в марте 20-го были приняты те изменения,которые требовали США
Пятое:то,что реформа(именно РЕФОРМА) началась именно при Зеле(естественно,под давлением США) подтверждается в той же статье,которую ты мне привел,как доказательство
Шестое:по поводу правдивости/неправдивости наличия тех Законов ты можешь поинтересоваться у самого Бутусова на ФБ.Он почти всегда отвечает,поэтому для тебя получение данной информации не составит большого труда
Седьмое:я абсолютно(ну совсем) не фанат Зели,но надо смотреть правде в глаза,а не подводить условия задачи под желаемый результат
И еще раз прошу прощения за грубый тон
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20.01.2022 10:09 Відповісти
Я тоже не сторонник ни того ни другого и голосовал на последних выборах я совсем не за них. Поэтому закончим наши споры. История всеравно всё расставит по своим местам. Слава Украине!
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20.01.2022 10:31 Відповісти
Зато мы своим спором показали упоротым,что можно оставаться людьми даже имея разные взгляды.Согласен на 100%)Удачи тебе и хорошего дня.Героям Слава!
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20.01.2022 10:35 Відповісти
Наркотики у вас хорошие. С Зе столоваетесь?
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19.01.2022 17:33 Відповісти
у подляка він дорожку отримує бонусом.
Ця дрянь дуже продуктивна.
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19.01.2022 18:29 Відповісти
По стилю ведения диалога очень уж похож на почившего ярого проплаченного вакцинатора валерика грефа.
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19.01.2022 22:12 Відповісти
"Стиль ведения диалога"?Ты о чем,убогое?"Диалог"-это разговор 2-х или более лиц.КАК я могу заставить собеседника общаться в нужном мне стиле?
Видишь,что получается,когда хочешь поумничать,но кой-чего не хватает?
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19.01.2022 23:47 Відповісти
Та не плакунькай-директор ботофермы даст тебе ями-гами))
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19.01.2022 23:49 Відповісти
зелёное чмошное дерьмо свезло ,под оп,детей из санатория -хороший ученик у пуйла)))
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19.01.2022 16:21 Відповісти
Не останавливайся,тебе,чтоб не повеситься,надо обязательно выплакаться )))
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19.01.2022 16:28 Відповісти
А тепер ДБР має порушити аналогічну праву проти пана Зеленського, який попри заборону купує вугілля у ворога, купує електроенергію у ворога, купує дорожний бітум у ворога. НАЬУ має порушити справу за зловживання становичем і передачу росії терористів і вбивць Майдану, не виконання більше як 2 роки оборонне замовлення у воюючій країні. СБУ має порушити проти Зеленського справу за передачу ворогу інформації по спецопераціях "Ізоляції" і "вагнерівцях". Такі самі справи мають бути про пана Коломойського, який нагрів банк на 5,5 мільярда доларів США.
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19.01.2022 16:30 Відповісти
Вы знаете, я на этом форуме нахожусь дольше большинства, всплывающих! здесь, одноразово, ников. Но сегодня, впервые почувствовал себя, здесь, как на каком то форуме козломордых! Люди! Не позорьтесь и не позорьте Украину! Обращаюсь к тем кто забанил мой пост в котором я проявил недовольство словами Порошенко и организаторов митинга? И призвал Порошенко не опускаться до уровня зе команды. Что не так! Не можете, вразумительно ответить, извилин не хватает? Не надо плеваться говном, Вы же не кацапы? Аргументируте? Не превращайте "Цензор нет" в помойку!
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19.01.2022 16:32 Відповісти
Давно не заходил, видимо. Здесь помойка с 19-го. А всплывающие ники ещё не означает новые. Тут есть персонажи, у кого их по три и больше.
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19.01.2022 16:48 Відповісти
"Здесь помойка с 19-го" - сразу с приходом Зе и Портнова? Так не будьте свиньями.
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19.01.2022 17:34 Відповісти
и с какого года?
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20.01.2022 05:18 Відповісти
Краса! Це Україна! Дякую усім за участь і підтримку! Ви найкращі!

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19.01.2022 16:36 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, конечно же, проотвечавшийся петух и за это он ещё ответит, но надо отдать ему должное - у него получилось Порохатого Барыгу в судилище превратить в Тошнотворного Порош(ен)ка. Разве это Майдан? Это занудная скукотища, вызывающая исключительно обильную блевотину, от которой становится понятно:
Седьмой Пятому не светит!
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19.01.2022 16:40 Відповісти
Порох - сила, кокс - могила!
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19.01.2022 16:42 Відповісти
Порох по-украински- прах.)
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19.01.2022 16:51 Відповісти
Да ты пылеглот ещё тот… порох в истории Украины а ты ахванасий никто - чмо Ольгинское тупое и никчёмное.
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19.01.2022 17:25 Відповісти
История она разная.)) Ваш Прах вошел в неё как первый президент, с треском проигравший выборы делитанту-комику. За пять лет просрал всё доверие общества и теперь вынужден бегать от повесток и собирать массовки под судами, понимая, что его арест одобрило бы 3/4 граждан.))
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19.01.2022 17:35 Відповісти
Бег от повесток - к Зе. Просрал нарид. Массовки нацжон - привет Привату.
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19.01.2022 17:37 Відповісти
Не голосовал ни за того ни за другого. Но покривлю душой, если не скажу - безвиз мне нравиться и в церкву украинскую православную я с удовольствием хожу. Форма военная очень нравиться, удобная. Когда был в АТО - понравилось питание и общее снабжение. Нужды практически ни в чем не было (а сейчас пишут, что даже с соляркойпроблемы). Вот тебе уже и история. Тебе, если так от пороха воротит, для начала посоветую -паспорт свой закордонный порви и не езди никуда. А зеля в историю тоже войдёт - как «бесцельно потраченное время».
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19.01.2022 18:04 Відповісти
Не верь всему, что пишут. И форма та же и снабжение. А питание ещё лучше стало. Да и с солярой, если сами у себя не тырят, на реальные нужды хватает.
Порошенко в 14-ом просто оказался в нужный момент, в нужном месте. Он стал президентом в такое время, когда изменения были неизбежны. Это как на американских горках, после нижней точки всегда следует подъём. На месте Порошенко мог бы оказаться кто-то более достойный. Который помимо армовиры сделал бы ещё много чего другого. Без проблем переизбрался бы на второй срок. А уйдя на пенсию до конца дней раздавал автографы и фотографировался с благодарными гражданами, а не ходил с охранником с зонтом от яичных атак.
За Зелю отдельный разговор.
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19.01.2022 18:21 Відповісти
Ты видимо не видел и не носил военную форму до 14-15 гг. (гавно полное, я ещё на срочке попробовал) вот это и есть заслуга, потому что порох новую ввёл. Не знаю что ты там видел или не видел, а я был призван через военкомат, был в АТО в 16-17 гг и то что сам прочувствовал ставлю в заслугу именно пороху. Остальное можно трактовать как угодно - оказался или не оказался, в том месте или не в том, мог бы, не мог бы. Нет ни в политике не в истории сослагательных наклонений. Ну нет и всё тут! Помнишь любимую поговорку путлера - Если у бабушки был бы член она была бы дедушкой. То есть, что есть - то и есть и по другому уже не будет! Высновок - порох в истории, а зельц никто. Повторюсь - я не сторонник ни того ни другого.
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19.01.2022 18:38 Відповісти
И тут Гугл спалил кацапа.....
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19.01.2022 17:36 Відповісти
В. Сосюра 8 класс

Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.


И тут балбес-двоечник сам спалился.))
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19.01.2022 17:47 Відповісти
Я ж и говорю - палишься

Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «порох»:

ПОРОХ 1, у, чол.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Леся Українка, I, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Юрій Яновський, II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької ганьби (Леся Українка, II, 1951, 145);
// Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Ідючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 23).
Як пороху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Іван Франко, III, 1950, 430).
♦ Порох сиплеться з кого - те саме, що Порохня сиплеться з кого (див. http://sum.in.ua/s/porokhnja порохня ). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Яків Мамонтов, Тв., 1962, 478); Порохом піти - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Марко Вовчок, I, 1955, 186); Пороху не давати (не дати) пасти (впасти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпастися (розсипатися, розлетітися і т. ін.) на (у) порох (порохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті слова, 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах! .. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Максим Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Олександр Корнійчук, I, 1955, 76); Стерти (зітерти, розтерти) на (у) порох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Іван Франко, IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрутив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Леся Українка, II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Іван Кочерга, II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) порох топтати - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Іван Франко, XIII, 1954, 235); Як порох у оці - про кого-небудь, хто дошкуляє, пабридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).
2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Леся Українка, IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 201);
// рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Леся Українка, III, 1952, 147).
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Микола Зеров, Вибр., 1966, 277).

http://sum.in.ua/p/7/284/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 284.
http://sum.in.ua/s/porokh/komentari Коментарі (0)



ПОРОХ 2, у, чол. Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. Замфір.. зняв з цвяха рушницю, дістав із скрині порох та шріт (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 214); На колінах його лежала дрібнокаліберна.. рушниця, і три вистрілені [вистріляні] патрони ще пахли порохом (Іван Кириленко. Вибр., 1960, 329); Рушниця заряджалася з дула: засипав у неї дід добру пригорщу пороху, рубав старі іржаві цвяхи замість шроту і клав на ніч коло себе (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 70); * Образно. Он під вербами, край виноградинка, лежать рядком залізні бочки з сірчаним вуглецем: то засоби боротьби, порох, указати б, філоксерний... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 226); * У порівняннях. Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив... (Панас Мирний, I, 1949, 213); Суха солома, як порох, бралася враз огнем, скоро він до неї доторкався (Борис Грінченко, II, 1963, 301);
// перен., розм. Про запас сили, енергії. - Ось як косити треба. Ось як, ось як, - промовляв він за кожним помахом коси.. Та пороху в діда вистачило на якісь п'ять-шість хвилин. А потім почав він вдавати (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 354).
♦ Витрачати (тратити) [даремно] порох - марно говорити або робити що-небудь, даремно витрачати силу, енергію. Лінія знову замовкла. Маковейчик.. ще деякий час надсадно кричав у трубку, лаючи свого напарника.. Одначе, видно, даремно витрачав Маковей свій порох: напарник таки мовчить (Олесь Гончар, III, 1959, 56); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Є [ще] порох у порохівницях (рідко у порохівниці) - ще є, збереглися сили, енергія для боротьби, роботи і т. ін. Квасолею годуюсь, а м'язи ще грають, значить, не так просто висмоктати з мене силу мою, є ще, думаю, порох у порохівницях (Ігор Муратов, Буковинська повість, 1959, 73); Нюхати порох див. http://sum.in.ua/s/njukhaty нюхати ; Порохом пахне - загрожує війна, небезпека. А врешті - хто його знає, що ще у нас буде. В повітрі пахне реакцією, а значить і порохом (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 285); Тримати (держати) порох сухим - бути завжди і напоготові дати відсіч ворогові. - Кінець війні! Але шнейдери ще залишились.. Це треба пам'ятати й нашим дітям. Пам'ятати і порох тримати сухим (Павло Автомонов, Коли розлучаються двоє, 1959, 533).

http://sum.in.ua/p/7/285/1 Словник української мови: в 11 томах. &
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19.01.2022 19:50 Відповісти
3. уроч. Тіло померлої людини; останки, труп. Коли Чуприна почав виголошувати над прахом Василя прощальну промову.., - зашуміли верби над його головою (Олександр Довженко, I, 1958, 95); Стоїмо при священній могилі, де героїв покоїться прах (Микола Упеник, Вітчизна миру, 1951, 30); Схиляю голову свою. Кладу букет веселих квітів Над прахом тих, хто у бою Завоював нам право жити (Іван Нехода, Ростіть.., 1947, 64);
// Попіл від спаленого трупа людини. Трупоспалення з складанням праху в посудини та біля них.. мало широке розповсюдження на території лісостепової України.. від початку епохи бронзи (Археологія, VIII, 1953, 136).
Уклонитися праху - віддати шану померлому. І, уклонившись праху [Т. Г. Шевченка], ми сходили з гори (Павло Тичина, I, 1957, 61).

http://sum.in.ua/p/7/519/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 519.
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19.01.2022 19:53 Відповісти
Эвона, как тебя торкнуло, балбес.))) Иди спать, болезный. И да пребудет с тобой этой ночью твой преподобный Прах (он же пыль, он же сажа)
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19.01.2022 22:33 Відповісти
Шо такое, цапа? Попробуй через скрепный чебурнет, мож хоть не за украинца, а просто за придурка сойдёшь
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20.01.2022 03:03 Відповісти
тупой ты кацапский ублюдок! ти ж ни хера кроме рузькога изіка не знаешь!!! тупой ты кацапский ублюдок!
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20.01.2022 05:23 Відповісти
Тролю, це в тебе там усе зав'яло ...
Понабираають дурну гопоту коменти писати..
Йди звідси, ганьбище
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19.01.2022 16:54 Відповісти
Не сезон, видимо.
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19.01.2022 16:52 Відповісти
Та хто ж его посадит? Зеля? Он же зассыт? Если уж он мертвечука зассал посадить то о пороха и речи не может быть… знаешь что будет - домашний арест, который превратится в пшик. Уже пишут, что Блинкен зеле высказал - что мол сейчас не время счёты сводить дебилы…делай выводы Гэна- зелёная пена
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19.01.2022 16:56 Відповісти
Парашанка захищав кума Пуктіна Медведчука, пропагував у своїй сім'ї росію, розвивав у росії свій бізнес, коли йшла війна. І ці люди вийшли його боронити? Зрадники.

youtube.com/watch?v=ieFKnrASa3g

youtube.com/watch?v=***********
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19.01.2022 17:04 Відповісти
Эт вам советник Зе, Портнов рассказал?
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19.01.2022 17:38 Відповісти
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20.01.2022 01:44 Відповісти
Після закривання кришки піаніно потрібно буде бубочку називати не сцикуном а сцикухою. Маємо впроваджувети фемінітиви.
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19.01.2022 17:07 Відповісти
да кончайте звездеть
Запад за Пороха
Запад нам помогает
а вот путлер - НЕ за Пороха
и путлер нам НЕ помогает
путлер хочет из нас сделать Астраханскую область
а Запад хочет видеть нас Чехией и Польшей
так какого же х%я?
долбоёВы, пля
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19.01.2022 17:26 Відповісти
Ну это все понятно про пороха. А шо ж ты про вазелина ничего не написал???
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19.01.2022 18:06 Відповісти
ну, може не в тему, тут скорей за ермачка писать надо, нанятый актер - тока по сценарию...
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20.01.2022 05:25 Відповісти
Сколько слуг олигарха! Непробиваемые танкисты.
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19.01.2022 19:30 Відповісти
долой зеуродов!!!
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19.01.2022 19:32 Відповісти
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